Entführung von Personen, Unterdrückung von Dissens: Mahmoud Khalil und der Aufstieg des Staatsterrors

21. März 2025

Fotoquelle: SWinxy – CC BY 4.0

Einleitung

Die Entführung von Mahmoud Khalil ist kein Einzelfall – sie ist ein erschreckendes Zeugnis der autoritären Wende in den Vereinigten Staaten, wo abweichende Meinungen nicht mit Debatten, sondern mit brutaler Gewalt beantwortet werden und die Maschinerie des Staatsterrors mit rücksichtsloser Präzision vorgeht. Nach eigenen Angaben wurde Khalil, ein Absolvent der Columbia University, ein Aktivist für die Freiheit Palästinas und ständiger Einwohner der USA, ohne Vorwarnung von ICE-Agenten festgenommen – in Handschellen, aus dem Eingangsbereich seiner Wohnung gezerrt, in ein unmarkiertes schwarzes Auto gestoßen und verschwand. Innerhalb weniger Minuten wurden seine Rechte verletzt und sein Körper verwundbar und austauschbar gemacht. Khalil wurde sofort zu einem weiteren Opfer im eskalierenden Krieg der Trump-Regierung gegen diejenigen, die sich weigern, vor ihrer Politik der weißen Vorherrschaft, der Gewalt der Siedlerkolonialisten, der unheilvollen Drohungen und der ungebremsten Gesetzlosigkeit in die Knie zu gehen. Sein Verschwinden ist sowohl ein Präzedenzfall als auch eine Warnung – eine deutliche Erinnerung daran, dass in Regimen, die auf Unterdrückung aufbauen, Schweigen erzwungen wird und Widerstand ein Verbrechen ist.

Was Khalil widerfahren ist, hallt in der Geschichte wider, von der Verfolgung politischer Dissidenten durch die Gestapo bis hin zu den „Schmutzigen Kriegen“ in Lateinamerika, bei denen Studenten, Intellektuelle und Aktivisten als Terroristen abgestempelt und spurlos verschwinden gelassen wurden. Die Gleichsetzung von Dissens mit Terrorismus ist ein zentrales Merkmal autoritärer Regime. Der Endpunkt davon sind Folterkammern, Gefängnisse, Konzentrationslager und der Tod jeglicher Spuren von Menschenrechten, bürgerlichen Freiheiten und Demokratie. Heute werden dieselben Machtlogiken unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit wiederbelebt, während Trumps Regierung das Recht auf Protest, die Unantastbarkeit der Staatsbürgerschaft und die demokratischen Ideale, die einst als Bollwerk gegen Tyrannei galten, systematisch demontiert.

Die Entführung von Khalil zu verstehen bedeutet, sich mit dem umfassenderen Angriff auf Andersdenkende in einer Zeit auseinanderzusetzen, in der der Staat die Macht hat, diejenigen verschwinden zu lassen, die sich weigern, sich anzupassen oder sich mitschuldig zu machen. Bei der illegalen Entführung von Khalil geht es nicht nur um den Angriff auf die Redefreiheit, sondern auch um die Aushöhlung des historischen Gedächtnisses, der staatsbürgerlichen Bildung und der Institutionen, die eine Kultur der Kritik fördern, die informierte Bürger hervorbringt. Der Staatsterrorismus, der in Khalils Fall zum Ausdruck kommt, betrifft nicht nur einen Studenten, einen Protest oder eine Regierung – er betrifft das Schicksal der Demokratie selbst. Die Frage ist jetzt nicht, ob wir diese Warnsignale erkennen, sondern ob wir handeln, bevor es zu spät ist.

Der Albtraum kehrt zurück

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat einen umfassenden Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten, die demokratischen Institutionen und die Möglichkeit, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen, ausgelöst. Trump ist nicht länger durch diejenigen eingeschränkt, die einst versuchten, seine schlimmsten Impulse zu zügeln, und regiert nun mit offener Verachtung für die Rechtsstaatlichkeit, ermutigt durch eine Bewegung, die von Grausamkeit, Missständen und unerbittlicher Gewalt lebt. Seine Sprache war schon immer eine Waffe – geschärft durch Angst, verschärft durch Drohungen und eingesetzt, um Gewalt gegen Einwanderer, Afroamerikaner und jeden, der es wagt, seine Herrschaft in Frage zu stellen, zu schüren.

