Völkermord: Die neue Normalität Chris Hedges

Völkermord: Die neue Normalität

Israel und die US-Regierung werden den Völkermord in Gaza noch viele Monate lang fortsetzen, bis die Palästinenser vernichtet oder aus ihrer Heimat vertrieben sind und Großisrael konsolidiert ist.

Chris Hedges

6. Januar 2025

Und so entstanden Sandburgen – von Mr. Fish

Joe Bidens Geschenk zum Abschied in Form von Waffenverkäufen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar an den Apartheid-Staat Israel bestätigt die grausame Realität des Völkermords in Gaza. Dies ist nicht das Ende. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Dies ist ein permanenter, endloser Krieg, der nicht darauf abzielt, die Hamas zu zerstören oder israelische Geiseln zu befreien, sondern die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland ein für alle Mal auszurotten. Es ist der letzte Vorstoß zur Schaffung eines Groß-Israels, das nicht nur Gaza und das Westjordanland, sondern auch Teile des Libanon und Syriens umfassen wird. Es ist der Höhepunkt des zionistischen Traums. Und er wird mit Strömen von Blut bezahlt werden – palästinensischem, libanesischem und syrischem.

Der israelische Minister für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit Avi Dichter hat wahrscheinlich eher vorsichtig geschätzt, als er sagte: „Ich denke, dass wir noch lange im Gazastreifen bleiben werden. Ich denke, die meisten Menschen verstehen, dass [Israel] noch Jahre in einer Art Westjordanland-Situation verharren wird, in der man rein- und rausgeht und vielleicht entlang des Netzarim-Korridors bleibt.“

Eine Massenvernichtung braucht Zeit. Sie ist auch teuer. Zum Glück für Israel hat seine Lobby in den USA den Kongress, unseren Wahlprozess und die Berichterstattung der Medien im Würgegriff. Die Amerikaner sind zwar zu 61 Prozent für die Einstellung der Waffenlieferungen an Israel, werden aber dafür bezahlen. Und diejenigen, die ihre Ablehnung zum Ausdruck bringen, werden in zionistische schwarze Löcher getrieben, wo ihre Stimmen zum Schweigen gebracht und ihre Karrieren gefährdet oder zerstört werden. Donald Trump und die Republikaner verachten die Demokratie offen, aber auch die Demokraten und Joe Biden.

Die USA haben Israel von Oktober 2023 bis Oktober 2024 Militärhilfe in Höhe von 17,9 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, was eine erhebliche Steigerung gegenüber den bereits 3,8 Milliarden US-Dollar Militärhilfe darstellt, die die USA Israel jährlich gewähren. Dies ist ein Rekord für ein einzelnes Jahr. Das Außenministerium hat den Kongress darüber informiert, dass es beabsichtigt, weitere 8 Milliarden US-Dollar für den Kauf von in den USA hergestellten Waffen durch Israel zu genehmigen. Dadurch erhält Israel mehr GPS-Lenkungssysteme für Bomben, mehr Artilleriegeschosse, mehr Raketen für Kampfflugzeuge und Hubschrauber sowie mehr Bomben, darunter 2.800 ungelenkte MK-84-Bomben, die Israel üblicherweise auf dicht gedrängte Zeltlager in Gaza abwirft. Die Druckwelle der 2.000 Pfund schweren MK-84 zerstört Gebäude und vernichtet Leben in einem Radius von 400 Metern. Die Druckwelle, die Lungen zerreißt, Gliedmaßen zerfetzt und Nasennebenhöhlen bis zu mehreren hundert Metern Entfernung zum Platzen bringt, hinterlässt einen 15 Meter breiten und 11 Meter tiefen Krater. Israel scheint diese Bombe benutzt zu haben, um am 27. September 2024 in Beirut Hassan Nasrallah, den Anführer der Hisbollah, zu ermorden.

Der Völkermord und die Entscheidung, ihn mit Milliarden von Dollar zu befeuern, markieren einen unheilvollen Wendepunkt. Es ist eine öffentliche Erklärung der USA und ihrer Verbündeten in Europa, dass das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht, obwohl sie von den USA im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien und eine Generation zuvor in Vietnam eklatant missachtet wurden, bedeutungslos sind. Wir werden nicht einmal ein Lippenbekenntnis dazu ablegen. Dies wird eine Hobbes’sche Welt sein, in der Nationen, die über die fortschrittlichsten industriellen Waffen verfügen, die Regeln bestimmen. Die Armen und Schwachen werden sich unterwerfen. Der Völkermord in Gaza ist die Vorlage für die Zukunft. Und die Menschen im globalen Süden wissen das.

Die „Verdammten dieser Erde“, die keine hochentwickelten Waffen, keine modernen Armeen, Artillerieeinheiten, Raketen, Kriegsflotten, Panzereinheiten und Kampfflugzeuge haben, werden mit primitiven Mitteln zurückschlagen. Sie werden einzelne Terrorakte mit massiven staatlichen Terrorkampagnen beantworten.

Wundern wir uns, dass wir gehasst werden? Terror erzeugt Terror. Wir haben das in New Orleans gesehen, wo ein Mann, der angeblich vom Islamischen Staat im Irak und Syrien (ISIS) inspiriert war, 14 Menschen tötete, als er am Neujahrstag mit seinem Pick-up in eine Menschenmenge fuhr. Wir werden noch mehr davon sehen. Aber lassen Sie uns eines klarstellen: Wir haben damit angefangen. Die moralische Leere des Selbstmordattentäters entsteht aus unserer moralischen Leere.

