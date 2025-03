Was passiert im Nahen Osten?

https://english.almayadeen.net/articles/opinion/what-is-happening-in-the-middle-east



Mohamad Seifeddine

20. März 2025

Der Krieg gegen Gaza wurde wieder aufgenommen, die USA fliegen Luftangriffe auf den Jemen und es drohen neue Gefahren für den Libanon und den Irak. In jedem dieser Bereiche gibt es klare amerikanische und israelische Ziele.

US-Präsident Donald Trump betrachtet all diese Krisen als miteinander verbunden, auf die eine oder andere Weise mit einem einzigen regionalen Gravitationszentrum verknüpft: dem Iran.

Da er es vorzieht, seine Ziele durch diplomatischen und wirtschaftlichen Druck zu erreichen, sandte er seine inzwischen berühmte Botschaft an Teheran.

Wie wird der Iran reagieren?

Teheran hat die Botschaft aus Washington erhalten. Aber gleichzeitig hat es auch blutige Botschaften an mehreren Fronten erhalten – Botschaften, die mit Trumps Strategie des „maximalen Drucks“ übereinstimmen.

Der Inhalt der Botschaft wurde nicht offiziell bekannt gegeben. Der Iran hat beschlossen, seine Antwort vorerst zurückzuhalten, den Brief zu studieren und erklärt, dass er über die entsprechenden Kanäle antworten wird.

Dennoch hat Trump zusammen mit Netanjahu versucht, den Druck in der Region bis an seine äußersten Grenzen zu erhöhen.

Trump startete schwere Luftangriffe auf den Jemen und warnte, dass jeder Angriff von dort dem Iran angelastet würde. Gleichzeitig reaktivierte Netanjahu mit voller amerikanischer Unterstützung die Tötungsmaschine „Israels“ in Gaza. Dies wurde in der Erklärung Washingtons deutlich: „Wir unterstützen den nächsten Schritt Israels.“

„Israel“ begann diesen nächsten Schritt, indem es die Verpflichtungen seines Waffenstillstandsabkommens mit den Palästinensern brach.

Es geht nicht nur darum, die Kämpfe wieder aufzunehmen – es geht darum, das Töten wieder aufzunehmen – mit Unterstützung der USA, die sich über internationale Gesetze und Normen hinwegsetzt.

Jetzt ist es einfach geworden, sich von Vereinbarungen zurückzuziehen, während sie noch umgesetzt werden, nur um den militärischen Druck auf die Zivilbevölkerung wieder aufzunehmen, um von ihren Vertretern politische Zugeständnisse zu erzwingen.

Welche Szenarien sind möglich?

Wenn sich die Hamas und die palästinensischen Fraktionen weigern, sich zu unterwerfen, halten Netanjahu und Trump dies für ein noch besseres Ergebnis – denn es gibt ihnen die Möglichkeit, weiterhin zu töten, die Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben, und zwar ohne die Last der globalen Kontrolle, der UN-Abstimmungen oder juristischer Diskussionen.

Während einige Gelehrte und Analysten sich mit utopischem Idealismus in historische Studien über den Krieg vertiefen, führen andere Kriege ohne Regeln oder Rechtfertigung.

Die Ziele „Israels“ scheinen klar zu sein:

1. Die Hamas dazu zu zwingen, alle verbliebenen Gefangenen bedingungslos freizulassen, gefolgt von einem weiteren brutalen Angriff, um die Gruppe zu zerschlagen.

2. Den Krieg allmählich eskalieren zu lassen, bis er sich in einen offenen Völkermord verwandelt – ein direktes, eindeutiges Massaker, das unter Live-Übertragung stattfindet, ohne dass Anschuldigungen oder Beweise erforderlich sind. Wer immer noch Einwände erheben möchte, soll es versuchen.

Zwei israelische Beamte sagten gegenüber The Washington Post, dass die erneuten Luftangriffe auf Gaza eine politische Drucktaktik seien, um die Hamas zu Zugeständnissen zu zwingen.

Aber Netanjahu sagt noch mehr als das.

Netanjahus Strategie: Verhandeln durch Feuer

Netanjahu versucht, in völliger Übereinstimmung mit Trump und seiner umfassenderen Vision, die Idee zu festigen, dass „wenn Gewalt keinen Beitrag leistet, mehr Gewalt einen Beitrag leisten wird“.

Er drängt auf Verhandlungen unter Beschuss und versucht, die Bedingungen des ersten Abkommens zu revidieren.

Es ist jetzt klar, dass das ursprüngliche Abkommen lediglich ein taktischer Schachzug war – um die maximale Anzahl israelischer Gefangener zu sichern –, bevor das Töten wieder aufgenommen wurde, wodurch politische Gewinne konsolidiert wurden, während Verpflichtungen umgangen wurden.

Was ist mit den freigelassenen palästinensischen Gefangenen? „Israel“ plant einfach, sie erneut zu töten.

Das ist Netanjahus Denkweise.

Und für Trump spielt es keine Rolle, solange die Interessen gewahrt bleiben; es spielt keine Rolle, wie viele Menschenleben verloren gehen.

Was ist mit den erneuten Drohungen gegen den Libanon?

Die Situation ist unbestreitbar gefährlich. Die Eskalation steht im Zusammenhang mit dem Druck auf den Iran und der Forderung nach einem grundlegenden politischen Wandel im Libanon.

Es scheint, dass die US-Regierung mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden ist. Stattdessen drängt sie auf direkte Verhandlungen zwischen dem Libanon und „Israel“, die idealerweise in einem Normalisierungsabkommen gipfeln sollen.