Jahrelang tat die Mainstream-Presse Trumps Rhetorik als nichts weiter als Prahlerei ab – eine zur Unterhaltung oder spektakulären Provokation dienende Handlung und kein echter Aufruf zur Macht. Seine Ankündigung, er wolle „einen Tag lang Diktator sein“, und sein anschließendes Zitat: „Wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz“, wurden kaum mehr als mit einem Achselzucken und kaum einem Anflug von Besorgnis quittiert. Viele gingen davon aus, dass seine faschistischen Drohungen nichts als leere Theatralik seien, getröstet von dem Glauben, dass seine Berater und rechtliche Beschränkungen ihn in Schach halten würden. Aber diese Illusion ist nun zerschlagen.

Während seiner zweiten Präsidentschaft kommt die Maschinerie des Autoritarismus nicht mehr zum Vorschein – sie ist voll einsatzfähig. Der Strafstaat steht nun kühn da, kriminalisiert abweichende Meinungen, macht das Justizsystem zur Waffe, baut die öffentliche und höhere Bildung ab, entführt Einzelpersonen, nimmt Korruption in Kauf und führt Massendeportationen mit einer kalten, berechnenden Effizienz durch, die an einige der dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte erinnert. Dieses Erbe hallt in den Palmer Raids von 1919–1920 nach, als Tausende Linke, Anarchisten und Einwanderer ohne Grund verhaftet wurden und oft brutaler Behandlung ausgesetzt waren. Die Rote Angst, insbesondere während der McCarthy-Ära der 1950er Jahre, markierte ein weiteres düsteres Kapitel, als von der Regierung sanktionierte Hexenjagden Leben und Karrieren aufgrund fadenscheiniger Anschuldigungen zerstörten. Nach dem Vietnamkrieg wurde die Opposition gegen den Konflikt als unamerikanisch bezeichnet, was im tragischen Tod von Studenten in Kent State gipfelte. In jüngerer Zeit setzte die Bush-Regierung mit ihrem Krieg gegen den Terror nach dem 11. September diese düstere Tradition fort, mit Massenüberwachung, unbefristeter Inhaftierung und dem weit verbreiteten Missbrauch von Gefangenen in Guantanamo Bay – alles gerechtfertigt im Namen der nationalen Sicherheit.

Von den Palmer Raids und dem McCarthyismus bis hin zu den Missbräuchen der Bush-Ära bilden diese Ereignisse ein brutales Kontinuum, das jeweils in der Kriminalisierung von Dissens und der gezielten Verfolgung marginalisierter Gemeinschaften wurzelt. Sie entlarven die langjährige Tradition des Staates, seine Repressionsmacht einzusetzen, um Opposition zu unterdrücken und ideologische Orthodoxie durchzusetzen. Trump hat dieses dunkle Erbe staatlicher Gewalt und des Krieges gegen Andersdenkende nicht nur offengelegt, sondern auch modernisiert, indem er sich Taktiken aneignete, die während der „Schmutzigen Kriege“ in Argentinien, der tödlichen Unterdrückung von Studenten unter Pinochet in Chile und der Gestapo-ähnlichen Methoden, die Nazideutschland im Dienste der Rassenreinigung und der Politik der Verfügbarkeit einsetzte, verfeinert wurden. Auf diese Weise hat er ein gefährliches historisches Handbuch wiederbelebt und es zu einer Waffe gegen diejenigen gemacht, die es wagen, Widerstand zu leisten, und gegen diejenigen, die die Idee der universellen Staatsbürgerschaft unterstützen.

Geschichte ist wichtig

Geschichte – und die gefährlichen Erinnerungen, die sie birgt – ist wichtig, weil sie die anhaltenden Schatten des Autoritarismus aufdeckt und Warnungen ausspricht, die unerlässlich sind, um seine Rückkehr in neuen Formen zu erkennen und ihr zu widerstehen. Wie Paul Gilroy uns erinnert: „Diese Schrecken sind uns immer viel näher, als wir uns vorstellen möchten. Um ihre Wiederkehr zu verhindern, müssen wir sie im Gedächtnis behalten.“ Der Faschismus von heute ist keine Kopie der Vergangenheit, aber seine mobilisierenden Leidenschaften sind immer noch gefährlich vertraut. Primo Levis vorausschauende Warnung hallt in unserer Zeit wider: „Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Faschismus, und wir sehen die Warnzeichen überall dort, wo die Machtkonzentration den Bürgern die Möglichkeit und die Mittel verweigert, ihren eigenen freien Willen auszudrücken und danach zu handeln.“

