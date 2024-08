https://thecradle.co/articles/israels-list-of-terrorists-killed-in-latest-massacre-exposed-as-civilians



Israels Liste der bei dem jüngsten Massaker getöteten „Terroristen“ wird als Zivilisten entlarvt

Zwei Lehrer, ein stellvertretender Bürgermeister und Opfer, die bei früheren Anlässen getötet wurden und keine Verbindung zum Widerstand hatten, waren unter den in der Al-Tabi’in-Schule in Gaza-Stadt Ermordeten

News Desk

11. AUGUST, 2024

(Bildnachweis: X)

Die israelische Armee hat fälschlicherweise behauptet, dass mehr als ein Dutzend der über 100 Zivilisten, die bei ihrem Angriff auf eine Schule im Gazastreifen am 10. August massakriert wurden, „Terroristen“ waren, die der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) angehören.

Der Vorsitzende des Euro-Med Human Rights Monitor Ramy Abdu und der Gaza-Journalist Motasem Dalloul, die beide einige der Opfer persönlich kannten, gehörten zu denjenigen, die Israels Behauptungen auseinander nahmen.

Abdu enthüllte über soziale Medien, dass zwei der als „Agenten“ bezeichneten Personen in Wirklichkeit Zivilisten waren, die bei früheren israelischen Angriffen getötet worden waren.

Munther Daher, der in Tel Avivs Infografik als PIJ-Aktivist aufgeführt ist, war ein normaler Bürger, der am Freitag, einen Tag vor dem Angriff auf die Schule, zusammen mit seiner Schwester getötet wurde, wie Abdu in einem X-Thread mitteilte, in dem die israelischen Behauptungen entlarvt wurden.

Yusuf al-Wadiya, der von Israel als Hamas-Aktivist aufgeführt wird, wurde ebenfalls zwei Tage vor dem Massaker in seinem Haus getötet.

Ein weiterer Name auf der israelischen Liste ist Muhammad Hamid al-Taif. Er war nicht an politischen Aktivitäten beteiligt und arbeitete als Englischlehrer, wird aber als Hamas-Aktivist geführt.

Abdulaziz al-Kafarna, ein älterer Mann, der im öffentlichen Dienst des Gazastreifens tätig war und als stellvertretender Bürgermeister von Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen fungiert, wird als Hamas-Aktivist für „Notfallkomitees“ geführt.

„Vier von ihnen [auf der israelischen Liste] gehörten zur Familie Jaabari, die ich persönlich kenne – sie haben sich nie an politischen oder militärischen Aktivitäten beteiligt. Ein anderer war ein Imam, einer war mein Nachbar aus der Familie Habib, der einen ernsten Streit mit der Hamas hatte“, sagte der Vorsitzende von Euro-Med.

Ein weiteres Opfer des israelischen Massakers war Yousef al-Kahlout, ein arabischsprachiger Universitätsprofessor, der als Mitglied der „zentralen Führung“ der Hamas geführt wurde.

„Israel lebt von Lügen“, schrieb der Euro-Med-Vorsitzende in seinem Thread.

Am 10. August bombardierte die israelische Armee eine Schule voller vertriebener Palästinenser in der Nähe von Gaza-Stadt, wobei über 100 Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Der Angriff auf die Tabi’in-Schule fand statt, als die vertriebenen Gaza-Bewohner ihr Morgengebet verrichteten.

Nach Angaben des Zivilschutzes von Gaza wurde die Schule mit drei Raketen beschossen, darunter mindestens eine 2000 kg schwere MK-84.

„Nach unserer Einschätzung ist das Massaker … die drittgrößte Katastrophe nach den Massakern im Maamadani (Baptisten)-Krankenhaus und in Al-Mawasi in Khan Yunis“, so der Zivilschutz.

Der Korrespondent vonAl-Mayadeen in Gaza berichtete am 11. August, dass die Sanitäter jedes der 70 kg Leichen als einen Märtyrer gezählt haben, da die Leichen so weit verstreut sind.

Das israelische Militär gab eine Erklärung ab, in der es bestätigte, dass bei dem Angriff Präzisionsmunition eingesetzt wurde, und rechtfertigte die Tötungen mit der Behauptung, die Hamas benutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Die israelischen Streitkräfte verüben fast täglich Massaker an palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen.



