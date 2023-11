https://www.middleeastmonitor.com/20231102-on-being-militant-terrorist-and-human-animal/



Die Statue von General Andrew Jackson ist zu sehen, als sich Menschen mit palästinensischen Fahnen und Bannern zu einer Demonstration versammeln, um Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und die israelischen Angriffe in Gaza zu verurteilen, am 28. Oktober 2023 in Washington DC, Vereinigte Staaten [Celal Güneş/Anadolu Agency].

Über das Dasein als Militanter, Terrorist und menschliches Tier

von Dr. Mustafa Fetouri

2. November 2023

Die westlichen Mainstream-Medien haben in den letzten drei Wochen in den meisten Fällen recht professionell über den Krieg im Gazastreifen berichtet. Ausnahmen bilden jedoch die Analyse und die weiteren Kommentare zu den Ereignissen, die trotz des offensichtlichen Leidens der Zivilbevölkerung tendenziell gegen die Palästinenser gerichtet sind.

Die Berichterstattung über Palästina folgt im Allgemeinen den erklärten Positionen der westlichen Regierungen, die Israel unterstützen, insbesondere in diesem aktuellen Krieg. Abweichende Meinungen sind unüblich, und palästinensisch orientierte Berichte sind selten und nur in den von den großen Medien als „Randgruppen“ bezeichneten Medien zu finden.

Selbst die Berichterstattung über die enorme öffentliche Unterstützung für die Palästinenser auf den Straßen von Großstädten wie London, New York und vielen anderen ist kaum gründlich. Viele große Medien ignorieren das Thema ganz und gar.

Eines der größten Probleme der westlichen Mainstream-Medien bei der Berichterstattung über den laufenden Krieg ist jedoch nach wie vor das Fehlen von Zusammenhängen bei der Berichterstattung über bestimmte Fakten, und in vielen Fällen geschieht dies absichtlich. Dies führt dazu, dass ein Großteil des Publikums eher verwirrt und unfähig ist, sich selbst ein Urteil zu bilden. Dies prägt zwar die öffentliche Meinung, sorgt aber nicht für eine gesunde Debatte, wie sie in demokratischen Ländern erwartet wird, in denen die Öffentlichkeit entscheiden soll, wo sie hin will. Dafür ist jedoch eine korrekte und kontextbezogene Berichterstattung unerlässlich.

Der internationale Redakteur der BBC, der erfahrene John Simpson, musste zum Beispiel erklären, warum die BBC den Begriff „Terroristen“ nicht verwendet, wenn sie sich auf Hamas-Kämpfer bezieht, indem er sagte, es sei nicht die Aufgabe des Unternehmens, „den Leuten zu sagen, wen sie unterstützen sollen“, weil das Wort „Terrorist“ politisch belastet sei.

In der Tat werden die „Bewaffneten“ der Hamas in der Regel als Terroristen bezeichnet, obwohl nur weniger als ein Viertel der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Hamas als solche bezeichnen. Die UNO selbst führt die Hamas nicht als terroristische Organisation. Darüber hinaus handelt es sich bei den Ländern, die die Hamas als terroristische Vereinigung betrachten, hauptsächlich um westliche Länder oder andere Länder, die bekanntermaßen Israel oder seine erklärten Verbündeten, wie die Vereinigten Staaten, unterstützen.

Wenn der Kontext fehlt, ist es für voreingenommene Berichterstatter oder weniger gut informierte Korrespondenten einfacher, die Hamas als Terroristen zu bezeichnen, weil der Kontext bereits fehlt und sich das breite Publikum wahrscheinlich nicht die Mühe macht, bestimmte Ereignisse in den Kontext einzuordnen.

Ohne die Hamas verherrlichen zu wollen, sollte die Organisation objektiv nicht als terroristisch bezeichnet werden, nur weil sie gegen die illegale Besatzung kämpft, wie es in zahlreichen einschlägigen UN-Resolutionen heißt. Die Hamas zu beschuldigen, Gewalt gegen Zivilisten zu verüben, mag schwer zu widerlegen sein. Aber hier machen die israelischen Siedler einen solchen Fall schwierig. Tausende von Siedlern im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, sind gut bewaffnet, obwohl sie als „Zivilisten“ betrachtet werden könnten. Sie werden auch von der israelischen Armee unterstützt und geschützt, selbst wenn sie schreckliche kriminelle Handlungen gegen unbewaffnete zivile Palästinenser begehen – was täglich vorkommt.

Im Allgemeinen bevorzugen die meisten westlichen Medien den Ausdruck „Hamas-Kämpfer“ anstelle von Kämpfern oder sogar Bewaffneten, die alle überladen sind, aber immer noch besser als „Kämpfer“. Das Wort „militant“ wird weithin akzeptiert, um jemanden zu bezeichnen, der an eine Ideologie glaubt und bereit ist, Gewalt anzuwenden, um sie durchzusetzen. In der breiten Öffentlichkeit bedeutet dies, dass eine solche Person ein Geächteter ist und auf die gleiche Weise betrachtet wird wie Mitglieder von Daesh (ISIS) oder Al-Qaeda. Tatsächlich hat der israelische Premierminister die Hamas wiederholt als ISIS und Al-Qaida bezeichnet und die ganze Welt aufgerufen, sie zu bekämpfen.