Unter Trump spiegelt die Behandlung von Andersdenkenden nicht genau das wider, was wir unter Hitler, Pinochet oder der argentinischen Diktatur gesehen haben, aber sie trägt das, was Martin Wolf als ‚Autoritarismus mit faschistischen Merkmalen‘ bezeichnet hat. Wie die Geschichte lehrt, beginnt Unterdrückung mit Sprache, bevor sie zu Gesetzen wird, und mit Gesetzen, bevor sie zu Gewalt wird. Die Nazis bezeichneten Andersdenkende als Terroristen, wobei Heinrich Himmler deutlich machte, dass Studenten, die sich dem Reich widersetzten, keinen Platz in seiner Vision hatten, und sie mit Schädlingen verglich, die ausgerottet werden müssten. Pinochet brandmarkte Universitäten als Brutstätten für Terroristen und rechtfertigte damit Massenverhaftungen, Folter und Hinrichtungen. Das Militärregime in Argentinien entführte Studenten, warf sie aus Flugzeugen und ermordete über 30.000 von ihnen. Die Regierung Trump hat solche Gräueltaten nicht begangen, aber die Rhetorik und die Politik sind vorhanden. Die Maschinerie wird aufgebaut, und die Geschichte warnt uns: Sobald die Bedingungen geschaffen sind, können die Schrecken, von denen wir dachten, dass sie der Vergangenheit angehören, in Formen zurückkehren, die wir uns nicht vorstellen können.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Entführung und staatliche Verfolgung von Khalil und anderen Studenten, die für die Freiheit Palästinas kämpfen, zusammen mit ihrem Einsatz für die Universität als demokratisches öffentliches Gut, nicht nur ein Angriff auf die Meinungs- und akademische Freiheit ist – es ist eine direkte Verkörperung dessen, was G.M. Tamas als das Kernmerkmal des Faschismus identifiziert: „Feindseligkeit gegenüber der universellen Staatsbürgerschaft“. Im Rahmen seines Strebens nach unangefochtener Macht betrachtet Trump die Staatsbürgerschaft als etwas, das er gewähren kann, und nicht als ein verfassungsmäßiges Recht. Tamas betrachtet dies zu Recht als zentrales Merkmal dessen, was er als Postfaschismus bezeichnet.

Dies offenbart etwas noch Tückischeres und Tödlicheres: Trumps unerbittliche Tiraden gegen Kommunisten, Transsexuelle, Einwanderer, Schwarze, Juden und LGBTQ-Personen sind nicht nur Akte ideologischer Aggression – sie sind Versuche, diesen Gruppen ihre Menschlichkeit abzusprechen. Wie Tamas feststellt, stellt Trump sie „als Nicht-Bürger“ dar und stempelt sie als nicht menschlich ab, indem er sie auf einen Status unterhalb der Anerkennung und der Rechte verweist. Diese Entmenschlichung ist der Dreh- und Angelpunkt des Faschismus und ebnet den Weg für die Gewalt, die unweigerlich folgt – Gewalt, die als gerechtfertigt, ja sogar notwendig dargestellt wird. Die barbarischen Handlungen der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) und anderer Elemente des Strafstaates, die als „Rassenpolizei“ fungieren und sich an oft illegalen, sensationsheischenden Verhaftungen und Entführungen von Studenten und grotesken Kettenmärschen von Einwanderern beteiligen, haben einen dunklen rassistischen Unterton. Die Rechtfertigung dieser Handlungen ist durchsetzt mit dem Gift rassistischer Polizeibrutalität und ermutigtem Vigilantismus, vergiftet Gemeinschaften und offenbart die tiefen, gefährlichen Wurzeln rassistischer Gewalt, die sich in allen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft ausbreitet.

Inländischer Terrorismus als Organisationsprinzip der Politik

Für Trump und seine moralisch leeren Speichellecker ist Krieg zur Negation der Demokratie geworden, wenn nicht sogar zur Politik selbst. Mit ihrem Fokus auf die Beseitigung von Dissidenten, Kritikern und Personen, die als illoyal und entbehrlich gelten, rückt die Militarisierung aller Aspekte der Gesellschaft von den Rändern der Gesellschaft „ins Zentrum der Regierungsführung“. Wie Theodor Adorno und andere aufgezeigt haben, spiegeln Trumps Handlungen seit langem etablierte Herrschaftsstrukturen wider und kristallisieren sich zu einer erschreckenden Feier von Hierarchie, Macht, Grausamkeit und Männlichkeitskult heraus, die alle von einer tiefen Verachtung für diejenigen, die als schwach gelten, untermauert werden. Durch seine Zusammenarbeit mit autoritären Persönlichkeiten verehrt Trump nicht nur Diktatoren, sondern droht auch, über Generationen hinweg geschmiedete Bündnisse zu zerstören, und entfacht Handelskriege und territoriale Aggressionen. Sein Regime ist nicht nur gesetzlos – es ist ein bewusster und systematischer Abbau demokratischer Normen, der die Vereinigten Staaten in eine faschistische Ordnung umgestaltet, in der die Macht konsolidiert, die Milliardärsklasse bereichert und die Opposition durch Angst, Unterdrückung und das von ihm selbst geschürte Chaos zum Schweigen gebracht wird. Das ist keine Regierungsführung, sondern ein Abstieg in einen Zustand permanenter Unruhe, der darauf abzielt, die Kontrolle um jeden Preis zu sichern.

