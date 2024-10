https://redflag.org.au/article/whats-driving-israels-wars



Was treibt Israel zu seinen Kriegen?

Von Jerome Small

15. Oktober 2024

Israelische Raketenangriffe in Tyre, Südlibanon, 23. September FOTO: REUTERS/Aziz Taher

Die Ungeheuerlichkeit der Handlungen Israels ist offensichtlich. Die schadenfrohen israelischen Soldatenteams in der neuen Al-Jazeera-Dokumentation „Gaza“, die lachen und sich abklatschen, während sie systematisch Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Menschenleben zerstören. Die halböffentliche Verderbtheit der systematischen Vergewaltigung und Folter palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Das Massenschlachten in Gaza, im Westjordanland, jetzt im Libanon – und vielleicht bald im Iran.

Aber was sind Israels Ziele? Warum tut es, was es tut?

Wenn wir den pro-israelischen Medien glauben, ist Israel hier das Opfer, eine unschuldige Partei, die nur versucht, unter feindlichen Umständen weiterzukommen. Das ergibt nur Sinn, wenn wir die 76 Jahre Krieg, Terror, Apartheid und Landraub ignorieren, die Israels Geschichte ausmachen. Mit anderen Worten: Diese Erklärung verschleiert mehr, als sie erklärt.

Um das Handeln Israels – seit 1948 und in den vergangenen zwölf Monaten – zu verstehen, müssen wir von dem Ziel ausgehen, das ihm zugrunde liegt.

Das selbsterklärte Ziel des zionistischen Projekts ist die Errichtung eines jüdischen, auf Überlegenheit basierenden Staates in Palästina. Doch wie die frühen Zionisten erkannten, konnte dieses Projekt nur in Zusammenarbeit mit imperialistischen Mächten durchgeführt werden, die die militärische Macht zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines neuen Staates bereitstellen konnten – hauptsächlich Großbritannien (bis 1948 und in gewissem Umfang darüber hinaus) und die Vereinigten Staaten (insbesondere von 1967 bis heute). Als Gegenleistung für ihre Unterstützung erhielten diese Mächte einen „Wachhund“, der in einzigartiger Weise in der Lage war, die Region in ihrem Interesse zu gestalten.

Wichtig ist, dass es unter Zionisten und ihren Verbündeten immer eine Abwägung – und oft eine heftig umstrittene Debatte – darüber gab, wie diese manchmal widersprüchlichen Ziele integriert werden können. So geriet beispielsweise der erste israelische Premierminister David Ben-Gurion wiederholt mit seinem Außenminister Moshe Sharrett darüber in Konflikt, wie aggressiv Israel gegenüber seinen arabischen Nachbarn sein könne, ohne die internationalen Bündnisse zu zerstören, die Israel mit Waffen und Hilfsgütern versorgten. Beide waren Befürworter und Praktiker des „Transfers“, d. h. der Vertreibung von Palästinensern, um einen mehrheitlich jüdischen Staat zu schaffen. Darüber hinaus waren sie sich jedoch in Bezug auf die Staatsstrategie völlig uneinig.

Ein Beispiel aus jüngerer Zeit sind die politischen Unruhen in Israel Anfang 2023. Premierminister Netanjahu und seine rechtsextremen Verbündeten drängten auf Änderungen am israelischen Gerichtssystem, die die Fähigkeit des Obersten Gerichtshofs (unter anderem) einschränken würden, Siedler im Westjordanland zu bestrafen, die Palästinenser angreifen. Ein Hauptargument der Gegner dieses Vorhabens – die Hunderttausende auf die Straße bringen konnten und zu denen der überwiegende Teil des militärischen Establishments Israels gehörte – war, dass Netanyahus Änderungen den entscheidenden internationalen Bündnissen Israels, insbesondere mit den USA, schaden würden. Es ist grob, aber nicht völlig unzutreffend, diese Debatte als eine zwischen „vorerst anhaltender Apartheid“ auf der einen Seite und „schnellerer Vertreibung und Völkermord“ auf der anderen Seite zu charakterisieren.

