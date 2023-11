https://www.middleeastmonitor.com/20231114-in-first-video-message-kidnapped-israeli-says-she-is-a-member-of-mossad/



Elizabeth Tsurkov, eine israelisch-russische Wissenschaftlerin im Irak [Twitter]

Entführte Israelin sagt in erster Videobotschaft, sie sei ein Mitglied des Mossad

14. November 2023

Ein irakischer Fernsehsender hat gestern ein Video der israelisch-russischen Doktorandin Elizabeth Tsurkov ausgestrahlt, das erste seit ihrer Entführung vor neun Monaten in Bagdad, für die die israelischen Behörden pro-iranische Schiitenmilizen verantwortlich machen.

Es wird vermutet, dass Zurkow mit einem russischen Pass in den Irak eingereist ist, bevor sie Ende März in der Hauptstadt entführt wurde.

Am Montagabend strahlte der irakische Fernsehsender Al-Rabiaa das erste Video von Zurkow seit ihrem Verschwinden aus. In der vierminütigen Aufnahme sitzt die Geisel auf einem Stuhl, trägt ein schwarzes Hemd und spricht in die Kamera.

Die Echtheit dieser Aufnahme wurde nicht von einer unabhängigen Quelle überprüft, und es wurde auch nicht festgestellt, ob die Geisel bedroht wurde.

Weder die Familie Zurkow noch die israelischen oder irakischen Behörden haben sofort reagiert.

In dem Video erwähnt Tsurkov den Krieg Israels gegen den Gazastreifen und sagt, dass sie seit sieben Monaten inhaftiert ist, ohne den Namen der Partei, die sie festhält, oder den Ort – oder sogar das Land – zu nennen, in dem sie festgehalten wird.

In dem Video sagt sie auch, dass sie für den israelischen Geheimdienst Mossad und die CIA sowohl in Syrien als auch im Irak gearbeitet hat.

Sie fügte hinzu, dass es keine Bemühungen gegeben habe, sie zu befreien.

Anfang Juli beschuldigte das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu die irakische Kataeb Hisbollah, die prominenteste Fraktion der Volksmobilisierungskräfte, sie gefangen zu halten, doch die bewaffnete Fraktion hat eine Beteiligung an ihrem Verschwinden bestritten.

Nach der israelischen Anschuldigung kündigte die irakische Regierung an, dass sie eine Untersuchung der Entführung der Wissenschaftlerin einleiten werde.

Tsurkov reiste in den Irak im Rahmen von Forschungsarbeiten, die sie zur Vorbereitung ihrer Doktorarbeit an der Princeton University in den USA durchführt. In Bagdad konzentrierte sich Zurkow nach Angaben von Journalisten, die sie getroffen haben, auf pro-iranische Gruppierungen und auf die Sadisten-Bewegung des irakischen Schiitenführers Moqtada Al-Sadr.

Auf ihrer persönlichen Website gibt Tsurkov an, dass sie Englisch, Hebräisch, Russisch und Arabisch spricht.

Der gleichen Quelle zufolge ist sie auch Stipendiatin am New Lines Institute for Strategy and Policy und Forschungsstipendiatin am Regional Thinking Forum, einer israelisch-palästinensischen Denkfabrik mit Sitz in Jerusalem.

LESEN: Israelisch-russische Wissenschaftlerin wird laut Netanjahu von schiitischer Miliz im Irak festgehalten