Diese Art der autoritären Regierungsführung zeigt sich am deutlichsten in ihrem Angriff auf die Hochschul- und öffentliche Bildung, indem sie eine unerbittliche Kampagne führt, um Bücher über Genderfragen, die Geschichte der Schwarzen und Kurse, die sich mit Transgender-Themen und drängenden sozialen Ungerechtigkeiten befassen, zu verbieten. Aber das ist noch nicht alles. Wie Jason Stanley anmerkt, ist Trumps Plan, das Bildungsministerium zu demontieren, ein dreister Versuch, die Finanzierung von Titel I zu streichen, einem Programm, das grundlegende staatliche Unterstützung für Schüler in unterfinanzierten städtischen und ländlichen Schulen, Sonderpädagogikprogramme für behinderte Schüler und eine Reihe anderer wichtiger Bildungsinitiativen bietet. Mit einer erlogenen Anschuldigung des Antisemitismus hat Trump auch damit gedroht, 60 Colleges die Bundesmittel zu entziehen, um die Universitäten zur Unterwerfung zu zwingen. Dabei hat er sich gegen Lehrkräfte, Studierende und ganze akademische Programme gerichtet, die seiner Meinung nach nicht mit einer weißen nationalistischen, christlich-fundamentalistischen Vision von Bildung vereinbar sind. Dies ist nicht nur ein Angriff, sondern ein Versuch, Bildung als Instrument der ideologischen Indoktrination und autoritären Kontrolle neu zu gestalten. Beunruhigenderweise kapituliert eine wachsende Zahl von Universitäten vor diesen Forderungen, wobei die Columbia University zu denjenigen gehört, die sie unterstützen. Leider schweigen zu viele Universitätspräsidenten und Akademiker und „weigern sich, die Demokratie entschlossen öffentlich zu verteidigen“ – und machen sich damit zu Komplizen eines Bildungsmodells, das eine alarmierende Ähnlichkeit mit den historischen Präzedenzfällen des nationalsozialistischen Deutschlands und der aktuellen Realität in Orbans Ungarn aufweist.

Der Ernst der Lage erfordert eindeutig mehr als die üblichen Analysen von Korruption und politischer Übervorteilung. Was wir erleben, ist nicht nur die Aushöhlung verfassungsmäßiger Schutzrechte oder die Ausweitung eines gewalttätigen Staates – es ist ein von den höchsten Regierungsebenen aus gesteuerter innerstaatlicher Terrorismus. Es geht nicht nur um die Aushöhlung von Rechten, sondern um den kalkulierten Einsatz von Angst, eine hausgemachte Unterdrückungsmaschinerie, die die Regierungsführung in ein Instrument des Terrors verwandelt. Es ist eine bösartige Legalität, die unter dem Deckmantel von Recht und Ordnung einen Krieg gegen die amerikanische Öffentlichkeit führt, in dem die Macht nicht mehr nur bestraft, sondern versucht, diejenigen, die sie als Feinde ausmacht, in einen lebendigen Tod zu schicken. Die Verhaftung von Khalil und anderen – sowohl Juden als auch Nichtjuden –, die sich für die Freiheit Palästinas einsetzten, wurde als antisemitische Gewalt verleumdet. Diese Darstellung verwischt die Grenze zwischen staatlicher Unterdrückung und dem umfassenderen Angriff auf das kritische Denken selbst. Unter dem Trump-Regime wird Denken als eine Form der moralischen Feigheit angesehen und wie Umberto Eco in seiner Faschismuskritik einfühlsam feststellte, wird kritisches Denken auch als eine Form der Entmannung verunglimpft.

Die Politik der Vernichtung und des Verschwindens

Dies ist eine Politik der Vernichtung – eine, die nicht immer direkt tötet, sondern ganze Bevölkerungsgruppen in einem Zustand unerbittlicher Prekarität hält, gefangen zwischen Überleben und Verschwinden. Wie Judith Butler warnt, ist dies die Logik der Regierungsführung, die „Prekarität erzeugt und Bevölkerungsgruppen am Rande des Todes erhält, wobei sie manchmal ihre Mitglieder tötet und manchmal nicht.“ Es handelt sich um eine Form der schleichenden Gewalt, bei der die Existenz selbst gefährdet ist und bei der Einwanderer, Dissidenten, Arme und Rassifizierte in einem Zustand permanenter Verwundbarkeit zurückgelassen werden, wobei ihr Leben nicht durch die Rechtsstaatlichkeit, sondern durch die Launen der Macht bestimmt wird.

