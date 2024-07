https://mondoweiss.net/2024/07/israels-leading-paper-says-its-own-army-deliberately-killed-israelis-on-october-7-but-in-the-u-s-media-silence/



Israels führende Zeitung behauptet, die eigene Armee habe am 7. Oktober absichtlich Israelis getötet. Aber in den US-Medien: Schweigen

Israel befahl am 7. Oktober die „Hannibal-Direktive“, indem es die Tötung von gefangenen israelischen Soldaten und Zivilisten anordnete. Aber die US-Medien verschweigen weiterhin die Wahrheit.

Von James North

10. Juli 20249

Israelische Soldaten sitzen in einem Panzer nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza nach dem Ende der siebentägigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 1. Dezember 2023 im Kibbuz Beeri. (Foto: © Ilia Yefimovich/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Vor drei Tagen veröffentlichte die führende israelische Zeitung Haaretz die Ergebnisse ihrer gründlichen und umfassenden Untersuchung darüber, was bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober tatsächlich geschah. Bislang haben die US-Mainstream-Medien kein Wort über die schockierenden Ergebnisse dieser Untersuchung verloren. Kritiker verwenden manchmal den Ausdruck „Medienmissbrauch“, um das Versagen der amerikanischen Mainstream-Medien bei der genauen Berichterstattung über Israel/Palästina zu beschreiben. Diesmal ist es jedoch noch schlimmer: Es muss sich um eine bewusste Selbstzensur handeln, die darauf abzielt, die Wahrheit vor dem US-Publikum zu verbergen.

In dem langen Bericht vonHaaretzwird festgestellt, dass die israelische Armee am 7. Oktober die „Hannibal-Direktive“ angewendet hat. Die Direktive ist eine israelische Politik, die das Militär anweist, das Feuer auf die eigenen Soldaten zu eröffnen, um zu verhindern, dass sie gefangen genommen werden. Natürlich war diese Website neben anderen alternativen Medienquellen eine der ersten, die auf die mögliche Rolle der Hannibal-Direktive bei den israelischen Todesfällen am 7. Oktober hingewiesen hat. Der Bericht von Haaretz war jedoch insofern bemerkenswert, als er eine Reihe von Militärquellen befragte, die bestätigten, dass es direkte Befehle zur Umsetzung der Direktive gab.

Haaretz erläuterte, dass diese Politik „die Absicht verfolgt, Entführungen zu vereiteln, selbst wenn dies auf Kosten des Lebens der Entführten geht“. Zunächst begann die Armee mit dem Einsatz von „Ziks“, unbemannten Angriffsdrohnen. Später feuerte die Armee Mörser und dann Artilleriegranaten ab. Haaretz bestätigte auch, dass das Militär wusste, dass auch israelische Zivilisten als Geiseln genommen worden waren, aber dennoch erging um 11:22 Uhr der Befehl: „Kein einziges Fahrzeug darf nach Gaza zurückkehren.“

Der Bericht von Haaretz ist vorsichtig, kommt aber dennoch zu dem Schluss: „[Die Nachricht um 11:22 Uhr] wurde von allen verstanden. . . Zu diesem Zeitpunkt war sich die IDF des Ausmaßes der Entführungen entlang der Grenze zum Gazastreifen nicht bewusst, aber sie wusste, dass viele Menschen daran beteiligt waren. Es war also völlig klar, was die Nachricht bedeutete und was das Schicksal einiger der entführten Personen sein würde.“

Mit anderen Worten: Einige – möglicherweise viele – der israelischen Todesopfer an diesem Tag, darunter auch Zivilisten, wurden absichtlich vom israelischen Militär selbst verursacht. Es ist unverständlich, dass dies keine Neuigkeit ist. Aber, drei Tage später, in der New York Times: kein Wort. Die Washington Post: nichts. CNN: nichts. National Public Radio: nada.

Wenn man stattdessen „Hannibal“ in die Suchmaschinen dieser Medienseiten eingibt, wird in den Ergebnissen nur „Hannibal Lecter“ erwähnt, der fiktive Serienmörder, der Gegenstand eines Buches und eines populären Films war.

Aber die Hannibal-Direktive des israelischen Militärs ist nichts Neues. (Die Doktrin ist wahrscheinlich nach dem karthagischen General benannt, der 200 v. Chr. gegen Rom kämpfte und sagte, er würde Gift schlucken, anstatt sich zu ergeben. Einige israelische Quellen behaupten, der Name sei zufällig generiert worden, eine Behauptung, die Skepsis hervorruft.)

Bereits am 22. Oktober berichtete diese Seite:

„Immer mehr Berichte deuten darauf hin, dass israelische Streitkräfte für den Tod von israelischen Zivilisten und Militärs nach dem Angriff vom 7. Oktober verantwortlich sind.“

Im März letzten Jahres schrieb der geschätzte Jonathan Ofir hier, dass ein israelischer Soldat, Hauptmann Bar Zonshein, zugegeben habe, „Panzergranaten auf Fahrzeuge mit israelischen Zivilisten abgefeuert zu haben“.

Die noch umfassendere Untersuchung von Haaretz hätte eine Reaktion der in Israel stationierten US-Reporter hervorrufen müssen. Amerikanische Journalisten hätten seit dem 7. Oktober ihre eigenen Quellen kultivieren und bereit sein müssen, zumindest mit dem Haaretz-Artikel übereinzustimmen. Stattdessen war die einzige Reaktion bisher eine von Piers Morgan moderierte Diskussionsrunde und ein Mehdi Hasan/Bassem Youssef-Podcast.

Ich verfolge die Berichterstattung der US-Medien über Israel/Palästina nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Das Verschweigen des israelischen Einsatzes der Hannibal-Direktive am 7. Oktober ist eines der anstößigsten Beispiele für Selbstzensur, an die ich mich erinnern kann. Die Unehrlichkeit des Mainstreams ist nur ein weiteres Beispiel dafür, warum alternative Websites unverzichtbar sind.