Dieser Meinungsverschiedenheit liegt das unvollendete Vorhaben zugrunde, einen jüdischen Staat zu schaffen, der auf Vorherrschaft basiert. Durch Krieg und Terror haben die Zionisten innerhalb der Waffenstillstandslinie von 1948 eine jüdische Mehrheit erreicht – etwa 7 Millionen Juden und 2 Millionen Palästinenser. Wenn wir jedoch die 2,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland und die 2,3 Millionen Palästinenser, die vor einem Jahr im Gazastreifen lebten, mit einbeziehen, lebten 2023 immer noch etwa 7 Millionen Palästinenser zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer.

In den vergangenen zwölf Monaten haben die Fraktionen, die sich um Netanjahu gruppieren und für „schnelle Vertreibung und Völkermord“ eintreten, die Agenda Israels in Gaza klar festgelegt. Nach dem 7. Oktober wurde dies zu einem nationalen Konsens, da sich frühere Kritiker Netanjahus für eine völkermörderische Kampagne anmeldeten. Yoav Gallant, Verteidigungsminister und noch vor sechs Monaten Held der Demonstranten, kündigte eine totale völkermörderische Belagerung des Gazastreifens an.

Obwohl es in den letzten Monaten einige Brüche in dieser Koalition gab, scheint die Ausweitung des Krieges auf den Libanon das Gefühl der Einheit wiederhergestellt zu haben. Die einzige harte Grenze für die militärischen Ambitionen Israels scheint derzeit zu sein, ob die USA weiterhin die benötigte Munition liefern werden. Und bisher hat sich jede vermeintliche „rote Linie“, die das Weiße Haus gezogen hat, rosa gefärbt und dann ganz aufgelöst. Ob dies auch für eines der lang gehegten Ziele Netanjahus gilt – einen umfassenden, von den USA unterstützten Krieg gegen den Iran zu beginnen, der Israels regionale Vormachtstellung festigen könnte – bleibt abzuwarten.

Bisher ist es Israel weitgehend gelungen, Gaza zu vernichten und die angebliche „demografische Bedrohung“ durch die palästinensische Bevölkerung für die jüdische Mehrheit „zwischen dem Fluss und dem Meer“ zu verringern. Die Siedler im Westjordanland sind von der Leine gelassen und die militärischen Angriffe dort nehmen zu. Und das Weiße Haus gibt Israel grünes Licht für eine Neuordnung der Landkarte des Libanon.

All dies ist eine neue und erschreckende Realität – und auch eine Fortsetzung und Verschärfung lang gehegter, öffentlich diskutierter Strategien der militärischen und politischen Führung Israels. Es lohnt sich, einen Blick auf diese Veränderungen und Kontinuitäten in den Strategien und Motivationen Israels an vier der Kriegsfronten Israels zu werfen.

„Töten und töten und töten. Den ganzen Tag, jeden Tag“: Entvölkerung des Gazastreifens

Die meisten Mainstream-Medien nehmen die Erklärungen der israelischen Regierung, dass es bei ihren Aktionen in Gaza um die Rückkehr von Geiseln und die „Zerschlagung“ der Hamas geht, für bare Münze. Aber jeder, der aufmerksam ist, weiß, dass es noch ein weiteres, seit langem bestehendes Ziel des israelischen Angriffs gibt.

Der israelische Demograf und Regierungsberater Arnon Soffer hat die Strategie für Gaza verfasst, die der israelische Premierminister Ariel Sharon ab 2005 umsetzte. Soffer ist offenbar einer der Urheber des Begriffs „demografische Bedrohung“, mit dem die Bewohner von Gaza beschrieben werden – das heißt, eine „Bedrohung“ für eine überwältigende jüdische Mehrheit in einem Staat, der die jüdische Vorherrschaft betont.

Soffer erlangte 2004 weltweite Bekanntheit, als er unverblümt seinen Ansatz im Umgang mit dieser vermeintlichen „demografischen Bedrohung“ zusammenfasste und der Jerusalem Post sagte: „Wenn 2,5 Millionen Menschen in einem abgeriegelten Gaza leben, wird das eine menschliche Katastrophe … Es wird ein schrecklicher Krieg. Wenn wir also am Leben bleiben wollen, müssen wir töten und töten und töten. Den ganzen Tag, jeden Tag.“

Wir wissen jetzt, wie das aussieht.