Trumps unaufhörlicher Strom von Lügen, seine unerbittliche Stigmatisierung von Dissidenten als „Terroristen“, „Hamas-Anhänger“ und „Feinde von innen“, zusammen mit seiner Forderung nach brutaler Vergeltung und der Inhaftierung seiner Feinde – Journalisten, Richter, Politiker und Staatsanwälte – bilden eine heimtückische Architektur des Terrors und der Gesetzlosigkeit. Dieses System ist darauf ausgelegt, diejenigen zum Schweigen zu bringen, verschwinden zu lassen und zu vernichten, die Widerstand leisten. Wir müssen innehalten und nachdenken, wenn Generalstaatsanwalt Bondi behauptet, ein Richter unterstütze den Terrorismus, nur weil er gegen die Anwendung des Alien Enemy Act für Massendeportationen entschieden hat. Oder wenn Dr. Rasha Alawieh – eine angesehene libanesische Nierentransplantationsspezialistin und Professorin an der Brown University, die ein gültiges H-1B-Visum besitzt – unter dem Deckmantel einer einstweiligen Verfügung der Regierung illegal abgeschoben wurde. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, den rassistischen und religiösen Kontext dieser Aktion zu berücksichtigen. Dr. Alawieh, eine muslimische Araberin, wird nicht wegen eines kriminellen Vergehens verfolgt, sondern höchstwahrscheinlich wegen ihrer Identität.

Die Verfolgung von Khalil ist keine isolierte Ungerechtigkeit, sondern Teil eines umfassenderen, systemischen Musters staatlich sanktionierter Unterdrückung – eines Musters, bei dem Personen muslimischer oder arabischer Abstammung unverhältnismäßig stark ins Visier genommen werden, nicht wegen der von ihnen begangenen Verbrechen, sondern wegen ihrer Herkunft. Wie Jeffrey St. Clair treffend bemerkt, droht Khalil nun die Abschiebung, obwohl er nie eines Verbrechens angeklagt wurde. In Wirklichkeit besteht sein einziges „Vergehen“ darin, dass er es gewagt hat, sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen – und mit moralischer Klarheit anzuprangern, was unzählige internationale Organisationen und Menschenrechtsgruppen als Israels völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser anerkannt haben.

Genau aus diesem Grund haben autoritäre weiße Nationalisten wie Donald Trump, Marco Rubio und Stephen Miller Khalil aufgegriffen und ihn zu einem hochkarätigen politischen Gefangenen gemacht. Ihr Angriff auf ihn ist untrennbar mit ihrem umfassenderen Krieg gegen Andersdenkende, gegen den Widerstand der Jugend und gegen das Recht, staatlich sanktionierte Gräueltaten zu verurteilen, verbunden. Khalils Verbrechen besteht in ihren Augen weder in Gewalt noch in Extremismus oder in irgendeiner Rechtsverletzung – es ist seine Weigerung, angesichts des illegalen und moralisch verwerflichen Abschlachtens unschuldiger Frauen und Kinder in Gaza durch Netanjahu und seine rechtsextreme Regierung zu schweigen.

Was Trump und seine Vollstrecker verunsichert, ist, dass Khalil, wie so viele andere junge Menschen, sich weigert, sich ihrer autoritären Herrschaft zu beugen. Sein Aktivismus widersetzt sich direkt der Ideologie, die sie durchsetzen wollen – eine Ideologie, die Gehorsam fordert, die Widerstand kriminalisiert und die die Möglichkeit der Solidarität zwischen unterdrückten Völkern auslöschen will. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der Bereitschaft der Trump-Regierung, die volle Macht eines gesetzlosen, strafenden Staates einzusetzen, um diejenigen zu zerschlagen, die es wagen, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Regierung hat Khalil als Bedrohung gebrandmarkt und ihn fälschlicherweise beschuldigt, sich auf die Seite von Terroristen zu stellen, jüdische Amerikaner „verunsichern“ zu wollen und sich mit der Hamas zu verbünden. Doch wie St. Clair deutlich macht, sind Khalils Äußerungen zu Israel auffallend diplomatisch und wurzeln in einer Vision von Gerechtigkeit, die die untrennbare Verbindung zwischen der Befreiung der Palästinenser und der Juden anerkennt. St. Clair zitiert Khalil, um diesen Punkt zu verdeutlichen.

