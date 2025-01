https://www.trtworld.com/us-and-canada/netizens-rake-up-james-woods-pro-genocide-tweets-as-la-fire-burns-his-home-18252120



Internetnutzer graben James Woods‘ Tweets, in denen er den Völkermord befürwortet, aus, während das Feuer in LA sein Haus in Flammen setzt

9. Januar 2025

Film-, Fernseh- und Musikstars, die ihr Zuhause verlieren oder vor den verheerenden Waldbränden in Los Angeles fliehen, werden online darauf hingewiesen, dass sie den Völkermord in Gaza unterstützen, wo Israel fast alle Häuser bombardiert und Millionen Palästinenser vertrieben hat.

AFP

Ein Haus geht während des Eaton-Feuers in der Gegend von Altadena im Landkreis Los Angeles, Kalifornien, am 8. Januar 2025 in Flammen auf. / Foto: AFP

Am Mittwoch berichtete James Woods, zweimaliger Oscar-Nominierter und dreimaliger Emmy-Gewinner, wie er aus seinem Haus in Pacific Palisades floh, als die Flammen „wie ein Inferno“ herabfielen.

„An einem Tag schwimmt man noch im Pool und am nächsten Tag ist alles weg“, sagte Woods über die zahlreichen Waldbrände, die die Vororte von Los Angeles heimgesucht haben, Tausende von Häusern und Geschäften vernichteten und Zehntausende zur Flucht zwangen.

In einem Fernsehinterview kamen ihm die Tränen, als er beschrieb, wie er eine ältere Nachbarin rettete, und von einer Nichte sprach, die ‚mit ihrem kleinen Yeti-Sparschwein herauskam, damit wir unser Haus wieder aufbauen können‘.

Aber nicht jeder hat Mitgefühl für seinen Verlust oder Verständnis für ihn.

Online-Nutzer gruben schnell seine herzlosen Äußerungen aus, in denen er Israel und seinen Völkermord im belagerten Gaza bejubelte, wo Tel Aviv Berichten zufolge seit Oktober 2023 mehr als 46.000 Palästinenser getötet hat, über 70 Prozent davon Frauen und Kinder, über 110.000 verwundet und Millionen vertrieben hat. Studien und Experten zufolge könnte die tatsächliche Zahl bei etwa 200.000 liegen.

„Der amerikanische Schauspieler James Woods, dessen Haus bei den Bränden in Los Angeles niederbrannte, erlebt praktisch einige der Sorgen und Nöte der Palästinenser in Gaza, die er dazu aufrief, sie alle zu töten, um die zionistischen Besatzer zu unterstützen“, schrieb der arabische Kolumnist und Blogger Abdulla Alamadi unter seinem X-Handle.

„Wer Ungerechtigkeit praktiziert oder dazu aufruft, den muss Gott früher oder später bestrafen. Es ist die göttliche Gerechtigkeit, die nur diejenigen verstehen können, die einen gewissen Glauben in ihrem Herzen haben“, sagte Alamadi, als er Woods‘ jüngstes Interview mit CNN teilte, in dem der amerikanische Schauspieler zu Tränen gerührt war, als er die Einzelheiten der Waldbrände in der Nähe seines Hauses schilderte.

Der bekannte amerikanische Imam und Aktivist Omar Suleiman brachte seinen Standpunkt in einem X-Post zum Ausdruck.

„Ich bete, dass Gott das Leben und Eigentum unschuldiger Menschen in Los Angeles und darüber hinaus beschützt. Aber ich kann nicht umhin, Folgendes zu bemerken: Die Menschen in Gaza werden weiterhin von den Grausamen in den Häusern der Macht vernichtet, mit der Unterstützung der Grausamen, die sich in ihren Villen unbesiegbar fühlen.“

Andere teilten Woods‘ frühere Aussagen zu Palästinensern und meinten, der Schauspieler verdiene kein Mitgefühl.

„Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, jemanden wie ihn in diesen schrecklichen Zeiten zu sehen, aber ich bin definitiv nicht traurig um eine elende Seele wie seine. #JamesWoods, wie kannst du es wagen, auf Sendung zu gehen und zu weinen?! Du hast einen „Kill them all“-Hashtag für #Gaza beworben. Jetzt geh und sammle die Trümmer deiner Villa ein“, schrieb X-User @SyedaSyeda_ und teilte einen Screenshot von Woods‘ jüngstem Fernsehinterview.

Ein anderer Nutzer, @Adeline_313, teilte einen Screenshot von Woods‘ früherem Tweet, in dem er Israel ermahnte: „Kein Waffenstillstand, kein Kompromiss, keine Vergebung. #Kill ThemAll“.

„James Woods forderte die Tötung von Palästinensern, sogar das Verbrennen von Kindern bei lebendigem Leibe. Jetzt ist sein nicht versichertes Haus abgebrannt. Wahrlich, Gottes Gerechtigkeit verschont niemanden, weder in diesem noch im nächsten Leben“, schrieb der X-Nutzer.