Die Frustration Israels über den hartnäckigen Widerstand in Gaza, im Westjordanland, im Jemen und im Libanon steigert die Blutlust. Mitglieder des israelischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung schickten einen Brief an den Verteidigungsminister Israel Katz, in dem sie die Regierung aufforderten, die Belagerung des Gazastreifens zu verschärfen.

„Eine wirksame Kontrolle des Territoriums und der Bevölkerung ist das einzige Mittel, um die feindlichen Linien aus dem Streifen zu entfernen und natürlich einen entscheidenden Sieg zu erringen, anstatt in einem Zermürbungskrieg auf der Stelle zu treten, in dem die Seite, die am meisten abgenutzt ist, Israel ist“, schreiben sie. “Deshalb schicken wir unsere Soldaten immer wieder in Stadtviertel und Gassen, die bereits viele Male von ihnen erobert wurden.“

Israel, so heißt es in dem Brief, müsse „alle Energiequellen, d. h. Brennstoff, Solarmodule und alle relevanten Mittel (Rohre, Kabel, Generatoren usw.), aus der Ferne ausschalten“. Es sollte die „Ausschaltung aller Nahrungsquellen, einschließlich Lagerhäuser, Wasser und aller relevanten Mittel (Wasserpumpen usw.), sicherstellen“ und die „Fernausschaltung aller Personen ermöglichen, die sich in dem Gebiet bewegen und während der Tage der effektiven Belagerung nicht mit einer weißen Flagge herauskommen“.

Der Brief schließt mit den Worten: „Nach diesen Aktionen und den Tagen der Belagerung derjenigen, die noch übrig sind, muss die IDF schrittweise einrücken und eine vollständige Säuberung der feindlichen Nester durchführen. Dies sollte im nördlichen Gazastreifen und in ähnlicher Weise in jedem anderen Gebiet geschehen: Einkreisung, Evakuierung der Bevölkerung in eine humanitäre Zone und effektive Belagerung bis zur Kapitulation oder vollständigen Vernichtung des Feindes. So handelt jede Armee, und so muss auch die IDF handeln.“

Kurz gesagt: Vernichtung der Bestien.

Shamsud-Din Jabbar, der 42-jährige US-Militärveteran, der in New Orleans mit seinem Pick-up in eine Menschenmenge von Neujahrsfeiernden raste und dabei 14 Menschen tötete und 35 weitere verletzte, sprach zu uns in der Sprache, die wir verwenden, um mit der arabischen Welt zu sprechen. Willkürlicher Tod. Das gezielte Töten von Unschuldigen. Die gefühllose Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben. Der Durst nach Rache. Die Dämonisierung anderer. Der Glaube, dass das Schicksal, Gott oder die westliche Zivilisation uns das Recht gegeben haben, unsere Vision der Welt mit Gewalt durchzusetzen. Jabbar, der Videos online stellte, in denen er seine Unterstützung für den Islamischen Staat bekundete, ist unser mörderischer Doppelgänger. Er wird nicht der letzte sein.

„Wenn eine Gesellschaft enteignet wird, wenn die ihr auferlegten Ungerechtigkeiten unlösbar erscheinen, wenn der „Feind“ allmächtig ist, wenn die eigenen Leute als Insekten, Kakerlaken, „zweibeinige Bestien“ verunglimpft werden, dann verlässt der Verstand den Bereich der Vernunft„, schreibt Robert Fisk in “The Great War for Civilization“. „Es wird im doppelten Sinne fasziniert: von der Idee eines Jenseits und von der Möglichkeit, dass dieser Glaube irgendwie eine Waffe mit mehr als nur nuklearem Potenzial hervorbringt. Als die Vereinigten Staaten 1983 Beirut in einen NATO-Stützpunkt verwandelten und ihre Feuerkraft gegen muslimische Guerillas in den Bergen im Osten einsetzten, versprachen die iranischen Revolutionsgarden in Baalbek, dass Gott den Libanon von der amerikanischen Präsenz befreien würde. Ich schrieb damals – nicht ganz ohne Ironie – dass dies wahrscheinlich eine gigantische Schlacht werden würde: US-Technologie gegen Gott. Wer würde gewinnen? Am 23. Oktober 1983 fuhr dann ein einzelner Selbstmordattentäter mit einem Lastwagen voller Sprengstoff in das Gelände der US-Marine am Flughafen von Beirut und tötete in sechs Sekunden 241 amerikanische Soldaten … Ich habe später einen der wenigen überlebenden Marinesoldaten interviewt, der den Attentäter gesehen hatte. „Ich kann mich nur daran erinnern“, sagte er mir, „dass der Typ lächelte.“

Diese Terrorakte oder im Fall von Gaza, der Westbank, dem Libanon und dem Jemen der bewaffnete Widerstand werden benutzt, um endlose Massentötungen zu rechtfertigen. Diese Via Dolorosa führt zu einer globalen Todesspirale, insbesondere da die Klimakrise den Planeten neu gestaltet und internationale Gremien wie die Vereinten Nationen und der Internationale Strafgerichtshof zu hohlen Anhängseln werden.

Wir säen Drachenzähne im Nahen Osten, und wie im antiken griechischen Mythos wachsen diese Zähne aus dem Boden, als wären sie wütende Krieger, die entschlossen sind, uns zu vernichten.

