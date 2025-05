https://www.caitlinjohnst.one/p/sorry-if-this-is-antisemitic-but?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=164612152&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Entschuldigung, wenn das antisemitisch ist, aber ich finde es falsch, Kinder lebendig zu verbrennen.

Caitlin Johnstone

28. Mai 2025

Notizen vom Rand der Narrativmatrix

Israel verbrennt Kinder lebendig in Gaza. Nennen Sie mich einen antisemitischen, judenfeindlichen Nazi-Terroristen-Liebhaber, wenn Sie müssen, aber ich halte das für falsch.

❖

Nachdem nun klar ist, dass Israels Ziel in Gaza die vollständige ethnische Säuberung aller Palästinenser ist, haben die Apologeten Israels ihre Taktik geändert und jammern nicht mehr über Geiseln und die Hamas, sondern argumentieren, dass ethnische Säuberungen eigentlich in Ordnung und gut sind. Das macht Sinn, denn das ist wirklich das einzige Argument, das sie derzeit vorbringen können.

❖

Vergessen Sie niemals, dass der US-Kongress Netanjahu während einer einzigen Rede Dutzende Standing Ovations spendete, während er gerade dabei war, den ersten live im Internet übertragenen Völkermord der Geschichte zu begehen. Das ist, wer sie sind. Das wird immer sein, wer sie sind.

❖

Israel hat in den letzten anderthalb Jahren mehr zur Förderung des Hasses gegen Juden beigetragen als Stormfront in seiner gesamten Existenz. Keine Propaganda weißer Supremacisten wird jemals so wirksam Hass gegen Juden verbreiten können wie die offene Ermordung von Kindern unter einer Flagge mit dem Davidstern.

❖

Die Unterstützung für Israel war früher die überwältigend vorherrschende Meinung in der westlichen Welt. Glücklicherweise ändert sich das gerade, aber die Tatsache, dass dies so war, bis Israel sich selbst entlarvte, zeigt, dass man sich in keiner Frage einfach der Mehrheitsmeinung anschließen kann. Man muss selbst denken.

Ignorieren Sie, was die Masse sagt. Ignorieren Sie Menschen, die Sie anschreien, weil Sie nicht ihrer Meinung sind. Betrachten Sie die nackten Fakten so frei wie möglich von Ihren eigenen kognitiven Vorurteilen und haben Sie den Mut, wenn nötig, zu Ihrer Meinung zu stehen.

❖

Gaza ist eine moralische Frage, die so einfach zu beantworten ist, dass jeder, der sie falsch versteht, auch in anderen Bereichen seines Lebens ein mieser Mensch sein muss. Ich habe Mitleid mit allen, die zwischenmenschliche Beziehungen zu Israel-Unterstützern haben, denn es muss schlimm sein, mit ihnen zusammen zu sein.

❖

Die Direktorin des Welternährungsprogramms, Cindy McCain, sagt, dass sie keine Beweise dafür gesehen habe, dass die Hamas Hilfsgüter für Gaza gestohlen habe. Das einzige Argument Israels für die Fortsetzung der Blockade von Hilfsgütern für Gaza wird von einem Mitglied einer der pro-israelischsten Familien in der US-Politik öffentlich widerlegt.

❖

Die USA haben seit Oktober 2023 angeblich rund 90.000 Tonnen Waffen an Israel geliefert.

Ich konzentriere mich derzeit hauptsächlich auf den Völkermord in Gaza, aber manchmal lassen mich Zahlen wie diese einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, wie wahnsinnig unsere Zivilisation insgesamt ist. Man stelle sich nur vor, wie viel Gutes wir in der Welt tun könnten, wenn wir nicht unsere Ressourcen in solch bösartige Dinge stecken würden.

❖

Die Murdoch-Publikation The Australian hat mich neulich angegriffen, weil ich getwittert hatte: „Zwei israelische Botschaftsangehörige, die in Washington DC erschossen werden, sind weniger berichtenswert als Zehntausende Palästinenser, die bei Israels genozidaler Landnahme getötet werden. Es ist weniger wichtig. Es verdient weniger Aufmerksamkeit. Es ist nicht die Hauptstory. Israels Völkermord in Gaza ist die Hauptstory.“

Sie bezeichneten mich in Anführungszeichen als „Journalist“, was wohl eine Beleidigung sein soll, aber aus dem Mund der Murdoch-Presse kann das nur als Kompliment verstanden werden.

❖

Nach der offiziellen westlichen Darstellung ist die gewaltsame Radikalisierung von Amerikanern durch einen von den USA unterstützten Völkermord ein größeres Problem als der von den USA unterstützte Völkermord selbst.

Nach der offiziellen Darstellung sind Universitätsproteste gegen eine transparente ethnische Säuberungsaktion ein größeres Problem als die transparente ethnische Säuberungsaktion selbst.

Der offiziellen Darstellung zufolge sind westliche zionistische Juden, die sich emotional über den Widerstand gegen einen modernen Holocaust aufregen, ein dringenderes Problem als ein moderner Holocaust.

Alle unsere Institutionen sind rückständig und böse. Unsere Medien. Unsere Politik. Unser Bildungssystem. Unsere Hersteller der Mainstream-Kultur. Das sollte mittlerweile jedem klar sein.

Jedes historische Übel, das wir nie wiederholen sollten, wird von unseren eigenen Herrschern wiederholt.

Alles, was uns über die Länder, die das westliche Imperium hasst, beigebracht wurde, trifft auf das westliche Imperium selbst zu.

Jede düstere Zukunft, vor der wir in dystopischen Romanen gewarnt wurden, trifft auf die Dystopie zu, in der wir derzeit leben.

Wir leben in einem Albtraum einer Zivilisation, unter einem Imperium, das von menschlichem Blut angetrieben wird. Je genauer man es betrachtet, desto hässlicher wird es.

Das darf so nicht weitergehen. Das darf nicht weitergehen.

Das Imperium muss fallen.

