Elon Musk sehnt sich nach der Rückkehr des Faschismus in ganz Europa Von C.J. Polychroniou

Der Gründer von SpaceX und Tesla, Elon Musk, nimmt am 17. Oktober 2024 in Folsom, Pennsylvania, an einer Versammlung im Stil einer Bürgerversammlung teil, um für die vorzeitige und die Briefwahl an der Ridley High School zu werben.

(Foto von Anna Moneymaker/Getty Images)

Elon Musk sehnt sich nach der Rückkehr des Faschismus in ganz Europa

Der reichste Mensch der Welt strebt eine tiefe politische Krise an, damit sich reaktionäre Kräfte wieder durchsetzen können – genau wie in den 1930er Jahren.

Von C.J. Polychroniou

13. Januar 2025

Elon Musk gab mehr als eine Viertelmillion Dollar aus, um Trump und andere MAGA-Republikaner bei den US-Wahlen im vergangenen Jahr zu unterstützen. Er tat dies nicht nur, weil er von Trumps Präsidentschaft viel zu gewinnen hat, was er auch hat, sondern auch wegen seiner eigenen ideologischen Neigungen.

Musk ist ein Rechtsextremist und gibt sich nicht damit zufrieden, sich nur in die US-Politik einzumischen. Tatsächlich ist er eindeutig auf einer persönlichen Mission, um die Sache der extremen Rechten in der westlichen Welt voranzutreiben. Daher sein Vorstoß in die europäische Politik.

Vor der Bundestagswahl in Deutschland im nächsten Monat verkündete Musk am 20. Dezember auf seiner sozialen Plattform X, dass „nur die AfD Deutschland retten kann“, während er Kanzler Olaf Scholz als „inkompetenten Narren“ bezeichnete und ihn zum Rücktritt aufforderte, und Präsident Frank-Walter Steinmeier als „antidemokratischen Tyrannen“. Einige Tage später bekräftigte er in einem Gastbeitrag für die renommierte deutsche Tageszeitung Die Welt, in dem er die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) als „letzten Funken Hoffnung“ für das Land bezeichnete, seine uneingeschränkte Unterstützung für die AfD. Er fuhr fort, dass die AfD „das Land in eine Zukunft führen kann, in der wirtschaftlicher Wohlstand, kulturelle Integrität und technologische Innovationen nicht nur Wünsche, sondern Realität sind“. Übrigens ist Musk – wie alle guten imperialistischen Investoren – der Meinung, dass seine Unternehmensinvestitionen in Deutschland ihm das Recht geben, sich in die politischen Verhältnisse des Landes einzumischen.

Der Aufstieg der extremen Rechten und des extremen Nationalismus auf dem Kontinent erinnert an die 1930er Jahre. Aber Elon Musk steht auf der falschen Seite der Geschichte.

Musk gibt sich nicht damit zufrieden, sich nur in die deutsche Politik einzumischen, sondern versucht auch, Spaltung und Hass in der britischen Politik zu schüren, indem er Premierminister Keir Starmer und Spitzenbeamte ins Visier nimmt. Er hat die Regierung beschuldigt, „verurteilte Pädophile freizulassen“, und sich auf die Seite des inhaftierten rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson und der Partei Reform UK von Nigel Farage gestellt, obwohl er gefordert hat, Farage als Parteivorsitzenden abzulösen, weil er „nicht das Zeug dazu hat“, die Partei zu führen. Anscheinend ist selbst Nigel Farage für Musk nicht rechts genug.

Europas Staats- und Regierungschefs haben Musks Einmischung und Unterstützung für rechtsextreme Bewegungen verurteilt, aber können sie ihn aufhalten? Musk nutzt die Social-Media-Plattform, um direkt mit Hunderten von Millionen Menschen zu kommunizieren und dabei die traditionellen Medienkanäle zu umgehen. Der Milliardär und Eigentümer von X hat mehr als 200 Millionen Follower. Die Verbreitung von Lügen und Fehlinformationen ist einfach und schnell. Forscher des MIT haben herausgefunden, dass sich gefälschte Nachrichten zehnmal schneller als echte Nachrichten in den sozialen Medien verbreiten. Und es wird noch einfacher und schneller werden, nachdem Mark Zuckerberg beschlossen hat, die Faktenprüfung auf seinen Social-Media-Plattformen abzuschaffen – ein Schritt, den Elon Musk umgehend begrüßte.

Am Donnerstag, dem 9. Januar, führte Musk auf X einen Livestream-Chat mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, der mehr als eine Stunde dauerte. Musk wollte mit dieser Diskussion den Menschen zeigen, dass Weidel eine sehr vernünftige Führungspersönlichkeit ist, obwohl ihre Partei vom deutschen Verfassungsschutz wegen des Verdachts auf Extremismus unter Beobachtung gestellt wurde. Tatsächlich befand ein deutsches Gericht im Mai 2024, dass es genügend Beweise dafür gibt, die AfD als potenziell extremistische Partei zu bezeichnen, die eine Bedrohung für die Demokratie und die Würde bestimmter Gruppen darstellt und daher unter Beobachtung gehalten werden sollte.