Und wenn noch Zweifel bestehen, können wir uns den Äußerungen des pensionierten israelischen Generalmajors und bekannten freiberuflichen Militärstrategen Giora Eiland zuwenden. Es war Eiland, der am 12. Oktober 2023 , „Israel muss eine humanitäre Krise in Gaza schaffen, die Zehntausende oder sogar Hunderttausende dazu zwingt, in Ägypten oder am Golf Zuflucht zu suchen … Gaza wird zu einem Ort werden, an dem kein Mensch existieren kann“, erklärte.

Im nächsten Monat war Eiland erneut in den Nachrichten und erklärte: „Die internationale Gemeinschaft warnt uns vor einer schweren humanitären Katastrophe und schweren Epidemien. Wir dürfen davor nicht zurückschrecken. Schließlich werden schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen.“

Und erst letzten Monat formulierte Eiland seinen neuesten Ratschlag: eine Strategie der Vertreibung und des Aushungerns für das nördliche Drittel des Gazastreifens: „Das Richtige wäre, die etwa 300.000 Bewohner, die im nördlichen Gazastreifen geblieben sind, darüber zu informieren, dass wir ihnen befehlen, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen. In einer Woche wird das gesamte Gebiet des nördlichen Gazastreifens zum Militärgebiet. Und in dieses Militärgebiet werden, soweit es uns betrifft, keine Vorräte mehr gelangen.“ Dies würde den Verbliebenen eine einfache Wahl ermöglichen, so Eiland: ‚sich ergeben oder verhungern‘.

Dies ist keine Randposition – laut CNN haben 27 der 120 Mitglieder des israelischen Parlaments, der Knesset, einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Eilands Plan unterstützen und hinzufügen: „Nach der Durchführung des Programms in diesem Gebiet ist es möglich, es auch in anderen Teilen des Streifens durchzuführen“.

Dieser Plan wird heute im Norden des Gazastreifens umgesetzt. Am 6. Oktober berichtete Al Jazeera über eine erneute Belagerung und Bodenoffensive auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens. Fast der gesamte Norden und weit über die Hälfte des restlichen Gazastreifens stehen derzeit unter Evakuierungsbefehl des israelischen Militärs.

Journalisten liegen tot auf den Straßen, während Babys in Wärmebetten inmitten der militärischen Belagerung evakuiert werden. Mohammad Sultan, Bewohner des Flüchtlingslagers Jabalia, berichtet CNN: „Drei Menschen wurden direkt vor meinen Augen erschossen. Mein Bruder und ich versuchten, den Verletzten zu helfen, ins Krankenhaus zu kommen, aber ein kleines Mädchen wurde in den Hals geschossen und ihr Vater wurde ebenfalls verletzt.“ Die medizinische Hilfsorganisation ‚Ärzte ohne Grenzen‘ berichtete : “Die israelischen Streitkräfte verwandeln den Norden von Gaza in eine unbewohnbare Wüste und entleeren den gesamten Norden des Streifens von palästinensischem Leben. Erschwerend kommt hinzu, dass seit dem 1. Oktober keine humanitären Hilfsgüter mehr in das Gebiet gelassen werden.“

Ein Ende dieser abscheulichen Operation ist nicht in Sicht. Und schon vor ihrem Beginn konnte Israel beträchtliche Fortschritte bei Soffers Projekt des „Tötens und Tötens und Tötens“ vorweisen, um die angebliche „demografische Bedrohung“ zu „lösen“, die die Menschen in Gaza für Israel darstellen.