Aber die Realitäten der libanesischen Gesellschaft und ihre internen Komplexitäten machen einen solchen Schritt unwahrscheinlich.

Eine klare libanesische Mehrheit lehnt zwei Dinge ab:

1. Normalisierung mit „Israel“

2. Krieg

Diese Mehrheit will keinen weiteren Krieg. Das ist offensichtlich. Aber sie lehnt auch eine Normalisierung ab. Was will der Libanon also?

Die meisten Libanesen befürworten einen dauerhaften Waffenstillstand und ein ausgehandeltes Abkommen zur Festlegung der Landgrenzen, um das von ‚Israel‘ besetzte Gebiet zurückzugewinnen, sowohl die umstrittenen Punkte aus der Zeit vor dem Krieg als auch die fünf zusätzlichen Orte, die seitdem entstanden sind.

Trotz intensiver Bemühungen der Medien, die Situation als Vorstoß zur Normalisierung darzustellen, sieht die Realität anders aus. Die bevorstehenden Parlamentswahlen werden dies wahrscheinlich weiter verdeutlichen.

Bis dahin wird der Druck der USA jedoch nur noch zunehmen, um alle Parteien unter der drohenden Gefahr eines erneuten Krieges dazu zu zwingen, den politischen Prozess voranzutreiben.

Und das Risiko eines Krieges wächst, je näher wir einem möglichen Militärschlag gegen den Iran kommen.

Wird es zu einem Angriff auf den Iran kommen?

In den Tagen vor dem jetzigen Zeitpunkt war die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf den Iran hoch.

Heute ist diese Wahrscheinlichkeit aufgrund neuer Entwicklungen etwas gesunken:

• Die Eskalation in Gaza

• Der Angriff der Ansar Allah auf den Luftwaffenstützpunkt Nevatim

• Das vorsätzliche Vorgehen des Iran, das zwischen der Ablehnung von Drohungen und der Vermeidung einer voreiligen Reaktion auf Trumps Botschaft schwankt. Aber in den letzten 48 Stunden ist etwas Neues passiert: Trump und Putin haben miteinander gesprochen.

In ihrem Gespräch machten sie eine wichtige Aussage: „Der Iran darf nicht die Fähigkeit erlangen, Israel zu zerstören“, was implizit bedeutet, dass der Iran daran gehindert werden muss, Atomwaffen zu erwerben.

Ein weiterer Satz stach jedoch heraus: „US-russische geopolitische Zusammenarbeit im Nahen Osten“.

Dies deutet darauf hin, dass Russland, das bei der Vermittlung des iranischen Atomprogramms eine Rolle spielt, möglicherweise erfolgreich einen Aufschub eines Militärschlags gegen den Iran erwirkt hat.

Dennoch bleiben alle Möglichkeiten offen, da Trump weitere Forderungen hat.

Was will Trump?

Trump ordnet Ansar Allah, Hamas, Hisbollah und Teile der irakischen Streitkräfte dem regionalen Einfluss des Iran zu.

Dies ist zwar eine stark vereinfachte Schwarz-Weiß-Perspektive, aber sie bestimmt seine politischen Entscheidungen.

Er scheint Folgendes zu fordern:

• Einen vollständigen Rückzug des Iran aus der Unterstützung all dieser Gruppen.

• Einschränkungen des iranischen Raketenprogramms.

• Einen größeren Handlungsspielraum für die USA im Nahen Osten.

Und trotz allem strebt er immer noch eine strenge Kontrolle über das zivile Atomprogramm des Iran an – eine Forderung, die Teheran entschieden ablehnt.

Wie könnten sich die Ereignisse entwickeln?

Wenn der Iran Putins Strategie nachahmen kann – Trumps Zorn auf seine Verbündeten zu lenken, während Washington in einen langwierigen diplomatischen Prozess verwickelt bleibt – wäre dies ein diplomatischer Meisterstreich. Aber das ist schwierig.

Wenn es Russland gelingt, eine Lösung auf halbem Weg zu vermitteln, die die Region stabilisiert, ohne die Krisen vollständig zu lösen, wird Moskau einen großen geopolitischen Durchbruch erzielt haben.

Wenn Trump den Iran zu einem sichtbaren Rückzug zwingt – zumindest was den regionalen Einfluss betrifft –, wird er seinen Sieg für sich beanspruchen.

Aber wenn keines dieser Szenarien eintritt, was passiert dann als Nächstes?

Dann wird ein militärischer Angriff der USA und Israels auf den Iran wahrscheinlich.

Kein ausgewachsener Krieg, sondern verheerende hybride Angriffe, die Folgendes kombinieren:

• Massive Angriffe auf kritische Infrastrukturen;

• Cyberkrieg, um staatliche Operationen lahmzulegen;

• Aufsehen erregende Attentate, die den Iran schockieren und destabilisieren sollen;

• Orchestrierte Proteste, die auf einen internen Umsturz und den Zusammenbruch des Regimes abzielen.

Ein solches Szenario ist jedoch für „Israel“, für Trump und für die US-Streitkräfte in der Region äußerst riskant.

Der Iran hat sich zweifellos mit den jüngsten regionalen Konflikten befasst und verfügt wahrscheinlich über einen Notfallplan – einen Plan, der eine Reaktion mit einer beispiellosen Eskalation beinhalten könnte. Und an diesem Punkt würde sich die Vergeltung wahrscheinlich auf „Israel“ selbst erstrecken.

Das ist die Logik des Krieges.

Und Krieg … hat seine eigene Dynamik.

