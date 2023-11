https://www.middleeastmonitor.com/20231114-oman-diplomat-what-happened-on-7-october-was-resistance-to-occupation/



Omanischer Diplomat: Was am 7. Oktober geschah, war „Widerstand gegen die Besatzung

14. November 2023

Die Operation „Al-Aqsa-Flut“ des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober sei eine Folge des „Drucks und der unmenschlichen Praktiken“, denen das palästinensische Volk, insbesondere im Gazastreifen, ausgesetzt sei, sagte der Ständige Vertreter Omans bei der Arabischen Liga, Abdullah Al-Rahbi, gestern und fügte hinzu, dass die Operation als „Widerstand gegen die Besatzung“ betrachtet werde.

In Erklärungen gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Sputnik fügte Al-Rahbi hinzu, dass die israelische Besatzung den Gazastreifen in ein „großes Gefängnis“ verwandelt habe, was zu einer Explosion der Situation geführt habe, die Tausende von Opfern unter Kindern, Frauen und älteren Menschen gefordert habe.

Der omanische Vertreter bei der Arabischen Liga kritisierte das mangelnde Engagement in Bezug auf die Beschlüsse des arabisch-islamischen Gipfels, der am Samstag in Riad stattfand, und bezeichnete dies als „bedauerlich“.

Al-Rahbi erklärte, dass die UN-Resolutionen, die im Laufe der Geschichte der israelischen Besatzung verabschiedet wurden, aufgrund des internationalen Schweigens nicht umgesetzt worden seien. Er fügte hinzu, dass die Antwort Israels auf die Operation des Widerstands „keine Selbstverteidigung, sondern ein Vernichtungskrieg“ sei.

