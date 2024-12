https://strategic-culture.su/news/2024/12/06/erdogan-idlib-shock-shadows-kursk/



Erdogans Idlib-Schock stellt „Kursk“ in den Schatten

VonAlastair Crooke

6. Dezember 2024

Ein Abkommen über die Ukraine zu suchen, bedeutet, das Symptom zu behandeln und ein Heilmittel zu ignorieren, schreibt Alastair Crooke.

Doomsters“ ist ein gelegentlicher russischer Ausdruck, der verwendet wird, um Kommentatoren zu kategorisieren, die nur die ‚dunkle Seite der Ereignisse‘ sehen (ein Laster, das während der Sowjetära weit verbreitet war). Marat Khairullin, ein hoch angesehener russischer Militäranalyst, sagt: „Heute hat ein Netzwerk von Söldner-Kriegsbloggern eine weitere Runde des Jammerns begonnen – diesmal über Syrien, wo für Russland offenbar alles verloren ist“.

„Viele sehen die Ereignisse in Syrien (und einige fügen Georgien hinzu) als Versuche, zusätzliche Fronten gegen unser Land zu eröffnen. Vielleicht ist das wahr. Aber in diesem Fall ist es angebrachter, direkte Parallelen zu dem rücksichtslosen Angriff auf Kursk zu ziehen, der die ukrainischen Streitkräfte in eine fast aussichtslose Lage gebracht hat“.

Khairullin sieht in der Aktivierung dieses dschihadistischen Aufstands in Syrien einen ähnlich „verzweifelten“ Akt. Hintergrund ist, dass die syrisch-russisch-iranische Koalition im Zuge der Astana-Verhandlungen „die verbliebenen syrischen Terroristen in eine 6.000 Quadratkilometer große Enklave eingepfercht hat. Ohne in die Details zu gehen, war es ein Prozess, der an die [ukrainischen] Minsker Vereinbarungen erinnerte – beide Seiten waren völlig erschöpft und stimmten daher einem Waffenstillstand zu. Wichtig ist, dass allen Seiten klar war, dass dies nur ein vorübergehender Waffenstillstand war; die Widersprüche waren so tiefgreifend, dass niemand mit einem Ende des Konflikts rechnete.

Aleppo fiel in den letzten Tagen schnell, da „eine Division der syrischen Nationalarmee direkt zu den Islamisten (sprich: Amerikanern) überlief“. Der Übertritt war ein abgekartetes Spiel. Der Norden Aleppos wurde von der Syrischen Nationalen Armee besetzt, die vollständig von der Türkei kontrolliert, bewaffnet und finanziert wird, die den Norden Aleppos beherrscht.

Der Schlüssel, sagt Khairullin, ist dieser entscheidende Punkt: Das Land ist flach und wird von wenigen Straßen durchzogen:

„ … wer den Luftraum kontrolliert, kontrolliert das Land. Letztes Jahr hat Russland eine neue Lufteinheit mit der Bezeichnung „Spezialluftkorps“ aufgestellt, die Berichten zufolge auf Auslandseinsätze zugeschnitten ist. Sie besteht aus vier Fliegerregimentern, darunter ein Regiment von Su-35-Flugzeugen. Derzeit überwachen nur zwei Su-35 das gesamte syrische Staatsgebiet. Stellen Sie sich die Auswirkungen vor, wenn 24 solcher Flugzeuge eingesetzt werden. Und Russland ist zu einem solchen Einsatz durchaus in der Lage“.

Der zweite entscheidende Punkt ist, dass „Iran und Russland sich angenähert haben. Zu Beginn des Syrienkriegs waren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern ausgesprochen „neutral-feindlich“. Ende 2024 sehen wir nun jedoch eine sehr starke Allianz. Israel und die USA haben durch diesen türkischen Aufstand gegen die Friedensvereinbarungen verstoßen und damit eine erneute iranische Präsenz in Syrien provoziert: Der Iran hat begonnen, über seine Stützpunkte hinaus zu expandieren und zusätzliche Truppen ins Land zu verlegen. Dies gibt Assad und seinen Verbündeten einen direkten Vorwand, die amerikanischen und türkischen Stellvertreter aus Aleppo und Idlib zu vertreiben. Das ist keine Spekulation, sondern einfache Arithmetik“.

