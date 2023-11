https://www.middleeastmonitor.com/20231102-exposing-the-plan-to-complete-the-nakba/

Entlarvung des Plans zur Vollendung der Nakba

von Gilbert Achkar

2. November 2023

Kürzlich wurde etwas aufgedeckt, das voll und ganz bestätigt, wovor wir seit dem 7. Oktober gewarnt haben, nämlich dass die zionistische Rechte die Gelegenheit der Operation Al-Aqsa-Flut nutzen wird, um zu versuchen, ihren alten Traum von der Vertreibung des größten Teils der palästinensischen Bevölkerung aus den 1967 besetzten Gebieten zu verwirklichen und so die Nakba von 1948 zu vollenden und das Projekt „Groß-Israel“ zu realisieren. Am vergangenen Samstag veröffentlichte die israelische Oppositionswebsite Mekomit ein gefährliches Dokument des zionistischen Geheimdienstministeriums, das von Gila Gamliel, einem prominenten Mitglied der Likud-Partei von Benjamin Netanjahu, geleitet wird. Der Wahrheitsgehalt des Dokuments wurde später von einigen israelischen Medien bestätigt, darunter die Zeitung Haaretz am Montag, und es wurde auch von der Website +972, einer Website der Opposition, ins Englische übersetzt.

Das Dokument wurde am 13. Oktober veröffentlicht und trägt den Titel „Optionen für eine Politik gegenüber der Zivilbevölkerung in Gaza“. Die drei genannten Optionen sind: (a) Die Bewohner des Gazastreifens bleiben im Gazastreifen und werden von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet; (b) die Bevölkerung des Gazastreifens bleibt im Gazastreifen und eine lokale arabische Behörde wird dort eingerichtet; (c) Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen in den Sinai. In dem Dokument wird die Auffassung vertreten, dass die Optionen (a) und (b) erhebliche Mängel aufweisen, da keine von ihnen langfristig die erforderliche Abschreckungswirkung entfalten wird. Option (c) hingegen, so heißt es in dem Dokument, „wird langfristig positive strategische Ergebnisse für Israel bringen und ist eine durchführbare Option. Sie erfordert die Entschlossenheit der politischen Ebene angesichts des internationalen Drucks, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Vereinigten Staaten und weiterer israelfreundlicher Länder für das Vorhaben liegt“.

In dem Dokument wird dann jede der drei Optionen im Detail erläutert. Wir beschränken uns hier auf die dritte vom Ministerium favorisierte Option, nämlich die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen. Das Dokument beschreibt das Szenario wie folgt: „1) Aufgrund der Kämpfe gegen die Hamas ist es notwendig, die nicht kämpfende Bevölkerung aus dem Kampfgebiet zu evakuieren. 2. Israel sollte handeln, um die Zivilbevölkerung in den Sinai zu evakuieren. 3. In der ersten Phase werden im Gebiet des Sinai Zeltstädte errichtet, die nächste Phase umfasst die Einrichtung einer humanitären Zone zur Unterstützung der Zivilbevölkerung in Gaza und den Bau von Städten in einem umgesiedelten Gebiet im nördlichen Sinai. 4. Innerhalb Ägyptens sollte eine sterile Zone von mehreren Kilometern geschaffen werden, und die Rückkehr der Bevölkerung zu Aktivitäten/Wohnsitzen in der Nähe der Grenze zu Israel sollte nicht erlaubt werden. Außerdem sollte auf unserem Territorium in der Nähe der Grenze zu Ägypten ein Sicherheitsperimeter eingerichtet werden“.

