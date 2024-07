https://english.almayadeen.net/articles/features/ineffectiveness–asymmetry–and-partiality-of-international



Unwirksamkeit, Asymmetrie und Parteilichkeit des Völkerrechts beim Völkermord im Gazastreifen

Von Pasquale Liguori

Quelle: Al Mayadeen Englisch

11. Juli 2024

„Der Siedlerkolonialismus verdient eine Entkolonialisierung, nicht den begrenzten Schutz und die Pseudogerechtigkeit des internationalen Rechts.“

In diesen neun Monaten des völkermörderischen Krieges in Gaza ist klar geworden, dass die Anwendung des Völkerrechts irrelevant ist. „Israel“ hat wiederholt Aufrufe zu einem dauerhaften Waffenstillstand brüskiert, obwohl es auf scheinbar zwingenden Appellen oder sogar auf moralischer Überzeugung bestand. Dennoch verfolgen die zionistische Armee und ihre Führer blutrünstige und zerstörerische Ziele der kolonialen Aggression.

Die internationalen Gerichte und die Vereinten Nationen haben sich nur als völlig unzureichend erwiesen, um die Ausrottung der Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten zu stoppen.

Es ist offensichtlich, dass diese Institutionen, die die Grenzen des politischen und geopolitischen Handelns in der Welt regeln und festlegen sollen, in Wirklichkeit eine Art Menü à la carte mit einer Reihe von Optionen sind, die nur den mächtigen westlichen Staaten zur Verfügung stehen.

Trotz seiner schwachen normativen Funktion scheint der Konsens der öffentlichen Meinung, den der Diskurs über die positive Rolle des Völkerrechts hervorbringt, erheblich und robust zu sein. Viele seiner Befürworter glorifizieren seine Umsetzung, obwohl die Ergebnisse der Entscheidungen des Rechts in Wirklichkeit wohl weniger als nichts waren.

Kurz gesagt, diese Struktur ist nicht das Produkt der aufgeklärten Kultur und der Fairness, die sie vorgibt zu sein. Sie scheint nur dann zu funktionieren, wenn sie im Einklang mit imperialistischen und unipolaren Interessen handelt: Ihre Rolle scheint darin zu bestehen, die Interessen der begünstigten Staaten auf Kosten der benachteiligten Staaten zu schützen.

Palästina und Gaza sind die offensichtlichsten Beispiele für das jahrzehntelange Versagen dieses unterwürfigen und unwirksamen internationalen Rechtssystems, das schwerwiegende und irreparable Folgen hat. Ein Großteil der Übel des Völkermords speist sich aus der Unfähigkeit und Parteilichkeit eines asymmetrischen und überholten Systems, das Gerechtigkeit garantieren sollte und nicht das genaue Gegenteil.

Wir sprachen darüber mit Bana Abu Zuluf, einer palästinensischen Doktorandin für internationales Recht an der Universität von Maynooth, Irland, und Mitglied des Good Shepherd Collective:

Dr. Bana Abu Zuluf, könnten Sie uns zunächst erklären, welche Rechte für eine Widerstandskraft in einer Besatzungssituation geschützt sind? Kann der Angriff vom 7. Oktober, der im Mainstream-Narrativ chirurgisch als ein Ereignis herausgenommen wird, das nichts mit einem Jahrhundert der Unterdrückung zu tun hat, als ein Akt des Widerstands nach internationalem Recht betrachtet werden?

Das Recht auf Widerstand, das Recht auf Selbstbestimmung und der Anspruch auf den Status eines Kriegsgefangenen: nichts davon ist im Zusammenhang mit Palästina geschützt. Alle bewaffneten Gruppen in Palästina werden als terroristisch und ungesetzlich definiert, und die Mitgliedschaft in diesen Gruppen wird verurteilt. In der Resolution 37/43 der UN-Generalversammlung wurde das Recht auf Widerstand und Selbstbestimmung für die Palästinenser „mit allen erforderlichen Mitteln“ festgeschrieben. Das Problem ist, dass „alle erforderlichen Mittel“ im internationalen Recht immer noch bedeutet, dass die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Unmittelbarkeit und der Notwendigkeit beachtet werden müssen. Dies sind vage Begriffe, die offen für Interpretationen sind. Im Falle Palästinas ist leicht zu erkennen, dass die Kolonisierung oder „Besetzung“, wie sie im Völkerrecht definiert ist, Gründe für die Erfüllung der drei oben genannten Grundsätze liefert.

Mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstehe, vertreten Sie die Auffassung, dass für Kolonisatoren und Kolonisierte dieselben Kriterien des Völkerrechts gelten?

In diesem Punkt ist das Völkerrecht reaktionär. Was gibt es in der Siedlerkolonie zu schützen? Die Siedler, die die Einheimischen gewaltsam ersetzen? Die liberalen Zionisten, die an ihren Wahnvorstellungen eines reformierten Zionismus festhalten? Die militarisierte Gesellschaft, die sich über den Tod von Palästinensern freut? Wir können den 7. Oktober nicht losgelöst von den 76 Jahren ethnischer Säuberung und Zwangsvertreibung der Palästinenser betrachten. Aber wir können auch nicht die Erzählungen über den 7. Oktober betrachten, ohne die Weigerung hervorzuheben, die Strategie, die Absicht und das Kalkül der Widerstandskräfte für die Operation zu verstehen. Sie haben dies in ihrer öffentlichen Erklärung ausdrücklich erwähnt.

