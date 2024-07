https://mondoweiss.net/2024/07/weekly-briefing-the-nyt-justifies-israeli-slaughter-of-palestinian-civilians-as-necessary-tactic/



Weekly Briefing: Die „NYT“ rechtfertigt israelisches Abschlachten palästinensischer Zivilisten als notwendige Taktik

Von Philip Weiss

14. Juli 20240

Die Nachwirkungen des Massakers von Mawasi, 13. Juli 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Joe Biden verurteilte gestern den Angriff auf Donald Trump mit den Worten: „Das ist krank… Die Vorstellung, dass es in Amerika politische Gewalt oder Gewalt in dieser Form gibt, ist einfach unerhört.“

Leider gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass Biden sich irrt, und dass es in Amerika schon lange politische Gewalt gibt.

Was niemand im öffentlichen Leben bestreiten kann, ist, dass politische Gewalt gegen Palästinenser ein ständiger Zustand des palästinensischen Lebens ist. Und Israel – ein Apartheid-Besatzungsstaat, der Kriegsverbrechen begeht, die die meisten Experten als Völkermord bezeichnen – ist bereit, eine endlose Zahl von Zivilisten zu töten, um seine angeblichen Ziele in Palästina zu erreichen.

Und die New York Times rechtfertigt diese Tötungen dann als notwendige militärische Taktik.

In dieser Woche kam es zu zwei weiteren Massakern an palästinensischen Zivilisten. Israel bombardierte eine Schule im Flüchtlingslager Nuseirat und tötete 16 Menschen.

Dann bombardierte Israel eine so genannte Sicherheitszone in Mawasi und tötete mindestens 90 Menschen. Und wie viele andere sind unter Schutt und Sand begraben?

In jedem Fall erklärte Israel, dass es hinter den Hamas-Führern her sei. Und amerikanische Beamte hatten zu den Massakern wenig zu sagen. Nein, sie sind einfach gefühllos gegenüber einem Völkermord, der mit amerikanischen Waffen und mit dem Segen des Präsidenten verübt wird. Es ist krank, um Bidens Worte zu gebrauchen, und es ist tragisch, dass wir auf die Geschichte warten müssen, in weiteren 10 oder 20 Jahren, bis die besten Köpfe des Mainstream-Diskurses zugeben, was jeder anständige Mensch in diesem Moment vor Augen hat.

Die fehlende Empörung steht in scharfem Kontrast zu der überwältigenden Verurteilung der russischen Bombenangriffe in der Ukraine, einschließlich eines Angriffs auf ein Krankenhaus in dieser Woche, von dem einige sagten, er sollte vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden. Israel darf niemals an irgendeinen Standard gehalten werden. Und die Welt sieht das.

Die New York Times leistet den Kriegsverbrechen Vorschub. Sie veröffentlichte diese Woche einen langen Artikel darüber, wie die Hamas kämpft, in dem es heißt, die Hamas verstecke ihre „Geisterarmee“ unter der Zivilbevölkerung und lasse Israel keine andere Wahl, als Zivilisten abzuschlachten.

Sie verstecken sich unter Wohnvierteln, lagern ihre Waffen in kilometerlangen Tunneln und in Häusern, Moscheen, Sofas – sogar in Kinderzimmern – und verwischen so die Grenze zwischen Zivilisten und Kämpfern. …

Nach dem Einmarsch der israelischen Bodentruppen Ende Oktober ging die Hamas noch weiter und verwandelte zivile Gebiete des Gazastreifens in militärische Zonen, indem sie in zahlreichen Vierteln Fallen aufstellte und Verwirrung darüber stiftete, wie ein Kämpfer aussieht, indem sie ihre Kämpfer als Zivilisten verkleidete.

Die Times vertrat die Ansicht, dass diese Heimlichtuerei Israels Taktik rechtfertige:

Israelische Beamte sagen, die Taktik der Hamas erkläre, warum Israel gezwungen war, so viele zivile Infrastrukturen anzugreifen, so viele Palästinenser zu töten und so viele Zivilisten zu verhaften.

Israel war also „gezwungen“, 40.000 Palästinenser zu töten.

Das ist moralischer Schwachsinn. Natürlich versteckt sich die Hamas unter der Zivilbevölkerung. Das haben Guerilla-Armeen, die gegen eine überwältigende, von einer Supermacht unterstützte Macht kämpfen, schon immer getan. Die Revolutionäre im kolonialen Amerika haben dasselbe getan.

„Ich war schockiert von dieser Geschichte, sie ist unglaublich“, schreibt der Medienkritiker Donald Johnson. „Die Times hat das geschrieben, um jeden Angriff auf Zivilisten und zivile Infrastruktur zu verteidigen, den Israel durchgeführt hat. Sie hätten es nicht anders machen können, wenn sie es der israelischen Regierung zum Schreiben überlassen hätten. Alles, was Israel tut, ist die Schuld der Hamas.“

Johnson schrieb an die Times und zog die offensichtlichste Analogie heran: die Massaker der USA an Dörfern in Vietnam.

„Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, dass die Amerikaner die gleichen Ausreden über My Lai vorgebracht haben. Ihre Reporter sind eine Schande, Ihre Zeitung ist eine Schande. Ihr hättet genauso gut die IDF diesen Artikel schreiben lassen können.“

