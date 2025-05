https://www.palestinechronicle.com/gaza-aid-center-overrun-by-starving-crowds-us-personnel-flee/



Hilfszentrum in Gaza von hungernden Menschenmassen überrannt, US-Personal flieht

28. Mai 2025

Hilfszentrum in Gaza von hungernden Menschenmassen überrannt. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Ereignisse ereigneten sich nur wenige Stunden, nachdem das amerikanische Unternehmen Gaza Humanitarian Foundation im Rahmen eines gemeinsamen israelisch-amerikanischen Plans mit der Verteilung von Hilfsgütern begonnen hatte.

Ein amerikanisches Unternehmen, das in Abstimmung mit der israelischen Armee tätig ist, verlor am Dienstag die Kontrolle über ein Hilfszentrum in Rafah im Süden Gazas, nachdem eine große Menge Palästinenser den Ort gestürmt hatte. Als die Lage eskalierte, eröffneten israelische Streitkräfte das Feuer und verletzten mehrere Menschen.

Laut Israel Hayom schossen israelische Soldaten in die Luft und forderten Hubschrauber an, um das Personal des amerikanischen Unternehmens zu evakuieren.

Eine Lücke im Zaun des Zentrums ermöglichte es Palästinensern, einzudringen, und einige Ausrüstungsgegenstände wurden beschlagnahmt, berichtete die Israeli Broadcasting Corporation. Yedioth Ahronoth berichtete außerdem, dass die bewaffneten Wachleute des Unternehmens aufgrund der überwältigenden Menschenmenge aus dem Gelände flohen.

Der israelische Fernsehsender Channel 13 bestätigte, dass die Armee die Mitarbeiter des Unternehmens aus dem Gelände gebracht habe, während Channel 12 von einer „extremen Überfüllung“ berichtete, bei der Menschen Hilfsgüter, Möbel und alle verfügbaren Gegenstände beschlagnahmten.

„Ein humanitäres Versagen“

Ismail Thawabta, Generaldirektor des Regierungsmedienbüros in Gaza, verurteilte die Reaktion Israels und machte die Besatzungsmacht für den Vorfall voll verantwortlich. Er bezeichnete ihn als „katastrophales Versagen“ und erklärte, israelische Streitkräfte hätten das Feuer auf Zivilisten eröffnet und mehrere Menschen verletzt.

Thawabta sagte, der Versuch, Hilfsgüter in sogenannten „Pufferzonen“ zu verteilen, sei gescheitert und bezeichnete dies als bewusste Maßnahme der Besatzungsmacht, um die humanitäre Krise, die sie durch Belagerung, Aushungerung und Bombardierungen verursacht habe, zu kontrollieren und zu verschärfen. Er betonte, dass verzweifelte, hungernde Zivilisten, die seit fast 90 Tagen ohne Nahrung und Medikamente waren, das Hilfszentrum in einer „tragischen und verzweifelten“ Situation gestürmt hätten.

Das Regierungsmedienbüro bekräftigte seine Ablehnung der von Israel überwachten „Pufferzonen“ und „humanitären Korridore“ und behauptete, diese Mechanismen würden als Mittel der politischen Erpressung eingesetzt.

Thawabta verurteilte die Instrumentalisierung humanitärer Hilfe und kritisierte, dass Israel weiterhin offizielle Hilfslieferungen der UNO und von Nichtregierungsorganisationen über die etablierten Grenzübergänge verhindere.

US-amerikanisch-israelischer Hilfsplan abgelehnt

Die Ereignisse ereigneten sich nur wenige Stunden, nachdem das amerikanische Unternehmen Gaza Humanitarian Foundation im Rahmen eines gemeinsamen israelisch-amerikanischen Plans mit der Verteilung von Hilfsgütern begonnen hatte.

Diese Initiative wurde von den Vereinten Nationen und zahlreichen humanitären Organisationen abgelehnt, die argumentieren, dass sie Zivilisten vertreibt, Leben gefährdet und die Hilfslieferungen politisiert.

Axios zitierte das Unternehmen mit den Worten, dass „eine sehr große Anzahl“ von Palästinensern gekommen sei, um Hilfe zu erhalten, was ihr Team aufgrund des Chaos dazu veranlasst habe, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen.

Die Nationale Versammlung palästinensischer Stämme, Clans und Familien in Gaza gab eine Erklärung ab, in der sie warnte, dass die chaotischen Szenen die wahre Absicht des israelischen Mechanismus bestätigten: Hilfe als militärisches und politisches Instrument zu nutzen.

Die Gruppe erklärte, dass selbst die Verhaftung eines Palästinensers vor Ort beweise, dass der Hilfsmechanismus darauf ausgelegt sei, humanitäre Bemühungen zu täuschen, zu manipulieren und zu militarisieren.

Gestohlene Hilfsgüter

Ramy Abdu, Direktor des Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, gab bekannt, dass die in Rafah verteilte Hilfe ursprünglich der Rahma International Foundation gehörte. Laut Abdu habe das amerikanische Unternehmen und die israelische Armee die Organisation getäuscht und ihre Lastwagen beschlagnahmt, um sie für ihr eigenes politisch motiviertes Hilfsprogramm zu nutzen.

Das Regierungsmedienbüro schloss sich dieser Anschuldigung an und erklärte, dass das amerikanische Unternehmen – unterstützt von israelischen Streitkräften – unter falschen Vorwänden mehrere Hilfs-Lkw einer internationalen Nichtregierungsorganisation beschlagnahmt habe.

Diese Lkw wurden später in das von den USA betriebene Zentrum in der Pufferzone gebracht, wo die Hilfsgüter unter militärischer Aufsicht an Zivilisten verteilt wurden, die durch Hungersnot und Belagerung geschwächt waren.

(PC, AJA)

