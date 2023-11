AS’AD AbuKHALIL: Gulf Arab Regimes‘ Fake Outrage Over Gaza This may be a new Arab era. The distance between rulers and public has never been wider. The Arab people, under strict conditions of repression, took to social media and the streets to make their rage known to the world.

Am Fuße der Nelson-Säule auf dem Londoner Trafalgar Square während eines Solidaritätsmarsches für Palästina gegen Israels Angriff auf Gaza am 21. Oktober. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Dies könnte eine neue arabische Ära sein. Die Distanz zwischen Herrschern und Öffentlichkeit war noch nie so groß wie heute. Das arabische Volk hat sich unter strengen Bedingungen der Unterdrückung in den sozialen Medien und auf den Straßen zu Wort gemeldet, um der Welt seine Wut kundzutun.

Die vorgetäuschte Empörung der arabischen Golfregime über Gaza

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

13. November 2023

Es ist zu früh, um genau zu wissen, wie die Zukunft der arabischen Politik und der arabisch-westlichen Beziehungen nach Gaza aussehen wird. Aber es ist nicht schwer anzunehmen, dass es, basierend auf der zeitgenössischen Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts, epochale Auswirkungen auf israelische Kriegsverbrechen geben wird.

Eine neue Ära wird durch das Ausmaß der israelischen Brutalität im Live-TV gekennzeichnet. In den Monaten vor der Operation gegen israelische Sportler in München 1972 wurden palästinensische Flüchtlingslager im Libanon von israelischen Kampfjets gnadenlos bombardiert. Häuser wurden zerstört und Menschen lebendig verbrannt.

Fatah-Führer Abu Dawud erzählt die Geschichte in seinen Memoiren (er war der Leiter der Münchener Operation – und nicht Abu Hasan Salameh, wie es der fehlerhafte israelische Geheimdienst behauptet). Dawuds Memoiren sollten schon vor Jahren von St. Martin’s Press in New York übersetzt werden, aber zionistische Organisationen haben einen Aufstand gemacht und den Verlag daran gehindert, sie zu veröffentlichen.

Die Fatah-Organisation hat diesen Plan nicht aus dem Nichts entwickelt. Vielmehr waren es palästinensische Flüchtlinge, die ihre Organisation unter Druck setzten, Rache zu nehmen; sie waren wütend darüber, dass Israel mit ständigen tödlichen Angriffen davonkam (die libanesische Regierung war vor dem Bürgerkrieg 1975 den USA und Israel verpflichtet und hat den Libanon nie gegen israelische Angriffe verteidigt).

Die Fatah geriet unter massiven Druck, etwas zu unternehmen, um zu zeigen, dass die Palästinenser nicht hilflos waren. Abu Iyad (der zweite Befehlshaber nach Arafat innerhalb der Fatah) entwarf diesen unklugen Plan, der wie viele PLO-Operationen scheiterte (der Ausgang bleibt unklar, und es ist wahrscheinlich, dass die deutsche Polizei die meisten Geiseln bei der Schießerei tötete).

Das Gelände der Olympischen Spiele München 1972, 30. Oktober 2005. (Dave Morris, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Ebenso wird es Druck auf palästinensische Organisationen geben, nach Gaza „etwas zu tun“, um sich zu rächen; es wird Druck geben, viele Dinge zu tun, um den Tod tausender Kinder zu rächen.

Es ist sogar wahrscheinlich, dass aus den Schrecken von Gaza neue palästinensische Organisationen hervorgehen werden.

Viele wütende Jungen und Männer werden sich bestehenden Organisationen anschließen oder neue gründen, die sich der Rache für den Tod von bisher über 11.000 Menschen verschrieben haben.

Das Ende der Fatah und der PLO

US-Präsident Joe Biden mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas und palästinensischen Kindern, die ihm bei seiner Ankunft am 15. Juli 2022 im Palästinensischen Präsidentenpalast in Bethlehem Blumen überreichen. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Die Organisation, auf die sich die USA und Israel bei der Übernahme des Gazastreifens verlassen, d. h. die Fatah und die PLO, haben soeben ihr offizielles Todesurteil in Stein gemeißelt bekommen; gekennzeichnet durch das Blutbad. Beide werden nun zu Recht als bloße Werkzeuge der Besatzung angesehen. Sie haben keine Chance, nach Gaza zu überleben, ungeachtet der besten, korrupten Wünsche der USA und Israels.

