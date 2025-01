Erklärung des Bundesverbands Arbeiterfotografie

zum Jahr 2025

Zusammen für Frieden. Jetzt!

Der Bundesverband Arbeiterfotografie erklärt:

das Jahr 2025 muss ein Jahr des Friedens wer-

den – in der Ukraine, in Gaza und überall auf

der Welt. Dieses Ziel steht im Mittelpunkt aller

Bestrebungen. Der NATO-Stellvertreterkrieg in

der Ukraine und das menschenverachtende

Operieren Israels in Gaza, Libanon und Syrien

müssen beendet werden.

Ein breites Bündnis gegen Krieg und für Frie-

den muss entstehen. Ausgrenzung ist der falsche

Weg. „Zusammen für Frieden. Jetzt!“ sollte es

heißen – so wie sich auch eine bundesweit akti-

ve Vernetzungsinitiative nennt – ausgehend von

Wiesbaden, wo das 56. Feldartillerie-Komman-

do der USA seinen Standort hat, das wie in den

1980er Jahren – reaktiviert 2021 – wieder zu-

ständig ist für Mittelstreckenraketen – heute für

das Dark-Eagle-Hyperschall-Raketensystem,

mit dem Moskau innerhalb weniger Minuten „ent-

hauptet“ werden kann. (1)

Es bedarf zweifellos einer starken Friedens-

bewegung. Dafür müssen auch diejenigen (zu-

rück-)gewonnen werden, die sich haben verfüh-

ren lassen durch die leider zu wirkungsvollen mo-

dernen Methoden der Propaganda im Sinne psy-

chologischer Kriegsführung.

Gegen Feindbilder

Kräften, die – insbesondere

NATO-konforme – Feindbilder

bedienen, muss vermittelt wer-

den, dass sie damit den

Kriegstreibern in die Hände

spielen. Das gilt, wenn Putin als

„Verbrecher“ bezeichnet wird,

wenn vom „brutalen völker-

rechtswidrigen Angriffskrieg

Putins“ gesprochen wird oder

die Hamas mit dem Etikett

„islamistischer Terrorismus“ versehen wird.

Wenn es im „Appell der 38“ (2) gleich zu Be-

ginn heißt: „Der völkerrechtswidrige Krieg

Russlands gegen die Ukraine tobt seit über

1000 Tagen. Täglich sterben Menschen, die

Ukraine wird mehr und mehr zerstört. An der

Front steht die ukrainische Armee unter Druck;

es fehlt nicht nur an Waffen, sondern auch an

Soldaten…“, dann muss den „38“ klar gemacht

werden, dass sie damit dem Stellvertreterkrieg

der NATO gegen Russland Munition liefern.

Gegen Waffenlieferungen

Kräften, die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete

rechtfertigen, muss nahe gebracht werden, dass sie

damit ihren eigenen Untergang betreiben (Stichwort:

Taurus). Das muss auch in die Gewerkschaften hin-

eingetragen werden. Wenn es in einem Beschluss

beim 6. ver.di-Bundeskongress im September

2023 (3) heißt: „Die Ukraine bei ihrer Verteidigung

gegen die russischen Angriffe und ihrem Bemühen

um Wiederherstellung territorialer Integrität auch mit

militärischem Material wie Waffen aus den Reihen

der NATO-Mitglieder zu unterstützen, ist völkerrecht-

lich zulässig und eine Unterstützung der Angegriffe-

nen, die es ihnen ermöglicht, sich weiter zu verteidi-

gen“, dann muss daran erinnert werden, dass es

Zeiten gegeben hat, in denen auch Gewerkschaf-

ten Teil der Friedensbewegung waren.

Wenn der Präses der Synode der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD) Waffenlieferungen

an die Ukraine für gerechtfertigt hält (4), oder es

in der katholischen Kirche

heißt: „Deutsche Bischöfe sa-

gen Ja zu Waffenlieferungen in

die Ukraine“ (5), darf auch

das nicht hingenommen wer-

den. Auch bei den Kirchen hat

es Zeiten gegeben, in denen

sie – zumindest in Teilen – zur

Friedensbewegung gehörten.

Das muss wieder so werden.

Chancen nutzen

Aber es müssen auch sich bietende Chancen ge-

nutzt werden – so die, die sich bei der Formierung

einer multipolaren Welt insbesondere durch das

BRICS-Bündnis ergeben. Die BRICS-Staaten be-

kennen sich zum Völkerrecht im Gegensatz zur so

genannten „regelbasierten Ordnung“ des wilden

Westens. Sie unterstützen friedliche Lösungen

durch Diplomatie, Vermittlung, umfassenden Dia-

log und Konsultationen im Einklang mit den Sicher-

heitsinteressen aller Staaten. Aus dem globalen

Süden kommt die Forderung nach einer reformier-

ten UNO unter Anerkennung der UN-Charta –

Grundlage für friedliche Kooperation.