Musk hat die Behauptung, die AfD sei eine rechtsextreme Partei, mit dem lächerlichen Argument zurückgewiesen, dass dies nicht der Fall sein könne, da ihr Vorsitzender einen gleichgeschlechtlichen Partner aus Sri Lanka habe. Die Tatsache, dass die AfD in rassistischer Hysterie gegen Einwanderer schwelgt und sich geschworen hat, die Rechte von LGBTQ+ einzuschränken, ist für ihn kein Grund zu glauben, dass es sich um eine rechtsextreme Partei handelt. Weidel wiederum nutzte die Gelegenheit, die ihr Musk bot, um zu argumentieren, dass die AfD nicht als Neonazi-Partei angesehen werden sollte, weil sie libertäre Ansichten zur Wirtschaft vertritt (was für Musk Musik in den Ohren ist, da er für Deregulierung und niedrigere Steuern für Unternehmen und Reiche ist) und Hitler ein Kommunist war. Natürlich stimmte Musk Weidel in der glatten Lüge zu, dass Hitler tatsächlich ein Kommunist war. Und auch in ihrem ebenso lächerlichen wie völlig widerlichen Kommentar, dass linke Gruppen, die die palästinensische Sache unterstützen, Nazis und Antisemiten seien.

In einem Zeitalter der Lügen und Fehlinformationen ist die Vorstellung, Hitler sei ein Kommunist gewesen, der Höhepunkt ideologischer Perversion. Hitler hasste Kommunismus und Sozialismus und trug zur Vernichtung der kommunistischen Bewegung nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa bei. Nachdem Hitler alle bestehenden politischen Parteien verboten und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) zur einzigen politischen Partei in Deutschland gemacht hatte, ließ er Tausende Kommunisten und Sozialdemokraten verhaften und inhaftieren. Das Konzentrationslager Dachau wurde ursprünglich errichtet, um die Hauptfeinde der Nazis – die Kommunisten – festzuhalten.

Da Musk der erste Mensch auf X ist, der über 200 Millionen Follower hat, ist es nicht schwer vorstellbar, dass jüngere Generationen anfangen zu glauben, Hitler sei ein Kommunist gewesen. Oder an andere Lügen, die Musk verbreitet, wie z. B. dass die Europäische Union (EU) versucht habe, ihn daran zu hindern, ein Gespräch mit Alice Weidel zu führen.

Dabei ist es Musk selbst, der ein Feind der freien Meinungsäußerung ist. Er gibt sich als Verfechter der freien Meinungsäußerung, hat seine Plattform jedoch genutzt, um vermeintliche Feinde ins Visier zu nehmen und die freie Meinungsäußerung zu verbieten. Er hat sogar versucht, seine Kritiker mit falschen Klagen zum Schweigen zu bringen. In der Tat, wie der „Guardian“ treffend formulierte: „Elon Musk ist zum größten Heuchler der Welt in Sachen Redefreiheit geworden.“

Dank Musks Einmischung in die deutsche Politik gab es in den letzten zwei Wochen einen enormen Anstieg von Weibels durchschnittlichen X-Posts, was darauf hindeutet, dass Musks Beiträge zu mehr Stimmen für die AfD führen könnten. Rechtsextreme Parteien machen in ganz Europa große Fortschritte. Im Jahr 2024 schwang das politische Pendel in Europa noch weiter nach rechts, da rechtsextreme Parteien in Frankreich, Portugal, Belgien und Österreich große Fortschritte machten, während in sieben EU-Mitgliedstaaten – Kroatien, Tschechische Republik, Finnland, Ungarn, Italien, Niederlande und Slowakei – bereits rechtsextreme Parteien an der Regierung sind.

Was die AfD betrifft, so gewann sie 2024 eine deutsche Landtagswahl und ist damit die erste rechtsextreme Partei seit 1945, der dies gelang. Musk würde es jedoch begrüßen, wenn die rechtsextreme Partei Deutschlands bei den vorgezogenen Wahlen am 23. Februar nach dem Zusammenbruch der Koalitionsregierung von Kanzler Olaf Scholz siegen würde.

Es lässt sich nicht leugnen, dass Musk „Granaten in den politischen Mainstream Europas wirft“. Der Kontinent braucht radikale Veränderungen. Die EU hat an vielen Fronten versagt, weil in Brüssel Bürokraten das Sagen haben. Es fehlt eine einigende Vision und die Versprechen eines „sozialen Europas“ sind einer neoliberalen Politik gewichen, die den Kern des schleichenden Aufstiegs rechtsextremer Bewegungen und Parteien in der politischen Landschaft Europas bildet. Der Aufstieg der extremen Rechten und des extremen Nationalismus auf dem Kontinent erinnert an die 1930er Jahre. Aber Elon Musk steht auf der falschen Seite der Geschichte. Sein Plan ist es, den Abstieg Europas in eine tiefe politische Krise zu erleben, damit die reaktionären Kräfte schließlich die Macht übernehmen können – genau wie in den 1930er Jahren. Die Frage ist: Kann er gestoppt werden, bevor es zu spät ist?