Anfang Oktober unterzeichneten 99 US-amerikanische Gesundheitsexperten, die in den letzten zwölf Monaten in Gaza gearbeitet haben, einen Brief an Präsident Biden, in dem sie die Zahl der Todesopfer in Gaza bisher auf mindestens 118.000 schätzen. Drei Forscher aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit, die im Juli im Lancet veröffentlichten, stellten fest, dass die Zahl der indirekten Todesfälle durch die Auswirkungen des Krieges in der Regel mindestens drei bis eins und manchmal bis zu fünfzehn bis eins höher ist als die Zahl der direkten Todesfälle. Sie gaben eine vorsichtige Schätzung von 186.000 Toten ab, die in Gaza aufgrund der israelischen Angriffe bereits gestorben sind oder noch sterben werden, „selbst wenn der Konflikt sofort beendet wird“.

Schätzungsweise 150.000 bis 200.000 Palästinenser sind seit Beginn des israelischen Angriffs aus Gaza geflohen. Durch die Toten und diese erzwungene Auswanderung macht Israel in Gaza blutige und obszöne Fortschritte bei Soffers Zielen – den Zielen des Staates Israel. „Töten und töten und töten“ reduziert und kann letztendlich die vermeintliche „demografische Bedrohung“ beseitigen, die Palästinenser in Gaza für den jüdischen Suprematistenstaat darstellen.

Westjordanland: Tötungen und Vertreibungen

Der Angriff der Hamas vom 7. Oktober wurde als Vorwand für Israels völkermörderische Ausschreitungen in Gaza benutzt. In den besetzten Gebieten im Westjordanland fehlte dem israelischen Staat ein so öffentlichkeitswirksamer Vorwand. Dennoch hat er die Brutalität im Westjordanland verschärft – zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wurden Bombenangriffe und Raketen eingesetzt, ganze Gemeinden belagert und Gesundheitsdienste und medizinisches Personal ins Visier genommen.

Da die faschistische Partei „Jüdische Kraft“ von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir ein wichtiger Bestandteil der Koalition von Netanjahu ist, haben zionistische Siedler im Westjordanland mehr Spielraum und engeren Schutz und Zusammenarbeit durch die israelische Armee.

Bereits 1980 beschrieb ein Artikel von Don Will im linken US-amerikanischen Nachrichtendienst Middle East Research and Information Project die Spannungen zwischen Siedlern und dem Staat wie folgt: „Die zionistischen „Minimalisten“ haben historisch die Konsolidierung eines jüdischen Staates auf dem Gebiet unter ihrer Kontrolle betont, während die „Maximalisten“ ein Großisrael auf der Grundlage der maximalen Ausdehnung der alten hebräischen Königreiche gefordert haben. Die Beziehungen zwischen diesen minimalistischen und maximalistischen zionistischen Lagern waren nicht immer freundschaftlich, aber die Differenzen waren eher taktischer als strategischer Natur. Diese politische Dynamik verleiht dem Prozess der Besiedlung, der unaufhaltsam voranschreitet, einen Anschein von Streit.“

Während die Siedler im Westjordanland die „maximalistische“ Stimmung zum Ausdruck brachten, stellte Will fest, dass der israelische Staat selbst 1980 „eine umfangreiche und vielschichtige Übernahme von Land im Westjordanland durchführte, die sich von der von der Gush Emunim [der Bewegung der ‚extremen‘ Siedler] geforderten weniger in der Substanz als in der – vorerst – Vermeidung einer eklatanten Konfrontation unterscheidet“.

Diese Unterscheidung ist im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden, da sich die israelische Gesellschaft und Politik nach rechts verschoben haben, da die arabischen Regime einen profitablen Frieden mit Israel anstreben und da die US-Regierung die Hilfs- und Waffenlieferungen aufrechterhält, egal was passiert. „Eklatante Konfrontationen“, an denen sowohl Siedler als auch der israelische Staat beteiligt sind, sind heute an der Tagesordnung. B’Tselem, die wichtigste Menschenrechtsorganisation Israels, dokumentiert sie. In einem Fall im August vertrieben Siedler die 285 palästinensischen Bewohner von Khirbet Zanutah in den Hügeln von Süd-Hebron. Als ein Gerichtsbeschluss erlassen wurde, der die Rückkehr der Bewohner anordnete, zerstörten die Siedler die Häuser der Bewohner. B’Tselem berichtet:

„Seit dem 8. September 2024 schlafen die Bewohner in Klassenzimmern der Schule und in ihren halb zerstörten Häusern. Sie haben keinen Zugang zu Wasser, Strom oder Toiletten, und das Vieh ist den Elementen ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen können sie kein normales Leben mehr führen, und die Frauen und Kinder sind noch nicht zurückgekehrt … Indem Israel daran arbeitet, die Umsiedlung der Gemeinschaft trotz des Urteils des Obersten Gerichtshofs abzuschließen, hat es bewiesen, dass der Staat und nicht die Siedler die treibende Kraft hinter der Vertreibung sind … Es besteht die echte Sorge, dass eine vollständige Vertreibung der Gemeinschaft erreicht wird.“

Die Echos von Gaza sind im Westjordanland unüberhörbar. Und jetzt auch im Libanon.

Libanon: Dahiyeh sieht aus wie Gaza aussieht wie Dahiyeh

Netanyahus Drohung war in seinem Video vom 10. Oktober deutlich genug: Israel ist bereit, dem libanesischen Volk „einen langen Krieg zu bescheren, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es in Gaza gesehen haben“. Mehr als 2.000 Menschen wurden bereits getötet. In der Berichterstattung über den israelischen Angriff tauchen Namen und Strategien auf, die auffallend vertraut sind.

Giora Eiland, der Mann, der die „humanitäre Katastrophe“ in Gaza empfohlen hat, sagte in einem Interview mit der US-Website Cipher Brief im Juli dieses Jahres: „Wenn wir uns entscheiden, nur gegen die Hisbollah zu kämpfen, wissen sie, dass sie eine große Zahl von Opfern unter ihren Kämpfern verkraften können, weil es nicht schwierig ist, andere zu rekrutieren. Sie können viele Raketen und andere Waffensysteme einsetzen, weil der Iran weitere liefern wird.“

Laut Eiland besteht die Lösung darin, dass Israel nicht nur die Hisbollah ins Visier nimmt, sondern „die Infrastruktur des Libanon angreift: Energie, Kommunikation, Transport, alles“. Er wiederholt: „Der einzige Weg, den Krieg zu verkürzen oder vielleicht die Hisbollah abzuschrecken, noch bevor es zu einem [totalen] Krieg kommt, ist, wenn jeder versteht, dass ein solcher Krieg zur vollständigen Zerstörung des Libanon führen wird.“

Diese mörderische Strategie wird vielen Lesern als eine Version der sogenannten „Dahiyeh-Doktrin“ bekannt sein. Im Jahr 2008 berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass mehrere hochrangige Militärs und ehemalige Militärs der Meinung waren, dass der Weg zur Niederlage einer militärischen Kraft wie der Hamas oder der Hisbollah über eine bewusst unverhältnismäßige militärische Reaktion führt, die sich weniger gegen bewaffnete Aufständische als vielmehr gegen die zivile Infrastruktur richtet. Die massive Zerstörung von Dahiyeh, einem überwiegend schiitischen Vorort im Süden Beiruts, in dem ein Großteil der Hisbollah-Führung ansässig war, durch israelische Bombenangriffe im Jahr 2006 wurde als Vorbild angeführt. Giora Eiland war eine dieser Militärs, die von Haaretz interviewt wurden.

Die gezielte Bekämpfung von Gesundheitsdiensten, Sanitätern und anderen Ersthelfern im heutigen Libanon durch Israel ist ein direktes Spiegelbild dessen, was das Land in den letzten zwölf Monaten im Gazastreifen getan hat. Anfang Oktober 2024 interviewte der Guardian Ghassan Abu-Sittah, einen bekannten britisch-palästinensischen Chirurgen, der sich derzeit in Beirut aufhält und Ende 2023 in Gaza gearbeitet hat. Laut dem Guardian war Abu-Sittah „besorgt, dass die Beschädigung des Gesundheitssystems im Südlibanon Teil einer israelischen Strategie ist, Gebiete entlang der libanesisch-israelischen Grenze von ihren Bewohnern zu säubern“.

