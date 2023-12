‚He never hesitated‘: Samer Abudaqa – father, friend, fearless photographer Al Jazeera’s cameraman in Gaza bled to death after being hit during an Israeli air raid; medics could not reach him.

Samer Abudaqa arbeitete mehr als 20 Jahre lang als Kameramann, Redakteur und Journalist für Al Jazeera Arabic in Gaza [Screengrab/Al Jazeera].

Der Kameramann von Al Jazeera in Gaza verblutete, nachdem er bei einem israelischen Luftangriff getroffen worden war. Seine Familie und seine Kollegen erinnern sich an einen Mann, der sein Handwerk mit Liebe und Hingabe verfolgte.

Samer Abudaqa

‚Er hat nie gezögert‘: Samer Abudaqa – Vater, Freund, furchtloser Fotograf

Von Ruwaida Amer

31. Dezember 2023

Gaza – Als der 15-jährige Zain Abudaqa am 15. Dezember mit seinem Vater telefonierte, ahnte er nicht, dass es das letzte Mal war, dass er seine Stimme hören würde.

„Er sagte mir, ich solle meine Talente fördern und meine Träume nie aufgeben. Er sagte mir, ich solle ein guter Sohn sein“, so Zain. „Ich kann nicht glauben, dass er weg ist und uns so allein gelassen hat.

Samer Abudaqa war 46 Jahre alt, als er am 15. Dezember bei einem israelischen Luftangriff auf Khan Younis in Gaza getötet wurde. Der Fotojournalist und Kameramann, der in der Stadt Abasan al-Kabira östlich von Khan Younis geboren und aufgewachsen war, kam 2002 zu Al Jazeera Arabic.

Abudaqa schickte seine Frau und seine vier Kinder vor drei Jahren nach Belgien und schaffte es nur zweimal, sie dort zu besuchen – zuletzt vor drei Monaten, als er Rosen nach Hause brachte, seine liebste Art, seine Liebe zu seiner Familie auszudrücken. Er hatte gehofft, sie zurück nach Gaza zu holen, um wieder mit ihnen zusammenzuleben, sobald es sicher genug ist.

Zain, der mittlere Sohn von Abudaqa, hat ein besonderes Talent für das Singen und wurde von seinem Vater dazu ermutigt, dieses zu entwickeln – einer der Gründe, warum sein Vater die Familie unbedingt nach Belgien bringen wollte, wo Zain mehr Gelegenheit dazu hätte.

„Drei Jahre lang waren wir in Belgien, weit weg von meinem Vater“, sagte Zain. „Wir haben darauf gewartet, dass er während des Krieges wieder zu uns zurückkommt. Wir haben ihn gebeten, den Gazastreifen während des Krieges zu verlassen, weil wir große Angst um ihn hatten.“

Zain war in der Schule, als er die Nachricht erhielt, dass sein Vater verletzt worden war, ebenso wie sein Kollege Wael Dahdouh, der Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera, der mehrere Familienmitglieder, darunter seine Frau, zwei seiner Kinder und einen Enkel, durch die israelische Bombardierung im November verloren hatte.

„Ich bat [die Schule], mich nach Hause gehen zu lassen, damit ich bei meiner Mutter, meiner Schwester und meinen Brüdern sein konnte. [Sechs Stunden lang warteten wir auf Nachrichten über meinen Vater, obwohl das Internet und die Kommunikation in Gaza ausgefallen waren. Ich hatte die Hoffnung, dass er überleben würde.

Diese Hoffnung wurde schließlich enttäuscht, als später in der Nacht bestätigt wurde, dass Abudaqa an seinen Verletzungen verblutet war, die er sich bei dem israelischen Angriff zugezogen hatte, als er und Dahdouh in der Farhana-Schule in Khan Younis Bericht erstatteten. Medizinische Teams konnten Dahdouh erreichen und ihn in ein Krankenhaus bringen, aber Abudaqas Aufenthaltsort wurde ihnen verwehrt. Als sie ihn schließlich Stunden später erreichten, war es bereits zu spät.

Dutzende von Trauernden nahmen an der Beerdigung des Al Jazeera-Kameramanns Samer Abudaqa in der südlichen Stadt Khan Younis im Gazastreifen teil [Screengrab/Al Jazeera].