Dies ist natürlich von entscheidender Bedeutung, weil es dazu beiträgt, die Operation zu entmystifizieren und sie auf eine Vision der Befreiung zu gründen. Der Streit steht im Zusammenhang mit der angeblichen „wahllosen Tötung von Zivilisten“, die nach dem Völkerrecht als Kriegsverbrechen gilt: Wo wurde dies bestätigt, abgesehen von den Aussagen der Siedler selbst?

Viele Berichte, auch in Haaretz, zeigen, dass die Hannibal-Doktrin angewandt wurde, bei der israelische Zivilisten von israelischen Streitkräften getötet wurden, um eine Geiselnahme zu verhindern. Daher können nicht überprüfbare Behauptungen von internationalen Institutionen nicht als Tatsachenfeststellungen ausgegeben werden. Was halten Völkerrechtler von dieser Ungerechtigkeit, die den Palästinensern durch Zeugenaussagen widerfährt? Sollte ein unterdrücktes Volk, das seit 76 Jahren unter einer brutalen, völkermörderischen Siedlerkolonisation lebt, seinen Widerstand so regeln, dass er sich an absurde Grenzen der Achtung des Völkerrechts hält, das seine Zeugenaussagen leugnet?

Wenn das Völkerrecht für die Palästinenser nicht emanzipatorisch sein kann und die Palästinenser sich nach Emanzipation sehnen, dann kann das Völkerrecht nicht die Brille sein, durch die sie ihre Entkolonialisierung betrachten. Sind die aus den Trümmern auftauchenden Palästinenser der Welt überhaupt etwas schuldig? Für die Palästinenser spielt das alles keine Rolle. Unser moralischer Kompass wird von der Idee eines freien, befreiten Palästinas, der Zerschlagung des Zionismus und seiner Strukturen sowie dem Recht auf Rückkehr in unser Land geleitet.

Dies waren die Leitprinzipien des Widerstands am 7. Oktober. Die Verbreitung von Desinformationen über den 7. Oktober hat, selbst wenn sie entkräftet wurden, dazu beigetragen, die islamfeindliche und rassistische Rhetorik gegen Palästinenser als von Natur aus gewalttätig zu verstärken. Wie der Gesang zu Recht sagt: Widerstand ist eine Verpflichtung gegenüber der Besatzung. Einfach ausgedrückt bedeutet Entkolonialisierung für die Palästinenser nicht nur die territoriale und metaphorische Neuordnung Palästinas, sondern auch die Neuordnung der Welt, einschließlich des Völkerrechts.

Könnte die israelische Reaktion auf die Al-Aqsa-Überschwemmung, bei der die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Unterscheidung nicht eingehalten wurden, aus ähnlichen Gründen als Akt der Selbstverteidigung im Sinne des Völkerrechts definiert werden? In der Tat haben alle westlichen Mächte die israelische Aktion sofort als legitim bezeichnet. Handelte es sich dabei nicht bereits um eine eklatante Rechtswidrigkeit?

„Israel“ hat als Besatzungsmacht nach dem Völkerrecht kein Recht auf Selbstverteidigung, wenn man es so sehen will. Im Gegenteil, es hat die Pflicht zu schützen. Völkermord zu begehen ist sicherlich keine Selbstverteidigung. Die westlichen Mächte berufen sich auf das Völkerrecht, wenn sie von Selbstverteidigung sprechen, und zwar nicht, um ein Recht für die zionistische Entität zu begründen, sondern um Kriegsverbrechen und Völkermord zu sanktionieren und zu rechtfertigen. Die Legalität oder Illegalität einer begangenen Handlung spielt dabei keine Rolle. Die Straffreiheit für internationales Recht ist charakteristisch für das zionistische Gebilde. Für die westlichen Mächte ist es ganz einfach: Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht werden mit Straffreiheit belohnt, wenn sie von Freunden begangen werden, und mit Sanktionen geahndet, wenn sie vom Feind begangen – oder angeblich begangen – werden. Das ist keine Doppelmoral, sondern eine kolonialistische/imperialistische Norm.

Vielleicht wurden noch nie zuvor Institutionen, Organe und Verfahren des internationalen Rechts einer derartigen kontinuierlichen globalen Exposition ausgesetzt, mit einer Reihe von offiziellen Handlungen, die sich als weitgehend unbeachtet erwiesen. Wie viel davon ist auf konstitutive Mängel zurückzuführen, die in der Entstehungsgeschichte der Institutionen und Gesetze liegen, und wie viel auf die einmal mehr bestätigte Unwirksamkeit der Instrumente einer universellen Ordnung?