Der palästinensische Dichter Mosab Abu Toha konfrontierte Woods in einem Brief auf X und sagte: „Wie können Sie es wagen, in die Luft zu gehen und zu weinen?!“

„Als unser Haus am 28. Oktober 2023 bombardiert wurde, hatte ich kein Haus und keinen sicheren Ort, an den ich gehen konnte, um es in die Luft zu jagen und zu beobachten. Ich konnte nicht zu den Ruinen meines Hauses zurückkehren, weil meine Stadt besetzt ist.

Ein Freund von mir, der dabei half, die Bücher zu sammeln, die wir finden konnten, wurde im Januar 2024 getötet. Sein Name war Ma’rouf Al-Ashqar. Er hatte eine sanfte Stimme und las gerne russische Literatur, insbesondere Dostojewski. Stört Sie das?“

„Das Haus meiner Tante wurde im Oktober 2024 bombardiert. Ihre Tochter wurde zusammen mit weiteren 15 Menschen getötet, von denen viele bis heute noch unter den Trümmern liegen. Sagt Ihnen das etwas?„, stand in dem Brief.

“Alles ist weg“

Das größte Feuer vernichtete fast 5.000 Hektar in Pacific Palisades, einem malerischen Viertel zwischen den Strandorten Santa Monica und Malibu, in dem viele Film-, Fernseh- und Musikstars leben.

Billy Crystal verlor das Haus in Pacific Palisades, in dem er seit 1979 gelebt hatte.

Paris Hilton sah im Fernsehen live zu, wie ihre Strandvilla in Malibu niederbrannte.

Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Mark Hamill und Maria Shriver waren unter den anderen Prominenten, die evakuiert werden mussten, als außer Kontrolle geratene Brände in Los Angeles einige der teuersten Immobilien der Welt zerstörten.

Das 6,5 Millionen Dollar teure Haus von „Gossip Girl“-Star Leighton Meester und ihrem Ehemann Adam Brody aus „O.C., California“ ging in Flammen auf.

Der langjährige Oscar-Moderator Crystal und seine Frau Janice sagten, es breche ihnen das Herz, das Haus in Pacific Palisades zu verlieren, in dem sie seit 1979 ihre Kinder und Enkel großgezogen haben, „aber mit der Liebe von Kindern und Freunden werden wir das durchstehen“.

Reality-TV-Star Hilton sagte, sie sei „unbeschreiblich untröstlich“, ihr Strandhaus zu verlieren.

„Mit meiner Familie zusammenzusitzen, die Nachrichten zu sehen und zu sehen, wie unser Haus in Malibu im Live-Fernsehen niederbrennt, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte„, schrieb sie auf X.

Shriver, eine Journalistin und ehemalige First Lady von Kalifornien, als sie mit dem damaligen Gouverneur Arnold Schwarzenegger verheiratet war, sagte, die Zerstörung in der gehobenen Enklave sei verheerend.

„Alles ist weg. Unsere Nachbarschaft, unsere Restaurants“, schrieb sie am Mittwoch auf X.

„Die Feuerwehrleute haben ihr Bestes gegeben und tun es immer noch, aber dieses Feuer ist riesig und außer Kontrolle.“

Das Sunset-Feuer fraß sich durch die Hollywood Hills, direkt über dem Hollywood Boulevard und dem Walk of Fame, gegenüber dem Hollywood Sign auf der anderen Seite des Freeway 101.

Mit einem mittleren Hauspreis von 4,5 Millionen US-Dollar ist Pacific Palisades die Heimat von Prominenten sowie der Getty Villa, einem der beliebtesten Museen in Los Angeles.

Oscar-Preisträger Curtis sagte: „Meine Gemeinde und möglicherweise mein Zuhause brennen.“

„Es ist eine schreckliche Situation“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram.

„Bete, wenn du daran glaubst, und selbst wenn du nicht daran glaubst, bete für diejenigen, die es tun.“

Moore, bekannt durch die Fernsehserie „This is Us“ und als Stimme von Rapunzel in Disneys „Rapunzel – Neu verföhnt“, sagte, sie und ihre Familie seien wegen der Nähe der Flammen evakuiert worden.

„Ich bin so erschüttert über die Zerstörung und den Verlust„, schrieb sie auf Instagram.

„Ich weiß nicht, ob unser Haus es geschafft hat.“

Hamill, der in den ‚Star Wars‘-Filmen Luke Skywalker spielte, sagte auf Instagram, dass er am Dienstagabend mit seiner Frau und seinem Hund sein Haus in Malibu evakuiert habe.

„Auf beiden Seiten der Straße gab es kleine Feuer, als wir uns dem Pacific Coast Highway näherten“, sagte er.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …