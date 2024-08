https://www.palestinechronicle.com/epicenter-of-evil-katz-incites-use-of-force-in-jenin-as-israeli-raids-continue/



Epizentrum des Bösen“ – Katz ruft zur Gewaltanwendung in Dschenin auf, während die israelischen Angriffe weitergehen

11. August 2024

Der israelische Außenminister Israel Katz. (Entwurf: Palästina-Chronik)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Im Lager Al-Ayn und in Al-Seela Al-Harithieh kam es zu bewaffneten Zusammenstößen, während Widerstandskämpfer mit einem vor Ort hergestellten Sprengsatz auf Fahrzeuge der Besatzung zielten.

Am Sonntagmorgen kam es in Dschenin und Nablus im nördlichen besetzten Westjordanland zu heftigen bewaffneten Zusammenstößen, bei denen Widerstandskämpfer die israelischen Besatzungstruppen bei ihrem Einmarsch in die beiden Städte mit Sprengsätzen und Kugeln beschossen.

Nach Angaben von Al-Jazeera stürmten die israelischen Besatzungstruppen das Lager Al-Ayn nordwestlich der Stadt Nablus sowie die Städte Al Seela Al-Harithieh und Kafr Dan westlich von Dschenin.

Palästinensische Quellen berichteten, dass die bewaffneten Zusammenstöße im Lager Al-Ayn und in Al-Seela Al-Harithieh stattfanden, während Widerstandskämpfer sowohl im Lager Al-Ayn als auch in Kafr Dan mit einem vor Ort hergestellten Sprengsatz auf Fahrzeuge der Besatzung zielten. Berichten zufolge gelang es ihnen, ein Fahrzeug im Lager Al-Ayn zu beschädigen.

Epizentrum des Bösen

Diese Entwicklungen decken sich mit Äußerungen des israelischen Außenministers Israel Katz, der nach Angaben des israelischen Rundfunks (KAN) forderte, das Lager Dschenin genauso zu behandeln wie den Gazastreifen. Katz wurde mit der Forderung zitiert, die Zivilbevölkerung aus dem Lager Dschenin zu evakuieren.

Laut KAN bezeichnete der Außenminister bei einem Treffen mit Siedlerführern vor einigen Tagen die Flüchtlingslager als „Epizentrum des Bösen, das nicht unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde, sondern unter der Kontrolle des Iran steht“.

Katz‘ Erklärung erfolgt inmitten von Berichten des Palästinensischen Roten Halbmonds, dass er bei dem Überfall auf das Lager Al-Ayn eine Schussverletzung erlitten hat.

Gleichzeitig eröffneten Widerstandskämpfer Berichten zufolge das Feuer auf den militärischen Kontrollpunkt Al-Hamra bei Tubas.

In der Zwischenzeit wurden die israelischen Angriffe auf verschiedene Teile des Westjordanlandes fortgesetzt. Palästinensischen Quellen zufolge stürmten israelische Besatzungstruppen auch mehrere Städte und Dörfer in den Gebieten Qalqiliya und Nablus, was zu Zusammenstößen mit den Bewohnern führte.

Kampagne der Massenverhaftungen

Hand in Hand setzte Israel seine Verhaftungskampagne im gesamten Westjordanland fort und nahm 16 Palästinenser fest, darunter auch ehemalige Gefangene, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.

Die Agentur zitierte eine gemeinsame Erklärung der palästinensischen Kommission für Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen und der Palästinensischen Gefangenengesellschaft (PPS), wonach die Verhaftungen im besetzten Jerusalem, in Hebron, Dschenin, Qalqiliya und Nablus stattfanden.

Al-Jazeera zitierte palästinensische Quellen und identifizierte einen der Festgenommenen als den palästinensischen Journalisten Hamza Zyoud. Israelische Besatzungstruppen stürmten Berichten zufolge sein Haus in Seela Al Harithieh, westlich von Dschenin, und nahmen ihn fest.

Offiziellen palästinensischen Quellen zufolge hat die Eskalation der Militäroperationen im Westjordanland zusammen mit der beispiellosen Welle von Siedlerangriffen auf Palästinenser dazu geführt, dass seit dem 7. Oktober mehr als 600 Palästinenser getötet und rund 5.400 weitere verwundet wurden und mehr als 10.00 Palästinenser in verschiedenen Teilen des Westjordanlandes inhaftiert sind.

(AJA, WAFA, PC)