Das Vertreibungsszenario des Dokuments beginnt mit einem „Aufruf zur Evakuierung der nicht kämpfenden Bevölkerung aus der Kampfzone des Hamas-Angriffs“, gefolgt von „Operationen aus der Luft mit Schwerpunkt im Norden des Gazastreifens, um eine Bodeninvasion in einem Gebiet zu ermöglichen, das bereits evakuiert ist und keine Kampfhandlungen in einem dicht besiedelten zivilen Gebiet erfordert. In der zweiten Phase erfolgt eine schrittweise Bodeninvasion des Gebiets im Norden und entlang der Grenze bis zur Besetzung des gesamten Streifens und der Säuberung der unterirdischen Bunker der Hamas-Kämpfer. Die Phase der Bodeninvasion ist im Vergleich zu den Optionen A und B weniger zeitaufwändig und verringert daher die Zeit, in der die Nordfront gleichzeitig mit den Kämpfen in Gaza eröffnet wird. Es ist wichtig, die Reisewege nach Süden offen zu lassen, um die Evakuierung der Zivilbevölkerung in Richtung Rafah zu ermöglichen“. In dem Dokument wird behauptet, dass diese Option im Vergleich zu den beiden anderen Optionen Menschenleben in der Zivilbevölkerung retten würde, und dass sie in den Kontext einer groß angelegten Vertreibung fällt, wie sie in Syrien, Afghanistan und der Ukraine stattgefunden hat. Das Dokument vertritt die Auffassung, dass Ägypten nach internationalem Recht verpflichtet ist, der Zivilbevölkerung den Weg zu ebnen, und dass Kairo im Gegenzug für seine Kooperation finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung seiner derzeitigen Wirtschaftskrise erhalten wird.

Es ist erwähnenswert, dass das Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums zeitgleich mit der Aufforderung Israels an die Bewohner des nördlichen Gazastreifens am 13. Oktober veröffentlicht wurde, in das Gebiet südlich des Wadi Gaza einzuwandern, was bestätigt, dass diese Aufforderung Teil des Plans der Option (c) war. Tatsache ist, dass alles, was Israel bisher getan hat, vollständig mit dem Plan für eine Wiederholung der Nakba in Gaza übereinstimmt, wie er in dem Dokument beschrieben wird. Die Financial Times veröffentlichte am Montag einen Bericht ihrer Korrespondenten in den europäischen Hauptstädten, in dem es heißt, Netanjahu habe versucht, die europäischen Regierungen dazu zu bewegen, Druck auf Ägypten auszuüben, um es zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen zu bewegen. Paris, Berlin und London äußerten jedoch die Überzeugung, dass diese Forderung unrealistisch sei. Dennoch begannen sie, unter Berufung auf humanitäre Erwägungen Druck auf Kairo auszuüben, damit Ägypten seine Tore öffnet. Aus dem Bericht geht hervor, dass in einigen europäischen Kreisen die Überzeugung besteht, dass die Dichte der Vertreibung an der ägyptischen Grenze mit dem Vorrücken der militärischen Bodenoperationen die Menschenmassen an der Grenze verschärfen würde, was Ägypten zusammen mit dem westlichen Druck dazu zwingen könnte, seine Position zu ändern. Die Planer dieser Vertreibung hoffen, dass die Menschenmenge an der südlichen Grenze des Gazastreifens sie dazu bringen wird, ägyptisches Territorium zu stürmen, um den israelischen Bombenangriffen und militärischen Vorstößen zu entgehen, obwohl die ägyptischen Behörden dies wünschen, und dass sie nicht in der Lage sein werden, das Feuer auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens zu eröffnen.

In der Zwischenzeit haben die Siedler im Westjordanland begonnen, die Situation mit der Al-Aqsa-Flut auszunutzen und den Druck auf die Palästinenser im Gebiet „C“ (das den größten Teil des Westjordanlandes umfasst, mehr als 60 Prozent) zu erhöhen, um sie zur Abwanderung zu zwingen, nicht in die von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Gebiete, sondern nach Jordanien!

Dies deutet eindeutig auf die Absicht der zionistischen Rechten hin, die Nakba im gesamten Westjordanland zu vollenden, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet, wie sie es sehen.

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 1. November 2023