Wir können unzählige Mängel innerhalb des Völkerrechts und seiner Institutionen aufzählen. In verfahrenstechnischer Hinsicht gibt es schwerwiegende Probleme (Ex-post-facto-Verfahren, lange Bearbeitungszeiten, hohe Kosten), Wirksamkeit und Abschreckung sind fragwürdig, und die Durchsetzbarkeit ist fiktiv. Für die Palästinenser geht es eher um die inhärenten Mängel des Völkerrechts, die in seiner Geschichte als Instrument mächtiger Staaten und Imperien wurzeln, das sie nach eigenem Gutdünken für ihre hegemonialen Interessen einsetzen und missbrauchen können.

Es gibt viele Kritiken am Völkerrecht, einige stammen aus den Traditionen des globalen Südens, andere sind eher reformorientiert. Über diese Unzulänglichkeiten ist viel geschrieben worden, so dass wir hier nicht ins Detail gehen werden. Was mich interessiert, ist, wie wir das Wissen um diese inhärenten Mängel mit unserer vehementen Verteidigung der Sprache des Völkerrechts in Einklang bringen können. Seit ich mit dem Studium des Völkerrechts begonnen habe, habe ich eine Frage, auf die ich keine Antwort gefunden habe: Wenn das Völkerrecht nicht durchsetzbar ist, wie funktioniert es dann? Wurde es überhaupt geschaffen, um zu funktionieren? Eine weitere Frage, die mir in den Sinn kommt, ist die politische Natur des internationalen Rechts.

Dass die USA dafür gestimmt haben, den Internationalen Strafgerichtshof dafür zu bestrafen, dass er seine Aufgabe erfüllt (wenn auch eine sehr schlechte), ist das am wenigsten Schockierende, was die USA als Imperium getan haben. Die westlichen Mächte haben sich immer als über dem Gesetz stehend betrachtet. Dank Palästina ist nun klar, dass die Einhaltung des Völkerrechts nur von den Feinden der USA und der NATO verlangt wird. Darin liegt meines Erachtens das eigentliche Dilemma. Die schwächeren Staaten mit geringem politischen Einfluss müssen das Völkerrecht respektieren, weil sie die Zielscheibe der völkerrechtlichen Instrumente sind, die von den mächtigeren Staaten eingesetzt werden. Die Vertikalität des Völkerrechts ist die Schwäche. In diesem Sinne wird der palästinensische Widerstand immer vom Völkerrecht verfolgt werden.

Betrachten wir einige der jüngsten Ereignisse. Die scheinbar vernichtenden Worte von UN-Generalsekretär Guterres zum Vorwurf des Völkermordes haben sich in ihrer praktischen Wirkung als farblos erwiesen. Welchen Eindruck haben Sie von diesen Äußerungen gewonnen?

Die Zionisten würden aufschreien, wenn ihr hegemoniales Narrativ nicht wortgetreu wiedergegeben wird. Sie wollen völlige Straffreiheit. Selbst wenn die Erklärung ihre Straffreiheit nicht bedroht, ist ihre Forderung eine Nullkontrolle. Wir Palästinenser hingegen freuen uns über die kleinsten Bekundungen unserer Menschlichkeit. Das ist sehr bedauerlich. Wir müssen mehr fordern. Er hat nichts gesagt, was einen solchen Beifall verdient hätte. Zu sagen, dass der 7. Oktober nicht im luftleeren Raum stattgefunden hat, ist kein heroischer Akt. Die UNO ist mitschuldig an der Geschichte der Unterdrückung, die, wie Guterres zugibt, kein Vakuum ist. Ardi Imseis, ein Wissenschaftler und Praktiker des Völkerrechts, hat viel über die Geschichte der UN-Komplizenschaft geschrieben. Erst wenn die UNO anerkennt, dass der Teilungsplan ein Fehler war, dass „Israel“ auf dem Siedlerkolonialismus und dem Völkermord der Nakba aufgebaut wurde und dass die Palästinenser ein kolonisiertes indigenes Volk sind, das in diesem Rahmen das Recht auf Selbstbestimmung und Rückkehr hat, sollten wir daran denken, mit der Institution in gutem Glauben zusammenzuarbeiten. Wenn wir naiv genug sind, werden wir hoffen, dass dies gelingen wird. Aber solange es im Sicherheitsrat ständige Mitglieder gibt, die ein Veto einlegen, ist diese Hoffnung völlig bedeutungslos. Sie ist in der Tat farblos.

Die Abstimmung in der Generalversammlung über den Waffenstillstand oder die Anerkennung eines palästinensischen Staates schien praktisch irrelevant zu sein, da alles in den Händen des Sicherheitsrates liegt, wo die Vetowaffe der USA grünes Licht für Israels abscheuliche Aktionen und Politik gegeben hat. Was halten Sie von dieser der UNO innewohnenden Pathologie?

