Piers Morgan – Normalisierung des israelischen Völkermordes Von Yoav Litvin

https://www.counterpunch.org/2024/12/06/piers-morgan-normalizing-israels-genocide/



Von Yoav Litvin

6. Dezember 2024

Piers Morgan, Youtube-Screenshot.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat die Propaganda der weißen Siedler durch zwei heimtückische Taktiken, die auf das westliche Publikum abzielen, an Fahrt aufgenommen. Mit der ersten wird Israels Brutalität unter dem Vorwand der „Selbstverteidigung“ einer angeblich „zivilisierten“ westlichen Demokratie in einer barbarischen Region rationalisiert, wobei die Verquickung von Zionismus und Judentum und die Entmenschlichung aller Palästinenser als „Terroristen“ ausgenutzt werden, um den anhaltenden Völkermord in Palästina zu legitimieren und abweichende Meinungen in den Vereinigten Staaten zu unterdrücken. Die zweite zielt darauf ab, Völkermord und Zionismus zu normalisieren und Massengewalt akzeptabler zu machen, indem gesellschaftliche Tabus gebrochen werden, internationales Recht delegitimiert und zu zerstören versucht wird und sie nahtlos in das Gefüge der westlichen kapitalistischen, liberalen und konsumorientierten Kultur eingeflochten werden.

Angetrieben wird diese Normalisierungskampagne von den Mainstream-Medien, wobei Plattformen wie die Talkshow Piers Morgan’s Uncensored und das liberale zionistische Blatt Haaretz eine zentrale Rolle spielen.

Die Rolle der Entmenschlichung beim Völkermord

Neuere Forschungen haben das Verständnis dafür verbessert, warum sich Menschen an Völkermord beteiligen. Einflüsse wie Gruppenzwang, Gruppennormen und Gehorsam gegenüber Autoritäten überwiegen oft tief verwurzelte Überzeugungen oder Ideologien. Auch die Klassenzugehörigkeit, wirtschaftliche Ungleichheit und der Mangel an Ressourcen machen manche Menschen anfälliger für Zwang.

Mehrere Studien unterstreichen die Rolle der entmenschlichenden Propaganda bei der Förderung und Ausformung völkermörderischer Gewalt. Eine solche Rhetorik mag zwar nicht jeden überzeugen, aber sie verschiebt die soziale Dynamik, indem sie die Unterdrückung abweichender Meinungen fördert, gewalttätige Ideen normalisiert und diejenigen, die bereits Vorurteile haben, ermutigt, danach zu handeln. Diese Propaganda ruft nicht immer Hass hervor, aber sie kann tödliche, aggressive Lösungen legitimieren und billigen, indem sie sie als akzeptabel erscheinen lässt, obwohl es sich um illegale, moralisch abscheuliche Handlungen handelt.

Die Entmenschlichung spielt auch nach der Beteiligung an der Gewalt eine Rolle. Während viele Völkermörder anfangs starkes emotionales und körperliches Leid erfahren, lassen wiederholte Gewalttaten diese Reaktionen abklingen. Entmenschlichende Erzählungen spielen dann eine entscheidende Rolle bei der Umdeutung und Normalisierung solcher Handlungen und helfen den Teilnehmern, fortgesetzte Gewalt zu rechtfertigen und sie als moralisch akzeptabel anzusehen.

Lügen verbreiten und über Massenmord diskutieren

Weiße Siedlergesellschaften, einschließlich der zionistischen Gesellschaft in Palästina, konstruieren ihre Identität durch Fehlinformationen, die Entmenschlichung des „Anderen“ und ihr Engagement für Expansion und Enteignung. Die Medien formen die öffentliche Meinung und beeinflussen die Politik, um diese Narrative zu unterstützen. Seit dem 7. Oktober 2023 haben die Mainstream-Medien eine der wohl ausgeklügeltsten und heimtückischsten Fehlinformationskampagnen der modernen Geschichte betrieben. Dazu gehört die weite Verbreitung fiktiver Gräuelpropaganda, die das palästinensische Volk entmenschlicht, wie etwa Behauptungen über Massenvergewaltigungen, enthauptete Babys, an einer Wäscheleine hängende Säuglinge, ein im Ofen gebackenes Baby und andere erfundene Gräuel.

Die britische Medienpersönlichkeit Piers Morgan hat seine äußerst populäre Plattform News Corp genutzt, um entlarvte Gräuelpropaganda zu verbreiten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. In seiner Debattiershow hat er Islamophoben, offiziellen israelischen Staats- und Militärsprechern und unverblümten Antisemiten eine Bühne geboten, um ihre abscheulichen, faschistischen und falschen Ansichten zu verbreiten. Diese Reaktionäre wurden neben Anti-Kriegs-, Anti-Apartheid-, Anti-Völkermord-, Pro-Humanitäts-, fortschrittlichen, liberalen und linken Aktivisten, Politikern und Medienpersönlichkeiten als vermeintliches Gegengewicht präsentiert, wodurch das Wasser einer akzeptablen Debatte getrübt wurde.