Syrien ist jedoch eine Schlüsselkomponente des israelisch-amerikanischen Plans zur Neugestaltung des Nahen Ostens. Syrien ist sowohl die Nachschublinie für die Hisbollah als auch ein Zentrum des Widerstands gegen Israels „Groß-Israel-Projekt“. Nun, da der permanente „englische“ Sicherheitsstaat Israels Bestreben nach regionaler Hegemonie vorbehaltlos unterstützt, hat der Westen Erdogans dschihadistischen Aufstand gegen Präsident Assad gebilligt. Ziel ist es, den Iran von seinen Verbündeten zu spalten, Assad zu schwächen und den vermeintlichen Sturz des Iran vorzubereiten. Berichten zufolge wurde die türkische Initiative in aller Eile vorgezogen, um mit Israels Waffenstillstandsplan zusammenzupassen.

Khairullin vertritt die Ansicht, dass dieser syrische „Trick“ mit dem „rücksichtslosen Angriffder Ukraineauf Kursk“ vergleichbar ist, der die ukrainischen Elitetruppen von der belagerten Kontaktlinie ablenkte und diese Truppen dann in einer fast aussichtslosen Position in Kursk zurückließ. Anstatt Moskau (wie beabsichtigt) zu schwächen, kehrte „Kursk“ das ursprüngliche Ziel der NATO um, indem es zu einer Gelegenheit wurde, einen großen Teil der ukrainischen Elitetruppen auszulöschen.

In Idlibhatten die Islamisten (HTS), schreibt Khairullin, „die Vorherrschaft erlangt, indem sie ein strenges wahhabitisches Regime durchsetzten und die von der Türkei unterstützte Syrische Nationalarmee infiltrierten. Beide Gruppen sind Patchwork-Organisationen, in denen verschiedene Fraktionen um Geld, Grenzübergänge, Drogen und Schmuggel kämpfen. Im Grunde handelt es sich um einen Hexenkessel – nicht sehr kampffähig, aber sehr gierig“.

„Unsere Luft- und Raumfahrtkräfte haben alle Kommandozentralen (Bunker) von Tahrir al-Scham ausgelöscht. .. und es ist sehr wahrscheinlich, dass die gesamte Führung der Gruppe enthauptet wurde“, so Khairullin.

Die Hauptstreitkräfte der syrischen Armee rücken in Richtung Aleppo vor; die russische Luftwaffe bombardiert unterdessen unablässig; die russische Marine hielt am 3. Dezember eine große Übung vor der syrischen Küste ab, bei der Hyperschallraketen und Kalibr-Marschflugkörper getestet wurden; Wagner und die irakischen Hash’ad-Kräfte (irakische PM-Kräfte, die jetzt Teil der irakischen Armee sind) unterstützen die syrische Armee vor Ort.

Die israelischen Geheimdienstchefs haben in letzter Zeit begonnen, Probleme mit dieser „cleveren Initiative“ zu wittern, die so genau mit Israels Pause in den Libanon-Kämpfen übereinstimmt; mit der Unterbrechung der Nachschubroute aus Syrien wäre Israel dann – theoretisch – in der Lage, den „zweiten Teil“ seines versuchten Angriffs auf die Hisbollah zu beginnen.

Aber halt … Der israelische Kanal 12 berichtet, dass die Ereignisse in Syrien möglicherweise eine Bedrohung für Israel darstellen, „bei der Israel handeln müsste“.

Kursk‘ – anstatt dass die Hisbollah geschwächt wird, erhöht Israel seine militärischen Verpflichtungen? Auch Erdogan könnte sich mit diesem Spiel in die falsche Richtung bewegt haben. Er hat Moskau und Teheran verärgert und wird zu Hause dafür gegeißelt, dass er sich auf die Seite der USA und Amerikas gegen die Palästinenser stellt. Außerdem hat er keine arabische Unterstützung erhalten (abgesehen von einer studierten ambivalenten Haltung Katars).