Ein schrecklicher Gedanke. Und zunächst mag die vollständige Zerstörung aller Gebiete im Libanon unterhalb des Litani-Flusses (30 km nördlich der derzeitigen Nordgrenze Israels) wie ein utopisches Projekt erscheinen. Es handelt sich um ein Gebiet von 1.000 Quadratkilometern, das etwa dreimal so groß ist wie der Gazastreifen.

Aber mehr als eine Million Menschen wurden bereits durch die Angriffe Israels aus diesem Gebiet vertrieben. Dass das israelische Militär die Gesellschaft in dieser Zone zerstört und das Leben dort unerträglich macht, ist abscheulich, aber vielleicht nicht unmöglich – vor allem, wenn der Schwerpunkt auf der Luftwaffe liegt (um die Verluste Israels zu minimieren), wenn es keine zeitliche Begrenzung für die Bombardierung gibt und wenn es einen unbegrenzten Vorrat an Bomben zum Abwerfen gibt.

An diesen Fronten scheint es vom politischen und militärischen Establishment in den Vereinigten Staaten nur grünes Licht zu geben. Ende September berichtete Politico, dass hochrangige Vertreter des Weißen Hauses Israel unter vier Augen mitteilten, dass die USA Israel bei der Ausweitung der Militäraktionen im Libanon unterstützen würden – während die Regierung gleichzeitig die israelische Regierung öffentlich aufforderte, ihre Angriffe „einzuschränken“.

In ähnlicher Weise zitiert David Hearst in Middle East Eye Mike Herzog, den israelischen Botschafter in den USA, mit den Worten: „Die amerikanische Regierung … hat uns nicht zeitlich eingeschränkt. Auch sie verstehen, dass es nach der Ermordung von Nasrallah eine neue Situation im Libanon gibt und die Chance für eine Neugestaltung besteht.“

Wie Hearst schreibt, bedeutet ‚Neugestaltung‘ des Libanon keine gezielte Operation, die auf die Grenze beschränkt ist. Auch war dies nicht die Absicht eines israelischen Armeekommandanten, der anmerkte: „Wir haben das große Privileg, hier im Norden Geschichte zu schreiben, wie wir es in Gaza getan haben.“

Der offensichtlichste Zweck, den Israel mit dieser ‚Umgestaltung‘ verfolgte, ist die Zerstörung oder zumindest ernsthafte Schwächung der Hisbollah – der einzigen militärischen Kraft in der Region, die Israels Streitkräfte aus dem besetzten Gebiet vertrieben hat. Es gibt auch Israels anhaltendes Interesse an den Linien auf der Landkarte, die den Libanon definieren.

Die meisten zionistischen Pläne und Vorschläge für ihren zukünftigen Staat enthielten seit dem späten 19. Jahrhundert den Litani-Fluss als verteidigungsfähige Nordgrenze oder als wertvolle Wasserquelle oder beides. Die Besetzung dieses Landes, insbesondere wenn sie mit der „Überführung“ oder Vertreibung seiner mehrheitlich schiitischen Bewohner einherging, war auch mit der Hoffnung verbunden (die unter anderem von Ben Gurion zu verschiedenen Zeitpunkten geäußert wurde), den Libanon in einen mehrheitlich christlichen Staat umzuformen – einen potenziell zuverlässigen Verbündeten für Israel gegen feindliche arabische und muslimische Nachbarn.

Es gibt auch weitaus konkretere und unmittelbarere Anreize für Netanjahu, eine ernsthafte Militäroperation gegen die Hisbollah zu starten. Zum einen ist sie in Israel beliebt.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass mehr Israelis glauben, Israel habe den Krieg in Gaza verloren (35 Prozent), als glauben, Israel habe gewonnen (27 Prozent), obwohl nicht ganz klar ist, ob die Hauptsorge darin besteht, dass die Geiseln nicht zurückgebracht wurden, dass die bewaffneten Operationen der Hamas in gewissem Umfang fortgesetzt werden oder dass noch nicht jeder Palästinenser getötet oder aus Gaza vertrieben wurde.

