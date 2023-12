On the Gaza ’shoah‘ and the ‚banality of evil‘ War by war, Israel has slowly but surely normalised genocidal violence against the Palestinian people.

Zwei palästinensische Männer tragen am 28. Dezember 2023 im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis die verhüllten Leichen ihrer Kinder, die bei israelischem Bombardement getötet wurden [AFP]

Krieg um Krieg hat Israel langsam aber sicher die völkermörderische Gewalt gegen das palästinensische Volk normalisiert.

Über die „Schoa“ von Gaza und die „Banalität des Bösen

Von Haidar Eid

Palästinenser tragen die verhüllten Leichen von Angehörigen, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden, zum Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis

„[D]ie Realität der Konzentrationslager ähnelt nichts so sehr wie mittelalterlichen Höllenbildern.“ – Hanna Arendt

Im Februar 2008 drohte Matan Vilnai, damals stellvertretender israelischer Verteidigungsminister, den Palästinensern in Gaza mit einem „Holocaust“. „Sie werden eine noch größere Schoah über sich bringen, weil wir uns mit aller Macht verteidigen werden“, sagte er in einem Interview für den Radiosender der israelischen Armee und verwendete dabei das hebräische Wort für Holocaust.

Es ist wichtig, sich diese Aussage heute ins Gedächtnis zu rufen, da Aktivisten und Analysten beschimpft werden, weil sie das, was den Menschen in Gaza jetzt widerfährt, mit dem vergleichen, was die europäischen Juden im letzten Jahrhundert unter den Nazis erlitten haben.

Das Wort „Shoah“ wird in Israel nie verwendet, wenn es nicht um die Vernichtung der Juden durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg geht. Viele Israelis, insbesondere Zionisten, haben ein ernsthaftes Problem damit, wenn der Begriff zur Beschreibung anderer Völkermorde verwendet wird.

Dennoch beschloss der stellvertretende Minister, den Palästinensern mit einer „Shoah“ zu drohen. Es ist klar, dass er wusste, worauf er sich bezog, und er nahm kein Blatt vor den Mund.

Im Dezember 2008, 10 Monate nach Vilnais Interview, starteten die israelischen Besatzungstruppen einen massiven militärischen Angriff auf den Gazastreifen, der 22 Tage andauerte. Israel tötete bei diesem Angriff mehr als 1 400 Menschen, die überwältigende Mehrheit davon Kinder und Frauen.

Zu dieser Zeit sprach niemand von dem verbotenen Wort. Niemand wagte es, die Militäroperation, die groteskerweise „Gegossenes Blei“ genannt wurde, mit der „Shoah“ zu vergleichen.

Die so genannte „internationale Gemeinschaft“ tat nichts, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. Genauso wie sie in den späten 1930er Jahren nichts unternahm, als sie tatenlos zusah und sich weigerte, unschuldigen Zivilisten, die vor dem Gemetzel durch das Nazi-Monsterregime flohen, Schutz zu gewähren.

Die Nazi-Kriegsverbrecher handelten lange Zeit völlig ungestraft und konnten sich auf die Unterstützung der Deutschen und die Gleichgültigkeit der „internationalen Gemeinschaft“ verlassen, die das ermöglichte, was die verstorbene Philosophin Hannah Arendt „die Banalität des Bösen“ nannte.

Deshalb war es für die Nazis ein Leichtes, die gleichen Verbrechen immer wieder zu wiederholen. Was Nazioffiziere damals taten, sah „erschreckend normal“ aus. Wie Arendt die Handlungen eines Nazi-Bürokraten beschrieb, beging er Verbrechen „unter Umständen, die es ihm nahezu unmöglich machten, zu wissen oder zu fühlen, dass er Unrecht tat“. Die Nazis töteten und empfanden danach keinerlei Reue.

Heutzutage würden wir dies als Normalisierung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen. In Palästina beobachten wir derzeit die Normalisierung von Völkermord, ethnischer Säuberung und Apartheid.