Ja, Erdogan hat in den Beziehungen zu Putin einige Trümpfe in der Hand (Kontrolle des Seezugangs zum Schwarzen Meer, Tourismus und Energie), aber Russland ist eine aufstrebende Großmacht und kann es sich leisten, in den Verhandlungen mit einem geschwächten Erdogan mit harten Bandagen zu kämpfen. Auch der Iran hat seine Trümpfe in der Hand: „Du, Erdogan, hast die Dschihadisten mit ukrainischen Drohnenausgestattet; wir können der Kurdischen Arbeiterpartei dasselbe liefern“.

Im Hintergrund ist die kriegerische Sprache des Teams Trump zu hören, von denen einige eine äußerst aggressive und harte Haltung einnehmen. Diese Israel-Firster und Falken, die von Trump ernannt wurden, geben ihr Getöse wahrscheinlich eher ab, um der amerikanischen Öffentlichkeit ein Bild von Trumps Stärke zu vermitteln, als um ein inhaltliches Projekt zu verwirklichen.

Trump ist dafür bekannt, dass er mit dem Knüppel winkt – und wenn er eine Weile nach dieser Pfeife getanzt hat, schleicht er sich von hinten an, um ein Geschäft abzuschließen.

So haben wir (von Trump) gehört: „Wenn die Geiseln nicht vor dem 20. Januar 2025 freigelassen werden, dem Tag, an dem ich stolz mein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten antrete, wird im Nahen Osten die Hölle los sein“.

Im „Nahen Osten“? An wen genau ist dies gerichtet? Und was wird darin angedeutet? (Keine Erwähnung der Tausenden von palästinensischen Gefangenen, die von Israel festgehalten werden)? Es klingt eher so, als hätte Trump vom israelischen Kool-Aid genippt: „Alle Probleme gehen vom Iran aus“; Israel ist der Unschuldige, der in einem Meer regionaler Bösartigkeit treibt.

Trumps Jünger glauben, dass Trump seinen Willen durchsetzen wird, um „Ruhe“ im Nahen Osten zu erreichen – und Putin ein Ende des Ukraine-Kriegs aufzuzwingen. Sie sind überzeugt, dass Trump einen „Deal“ in Form eines Angebots an Putin machen kann, das dieser nicht ablehnen kann. (Denn „die derzeitigen ‚Eigentümer der Welt‘ werden niemals zulassen, dass China/Russland einfach hereinspaziert, die BRICS bildet und die Position des Welthegemons übernimmt“).

Es ist eine Rückkehr zu der alten Formel von Zbig Brzezenski: Versprechen Sie Putin eine Normalisierung der Beziehungen zu den USA (und Europa) und eine vollständige Aufhebung der Sanktionen, und ziehen Sie Russland zurück in die westliche Sphäre – losgelöst von einem belagerten China und dem Iran (wobei die BRICS unter Androhung von Sanktionen in alle Winde zerstreut sind).

Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, wie sehr sich die Welt in den Jahren seit „Trump One“ gewandelt hat. Das Getöse hat einfach nicht mehr die gleiche Wirkung wie früher: Amerika ist nicht mehr das, was es einmal war, und es wird auch nicht mehr so geachtet wie früher.

Versteht Trump diese sich beschleunigende globale Metamorphose (wie Will Schryver es ausdrückt), dass „der einzige Deal, der mit Russland gemacht werden kann, der ist, den Bedingungen zuzustimmen, die Russland diktiert“:

„Das ist es, was in der realen Welt passiert, wenn man einen großen Krieg gewinnt. Und täuschen Sie sich nicht, in diesem Krieg wurden die Ukrainer abgeschlachtet, die USA/NATO wurden gedemütigt, und die Russen gehen aus diesem Krieg unbestreitbar als Sieger hervor und sind auf der Weltbühne mächtiger, als sie es seit dem Höhepunkt der sowjetischen Stärke vor Jahrzehnten gewesen sind“.

Mit anderen Worten: „Der große Knüppel, das schnelle Geschäft“ wird der neuen Welt von heute nicht mehr gerecht.

In seiner Antwort auf eine Frage in Astana am 29. November wiederholte Putin eine frühere Warnung: „Lassen Sie mich den wichtigsten Punkt unterstreichen: Der Kern unseres Vorschlags [zur Ukraine, im russischen Außenministerium vorgetragen] ist nicht eine vorübergehende Waffenruhe oder ein Waffenstillstand, wie es der Westen vielleicht vorziehen würde – um dem Kiewer Regime die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, aufzurüsten und eine neue Offensive vorzubereiten. Ich wiederhole: Es geht nicht um ein Einfrieren des Konflikts, sondern um seine endgültige Lösung“.