Der Beginn eines neuen Angriffs gegen einen stärkeren Gegner hat zumindest vorerst zu einer Wiederbelebung der Kriegsbegeisterung in Israel geführt. Obwohl die Meinungsumfragen im Allgemeinen immer noch die Opposition bevorzugen, zeigte eine Umfrage Ende September, dass eine von Netanyahu geführte Koalition bei einer Neuwahl die Mehrheit der Sitze erhalten würde – die erste Umfrage, die dies seit 18 Monaten zeigt.

Viele derjenigen, die Netanjahu kritisch gegenüberstehen, sind voll des Lobes für die Offensive im Libanon. Einer von ihnen ist Verteidigungsminister Yoav Gallant. Gallant ist zwar Mitglied von Netanjahus Likud-Partei, war aber ein prominenter Kritiker von Netanjahus Änderungen am Obersten Gerichtshof im Jahr 2023 und hat Netanjahu im vergangenen Jahr mehrfach kritisiert. Doch im Einklang mit seinen Drohungen vom vergangenen August, den Libanon „zurück in die Steinzeit zu schicken“, falls die Hisbollah Israel angreifen sollte, ist er von diesem neuen Krieg begeistert.

Auch der offizielle Oppositionsführer Benny Gantz verließ Netanyahus Kriegskabinett im Juni mit der Begründung, es fehle ein Nachkriegsplan für Gaza und es gebe keine Fortschritte bei der Rettung von Geiseln – aber Gantz ist für die neue Offensive.

All dies hilft Netanjahu. Ein Angriff auf den Libanon verschafft den mörderischen Operationen in Gaza Deckung und hilft, jegliche Unzufriedenheit in der israelischen Öffentlichkeit zu unterdrücken. Und sowohl für Israel als auch für die Vereinigten Staaten bedeutet die Schwächung der Hisbollah die Schwächung ihres jahrzehntelangen regionalen Rivalen: des Iran.

Ein Krieg mit dem Iran?

Netanjahu will schon seit Langem einen Krieg mit dem Iran.

Es wurde weithin berichtet, dass er 2010 den Befehl erteilte, einen israelischen Bombenangriff auf die iranischen Nuklearanlagen vorzubereiten. Bei dieser Gelegenheit betrachtete die Militärhierarchie die Befehle als illegal und bestand auf einer Entscheidung des israelischen Kabinetts. Netanjahu lenkte ein.

2012 wurde Netanyahus Plan, den Iran anzugreifen, erneut vereitelt, diesmal von den israelischen Militärkommandanten und der Obama-Regierung. Obama hatte kürzlich eine „Hinwendung nach Asien“ angekündigt, im Grunde eine Neuausrichtung des US-Imperiums, um sich auf einen ernsthafteren Wettbewerb mit dem aufstrebenden China vorzubereiten.

Dieser „Schwenk“ fand nie wirklich statt. Die Schwierigkeiten beim Abzug der US-Truppen aus dem Irak, die Aufstände des Arabischen Frühlings und der Aufstieg des Islamischen Staates schränkten die Fähigkeit der USA ein, sich vollständig aus der Region zurückzuziehen. Dies erklärt, warum die Aussicht, den Iran in eine rauchende, instabile Ruine zu verwandeln – was höchstwahrscheinlich mehr Zeit, Konzentration und militärische Interventionen in der Zukunft erfordern würde – für die USA nicht sofort attraktiv war. Netanjahu konnte Trump auch nicht davon überzeugen, Ende 2020 einen Krieg mit dem Iran zu beginnen.

Das Argument für einen Angriff auf den Iran war und ist aus Sicht der USA und Israels jedoch, einen regionalen Konkurrenten einzudämmen oder auszuschalten. Ein weiteres, für Israel wichtiges Motiv ist es, das fortgesetzte Engagement der USA in der Region sicherzustellen.

Schließlich wäre Israel ohne die USA und ihre grenzenlosen Waffen- und Bombenvorräte weit von der regionalen Macht entfernt, die es derzeit ist. Es liegt also wohl im Interesse Israels, die USA in die Rivalität mit dem Iran verwickelt zu halten, anstatt eine Deeskalation anzustreben, wie es unter Obama der Fall war.