Als palästinensischer Student glaube ich, dass die Befreiung des palästinensischen und des jüdischen Volkes miteinander verflochten sind und Hand in Hand gehen, und das eine kann nicht ohne das andere erreicht werden.“ Er beschrieb die Bewegung als eine Bewegung ‚für soziale Gerechtigkeit und Freiheit und Gleichheit für alle‘. Khalil sagte 2024 in einem Interview mit CNN: „Für Antisemitismus ist natürlich kein Platz. Was wir erleben, ist eine anti-palästinensische Stimmung, die verschiedene Formen annimmt, und Antisemitismus, Islamophobie und Rassismus sind einige dieser Formen.

Bei Khalils Fall geht es nicht nur um ihn. Es geht um den umfassenderen Angriff der Trump-Regierung auf die Demokratie, auf Proteste, auf das Recht selbst, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Er ist zum Symbol eines Staates geworden, der entschlossen ist, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen, eines Staates, der junge Menschen dafür bestraft, dass sie sich seinem Diktat nicht unterwerfen wollen. Und in dieser Hinsicht ist er sowohl eine Warnung als auch eine Inspiration. Denn wenn uns Khalils Verfolgung etwas lehrt, dann, dass der Kampf für Gerechtigkeit noch lange nicht vorbei ist – und dass die Machthaber jedes Instrument staatlicher Gewalt einsetzen werden, um ihn zu unterdrücken.

Doch sein Schicksal ist keine isolierte Tragödie, sondern ein Vorbote einer tieferen, heimtückischeren Veränderung – der Abstieg in ein gesetzloses Regime, das sich offen den Gerichten widersetzt, uralte Gesetze wie den Alien Enemies Act von 1798 als Waffe einsetzt und ungestraft rechtsstaatliche Verfahren aushebelt. Trumps dreister Vorstoß, Hunderte venezolanischer Einwanderer ohne rechtliche Grundlage auszuweisen, ist keine Anomalie, sondern ein Muster, ein Warnschuss für eine Zukunft, in der Dissens selbst kriminalisiert wird, in der jeder – Palästinenser, Einwanderer, Studenten, Demonstranten – als „Terrorist“ gebrandmarkt und aus dem Bewusstsein der Nation verbannt werden kann. Wie Norman Ornstein, der kein Radikaler ist, mit erschreckender Präzision warnt: Das ist die amerikanische Gestapo. Aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass Bewegungen, die aus der Wahrheit geboren wurden, nicht unter Repression sterben. Sie werden nur stärker.

Terrorismus als Waffe

Trumps Tendenz, jede abweichende Meinung als Terrorismus zu bezeichnen, ist sowohl absurd als auch gefährlich. Seine Worte auf dem Rasen des Weißen Hauses, in denen er erklärte, dass Menschen, die landesweit vor Tesla-Autohäusern protestieren, „als inländische Terroristen eingestuft werden sollten“, verdeutlichen dies perfekt. Andersdenkende und alle, die der Trump-Regierung kritisch gegenüberstehen, als Terroristen zu brandmarken, ist ein Kennzeichen des Faschismus – nicht nur eine Waffe gegen die Meinungsfreiheit, sondern ein Mittel, um ihre Menschlichkeit auszulöschen. Sie werden als böse, unverbesserlich und als Bedrohung dargestellt, die es zu zerschlagen gilt, wodurch staatliche Gewalt legitimiert wird. Die rücksichtslose Ausweitung dieser Anklage ist das Kennzeichen eines Staates, der Körper, Gerechtigkeit, Demokratie und den Begriff der Menschlichkeit selbst verstümmelt.

Diese Politik der Täuschung, Gesetzlosigkeit, Entführung und des Verschwindens offenbart die Mechanismen der weißen Vorherrschaft, die dazu beitragen, dass Menschen anderer Hautfarbe entbehrlich werden. Dabei geht es nicht nur um den Verlust politischer und rechtlicher Rechte, sondern auch um die Enteignung von Körpern, die in Zonen gestoßen werden, die den Tod der Unerwünschten in einem von Robert Jay Lifton als „todessättigtes Zeitalter“ bezeichneten Zeitalter beschleunigen. Die Gefahr besteht hier nicht nur darin, dass Trump und seine politischen Vertreter die Opposition kriminalisieren und die Redefreiheit beseitigen, sondern dass sie den Grundstein für Schrecken der Vergangenheit legen, die einst in den Vereinigten Staaten für unvorstellbar gehalten wurden. Dazu gehören: der weit verbreitete Einsatz staatlich sanktionierter Gewalt, Massenverhaftungen, Verschwindenlassen, Todesschwadronen und die langsame, methodische Aushöhlung jeglichen Raums, in dem Wahrheit, Gerechtigkeit und Dissens noch überleben könnten.

