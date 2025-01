https://www.aljazeera.com/news/2025/1/9/elon-musk-urges-germans-to-back-far-right-afd-in-february-election



Elon Musk empfängt die Vorsitzende der rechtsextremen AfD in Deutschland vor der Wahl auf X

Das Interesse des Milliardärs an Europa spaltet die Meinungen – während einige Staats- und Regierungschefs Alarm schlagen, besteht die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni darauf, dass keine Gefahr bestehe.

Alice Weidel, AfD-Kandidatin für das Amt des Kanzlers bei der bevorstehenden Bundestagswahl, bereitet sich am 9. Januar 2025 in ihrem Büro in Berlin auf ein Live-Interview mit dem US-Milliardär Elon Musk vor [Kay Nietfeld/Pool via AP Photo]

Veröffentlicht am 9. Januar 2025

Elon Musk hat die deutschen Wähler in einer Sendung mit dem Parteivorsitzenden aufgefordert, bei den nationalen Wahlen im nächsten Monat die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) zu unterstützen.

Der US-amerikanische Technologie-Milliardär, der eine Rolle in der Regierung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump spielen soll, übertrug am Donnerstag sein Gespräch mit Alice Weidel, der Kanzlerkandidatin der AfD, live über seine Social-Media-Plattform X.

Mehr als 190.000 X-Konten schalteten sich in den Chat ein, in dem Musk Weidel als „die Spitzenkandidatin für Deutschland“ vorstellte und die Zuschauer warnte, dass sie für die Partei stimmen sollten, „sonst wird es in Deutschland sehr, sehr viel schlimmer werden“.

„Nur die AfD kann Deutschland retten. Ende der Geschichte“, sagte er.

Musk, der voraussichtlich eine beratende Funktion in der Regierung Trump einnehmen wird, hat sich immer deutlicher für rechtsextreme Parteien in Europa ausgesprochen und dabei besonderes Interesse am Wirtschaftsmotor Deutschland gezeigt, wo er 2022 das erste europäische Werk seines Automobilunternehmens Tesla eröffnete.

Während des Chats bekräftigte Musk seine Unterstützung für die AfD, eine einwanderungs- und islamfeindliche Partei, nachdem er zuvor seine Gedanken dazu in X-Posts und einem von der Zeitung Welt am Sonntag veröffentlichten Meinungsbeitrag geteilt hatte.

Musk und Weidel waren sich einig, dass Deutschland durch eine „verrückte“ Energiepolitik, übermäßige Bürokratie und unkontrollierte Einwanderung gelähmt sei, und verglichen die Behandlung der AfD durch die Medien mit der Behandlung pro-jüdischer Stimmen durch den Nazi-Diktator Adolf Hitler in den 1930er Jahren.

„Die Menschen lieben es, Dinge zu zensieren, mit denen sie nicht einverstanden sind“, sagte Musk, der darauf bestand, dass Weidel ‚nichts Unverschämtes‘ vorschlage.

Musk, der sich selbst als Libertären bezeichnet, hat den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als „Tyrannen“ bezeichnet, weil dieser die AfD kritisiert hatte, und Kanzler Olaf Scholz nach einem tödlichen Autoanschlag auf einen deutschen Weihnachtsmarkt im vergangenen Monat zum Rücktritt aufgefordert.

Beide Männer gehören der Mitte-Links-Partei der Sozialdemokraten an.

„Lügen und Fehlinformationen“

Führende Politiker in ganz Europa haben sich besorgt über Musks politische Einmischung geäußert. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez warf Musk vor, die Demokratie zu untergraben, ohne ihn direkt zu nennen, während der französische Außenminister die Europäische Union aufforderte, ihre Gesetze konsequenter anzuwenden, um sich vor Einmischung von außen zu schützen.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die die rechtsextreme, einwanderungsfeindliche Partei „Brüder Italiens“ anführt, verteidigte Musk jedoch am Donnerstag.

„Ich sehe diese Gefahr für die Demokratie nicht. Elon Musk ist eine sehr bekannte und wohlhabende Person, die ihre Ideen äußert“, sagte sie.

Elon Musk überreicht der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni im vergangenen September während des Dinners der Global Citizen Awards in New York eine Auszeichnung [Datei: Michelle Farsi/AP Photo]

Die Regierung von Meloni erwägt derzeit einen möglichen Vertrag über Kommunikationssicherheit, der auf Starlink, einem Teil von Musks SpaceX-Unternehmen, beruht.

Die italienische Regierungschefin sagt, dass Italien vor einem Dilemma steht, wie es seine sensible Kommunikation schützen kann, da es derzeit keine italienischen oder von der EU unterstützten alternativen Systeme zu Starlink gibt.

Das Projekt wurde jedoch von Oppositionsparteien scharf kritisiert, die die Frage aufwerfen, ob die Abwicklung solcher Kommunikation einem Musk-Unternehmen anvertraut werden sollte.

„Ist das Problem bei SpaceX, dass es sich um ein Privatunternehmen handelt, oder sind es die politischen Ideen von Elon Musk?“, fragte Meloni.