Was Putin dem Westen damit – sehr höflich – sagen will, ist Folgendes: Ihr habt es immer noch nicht kapiert“. Eine Einigung in der Ukraine-Frage anzustreben, bedeutet, das Symptom zu behandeln und ein Heilmittel zu ignorieren. Mit anderen Worten: Der Westen verfolgt seine Politik von hinten nach vorne. Putin ist sich darüber im Klaren, dass eine endgültige Lösung darin bestünde, die Grenze zwischen den atlantischen Sicherheitsinteressen und den Sicherheitsinteressen der „Weltinsel“ (in Mackinders Terminologie) abzustecken, d. h. die Sicherheitsarchitektur zwischen dem „Kernland und dem Randland“ zu regeln. Sobald dies geschehen ist, fällt die Ukraine ganz natürlich an ihren Platz. Sie steht am Ende der Agenda, nicht an erster Stelle.

Ein hoch angesehener außenpolitischer Experte, Professor Sergej Karaganow, erklärt (Original nur auf Russisch):

„Unser [russisches] Ziel ist es, den beginnenden Rückzug der USA aus der Position des globalen Hegemons (die sie sich nicht mehr leisten können) in die Position einer normalen Großmacht so friedlich wie möglich zu gestalten. Und Europa aus der Rolle eines internationalen Akteurs zu verdrängen. Es soll in seinem eigenen Saft schmoren. .. Die Schlussfolgerung ist offensichtlich. Wir müssen die derzeitige Phase des direkten militärischen Konflikts mit dem Westen beenden, aber nicht die breitere Konfrontation mit ihm. Trump wird anbieten, den Druck auf Russland zu verringern (was er nicht garantieren kann), wenn Russland im Gegenzug von einem engen Bündnis mit China absieht. Die Trump-Regierung wird einen Deal vorschlagen, bei dem sich Drohungen mit Versprechungen abwechseln. .. aber die USA wissen bereits, dass sie nicht gewinnen können. Amerika wird auf absehbare Zeit ein unzuverlässiger Partner bleiben. Eine grundsätzliche Normalisierung unserer Beziehungen zu den USA ist im kommenden Jahrzehnt nicht zu erwarten. Trumps Hände sind durch die von den Liberalen seit Jahren geschürte Russophobie gebunden. Die Trägheit des Kalten Krieges ist immer noch ziemlich stark, und so sind auch die antirussischen Gefühle unter den meisten Trumpisten“.

„Das oberste Ziel des gegenwärtigen Krieges sollte die entscheidende Niederlage des aufkommenden Revanchismus in Europa in der Ukraine sein. Es handelt sich um einen Krieg zur Abwehr des Dritten Weltkriegs und zur Verhinderung der Wiederherstellung des westlichen Jochs. Die anfängliche Verhandlungsposition liegt auf der Hand, sie wurde bereits dargelegt und sollte nicht geändert werden: die Rückkehr der NATO zu ihren Grenzen von 1997. Darüber hinaus sind verschiedene Optionen möglich. Natürlich wird Trump versuchen, den Einsatz zu erhöhen. Wir sollten also präventiv handeln“, rät Professor Karaganow.

Denken Sie auch daran, dass Trump im Grunde seines Herzens ein eingeschworener Anhänger des amerikanischen Primatskults ist, der amerikanischen Größe. „Er wird entsprechend handeln ... Die Russen werden die Bedingungen für die Kapitulation in diesem [Ukraine-]Krieg diktieren , weil ihre Stärke ihnen dieses Privileg einräumt, und es gibt nichts, was die USA und ihre ohnmächtigen europäischen Vasallen tun können, um diese Realität zu ändern. Abgesehen davon wird eine entscheidende strategische Niederlage eine sehr bittere Pille sein, die diese zweite Trump-Regierung schlucken muss. Hoffentlich wird sie sich nicht dafür entscheiden, die Welt in einem Anfall von gedemütigtem Wahnsinn in Brand zu setzen“.