Noch einmal: Solange der Sicherheitsrat ein Vetorecht hat, ist keine der Stimmen in der Generalversammlung von wesentlicher Bedeutung. Die genauere Formulierung lautet: Solange das US-Imperium funktioniert, ist die UNO nutzlos. Es ist richtig, dies eine Pathologie zu nennen. Es gibt einige Illusionen über die Macht der UNO und ihre Autorität. Das erste, was wir in den internationalen Beziehungen lernen, ist, dass Staaten ein Gewaltmonopol haben. Die UNO setzt sich aus Mitgliedsstaaten zusammen, und die Mitgliedsstaaten haben ihre eigenen Interessen. Deshalb kommt die Friedenssicherung nicht in Frage: Die Staaten sind nicht an der Friedenssicherung interessiert, sondern an der Aufrechterhaltung des Status quo. Manchmal kann der Frieden jedoch den Status quo erhalten, und nur dann sind die Staaten an der Friedenssicherung in der UNO interessiert. Deshalb betrachte ich den Friedensprozess als Zwangsprozess. Es ist ein Prozess, der darauf abzielt, das Selbstbestimmungsrecht zu untergraben. Die Zweistaatenlösung untergräbt das palästinensische Selbstbestimmungsrecht. Mit der Billigung und Auferlegung dieser Lösung hat die UNO fortgesetzt, was sie mit dem Teilungsplan begonnen hat. Auch die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit kann in diesem Licht gesehen werden.

Warum haben die westlichen Regierungen, die das UNRWA finanzieren, als Gegenmaßnahme beschlossen, die Finanzierung des Hilfswerks einzustellen?

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) wurde am 8. Dezember 1949 gegründet, um vertriebenen palästinensischen Flüchtlingen Hilfe zukommen zu lassen. Damals war der Flüchtlingsschutz jedoch nicht das primäre Mandat des UNRWA, sondern das des UNHCR, das für die humanitäre Hilfe und den Schutz von Flüchtlingen, Staatenlosen und Binnenvertriebenen zuständig ist. Das UNRWA war als vorübergehendes Hilfswerk gedacht: Es wurde erwartet, dass die benachbarten Aufnahmeländer die Verantwortung für die Unterstützung der Flüchtlinge übernehmen würden. Da dies in den meisten Ländern nicht der Fall war, erhalten die palästinensischen Flüchtlinge weiterhin humanitäre Hilfe vom UNRWA in Form von Bildung, Nahrungsmitteln und Unterkünften.

Diese Art von Hilfe lenkt jedoch die Aufmerksamkeit der Welt vom Hauptproblem ab, nämlich der Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat, aus der sie vertrieben wurden. Viele von ihnen sind Palästinenser. Da den Palästinensern durch viele israelische Gesetze und Verordnungen, insbesondere durch das Abwesenheitsgesetz und das Verwaltungsgesetz, das Recht auf Rückkehr verweigert wird, scheint das UNRWA (ungewollt) die Folgen dieser Vertreibung zu erleichtern und zu bezahlen.

Die Vergeltungsmaßnahmen gegen das UNRWA stützen sich auf den Vorwand unbegründeter Behauptungen, dass seine Mitarbeiter zu den Widerstandskräften gehören, die von westlichen Regierungen als terroristische Organisationen eingestuft werden (Überraschung!). Der wahre Grund ist jedoch, dass das UNRWA existiert, um die rechtmäßigen Bestrebungen der Palästinenser nach Rückkehr zu legitimieren, indem es den Flüchtlingsstatus der vertriebenen Palästinenser dokumentiert. Ein weiterer schrecklicher Grund ist, dass die Taktik der zionistischen Entität, die Palästinenser im Rahmen ihrer Dahiya-Doktrin auszuhungern und zu ersticken, mit dem Vorhandensein funktionierender UNRWA-Dienste nicht erreicht werden kann.

Ist es nicht gerade die Existenz und der Betrieb des UNRWA, die „Israels“ koloniales Fortbestehen in Palästina legitimieren?

Es ist ein Heftpflaster. Das ist den Palästinensern sehr klar. Aber es ist die einzige Quelle der Hoffnung für Millionen von Flüchtlingen. Weder ich noch irgendjemand, der den „humanitären“ Institutionen kritisch gegenübersteht, kann leugnen, dass es keine alternative Quelle des Schutzes für Flüchtlinge und vertriebene Palästinenser gibt. Die einzige Alternative ist die Beseitigung des zionistischen Siedlerkolonialismus. Das ist die Grenze der Kritik. Wir können Kritik üben bis ans Ende der Zeit, aber wenn wir uns die Welt, die wir verdienen, nicht vorstellen oder nicht anfangen, sie zu schaffen, ist unsere Kritik nutzlos. Die Zionisten wollen das UNRWA auflösen, weil sie die Palästinenser und das Recht auf Rückkehr auflösen wollen, aber die Palästinenser wollen die Auflösung des UNRWA, weil sie sich vom zionistischen Siedlerkolonialismus befreien und in ihre Heimat zurückkehren wollen.

Was halten Sie von den Aktivitäten des Sonderberichterstatters für die besetzten Gebiete? Man hat das Gefühl, dass die Arbeit dieses Profils ebenso nützlich und interessant ist, wie sie missachtet wird und letztlich irrelevant ist. Was meinen Sie dazu?