Schlussfolgerung

Um Trumps Schreckensherrschaft zu verstehen, müssen wir über die konventionelle politische Analyse hinausgehen. Wir müssen sie historisieren, ihre Wurzeln aufspüren, die kulturellen Kräfte aufdecken, die sie ermöglichen, und uns weigern, von der Gesamtheit seiner Unterdrückung wegzuschauen. Die Normalisierung faschistischer Politik in Amerika ist nicht nur eine Frage des Rechts oder der Politik – es ist ein Krieg um die Bedeutung, um die Erinnerung, um die Handlungsfähigkeit, um die Fähigkeit, sich eine andere Zukunft vorzustellen. Was wir im gegenwärtigen historischen Moment erleben, ist die letzte Entwicklung neoliberaler Gewalt mit dem Auftreten eines kriminogenen Staates, der soziale Probleme und Dissens kriminalisiert und sie als Krieg gegen den Terrorismus neu verpackt. Rettung kommt mit blinder Loyalität, der Normalisierung einer Politik der Verfügbarkeit, der Auslöschung und dem kühnen Aufkommen eines Polizeistaats.

Staatlich inszenierte Gewalt, Grausamkeit und der Aufstieg des organisierten Terrors als Regierungsprinzip des Trump-Regimes sind keine bloße Verirrung, sondern eine absichtliche Verzerrung der Regierungsführung – eine kalkulierte Verschiebung der Art und Weise, wie der Staat seine Macht ausübt. Dies ist ein Moment, in dem staatlich inszenierte Gewalt und Grausamkeit nicht nur Handlungen, sondern Leitprinzipien sind, die am Gefüge der Gerechtigkeit zerren und den Terror in das Wesen dessen einbetten, was einst eine unangreifbare Demokratie war. Diese Krise – die systematische Verletzung von Bürgerrechten, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und die Bekämpfung von politischem Aktivismus – muss als Teil eines historischen Bruchs verstanden werden. Sie ist Teil dessen, was Nancy Fraser einmal als „Krise der sozialen Totalität“ bezeichnete, eine Krise, in der Gewissen, Ethik und Politik in einem Kampf um die Bewahrung unserer kollektiven Menschlichkeit miteinander verbunden sind.

Khalils Geschichte ist nicht nur eine Anomalie – sie ist eine deutliche Warnung. Sein Leid, wie das unzähliger anderer, beleuchtet die brutalen Folgen einer Gesellschaft, in der diejenigen, die die Macht in Frage stellen oder sich weigern, sich den engen Grenzen des weißen christlichen Nationalismus anzupassen, nicht nur ihrer Staatsbürgerschaft und Würde beraubt werden, sondern auch im schwarzen Loch der sozialen und politischen Verlassenheit verschwinden. In einer Zeit, die von einem aufkommenden totalitären Faschismus überschattet wird, wird das Gefüge der amerikanischen Gesellschaft durch reaktionäre ideologische Abgrenzungen neu definiert, die bestimmen, wer als zugehörig erachtet wird, wer zum Schweigen gebracht wird und wer staatlicher Gewalt ausgesetzt ist. Diese Handlungen sind nicht zufällig oder isoliert; sie sind Teil eines erschreckenden, systematischen Versuchs, die Geschichte auszulöschen, die Fähigkeit zum kritischen Denken zu zerstören, abweichende Meinungen zu kriminalisieren und die Körper und Identitäten derer verschwinden zu lassen, die aufgrund ihrer Rasse, Ethnizität oder Religion als „anders“ gelten.

Dies ist die faschistische Kontrollmaschinerie in Aktion – ein Apparat, der darauf ausgelegt ist, die Welt nach dem Bild derer umzugestalten, die die Macht innehaben, und eine Landschaft zu hinterlassen, in der Gerechtigkeit nicht mehr durch die Rechtsstaatlichkeit, sondern durch das Diktat des globalen Autoritarismus regiert wird. Es ist der Albtraum eines Kapitalismus, der seinen Endpunkt erreicht hat und nun durch Terror, Gewalt, eine reaktionäre Kultur und eine Maschinerie des Todes regiert. Die Versprechen von Gleichheit, sozialer Mobilität, der Umverteilung von Rechten und Gerechtigkeit sind zerfallen, stehen vor einer Legitimitätskrise und sind in ihrer Anziehungskraft so gut wie tot. Was bleibt, ist eine brutale Form des Gangsterkapitalismus, ein Technofaschismus, in dem die Ideologen von Trump und Musk kühn und unumwunden nicht nur verkünden, dass die USA zu einem deutlich erkennbar autoritären Staat geworden sind, sondern dass ein Endpunkt erreicht ist, an dem die USA, wenn nicht die Welt, „nur noch einigen wenigen gehören kann“. Dies ist nicht mehr das Versprechen der Demokratie, sondern ihr Todesstoß.