Da das von der israelischen Apartheid 2008 begangene Blutbad von den Vereinten Nationen, dem UN-Sicherheitsrat, der Europäischen Union und der arabischen und muslimischen Welt nicht ernst genommen wurde, wurde die Belagerung und das Abschlachten der Palästinenser in Gaza in einem Konzentrationslager „normal“, oder wie Arendt es nennen würde, „banal“.

Infolgedessen fiel es Israel leicht, das Blutbad 2012, 2014, 2021 und heute 2023 zu wiederholen – und das alles unter Aufrechterhaltung der 2006 verhängten hermetischen, mittelalterlichen Belagerung. Das massenhafte Töten von Zivilisten sowie die Unterbrechung der Versorgung mit Strom, Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Internet, Kommunikation und anderen lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen wurden zur „Normalität“. Die Palästinenser im Gazastreifen sind schließlich „menschliche Tiere“ – wie der derzeitige israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant es offen formulierte – und ihr Tod ruft keine Gewissensbisse hervor.

Bei der Verharmlosung völkermörderischer Gewalt wird Israel vom kolonialen Westen unterstützt und gefördert. Das ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass westliche Länder überall auf der Welt, von Asien über Afrika bis Lateinamerika, Kriege führen und dabei indigene Kulturen und Zivilisationen zerstören. Diese Länder haben im Rahmen der „zivilisatorischen Mission“ des weißen Mannes abscheuliche Verbrechen begangen.

In der arabischen Welt haben sie außerdem ein imperialistisches Projekt aufrechterhalten, das zwei Ziele verfolgte: erstens den Schutz der westlichen Interessen, indem sie die Ölfelder bewachten und die aufkommenden nationalistischen Gefühle unterdrückten, und zweitens die Bewältigung des liberalen Schuldkomplexes im Zusammenhang mit dem schlimmsten Pogrom des 20.

Aus diesem Grund wird die „Shoah“ von Gaza toleriert. Die braunhäutigen Palästinenser von Gaza belasten das liberale Gewissen des Westens nicht, und der „banale“ Tod von 21.000 Palästinensern durch eine völkermordende Armee bedroht nicht die westlichen Interessen in der arabischen Welt. Daher auch das Versagen des UN-Sicherheitsrates, einen vollständigen Waffenstillstand in Gaza durchzusetzen.

Soll das heißen, dass Israels Völkermord in Gaza für den Westen akzeptabel, d.h. „normal“ ist? Dass der UN-Sicherheitsrat die Dringlichkeit eines totalen Waffenstillstands jetzt nicht sieht? Dass der UN-Sicherheitsrat nur ein verlängerter Arm des US-Außenministeriums ist?

Traurigerweise lautet die Antwort auf all diese Fragen: Ja.

Dass wir uns heute in dieser völkermörderischen Realität befinden, bedeutet nicht, dass es keine Möglichkeit einer anderen Weltordnung mit einer besseren UNO gibt, in der alle Stimmen gleichberechtigt sind. Die pro-palästinensischen Kundgebungen, an denen Millionen Menschen teilgenommen haben, die in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Südafrika, Spanien, Marokko, Indonesien, Malaysia, Jemen, Jordanien, Spanien, Italien, Chile, Argentinien, Kolumbien und anderswo auf die Straße gegangen sind, sowie die bewussten Entscheidungen der Regierungen von Belize, Bolivien, Kolumbien, Chile und Südafrika zeigen, dass die Welt anders sein will und kann.

Es ist nicht allzu schwer, sich eine nahe Zukunft vorzustellen, in der Gleichheit herrscht und die Menschenrechte aller Menschen ungeachtet ihrer Rasse, Religion, ihres Geschlechts und ihrer ethnischen Zugehörigkeit wirklich geachtet werden.

Der deutsche Dichter Bertolt Brecht hat dies in einer der dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte gesagt:

In den dunklen Zeiten

Wird es auch Gesang geben?

Ja, es wird auch gesungen werden.

Über die dunklen Zeiten.

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