Das ist zumindest das Argument vieler Menschen im außenpolitischen Establishment der USA. Einer von ihnen ist Trita Parsi, ein ehemaliger Berater Obamas und Kritiker Israels und Bidens Israelpolitik. Parsi ist kein Radikaler, aber er beschreibt treffend den Weg, den Netanjahu in Bezug auf einen Krieg mit dem Iran eingeschlagen hat:

„Dank Bidens Blankoscheck für Netanjahu scheint es für Israel derzeit irrelevant zu sein, welche roten Linien der Iran hat. Entweder überschreitet Israel diese und der Iran reagiert, was wahrscheinlich den von Netanjahu gewünschten Krieg auslöst, oder Israel greift weiterhin an und schwächt die Fähigkeiten des Iran und seiner Verbündeten, bis der Iran reagiert, woraufhin Israel seinen Krieg bekommt. Netanjahu ist mit beiden Szenarien zufrieden.“

Es gibt viele Befürworter eines Krieges mit dem Iran. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett schwärmte kürzlich auf Twitter: „Israel hat jetzt die größte Chance seit 50 Jahren, das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern … Wir müssen *jetzt* handeln, um das Atomprogramm des Iran und seine zentralen Energieanlagen zu zerstören und dieses Terrorregime tödlich zu lähmen … Wir haben die Rechtfertigung. Wir haben die Mittel … Diese Gelegenheit darf nicht verpasst werden.“

Die Haltung der US-Regierung ist hier entscheidend. Ohne die USA wird ein ernsthafter Schusswechsel zwischen Israel und dem Iran zu erheblichen Schäden für Israel führen. Nur ein uneingeschränktes Engagement der USA kann das Zünglein an der Waage zugunsten ihres Verbündeten entscheidend beeinflussen.

Bidens Bilanz, Israel „rote Linien“ aufzuerlegen, ist im vergangenen Jahr so gut wie nicht vorhanden. Seine gesamte Politik bestand aus Gemurmel und der gelegentlichen Erwähnung eines Waffenstillstands, während er Bomben nach Israel schickte, die Israel genauso schnell abwarf.

Die einzige Ausnahme war vielleicht der Iran. Nachdem der Iran im April seine Absichten bekannt gegeben und dann Drohnen und einige Raketen zum Angriff auf Israel geschickt hatte, beschränkte Israel – allem Anschein nach auf Geheiß der USA – seine Vergeltungsmaßnahmen auf einen einzigen Angriff auf einen Teil des iranischen Luftverteidigungssystems.

Wir können nicht wissen, ob sich die Dinge dieses Mal genauso entwickeln werden. Aber was wir bereits wissen, ist schon schlimm genug. Wir wissen, dass Israels „Zurückhaltung“ bei der Reaktion auf die Drohnen und Raketen des Iran im April als Deckmantel für die Ausweitung des Völkermords in Rafah diente.

Wir wissen, dass der angeblich „fortschrittliche“, demokratische Flügel des politischen Establishments der USA aktiv an einem der größten Verbrechen dieses ohnehin schon blutigen Jahrhunderts beteiligt war: einer außergewöhnlichen Kampagne des Massensterbens durch Bombardierungen, Schüsse, Hunger, Krankheiten und die absichtliche Zerstörung der zivilen Infrastruktur, die für die Erhaltung des Lebens unerlässlich ist. Die Rolle der australischen Labour-Regierung ist nicht weniger verwerflich.

Wir wissen, dass all dies voll und ganz den Interessen Israels entspricht – ungeachtet der Debatten zwischen „Minimalisten“ und „Maximalisten“ –, als aggressiver Staat, der sich der Expansion und der jüdischen Vorherrschaft mit allen Mitteln verschrieben hat und als Kampfhund für das US-Imperium in einem der strategisch wichtigsten Gebiete der Erde agiert.

Wir wissen genug, um entsetzt zu sein und uns in Solidarität mit denen, die unter den Bomben leiden, auf die Straße zu begeben. Und wir wissen genug, um uns für den Aufbau von Kräften einzusetzen, die all dem absolut entgegengesetzt sind, und uns für seinen Sturz zu engagieren.

Übersetzt mit Deepl.com