Trumps Angriff auf die Bürgerrechte, sein Krieg gegen die Redefreiheit und sein hartes Durchgreifen gegen politischen Aktivismus markieren nicht den Beginn des Autoritarismus in Amerika – sie sind seine Fortsetzung, seine Eskalation. Dieses Vorgehen ist nicht neu. Es erinnert an die brutalen Taktiken von Ländern wie Saudi-Arabien, Israel und Indien, wo abweichende Meinungen zum Schweigen gebracht werden, Widerstand als Terrorismus gebrandmarkt wird und Staatskritiker ohne Konsequenzen verschwinden. Wir sind Zeugen des langsamen, aber gezielten Abbaus der rechtlichen und demokratischen Leitplanken, die einst die Macht einschränkten.

Arwa Mahdawis Warnung in The Guardian ist sowohl dringend als auch unbestreitbar: „Wir rutschen mit alarmierender Geschwindigkeit in eine autoritäre Zukunft ab.“ Aber das ist kein ferner Horizont. Die Unterdrückung schleicht sich nicht an – sie ist hier. Die Freiheiten erodieren nicht – sie werden in Echtzeit, vor unseren Augen, entzogen. Und wie Mahdawi uns erinnert: „Alle unsere Freiheiten sind miteinander verflochten.“

Eine zu verteidigen bedeutet, alle zu verteidigen. Der Kampf für Gerechtigkeit kann nicht aufgeteilt und den wenigen Verfolgten überlassen werden. Wenn einer von uns zum Schweigen gebracht, gefesselt, eingesperrt, deportiert oder ausgelöscht wird, leidet nicht nur ein Student, ein Aktivist oder ein Einwanderer – es ist die Demokratie selbst, die verwundet wird. Der Kampf ist kein Einzelkampf, sondern ein gemeinsamer Kampf. Es geht nicht um theoretische oder abstrakte Fragen, sondern um existenzielle Fragen, um gelebte Fragen, um Fragen, die von einem schmerzhaften Angriff auf den Körper durchdrungen sind. Widerstand ist keine Idee mehr – er ist ein Gebot. Er ist die Bruchlinie zwischen Demokratie und Tyrannei, zwischen Freiheit und Unterwerfung, zwischen Leben und Tod. Schweigen ist Mittäterschaft. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erheben. Dies ist kein Moment für Halbheiten oder höfliche Appelle – es ist ein Kampf, der gemeinsam von Arbeitern, Pädagogen, Studenten, Kulturschaffenden, Gewerkschaften, farbigen und klassenbezogenen Minderheiten und all jenen geführt werden muss, die sich weigern, unter dem Joch des Gangsterkapitalismus und seiner brutalen Ausbeutungsmaschinerie zu leben. Dies ist kein Plädoyer für Reformen – es ist ein Aufruf zu einem radikalen Wandel, ein entschiedener Bruch mit den obszönen Ungleichheiten, der fest verwurzelten Macht und dem erstickenden Griff der Finanzeliten. Die Zukunft kann kein Spiegelbild einer autoritären Gegenwart sein; sie muss ergriffen, im Kampf geschmiedet und aus den Trümmern eines Systems aufgebaut werden, das lange Zeit nur den Mächtigen gedient hat. Die Schatten des Faschismus werden immer dichter und breiten sich über den ganzen Globus aus. Wir leisten entweder Widerstand – oder wir werden verzehrt. Der Kampf gegen eine kapitalistische Zukunft wird schwierig sein, aber es gibt keine andere Möglichkeit, da der Todesmarsch des Faschismus den Globus zunehmend umschließt.

Henry A. Giroux ist derzeit Inhaber des McMaster University Chair for Scholarship in the Public Interest in der Abteilung für Anglistik und Kulturwissenschaften und Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Zu seinen neuesten Büchern gehören: „The Terror of the Unforeseen“ (Los Angeles Review of Books, 2019), ‚On Critical Pedagogy‘, 2. Auflage (Bloomsbury, 2020); ‚Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis‘ (Bloomsbury 2021); ‚Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance‘ (Bloomsbury 2022) und “Insurrections: Bildung im Zeitalter konterrevolutionärer Politik (Bloomsbury, 2023), und zusammen mit Anthony DiMaggio verfasst: „Faschismus vor Gericht: Bildung und die Möglichkeit der Demokratie“ (Bloomsbury, 2025). Giroux ist außerdem Mitglied des Vorstands von Truthout.

Übersetzt mit Deepl.com

