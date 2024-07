Entlarvung des Mythos vom „Guten Krieg“ von Nicky Reid

https://www.counterpunch.org/2024/07/12/exposing-the-myth-of-the-good-war/



12. Juli 2024

von Nicky Reid

Bild von Museums Victoria.

Amerika hat ein Problem, aber keine Sorge, denn wir können jederzeit aufhören, wenn wir wollen. Ich spreche natürlich von Amerikas bodenlosem Appetit auf Krieg, von der Tatsache, dass wir keine fünfzehn Minuten durchhalten, ohne ein Drittweltland wie einen verdammten Spliff anzuzünden. Aber das macht uns nicht zu Süchtigen, wir jagen nur gerne ab und zu etwas in die Luft, um nach einem langen Tag etwas Dampf abzulassen. Ich meine, wir haben Afghanistan nach zwanzig Jahren aufgegeben, und wir haben den Irak sozusagen aufgegeben. Wir könnten auch einen kalten Entzug machen und Amerika an die erste Stelle setzen, wenn wir wollten.

Aber lassen Sie uns erst noch ein paar Bomben in die Ukraine schicken. Und vielleicht noch einen Drohnenangriff in Somalia, um der alten Zeiten willen. Und dann vielleicht nur eine schnelle Invasion in Haiti und eine weitere Übung zur Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer und ein paar weitere Sanktionen gegen Nordkorea und ein paar weitere NATO-Mitglieder und einen weiteren Stützpunkt in Okinawa und einen schnellen Sumpf im Jemen und ein paar weitere Kindersoldaten in Rojava und nur einen gottverdammten Holocaust im Heiligen Land, vielleicht zwei oder drei oder fünf, oder scheiß drauf, gebt uns den Dritten Weltkrieg!

OK, vielleicht hat Amerika eine winzig kleine Sucht. Oh, seien wir ehrlich, wir sind verdammte Kriegsjunkies, Sid und Nancy Grade Shit, die Raytheon hinter dem Raketensilo für einen letzten Schuss einen blasen. Aber wenn wir schon diesen Moment der Klarheit hier haben, warum legen wir nicht gleich alles auf den Tisch. Wir mögen ein Imperium von Unholden sein, die sich nach Kriegsverbrechen sehnen wie ein Baby nach Titten, aber das ist alles andere als ein neuer Zustand, und wir sind alle infiziert. Selbst der durchschnittliche marschierende Pazifist in diesem Land scheint Amerikas Appetit auf Zerstörung als wenig mehr als eine Anomalie in einer ansonsten stoischen nationalen Geschichte zu betrachten, und jeder so genannte Nicht-Interventionist scheint in seinem Herzen Platz für mindestens eine Ausnahme zu haben, die die Regel bestätigt. Dieser eine gute Krieg, Sie wissen schon, der, in dem wir wirklich die Guten gespielt und den Tag für einen einzigen strahlenden Moment gerettet haben.

Aber das ist alles Blödsinn. Jeder einzelne amerikanische Krieg war Blödsinn. Sie alle kommen mit unterschiedlichen Ausreden daher, und einige von ihnen sind verdammt überzeugend, aber jeder größere Konflikt, in den dieses Land je verwickelt war, wurde durch Gier und Macht motiviert, und jeder einzelne Krieg, den wir geführt haben, endete auf genau dieselbe Weise: mit einem Haufen Leichen, weniger Bürgerrechten und einem wachsenden Durst nach mehr.

Selbst unsere so genannte Revolution, die so viele friedliche Liberale so hoch schätzen, war kaum mehr als eine weitere blutrünstige Machtübernahme. Um ehrlich zu sein, kann sogar ich eine gute, altmodische Volksrevolution als Akt der gesellschaftlichen Selbstverteidigung unterstützen, aber die Vorstellung, dass man auf illegal besetztem Gebiet irgendeine Art von echter Revolution durchführen kann, ist absurd. Die amerikanische Revolution war in Wirklichkeit eher eine koloniale Meuterei. Ein Haufen sklavenhandelnder, indianischer Mörder hatte es satt, sich bei der Krone anzubiedern, und nachdem sie Wind davon bekommen hatten, dass die Briten Schritte unternahmen, um ihren Sklavenhandel und das Töten von Indianern einzuschränken, machten sie es wie Colonel Kurtz und erklärten ihr Lager zu einer souveränen Nation.

„Aber was ist mit dem Bürgerkrieg?“ höre ich einen jungen, aufgeweckten Kämpfer für soziale Gerechtigkeit in der letzten Reihe rufen. Sicherlich ist der Kampf um die Befreiung der Sklaven eine Ausnahme, und vielleicht wäre er das auch, wenn dieses Blutbad tatsächlich durch die Sklaverei motiviert gewesen wäre. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Konföderation war ein rassistisches Kartell völkermordender Drecksäcke, die sich abspalteten, um weiterhin Menschen kaufen, verkaufen, vergewaltigen und töten zu können. Aber die Union hat sich einen Dreck um die Sklaven geschert, und das haben sie bei vielen Gelegenheiten ganz offen zugegeben.

Abraham Lincoln selbst war ein ausgesprochener weißer Rassist, und er und so ziemlich alle seine Republikaner befürworteten von ganzem Herzen den ursprünglichen 13. Zusatzartikel, der sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde und der es der Bundesregierung ausdrücklich untersagte, sich in die Sklaverei im Süden einzumischen, und der Dixie als viel zitierte Rechtfertigung für die Sezession aus verfassungsrechtlichen Gründen diente. Der Süden mag durch die Sklaverei motiviert gewesen sein, aber dem Norden ging es um die Konsolidierung seiner Macht und die Stärkung des Executive Office. Die wichtigsten Ergebnisse dieses Schlachthauses waren neben Millionen von Toten die Aussetzung des Habeas Corpus und die Verpflanzung der Schwarzen von der landwirtschaftlichen Sklaverei der Plantage in die industrielle Lohnsklaverei der Fabrik. Frederick Douglass selbst verkündete entsetzt, er könne den Unterschied nicht erkennen, aber die Industriellen, die Lincolns Taschen füllten, konnten ihn mit Sicherheit erkennen.