Der Nachhall von Gaza wird in verschiedenen arabischen Ländern zu spüren sein, und die Regierungen werden nach ihren Reaktionen beurteilt werden. Die Regierungen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate sind wahrscheinlich am wenigsten unzufrieden mit den israelischen Gräueltaten: Sie sind enge Sicherheitsverbündete Israels, und beide teilen die Feindschaft gegenüber der Hamas-Bewegung.

Die saudischen Medien berichten in langen Artikeln über das Gemetzel, machen aber den Iran und nicht Israel dafür verantwortlich, und die Hamas wird beschuldigt, die Region in einen Krieg hineingezogen zu haben. Die saudischen Religionsgelehrten werden von der Regierung streng kontrolliert, und Aufnahmen von Freitagspredigten zeigen bewaffnete Wachen, die den Platz des Freitagsredners umstellen; sie beobachten, ob der Redner vom Text abweicht. Das wäre das Ende einer Karriere oder sogar ihres Lebens.

Die religiösen Redner wurden angewiesen, kein großes Mitgefühl für den Gazastreifen zu zeigen und nur ganz allgemein über ihn zu sprechen. Wie üblich wurden die Gläubigen angewiesen, den Anweisungen der „Verantwortlichen“ zu folgen, womit die Machthaber gemeint waren.

Doch als das Gemetzel immer weiter zunahm, sah sich die saudische Regierung, die sich ein Ende des Krieges wünschte, weil dessen Fortsetzung ihre Untätigkeit in peinlicher Weise ins Licht rücken würde, gezwungen, besorgt zu erscheinen. Während des Gaza-Alptraums feierte die saudische Unterhaltungsindustrie eine Reihe von Festen, die als „Riad-Nächte“ bekannt wurden: Comedy-Shows, Tanzgruppen und Gesangsdarbietungen fanden statt, während die überwältigende Mehrheit der Araber vor den Fernsehbildschirmen saß, auf denen Live-Bilder aus Gaza gezeigt wurden.

Wie Washington waren auch die arabischen Regierungen in der Golfregion von dem Ausmaß der öffentlichen Sympathie für die Palästinenser und der Empörung über die westliche Duldung des Gemetzels überrascht. Einige saudische und arabische Intellektuelle, die den Normalisierungsprozess stillschweigend ausgesessen hatten, kehrten mit Macht in die sozialen Medien zurück und twitterten fieberhaft über Gaza und die westliche Heuchelei. Saudische Regierungsvertreter versicherten westlichen Vertretern, dass die Normalisierungsgespräche fortgesetzt würden und dass der Krieg gegen Gaza den außenpolitischen Kurs des saudischen Regimes nicht beeinträchtigen würde.

Zwar kündigten die Regierungen der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens Hilfslieferungen für Gaza an, und beide Regierungen gaben – für arabische Verhältnisse – milde Erklärungen zur Verurteilung der Massaker ab. Beide Regierungen forderten jedoch die Rückkehr zu Friedensgesprächen mit dem Ziel der Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels. Dies ist nun der Punkt, an dem sich die Machthaber dieser Länder befinden.

Vor einigen Jahren nahm die Unterstützung für die Hamas in Saudi-Arabien zu, wie eine Umfrage des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik ergab, das in der Regel Umfragen erstellt, die für Israel nicht unbequem sind. Als der Krieg weiterging, setzte das saudische Regime seine elektronische Armee ein, die die sozialen Medien mit einer Flut von Beschimpfungen gegen die Hamas und die Hisbollah und ihre Führer bombardierte. Ihre Propaganda ist eindeutig mit Israel und den USA über das US-Medienzentrum in Dubai koordiniert.

Hamas-Kundgebung in Bethlehem, 4. Mai 2006. (Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5)

(Während der Krise forderte US-Außenminister Antony Blinken Al Jazeera offiziell auf, die Berichterstattung einzuschränken, und die Zuschauer sahen das Ergebnis dieser Demarche, zumindest auf Al Jazeera English).

