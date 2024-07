https://www.trtworld.com/turkiye/erdogan-slams-biden-over-ukraine-gaza-at-nato-summit-18182610



Erdogan kritisiert Biden beim NATO-Gipfel wegen Ukraine und Gaza

11. Juli 2024

Der türkische Präsident Erdogan warnt vor dem gefährlichen Vorgehen des Westens in den Konflikten in der Ukraine und im Gazastreifen und drängt auf Dialog statt Militäraktionen.

Erdogan kritisierte auf dem Nato-Gipfel die westlichen Strategien in der Ukraine und im Gazastreifen. / Bild: AA

Während US-Präsident Joe Biden angesichts der russischen Vorstöße um internationale Unterstützung für die Ukraine wirbt und die Kritik an seiner Unterstützung Israels im laufenden Krieg gegen den Gazastreifen abmildert, sieht er sich dem Widerspruch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgesetzt.

In exklusiven schriftlichen Antworten, die Newsweek zur Verfügung gestellt wurden, kritisierte Erdogan, der sich anlässlich des jährlichen NATO-Gipfels in Washington aufhielt, die westlichen Strategien in der Ukraine und im Gazastreifen.

Erdogan argumentierte, dass die westlichen Mächte in beiden Konflikten potenziell gefährliche Ansätze verfolgten, die zu größeren regionalen Konfrontationen eskalieren könnten, warnte er.

„Die Lösung ist ein dauerhafter Frieden, der durch Dialog erreicht wird“

In Bezug auf die Ukraine, das Hauptthema des NATO-Treffens, bekräftigte Erdogan seine Haltung gegen einen Kriegseintritt, trotz Bidens Aufruf zur NATO-Einheit gegen Russland.

„Die Lösung liegt nicht in noch mehr Blutvergießen und Leid, sondern in einem dauerhaften Frieden, der durch Dialog erreicht wird“, so Erdogan gegenüber Newsweek.

Er kritisierte die Strategien der westlichen Verbündeten mit den Worten: „Die Haltung einiger unserer westlichen Verbündeten gegenüber Russland hat das Feuer nur angefacht. Das hat der Ukraine mehr geschadet als genutzt. Im Gegensatz dazu haben wir einen Dialog mit beiden Kriegsparteien aufgenommen, um sie dem Frieden näher zu bringen.“