Wael Dahdouh, der Büroleiter von Al Jazeera Arabic in Gaza, der bei dem israelischen Luftangriff, bei dem Samer Abudaqa getötet wurde, ebenfalls verletzt wurde, nimmt am 16. Dezember in der südlichen Stadt Khan Younis im Gazastreifen zusammen mit Dutzenden von Trauernden an seiner Beerdigung teil [Screengrab/Al Jazeera]

Trotz der Gefahr „zögerte er nie

Obwohl seine Familie sicher im Ausland war, bestand Abudaqa darauf, in Gaza zu bleiben, um über den Krieg zu berichten.

In den mehr als 20 Jahren, in denen er für Al Jazeera arbeitete, habe er nie eine Pause eingelegt, sagten seine Freunde und Kollegen, von denen einige ihn als „bienenfleißig“ beschrieben.

Dahdouh, der seit seinem Eintritt in das Gaza-Büro im Jahr 2004 mit Abudaqa zusammenarbeitete, erinnerte sich an seinen Kollegen als einen Journalisten, der immer mutig genug war, die wichtigsten Geschichten aufzuspüren.

„Wir haben uns gegenseitig ermutigt, unverwechselbare Geschichten zu produzieren, ohne zu sehr darüber nachzudenken, welche Auswirkungen diese Geschichten auf uns haben könnten“, sagte er. „Wir haben die Arbeit des jeweils anderen wirklich geliebt. Samer war einer der Fotografen, die ein Gespür für Bilder hatten und Bilder produzierten, die sprechen.

„Er ging ins Feld und malte dort das Bild, das er brauchte, und kam dann mit einer kompletten Geschichte zurück.“

Samer Abudaqa

Nur drei Monate vor seinem Tod besuchte Abudaqa seine Familie in Belgien. Er brachte ihnen sein typisches Geschenk, Rosen, mit [Screengrab/Al Jazeera].

An dem Tag, an dem er starb, ging Abudaqa mit Dahdouh zu einer Reportage in die Farhana-Schule östlich von Khan Younis. Obwohl die Gegend als besonders gefährlich bekannt war, habe Abudaqa nicht gezögert, so Dahdouh.

„Samer war ein sehr spontaner und großzügiger Mensch, der seine Arbeit sehr liebte. Seine Arbeit hatte für ihn immer Vorrang – manchmal sogar vor seiner Familie.

„Er stand früh auf und bereitete die Ausrüstung vor, um mit mir hinauszufahren und zu filmen, obwohl ich angesichts der ernsten Lage vor Ort zögerte.“

In Begleitung einer palästinensischen Zivilschutzeinheit filmten die beiden zweieinhalb Stunden lang vor Ort, bevor sie ihre Abreise vorbereiteten. „Die Mission war vorbei“, sagte Dahdouh. „Aber als wir gingen, wurden wir direkt von einer Aufklärungsrakete getroffen. Dabei wurden drei Mitglieder des Zivilschutzes getötet, und ich wurde verletzt.“

Dahdouh wurde bewusstlos geschlagen, während Abudaqa so schwer in den Magen und den Unterleib getroffen wurde, dass er den unteren Teil seines Körpers nicht mehr bewegen konnte. „Ich versuchte, stark zu sein und konnte mich nur mit Mühe bewegen“, erinnert sich Dahouh. „Ich konnte nicht gut hören. Ich versuchte, vor weiteren Raketen in Deckung zu gehen, von denen ich annahm, dass sie fallen würden, und als ich sah, dass meine Hand stark blutete, versuchte ich zu kriechen.

„Ich machte mich auf den Weg zur Ambulanz, die einige hundert Meter von uns entfernt war, und als ich sie mühsam erreichte, bat ich sie, zurückzukehren, um Samer zu retten. Sie sagten mir, dass es schwierig sei, weil die Trümmer den Weg versperrten, und dass sie sich um mich kümmern und dann zu Samer zurückkehren würden.

Es bedurfte jedoch stundenlanger Koordinierung mit verschiedenen Parteien, bis sie dies tun konnten. Die Sanitäter des Roten Halbmonds mussten ein Fahrzeug des Roten Kreuzes anfordern, damit sie nicht von israelischen Soldaten angegriffen werden konnten.