Dies ist jedoch völlig falsch und vermittelt die falsche Botschaft, wodurch die Öffentlichkeit weiter in die Irre geführt wird. Ideologisch gesehen ist die Hamas ein Ableger der Bewegung der Muslimbruderschaft. Aber diese Gruppe wurde von den westlichen Ländern und Medien lange Zeit als „gemäßigt“ akzeptiert. Sie hat sogar an Wahlen in Ägypten und Tunesien teilgenommen und diese gewonnen. Die Hamas selbst hat 2006 die ersten fairen Wahlen in Palästina gewonnen, wurde aber wegen der Zusammenarbeit mit Israel, den USA und der Palästinensischen Autonomiebehörde, die sich weigerten, ihren Sieg zu akzeptieren, nicht an die Macht gelassen. Darüber hinaus haben die meisten führenden Persönlichkeiten der Bruderschaft, mit Ausnahme der Hamas, jahrzehntelang im Westen gelebt, u. a. im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Frankreich und in der Schweiz, um nur einige zu nennen, und niemand hat sie als Fanatiker, geschweige denn als „Terroristen“ angesehen.

Hinzu kommt, dass die Hamas außerhalb Palästinas, wo sie gegen die brutale und lähmende Besatzung kämpft, nie in Gewalttaten verwickelt war.

Auch hier geht es nicht darum, die Hamas von illegalen Handlungen freizusprechen oder sie zu loben, sondern vielmehr darum, die Fakten darzulegen, um die öffentliche Debatte zu erhellen.

Andererseits wiederholten nur wenige, wenn überhaupt, westliche Medien den vom israelischen Verteidigungsminister verwendeten Satz, in dem er Palästinenser, nicht nur die Hamas, als „menschliche Tiere“ bezeichnete, und es wurde kaum ein Zusammenhang hergestellt, warum beispielsweise Herr Gallant einen solchen Satz verwendete, obwohl er mit Nazi-Konnotationen behaftet ist. Nur wenige Beobachter wiesen auf die Tatsache hin, dass der Begriff „Menschentiere“ von Nazi-Theoretikern geprägt und verwendet wird, um zu begründen, warum Juden, Schwarze, Zigeuner und andere Minderheiten keine voll entwickelten Menschen, sondern „Menschentiere“ sind. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, lässt sich mit diesem Ausdruck die Tötung solcher Menschengruppen leicht rechtfertigen, indem sie zunächst entmenschlicht werden, und wenn sie erst einmal als Nicht-Menschen abgestempelt sind, spielt ihr Leben keine Rolle mehr und ihre Ermordung wäre bestenfalls eine Formsache.

Dieselbe Bedeutung wurde vom israelischen Präsidenten noch verstärkt, als er die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens der „Selbstgefälligkeit“ gegenüber der Hamas beschuldigte, weil sie sich nicht gegen sie „auflehne“. Damit rechtfertigte er die Bombardierung aller Bewohner des Gazastreifens, einschließlich Kindern, Frauen, älteren Menschen und Behinderten.

Gleichzeitig beginnen fast alle westlichen Medienberichte über den Krieg in dem Versuch, einen Kontext zu liefern, in der Regel mit diesem Satz: „…Hamas-Terroristen griffen Israel grundlos an und töteten 1400 Menschen …“. Dies scheint eine ehrliche Tatsachenbehauptung zu sein, aber sie ist aus dem Zusammenhang gerissen. Erstens ist das Wort „unprovoziert“ völlig unzutreffend. Die Al-Aqsa-Flut-Operation der Hamas, wie der Angriff vom 7. Oktober genannt wurde, wird nur dann als „unprovoziert“ bezeichnet, wenn sie aus dem Kontext gerissen oder in einen falschen Zusammenhang gebracht wird.

Wenn die jahrzehntelange Besatzung Palästinas nicht genug Provokation ist, was könnte es dann sein?

Im Fall des Gazastreifens zum Beispiel wurde Israel zwar 2005 vertrieben, aber es behielt eine strenge und erdrückende Kontrolle über das überfüllte Freiluftgefängnis – wie die Region manchmal genannt wird – aus der Luft, vom Land und vom Meer aus. Ohne israelische Erlaubnis darf nichts in den Gazastreifen gelangen, auch keine Angelruten – Fisch ist das Grundnahrungsmittel für die Mehrheit der 2,3 Millionen Palästinenser, die dort leben. Nach Ausbruch des Krieges ging Israel in seiner Strangulierung des Gazastreifens noch weiter, indem es Wasser und Strom abschaltete und ein totales Verbot für alles andere, einschließlich Medikamente, verhängte.

Falsche und aus dem Zusammenhang gerissene Nachrichten verwirren die öffentliche Meinung und führen sogar Entscheidungsträger in die Irre, wie wir gesehen haben, als Präsident Biden zu der Annahme verleitet wurde, dass Babys von Hamas-Kämpfern enthauptet wurden, nur weil Netanjahu ihm das erzählt hat. Übersetzt mit Deepl.com