Die saudischen Medien machten sich über die Hisbollah lustig, weil sie nicht in den Krieg eintrat, wohl wissend, dass sie auch ihren Führer Hasan Nasrallah für den Krieg verantwortlich machen würden, wenn er ihn ausweiten würde. Diese Krise hat bewiesen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien verlässliche Verbündete Israels sind, ungeachtet ihrer Erklärungen zur Verurteilung Israels.

Saudi-Arabien leitet die arabische Ordnung, und es koordiniert seine Schritte mit den USA und Israel.

Der arabisch-islamische „Notfall“-Gipfel, der einen Monat nach Beginn des Gemetzels in Gaza einberufen wurde, veröffentlichte eine lange Erklärung mit 31 Artikeln. Keiner der Artikel (in denen von der Notwendigkeit die Rede ist, israelische Kriegsverbrechen zu dokumentieren und Israels Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, sowie von poetischen Beschreibungen des Leids und der Notwendigkeit humanitärer Hilfe für Gaza) ist von Bedeutung, mit Ausnahme von Artikel 25, in dem es heißt, dass die arabischen Länder „das Festhalten am Frieden als strategische Option bekräftigen“.

Welchen Wert haben Denunziationen und Verurteilungen, wenn die vom saudischen Regime geführten Regierungen erklären, dass sie am Frieden mit Israel festhalten? Was für ein Druckmittel haben Sie gegenüber Israel, wenn Sie ihm versichern, dass die arabischen Länder, egal wie viele Verbrechen es begeht, weiterhin auf Frieden mit ihm bestehen werden, selbst wenn es die arabische „Friedensinitiative“ von 2002 konsequent und wiederholt abgelehnt hat? In Artikel 25 der Erklärung heißt es im Grunde, dass Israel seine Verbrechen vergeben werden und dass die arabischen Potentaten mit ihm Frieden schließen werden.

Historische Ironie

Jassir Arafat, vierter von rechts, am Brandenbuger Tor während seines Besuchs in der DDR im Jahr 1971. (Franke, Klaus / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

In einem anderen Artikel wird behauptet, die Palästinensische Befreiungsorganisation sei die „einzige und legitime“ Vertretung des palästinensischen Volkes. Dieser Artikel ist ironisch, weil diese arabischen Länder die PLO bekämpften und untergruben, als sie wirklich das palästinensische Volk vertrat. Im heutigen Palästina ist die PLO nichts anderes als eine Vereinigung von Banden und Mafias, die vom Chef der PA-Mafias, Mahmoud Abbas, und seiner korrupten Familie geleitet wird.

Die Hamas zum Beispiel ist kein Mitglied der PLO und repräsentiert dennoch heute den größten Teil der palästinensischen Öffentlichkeit. Dieser Artikel wurde eindeutig im Auftrag der USA und Israels verfasst, die eine Legitimierung der Popularität der Hamas nach dem 7. Oktober befürchten. Die Hamas ist nicht nur unter den Palästinensern, sondern auch in der arabischen Öffentlichkeit sehr populär geworden. Ihre Kommandeure sind inzwischen Kultfiguren, und die Bilder des Sprechers ihres militärischen Flügels, Abu `Ubayda, sind in vielen arabischen und muslimischen Hauptstädten zu sehen.

Möglicherweise sind wir bereits in eine neue arabische Ära eingetreten. Die Kluft zwischen den Herrschern und der Öffentlichkeit war noch nie so groß wie heute. Das arabische Volk hat unter strengen Bedingungen der Unterdrückung und Kontrolle in den sozialen Medien und auf den Straßen seine Wut in die Welt hinausgetragen. Die Regierungen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate bekamen die Wut der Massen zu spüren und beriefen deshalb den arabischen Gipfel ein.

Israel glaubt, es könne die Hamas ausschalten, aber das ist nicht der Punkt. Die palästinensische Gewalt wird diejenigen, die die Kinder des Gazastreifens getötet haben, noch jahrelang verfolgen.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