Morgans Show trivialisiert Gräueltaten, indem sie Völkermord als ein Thema für „Debatten“ und nicht als die moralische und rechtliche Schande, die er ist, darstellt. Dieser Prozess der Normalisierung, wie er von der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) definiert wird, lässt die inhärent abnormale, illegale und abscheuliche Apartheid, den Völkermord und den Siedlerkolonialismus als normal und akzeptabel erscheinen, während der Fokus vom palästinensischen Befreiungskampf abgelenkt wird. Die BDS-Bewegung wendet sich gegen die Normalisierung, da sie diese als ein Instrument der Unterdrücker zur Legitimierung der Unterdrückung und zur Unterdrückung des Widerstands ansieht. Die Normalisierung ermöglicht es Israel, sein Apartheid- und Völkermordregime zu beschönigen und die weltweite Solidarität mit der palästinensischen Befreiung durch manipulative Rhetorik zu schwächen.

Programme wie Morgan behaupten, neutrale Plattformen zu sein, doch seine offenkundige Pro-Trump-Haltung und seine Rolle als Handlanger von Rupert Murdochs News Corp und Fox News entlarven die Fassade und lenken das Narrativ hinter seinem angeblich „unzensierten“ Ansatz. In ähnlicher Weise behauptet ein weiterer Trump-Anhänger, der jetzt ernannte Elon Musk, für „freie Meinungsäußerung“ einzutreten, während er auf seiner zunehmend reaktionären X-Plattform abweichende Stimmen aktiv unterdrückt.

Morgans Show ist ein Beispiel für Orwells Konzept des „Newspeak“, wie es in 1984 beschrieben wird. Diese Verzerrung der Sprache, die als scheinbar unschuldiger Diskurs verpackt wird, entspricht dem, was der italienische Philosoph Umberto Eco als „Ur-Faschismus“ bezeichnet hat, und warnt in seinem 14. Morgan positioniert sich ähnlich wie der israelische Kriegsverbrecher Netanjahu und der gewählte US-Präsident Trump, die einem Traditionskult anhängen, der im Mythos eines einst „großen“ Amerikas oder eines expansiven Groß-Israel wurzelt, und verschiedene, oft widersprüchliche Überzeugungen zu einer unveränderlichen „Wahrheit“ zusammenfassen, während sie die Moderne und intellektuelle, akademische Kritik ablehnen.

Haaretz und die Gerechtigkeit

Das wichtigste liberale zionistische Medienorgan – Haaretz (hebräisch für „das Land“) – erfüllt eine besonders schädliche Normalisierungsfunktion: Es stellt den Zionismus als mit den Menschenrechten im Einklang stehend dar und behauptet, ein politisches Spektrum von rechts bis links mit demokratischen, fortschrittlichen Werten und einem Engagement für Frieden und Gerechtigkeit zu umfassen. Diese Fassade legitimiert einen hohlen „Friedensprozess“ mit fruchtlosen Verhandlungen, während israelische Bulldozer und Bauträger weiterhin palästinensisches Land stehlen, das zum Teil sogar in den USA bei zynisch in Synagogen veranstalteten zionistischen Landverkäufen vermarktet wird.

Ähnlich wie die Darstellung der Anti-Netanjahu-Proteste im Frühjahr 2023 als Zeichen der so genannten israelischen „Demokratie“ verschleiert Haaretz die völkermörderische Grundlage des Zionismus, indem sie die verstärkte Gewalt gegen Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023 als Symptom des Extremismus der Netanjahu-Regierung darstellt – als Fehler und nicht als Merkmal des Zionismus. Darüber hinaus hat Haaretz, ähnlich wie Piers Morgans Programm, das eine offene Zusammenarbeit mit Völkermördern fördert, Berichte von regimetreuen Journalisten veröffentlicht, die in das israelische Militär eingebettet sind. Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung der erfundenen Hamas-Massenvergewaltigungsgeschichte und anderer Agitprop des Regimes.

Piers Morgan Uncensored und Haaretz sind nicht nur Beispiele für Medienmanipulation; sie sind Instrumente gesellschaftlicher Konditionierung, die dazu dienen, globale Unterdrückungssysteme aufrechtzuerhalten. Der Widerstand gegen diese heimtückische Normalisierung erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit Medienberichten und die standhafte Weigerung, diese Gräueltaten als unvermeidlich hinzunehmen.

Es ist wichtig, die Sprache der Gerechtigkeit zurückzuerobern und sich mit dem palästinensischen Befreiungskampf zu solidarisieren, der eine entscheidende Front im globalen Kampf gegen den weißen Imperialismus darstellt.

Yoav Litvin ist Doktor der Psychologie/Verhaltensneurowissenschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte yoavlitvin.com/about/

Übersetzt mit Deepl.com