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Sonderberichterstatter nur begrenzt in der Lage sind, Veränderungen zu beeinflussen. Dennoch bieten sie einen mächtigen Raum, um die formale Institution der UN in einen ernsthaften Diskurs über die Geschehnisse in den OPT zu verwickeln. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Sprache des Siedlerkolonialismus vor dem jetzigen Sonderberichterstatter nie verwendet wurde. Es ist wichtig, dies zu erwähnen, weil diese Formulierung für die Palästinenser von Bedeutung ist. Die Leugnung der gelebten Erfahrung des Kolonialismus ist ein Erbe der internationalen Institutionen. Es ist erfrischend, diese Analyse in einem offiziellen Bericht zu sehen. Ein Widerspruch zur Analyse der derzeitigen Sonderberichterstatterin Francesca Albanese besteht jedoch darin, dass der Siedlerkolonialismus für die Palästinenser nicht per Gesetz besiegt werden kann, sondern durch einen Prozess der Entkolonialisierung mit allen Mitteln, die zur Beseitigung des Zionismus, zur Rückgabe von Land und zur Rückkehr erforderlich sind.

Die Klage Südafrikas, eines Landes des so genannten Globalen Südens, vor dem Internationalen Gerichtshof war von großer historischer Bedeutung, aber von geringer praktischer Wirkung. Aus welchen Gründen? Warum hat der Gerichtshof nur vorsorgliche Maßnahmen erlassen, die im Übrigen durch zwei weitere Urteile bestätigt wurden, die von „Israel“, das mit noch schlimmeren Verbrechen reagierte, völlig brüskiert wurden?

Das südafrikanische Anwaltsteam hat eine sehr überzeugende Argumentation vorgelegt. Jeder, der die Anhörung verfolgt hat, kann mit Stolz sagen, dass wichtige juristische Arbeit geleistet worden ist. Aber das ist die Arbeitsweise des Internationalen Gerichtshofs: Der erste Schritt ist eine Bewertung, die zu vorläufigen Maßnahmen führt. Doch diese sind ziemlich nutzlos. Die Feststellung, dass ein Staat das Gesetz eingehalten hat, nur weil es „plausible“ Gründe für die Annahme gibt, dass er es nicht getan hat, ist lächerlich, wenn es um Völkermord geht. Sicherlich sind Verfahren und Fristen nicht wichtiger als 40.000 Menschenleben. Es mag für jemanden, der diese Verfahren nicht versteht, absurd sein, aber es ist noch absurder, wenn man das Verfahren sieht, während man live Zeuge eines laufenden Völkermordes ist.

Die vorläufigen Maßnahmen bedeuteten lediglich, dass der Internationale Gerichtshof „Israel“ aufforderte, die Einhaltung des Völkerrechts zu gewährleisten. Während das Verfahren noch läuft, ist der Völkermord bereits im neunten Monat. Der Internationale Gerichtshof hat keine Zähne.

Wir wurden auch Zeuge einer erheblichen Missachtung der höchsten Organe der Vereinten Nationen, als der Iran nach dem israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus gemäß den Verfahren des Völkerrechts die zuständigen Behörden förmlich über seine bevorstehenden Maßnahmen zur Selbstverteidigung informierte. Niemand hat etwas unternommen, und dann haben einige (einschließlich internationaler Juristen) die Geste des Iran als Vergeltung und nicht als Selbstverteidigung kommentiert. Verglichen mit dem, was „Israel“ getan hat, scheint auch hier mit zweierlei Maß gemessen zu werden. Oder etwa nicht?

Es geht um hegemoniale Narrative, Rassismus, Imperialismus und, ganz offen gesagt, um die Norm. Seit wann haben die Staaten des Globalen Südens das Recht auf Selbstverteidigung oder ihre Handlungen werden in den Mainstream-Medien als solche dargestellt? Es wird als Norm angesehen, dass die Staaten des Globalen Südens oder diejenigen, die als Feinde des Westens bezeichnet werden, einfach keine Rechte haben. Sie sind vogelfrei, weil sie Feinde des Westens sind. Sie haben keine territoriale Souveränität, keine Sicherheitsinteressen und keine Rechte an ihren natürlichen Ressourcen. Dies ist eine grundlegende Tatsache der heutigen Weltordnung. Auch dies ist der imperialistische Standard.

Das Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs mit den von Ankläger Karim Khan ausgestellten Haftbefehlen hat in den Medien einen Hype um Autorität und Fairness ausgelöst, selbst in pro-palästinensischen Kreisen, obwohl es in Wirklichkeit offensichtliche Elemente der Asymmetrie und Unklarheit enthält. Einige haben von „Beidseitigkeit“ gesprochen. Zunächst einmal muss daran erinnert werden, dass es sich um ein Ersuchen um Haftbefehle handelt, das erst nach langer Verzögerung und unter starkem (amerikanischem und israelischem) Druck gestellt wurde, bevor es erlassen wurde. Und als er dann ausgestellt wurde, enthielt er eine Anklage gegen zwei israelische und drei Hamas-Führer. Erstere werden nicht offen des Völkermordes beschuldigt. Letztere werden auch der Vergewaltigung beschuldigt. Einige Ihrer Kollegen haben diese Haftbefehle begrüßt: Gibt es konkrete Gründe dafür?

Das internationale Strafrecht bekräftigt die individuelle Verantwortung und sieht zum Beispiel Völkermord als eine Handlung von Personen/Individuen und nicht des Staates an. Dies widerspricht grundlegend dem Verständnis von Siedlerkolonialismus, bei dem die einheimische Bevölkerung gewaltsam aus dem Land vertrieben und durch Siedler ersetzt wird. Dieser Prozess wird nicht von Einzelpersonen, sondern vom Siedlerstaat, in diesem Fall „Israel“, durchgeführt.