Und dann haben wir natürlich unsere heiligen Weltkriege, in denen das unentbehrliche Amerika die Menschheit im Namen des Weltfriedens und der globalen Demokratie vor dem Faschismus gerettet hat. Ja, tut mir leid, ihr Progressiven, aber das ist nur noch mehr imperialer Schwachsinn. Der Erste Weltkrieg war ein sinnloses imperiales Durcheinander mit einem Haufen antiquierter Reiche wie Frankreich, Deutschland, Russland und Großbritannien, die sich wegen ihrer schwindenden Einflusssphären gegenseitig die Augen auskratzten. Nach etwa drei Jahren dieser Scheiße waren alle Beteiligten so gut wie bereit, die Sache zu beenden und eine Einigung auszuhandeln. Dann sprang Woodrow Wilson in die Bresche, um das Blutbad am Laufen zu halten, damit er seinen Traum von der Etablierung Amerikas als fortschrittliche globale Supermacht verwirklichen und seine massiven neuen Kriegsbefugnisse nutzen konnte, um die Wirtschaft unter dem Dach eines Kartells riesiger Konzerne zu reorganisieren, während er gleichzeitig die Verfassung unter dem Dach eines übermächtigen Polizeistaats reorganisierte.

Dieser weiße Teufel schuf auch die Voraussetzungen für den nächsten Weltkrieg, indem er Deutschland mit dem Vertrag von Versailles die gesamte Schuld aus dem ersten Weltkrieg aufbürdete. Aber wurde Amerika nicht in Pearl Harbor angegriffen? Technisch gesehen ja, aber FDR und seine Schergen taten alles, um diesen Angriff unvermeidlich zu machen, indem sie die Japaner mit einem lähmenden Ölembargo anstachelten, ihren Reichstag beschämten, als sie Washington zu Verhandlungen besuchten, und die US-Pazifikflotte vor ihre Haustür setzten, indem sie sie in das kürzlich kolonisierte Gebiet von Hawaii verlegten. Deutschland hätte den USA nie den Krieg erklärt, wenn Pearl Harbor nicht gewesen wäre. Hitler hatte den Krieg in Stalingrad im Grunde schon verloren und war eigentlich fest entschlossen, sich im Atlantik nicht noch weiter auszubreiten.

Aber die USA wollten zu Ende bringen, was Wilson begonnen hatte. Also stürzten wir uns wieder einmal in letzter Minute in ein weiteres imperiales Blutbad zwischen sich duellierenden Monstern, um feige die Kriegsbeute zu klauen, und wir taten dies mit einer Kampagne schockierender Terroranschläge, die der Welt die Botschaft vermitteln sollten, dass wir jetzt die Nazis waren. Ganze Städte wurden in massiven Napalmangriffen in Schutt und Asche gelegt. 100.000 Menschen in Tokio, weitere 600.000 in Hamburg, Dresden und Köln. 1945 bettelte Japan um ein Friedensabkommen, aber wir warfen trotzdem zwei Atombomben ab, nur um sicherzustellen, dass Stalin die Botschaft verstand.

Klingt das für Sie nach einem verdammt guten Krieg?

Im Laufe der Jahrzehnte wechselten die Schlachtfelder und die Boogeymen, aber die Ergebnisse waren immer dieselben. Weitere 4 Millionen Menschen wurden in Korea bei lebendigem Leibe verbrannt, weitere 5 Millionen in Vietnam, Diktatoren und Todesschwadronen und Mudschaheddin, die bis an die Zähne bewaffnet und im Abschlachten ausgebildet waren, alles im Namen des Kampfes gegen das Übel des Kommunismus. Aber dann fällt der Kommunismus, und wir beginnen weitere Kriege mit denselben Diktatoren, Todesschwadronen und Mudschaheddin. Der so genannte Krieg gegen den Terror schafft ein weiteres Schlachtfeld für weitere 4,7 Millionen Tote, und Amerika wird größer, unsere Konzerne werden reicher, und unser Polizeistaat wird noch strenger.

Es reicht! Genug der beschissenen Kriege. Amerika muss diese wahnsinnige Sucht beenden, bevor sie uns alle in einer nuklearen Überdosis umbringt. Der erste Schritt besteht nicht nur darin, zuzugeben, dass wir ein Problem haben. Der erste Schritt ist, die giftige Mythologie des guten Krieges zu zerreißen und zuzugeben, dass wir schon immer ein verdammtes Problem hatten, dass der Krieg selbst das Problem ist. Die einzige gute Entschuldigung für Gewalt ist Selbstverteidigung, und man kann sich nicht selbst verteidigen, wenn man ständig das Eigentum eines anderen zerstört. Es ist Zeit für eine andere Art der Intervention. Es ist an der Zeit, dass die drogensüchtigen Amerikaner sich mit dem Rest der Welt zusammenschließen, um sich gegen die Krankheit des amerikanischen Imperialismus zu wehren. Und alles beginnt damit, dass wir endlich zugeben, dass jeder amerikanische Krieg Schwachsinn ist.

Nicky Reid isteine agoraphobische, anarcho-genderqueere Gonzo-Bloggerin aus Zentral-Pennsylvania und stellvertretende Redakteurin bei Attack the System. Manfindet sie online unter Exil in Happy Valley.

