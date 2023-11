https://www.middleeastmonitor.com/20231102-russia-israel-is-an-occupying-power-and-has-no-right-to-defend-itself/



Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Vasily Nebenzya, am 11. September 2018 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, USA [Atılgan Özdil/Anadolu Agency]

Russland: Israel ist eine Besatzungsmacht und hat kein Recht, sich zu verteidigen

2. November 2023

Israel hat kein Recht, sich selbst zu verteidigen, da es eine Besatzungsmacht ist, sagte der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, gestern.

Nebenzya wies in seiner Rede vor der Sondersitzung der UN-Generalversammlung darauf hin, dass die Vereinten Nationen nicht das Recht haben, Israel ein absolutes Mandat zur Durchführung einer Bodenoperation im Gazastreifen zu erteilen.

„Das Einzige, was sie vorbringen können, sind ständige Verlautbarungen über das angebliche Recht Israels auf Selbstverteidigung, obwohl es als Besatzungsmacht diese Befugnis nicht hat, wie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs aus dem Jahr 2004 bestätigt“, erklärte er.

Er betonte die Forderung seines Landes, das Blutvergießen im Nahen Osten zu beenden, eine Ausweitung der Krise auf die gesamte Region zu vermeiden und an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten.

„Was die Sicherheit Israels betrifft – und wir erkennen das Recht Israels an, seine Sicherheit zu gewährleisten -, so kann diese Sicherheit nur dann in vollem Umfang gewährleistet werden, wenn wir die palästinensische Frage auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats lösen.“

Er fügte hinzu, dass früher oder später eine diplomatische Lösung gefunden werden müsse, aber die Frage sei, wie viele unschuldige Menschen während dieser Zeit sterben würden.

Nebenzya wies darauf hin, dass Russland die Augen nicht vor den eklatanten Verstößen Israels gegen das humanitäre Völkerrecht im Gazastreifen verschließen könne und wies darauf hin, dass ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht worden seien.

Er beschuldigte auch die USA und ihre Verbündeten der „Heuchelei“: „In ganz anderen Situationen rufen sie zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf, setzen Untersuchungsausschüsse ein und verhängen Sanktionen gegen diejenigen, die tatsächlich nur als letztes Mittel zur Gewalt greifen, um der jahrelangen Gewalt ein Ende zu setzen“, womit er offensichtlich auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine anspielte.

Seit dem 7. Oktober hat die israelische Besatzungsarmee den Gazastreifen angegriffen und massive Zerstörungen angerichtet, bei denen mehr als 8.796 Palästinenser, darunter 3.648 Kinder, getötet und 22.219 verletzt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