Es ist ganz einfach: Damit der Siedlerstaat expandieren und sich mehr Land aneignen kann, muss er die Einheimischen loswerden. Für Palästina begann dieser Prozess mit dem Völkermord von 1948, den wir als Nakba bezeichnen. Völkermord ist ein Prozess der Staatsbildung für den Kolonisator. Wie können wir dies auf die Verfolgung von Einzelpersonen für Verbrechen beschränken, die nach 2002 begangen wurden? Der Internationale Strafgerichtshof hat sicherlich einen blinden Fleck für den Kolonialismus. Wenn man diese Prämisse des Internationalen Strafgerichtshofs akzeptiert, bedeutet das, dass die Palästinenser vor 76 Jahren Kolonisierung, Vertreibung und Völkermord kapitulieren müssen.

Karim Khan behauptet, er wisse genau, was am 7. Oktober geschehen sei. Aber was geschah am 7. Oktober? Kann irgendjemand mit Gewissheit sagen, dass er genau weiß, was passiert ist? Sicherlich ist die einzige Darstellung in den Mainstream-Medien, die eine vollständige Kenntnis der Geschehnisse zu implizieren scheint, die der Zionisten. Allerdings sind die meisten, wenn nicht sogar alle ihre Behauptungen entlarvt worden. Was genau war also passiert?

Die Untersuchung begann damit, dass der 7. Oktober als erste Tat und der Angriff auf Gaza als Reaktion darauf dargestellt wurde. Dies ist schlichtweg eine ahistorische Betrachtungsweise. Die Leugnung von Kriegsverbrechen, die im Laufe der Jahre in Gaza begangen wurden, ist trotz verschiedener Eingaben der palästinensischen Menschenrechtsorganisation und internationaler Rechtsgruppen an den Internationalen Strafgerichtshof eine politische Aussage. Dutzende von internationalen Anwälten, die sich seit 2014 mit der Situation in Gaza befassen, werden Ihnen sicherlich sagen, dass etwas grundlegend falsch daran ist, all ihre Eingaben und Forderungen nach Untersuchungen zu ignorieren und sich nur auf den 7. Oktober und die Folgen des 7. Oktober zu konzentrieren.

Khans Ambivalenz ist gewollt. Während das Völkerrecht die Gewalt des Besatzers mit der Gewalt der Besetzten gleichsetzt, ist Khans Entscheidung, Haftbefehle gegen Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh und Mohammed Deif zu erlassen, während er nur zwei Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant ausstellte, entsetzlich. Er bekräftigte, dass „Israel“ das Recht habe, sich zu verteidigen. Dies ist sicherlich eine Leugnung der Position „Israels“ als Besatzer. Während er ausgiebig Adjektive wie „skrupellos“ und „verheerend“ verwendete, wenn er sich auf „angebliche“ Verbrechen der Hamas-Führer bezog, bekräftigte er „Israels“ Recht auf Selbstverteidigung.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ist nicht in den Gazastreifen gereist und hat auch nicht direkt mit den palästinensischen Opfern gesprochen, im Gegensatz zu seinem Ansatz, israelische „Opfer“ aufzusuchen und ihre Zeugenaussagen aufzunehmen. Sein Vorgehen zeugt von Gleichgültigkeit gegenüber dem palästinensischen Leid und zeigt, wie stark der antipalästinensische Rassismus im Internationalen Strafgerichtshof verankert ist.

Was Khan nicht versteht (oder lieber ignoriert und falsch darstellt), ist, dass „Israel“ in der Vergangenheit keine Achtung vor dem Völkerrecht gezeigt und den Internationalen Strafgerichtshof wiederholt angegriffen und seine Zuständigkeit in Frage gestellt hat, während die Hamas Untersuchungen begrüßt hat, solange sie „unparteiisch“ sind.

Khan ist dem Aufruf eines Nichtmitglieds des Internationalen Strafgerichtshofs gefolgt und hat sich geweigert, den Gazastreifen zu besuchen, obwohl Palästina das Römische Statut unterzeichnet hat. Ganz zu schweigen von der Behauptung, die Hamas sei der Vergewaltigung und Folter schuldig, obwohl die UN-Untersuchung diese Behauptungen widerlegt. Wir müssen nicht darauf hinweisen, dass es im Gegenteil die Palästinenser waren, die systematisch diesen Verbrechen ausgesetzt waren, lange bevor der Völkermord begann. Letztlich wird die Glaubwürdigkeit der palästinensischen Zeugenaussagen missachtet, weil Islamophobie und antipalästinensischer Rassismus den Status quo darstellen.

Ich fühle mich an Gramscis Hegemonietheorie erinnert und wie Hegemonie durch Zwang und Zustimmung ausgeübt wird. Das zionistische Hegemonie-Narrativ über den 7. Oktober wurde durch den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ausgeübt, indem dieser als objektives Ergebnis einer offenen Untersuchung und durch die Zustimmung derjenigen, die sich über den Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant freuten, begründet wurde.

