Emmanuel Todd Der Westen im Niedergang Westendverlag

Wieder einmal hat der Westend Verlag die richtige Nase gehabt und Emmanuel Todd den wichtigen Autor mit seinem neuen Buch „Der Westen im Niedergang“, der in Frankreich schon ein Bestseller und sicher in Deutschland das Potential hat, ebenso zu einem zu werden hat. Pünktlich zur Buchmesse erscheint dieser Knüller, der in insgesamt in 20 Sprechen übersetzt wird,. Ein Todd Buch verspricht, nicht nur eine spannende Lektüre zu sein, sondern seine Gedanken und Denkanstöße werden meist von der Realität eingeholt. So wie er 1976 schon das Ende der Sowjetunion voraussagte, so prognostiziert er diesmal den endgültigen Niedergang der westlichen Welt. Todd sagt nicht nur, dass die Vereinigten Staaten diesen Krieg verlieren, weil ihre militärischen und industriellen Mittel gegen Russland unzureichend sind, sondern auch eine Niederlage der Ukraine bevorsteht. Alles was er nüchtern beschreibt ist vollkommen realistisch und nachvollziehbar. Ich möchte mit einem Zitat von Todd aus dem Nachwort in der deutschen Ausgabe schließen, dem ich voll zustimme: „Russland wird in der Ukraine nicht nachgeben. Europa ist in keiner Weise bedroht. Frieden sollte möglich sein“. Evelyn Hecht-Galinski