Als sie schließlich Abudaqa erreichten, stellte sich heraus, dass er bei der Explosion seine Pressejacke verloren hatte. Er hatte versucht, wegzukriechen, war dabei aber erneut verletzt worden.

Dahdouh sagte, er sei überhaupt nicht überrascht von der Tapferkeit, die Abudaqa an diesem Tag gezeigt habe.

„Ich habe viele Geschichten und Momente, die ich mit Samer erlebt habe. Viele Male hätten wir zusammen an verschiedenen Orten im nördlichen Gazastreifen sterben können. Er betrachtete mich als seinen Bruder. Unsere Beziehung war etwas Besonderes – er war ein großzügiger und gebender Mensch.“

Kollegen und Familienmitglieder beten bei der Beerdigung des Kameramanns von Al Jazeera, Samer Abudaqa, der während des israelischen Bombardements getötet wurde, in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 16. Dezember 2023. (Mahmud HAMS / AFP)

Kollegen und Familienangehörige beten über dem Leichnam des Al Jazeera-Kameramanns Samer Abudaqa, der am 15. Dezember während eines israelischen Bombardements an einer Bauchverletzung verblutete [Mahmud Hams/AFP]

‚Wen wird dieser Krieg noch mitnehmen?

„Sein Schlagwort war ‚Bereit!'“, erinnert sich Hisham Zaqout, Al-Dschasira-Korrespondent und Kollege von Abudaqa, der seit 2009 für die Organisation arbeitet.

„Er lehnte nie eine Anfrage von jemandem ab. Als er ein Visum erhielt, um nach Belgien zu seiner Familie zu reisen, schlachtete er zwei Schafe für uns und brachte Süßigkeiten mit, als wäre es eine Hochzeit.“

Zaqout fügte hinzu: „Samer war einer der Engagiertesten in seiner Arbeit. Er bestand darauf, seine Geschichten zu bearbeiten, ohne dass ihn jemand drängte. Deshalb habe ich ihn immer allein gelassen, bis die Geschichte fertig war.

Als Dahdouh und Abudaqa getroffen wurden, berichtete er gerade aus dem Krankenhaus der Märtyrer von Al-Aqsa in Deir el-Balah. Während einer Live-Sendung rief er dazu auf, einen Krankenwagen nach Abudaqa zu schicken.

„Ich habe mehr Zeit mit Samer verbracht als mit meiner Familie“, sagte Heba Akila, eine weitere Korrespondentin von Al Jazeera. „Lange Momente der Arbeit, Momente des Erfolgs und die kontinuierliche Berichterstattung über all diese Ereignisse haben uns zusammengebracht. Ich kann nicht glauben, dass Samer nicht mehr da ist. Ich kann nicht glauben, dass wir ihn nicht mehr bei uns haben. Wir wissen nicht, wen dieser Krieg noch mitnehmen wird.“

In nur zweieinhalb Monaten hat Israels Krieg gegen den Gazastreifen bereits mindestens 100 Journalisten getötet. Dahdouh erinnerte daran, dass während des Vietnamkriegs, der fast 20 Jahre dauerte, 60 Journalisten starben.

„Die Journalisten werden ihre Arbeit fortsetzen, um über die Ereignisse vor Ort zu berichten, und genau das haben wir getan“, sagte Dahdouh. „Dies ist die stärkste Art und Weise, wie wir auf den Krieg reagieren können. Dafür ist Samer gestorben.“

Am Tag vor seinem Tod besuchte Abudaqa seine Mutter, Maher, in Khan Younis. „Er kam, um nach mir zu sehen“, sagte sie und hielt die Tränen zurück. „Ich bereitete gerade das Frühstück vor und bat ihn, zum Essen bei uns zu bleiben. Aber er konnte nie lange von seinen Kollegen getrennt sein – er liebte seine Familie und seine Freunde und konnte Gaza nie verlassen.

„Er sagte: ‚Mama, meine Freunde warten auf mich – ich werde mit ihnen essen‘. Ich habe jetzt das Gefühl, dass er wirklich gekommen ist, um sich zu verabschieden.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