Während viele Palästinenser froh sind, dass die Institutionen des Internationalen Strafgerichtshofs nach mehr als 76 Jahren Kolonialismus endlich etwas unternehmen, erkennen wir an, dass der Internationale Strafgerichtshof unsere Forderungen nach Emanzipation nicht versteht.

Die Freude hingegen lässt sich aus zwei Blickwinkeln verstehen: Der Pessimismus in Bezug auf die Überwindung der imperialistischen Weltordnung der USA und des den Palästinensern zugefügten Unrechts und die Menschenrechts-NRO nach Oslo, die die Sprache des internationalen Rechts als Instrument der Gerechtigkeit beherrschen.

Die palästinensischen NRO und internationalen Anwälte, die sich über den Fall des Internationalen Gerichtshofs und den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gefreut haben, leiden vielleicht nur an einem oder beiden Symptomen. Es ist Pragmatismus. Es ist einfach Nihilismus. Die Weigerung, sich ein freies, entkolonialisiertes Palästina vom Fluss bis zum Meer vorzustellen oder die Gerechtigkeit für die Palästinenser durch die Brille der Entkolonialisierung zu betrachten, ist Nihilismus.

Sie sehen das Völkerrecht als glaubwürdig und respektabel an. Es mag in ihren Augen fehlerhaft sein, aber es ist die Brille, durch die sie ihre Menschlichkeit definieren. Es ist entmenschlichend zu glauben, dass gerade das Instrument, das sich weigert, das eigene Recht auf Widerstand wirksam zu verteidigen, nützlich ist. Respektable Politik ist in diesem Sinne Nihilismus. Der Glaube an die Rechtsstaatlichkeit in einer unipolaren imperialistischen Ordnung ist Nihilismus. Es scheint widersprüchlich, den Glauben an das Völkerrecht und seine Institutionen als Nihilismus zu bezeichnen, aber es ist die Verleugnung jedes berechtigten Drangs, diese ungerechte und grausame Welt zu verändern, den Imperialismus zu bekämpfen und sich Kräften anzuschließen, die dies aktiv tun, das ist die Grenze zum Nihilismus. Es ist die Preisgabe der eigenen Integrität. Was bleibt dann noch übrig? Für die Palästinenser steht unsere Integrität über der Weltordnung.

Der Internationale Strafgerichtshof unter dem Vorsitz von Khan ist ein Gremium, das nicht einmal von den USA und „Israel“ ratifiziert wurde. Seien wir also ehrlich: Welche Art von Macht kann er wirklich haben? Als übrigens die Haftbefehle gegen Putin ausgestellt wurden, haben die USA sein Vorgehen bejubelt, während sie den Haftbefehl gegen Netanjahu verurteilten und mit Sanktionen und Vergeltungsmaßnahmen drohten. Das klingt nach einer klassischen arroganten Zurschaustellung von Doppelmoral. Wie kann das Völkerrecht in diesem Rahmen überleben und zu etwas anderem und besserem werden?

Es gibt keine doppelten Standards. Es gibt nur eine Norm, die zwischen den Freunden der USA und den Feinden der USA unterscheidet. Wir wollen vielleicht nicht in diese totalitären Schmidt’schen Begriffe verfallen, aber es ist unbestreitbar, dass, sobald das klar ist, alles an seinen Platz fällt.

War das Völkerrecht ein umstrittenes Instrument, als die Haftbefehle gegen Putin erlassen wurden? Es ist klar, dass das Völkerrecht plötzlich zu einem mächtigen Instrument wurde, und die USA und der Westen applaudierten ihm. Und nicht nur das, es wurde auch mit Sanktionen und Boykotten verbunden. Plötzlich waren alle Institutionen nicht mehr neutral.

Doch die Mechanismen des Völkerrechts im Dienste der Unterdrückten klingen für den Westen schrecklich und rechtfertigen Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Das ist reine Theatralik, denn die USA betrachten den Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant nicht als Problem an sich. Im Gegenteil, sie wollen damit das zionistische Gebilde retten, da Netanjahu für das Imperium und seine Interessen nicht mehr nützlich ist. Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs funktioniert so, wie er sollte: Er reduziert die Justiz auf die Verfolgung von Einzelpersonen. Wenn wir uns auf die Debatte über die individuelle Verantwortung einlassen würden, könnten wir verschiedene Probleme mit der Abschreckung, obskure Kriterien für die Identifizierung von Personen und vieles mehr anführen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, als Agent der USA agiert hat. Das ist auch dieses Mal nicht anders.

Dr. Abu Zuluf, man hat den Eindruck, dass die Institutionen des Rechts eine funktionale Rolle bei der Aufrechterhaltung einer unipolaren, imperialistischen Weltordnung spielen. Was denken Sie darüber?

Das wäre mein Verständnis als Palästinenser. Noch einmal: Die Institutionen des internationalen Rechts haben keine Zähne. Die Staaten müssen es selbst in die Hand nehmen, das humanitäre Völkerrecht durchzusetzen. Die USA setzen das humanitäre Völkerrecht durch, wie es ihnen gefällt. Letztlich ist das Völkerrecht ein Instrument, wenn man mächtig ist. Wenn man schwach ist (und relativ gesehen sind alle Staaten schwächer als das US-Imperium in ihrer Fähigkeit, ungestraft Normen zu schaffen und durchzusetzen), wird das Völkerrecht ohne Ihr Zutun ausgelegt und Ihnen aufgezwungen, wenn es das Imperium und seine Verbündeten strategisch für notwendig halten.