Ein Hoffnungsschimmer für einen Frieden in der

Ukraine geht auch von Donald Trump aus, der am

20. Januar 2025 Präsident der USA wird. Wenn

er im März 2023 in seinem Appell „Den Dritten

Weltkrieg verhindern“ erklärt: „Jeder Tag, an dem

dieser Stellvertreterkrieg in der Ukraine andau-

ert, riskieren wir einen globalen Krieg. Wir müs-

sen absolut klarstellen, dass unser Ziel darin be-

steht, die Feindseligkeiten sofort vollständig ein-

zustellen. Alles Schießen muss aufhören. Das ist

das zentrale Anliegen. Wir brauchen sofort Frie-

den“ (6)(7), dann muss das aufgegriffen werden

und erreicht werden, dass auch die Vasallen der

USA sich in dieser Richtung orientieren.

Parteipositionen prüfen

Die Positionen aller Parteien sollten geprüft und

unvoreingenommen zur Kenntnis genommen wer-

den – auch die der AfD, wenn z.B. deren Partei-

und Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla im Inter-

view mit der Tageszeitung „Die Welt“ im Dezem-

ber 2024 sagt (8)(9): „Wer Merz wählt, wählt den

Krieg“, oder „Die NATO ist aktuell kein Verteidi-

gungsbündnis“ und Deutschland müsse sich über-

legen, „inwieweit dieses Bündnis für uns noch nutz-

bringend ist“. Auch das Parteiprogramm (10) sollte

nüchtern betrachtet werden. Darin heißt es, dass

die Mitgliedschaft in der NATO den außen- und

sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands

entspreche, „SOWEIT sich die NATO auf ihre Auf-

gabe als Verteidigungsbündnis beschränkt“. Und:

die AfD setze sich „für denAbzug aller auf deutschem

Boden stationierten alliierten Truppen und insbeson-

dere ihrer Atomwaffen ein.“ Solche Stimmen dür-

fen aus der Friedensbewegung nicht – wie am 3.

Oktober 2024 in Berlin – ausgegrenzt werden.

Auch Kräfte wie die Partei dieBasis, in deren

Bundestagswahlprogramm (11) es heißt: „Die

Partei dieBasis wendet sich gegen das Schü-

ren von Feindbildern. Feindbilder dienen der psy-

chologischen Vorbereitung auf Kriege.“ Und:

„Die Partei dieBasis setzt sich dafür ein, dass

Deutschland neutral wird. Deshalb befürwortet

sie die Forderung nach Kündigung des Vertrags

über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in

der Bundesrepublik Deutschland (auch Truppen-

stationierungsvertrag genannt) und den Austritt

Deutschlands und der anderen NATO-Mitglieder

in Europa aus der NATO“, sollten zur Kenntnis

genommen werden. Sie können – wenn zurzeit

auch nicht im Bundestag – in der Friedensbe-

wegung eine katalytische Funktion gewinnen.

Die Verfassung schützen

Im 2+4-Vertrag von 1990, der Grundlage ist für

das vereinte Deutschland, heißt es, „daß von

deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird“.

Laut Grundgesetz ist Deutschland „von dem

Willen beseelt,… dem Frieden der Welt zu die-

nen“. Das muss zur Richtschnur für das Jahr 2025

werden. Zu viele Kräfte in Staat und Gesellschaft

– in Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und an-

deren Organisationen – vertreten in dieser Hin-

sicht verfassungsfeindliche Positionen, befeuern

z.B. Waffenlieferungen und Feindbilder und da-

mit Kriege. Hier wäre ein „Verfassungsschutz“

vonnöten, der seiner Aufgabe gerecht wird und

den Staat vor diesen Kräften schützt bzw. sie auf

den Boden des Grundgesetzes zurückholt.

Fußnoten:

1 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29258

2 https://www.nachdenkseiten.de/?p=125690

3 https://www.verdi.de/++file++64f86ea886fc8f2c

eb3dbe8d/download/Leitantrag%20E%20084.pdf

4 https://www.ekd.de/ekd-praeses-waffenlieferungen-an-

ukraine-gerechtfertigt-72918.htm

5 https://www.kirche-und-leben.de/artikel/deutsche-

bischoefe-sagen-ja-zu-waffenlieferungen-in-die-ukraine

6 https://www.donaldjtrump.com/agenda47/agenda47-

preventing-world-war-iii

7 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29332

8 https://www.welt.de/politik/deutschland/plus254748196/

AfD-Chef-Chrupalla-im-Interview-Russland-hat-diesen-

Krieg-gewonnen.html

9 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29345

10 https://www.afd.de/wp-content/uploads/2023/05/

Programm_AfD_Online_.pdf

11 wird noch veröffentlicht (sinngemäß hier:



ViSdP: Arbeiterfotografie e.V., Anneliese Fikentscher, Merheimer Str. 107, 50733 Köln, eMail: arbeiterfotografie@t-online.de, web: arbeiterfotografie.com