Selbst wenn wir zynisch sein wollen, wäre der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs nie ausgestellt worden, wenn die USA nicht Netanjahu und Gallant loswerden wollten. Sie sehen Netanjahu als unpopulär und rücksichtslos an. Netanjahu die Schuld zu geben, ist der Weg, das zionistische Gebilde und die Interessen der USA zu retten, während Millionen von Menschen auf die Straße gehen und ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer fordern.

Gibt es innerhalb der internationalen Gremien, die das Gesetz kontrollieren, eine Debatte, einen Plan für eine tiefgreifende Reform und Neuorganisation?

Außerhalb der internationalen Gremien entstehen verschiedene Gruppen, die dem Völkerrecht kritisch gegenüberstehen. Es gibt die Third World Approaches to International Law (TWAIL) und verschiedene andere Strömungen. Einige sind kritischer als andere. Einige sehen das Völkerrecht trotz seiner Mängel als wertvoll an, andere betrachten es als eng mit der imperialistisch-kapitalistischen Weltordnung verwoben und als nutzlos für indigene dekoloniale Kämpfe.

Nun ist die Reform des Völkerrechts umstritten, und es gibt verschiedene Vorschläge, wie das Völkerrecht nützlicher gemacht werden kann. Einige beziehen sich auf die Lehre, andere auf das Verfahren, und wieder andere stärken das Völkerrecht. Dutzende von Institutionen haben sich die Reform des Rechts zum Ziel gesetzt. Einige befassen sich lediglich mit einem bestimmten Bereich des Völkerrechts, z. B. dem internationalen Investitionsrecht usw.

Die Bolivarische Allianz für Amerika (ALBA) hat das vielversprechende Potenzial, vorzuschlagen, dass das Völkerrecht auf Solidarität beruhen kann. Sie deutet darauf hin, dass wir vom eurozentrischen Völkerrecht zu einem emanzipatorischen Völkerrecht übergehen können.

In diesem Sinne können wir uns das Völkerrecht anders vorstellen, wenn wir die falschen Prämissen „Neutralität, Fairness und Universalität“ (Al Attar und Miller, 2010) beseitigen. Wir können sie durch Autonomie, Solidarität und Gerechtigkeit ersetzen. Das Schlüsselwort ist Ersatz. Es suggeriert eine Wiedergeburt. Etwas, das durch die bolivarische Revolution eingeleitet wurde. Das klingt vielversprechend in einer postkolonialen Welt, in der die Entkolonialisierung komplementär ist und nicht in einem existenziellen Kampf auf dem Land gegen den ununterbrochenen Siedlerkolonialismus wurzelt.

Für Palästina brauchen wir kein internationales Recht, um die Räder der Entkolonialisierung zu schmieren oder die Notwendigkeit der Befreiung unseres Landes vom Zionismus vom Fluss bis zum Meer zu rechtfertigen. Die Unantastbarkeit von Antiimperialismus, Antikapitalismus und Antirassismus wird durch den Widerstand der Eingeborenen und die Neuplanung eines freien Palästinas und eines freien globalen Südens untermauert, nicht durch theoretische Vorstellungen von alternativer Regierungsführung.

Mohsen al Attar, ein antikolonialer Rechtsgelehrter, hat auch darüber geschrieben, wie sich das „doppelte Bewusstsein“ von W.E.B. Du Bois bei denjenigen zeigt, die das Völkerrecht bösartig kritisieren und es gleichzeitig widerwillig verteidigen. Dasselbe gilt für palästinensische Völkerrechtler, die die Horizontalität des Völkerrechts sehen, obwohl es zahlreiche Beweise für seine Vertikalität gibt. Eine davon ist die Dichotomie zwischen dem Kolonisator und den Kolonisierten oder, im strengen Sinne des Völkerrechts, dem „Besatzer“ und den „Besetzten“.

Für die Palästinenser, die unter den Trümmern liegen, ist der Ruf des Völkerrechts erschüttert. Wenn das Völkerrecht den Völkermord nicht verhindern kann, wozu ist es dann gut? Müssen wir darum kämpfen, bessere Wege zu finden, um die Welt zu „regeln“, wenn sie ein stratifiziertes System geregelt hat, das darüber entscheidet, wessen Menschlichkeit schützenswert und wer entbehrlich ist? Gibt es etwas Dringlicheres als alles zu tun, um einen Völkermord zu verhindern? Der Internationale Gerichtshof empfindet diese Dringlichkeit sicherlich nicht, da er um einen offensichtlich unwiderlegbaren Völkermord herumschleicht. Können wir den inhärenten antipalästinensischen Rassismus des internationalen Rechts reformieren? Die Dämonisierung des Widerstands? Die Islamophobie? Die Aufgabe ist kompliziert, obwohl sie einfach sein sollte. Der Siedlerkolonialismus verdient eine Entkolonialisierung, nicht den begrenzten Schutz und die Pseudogerechtigkeit des Völkerrechts.

