7. Oktober 2024



Erklärung: Ein Jahr des Schreckens, der Trauer und der Empörung

Dies war ein Jahr des unaussprechlichen Schreckens, der Trauer und der Empörung. Und jetzt, nach einem Jahr des Völkermords an den Palästinensern, führt die israelische Regierung eine Kampagne des Todes und der Zerstörung, die den Nahen Osten in einen Kriegszustand versetzt hat, in dem Millionen Menschen vor Bomben – die zum größten Teil von den USA geliefert wurden – fliehen und um ihr Leben fürchten.

Wir glauben, dass jedes Leben kostbar ist. Jedes Leben, das im vergangenen Jahr genommen wurde, jeder Elternteil, jedes Kind, jedes Enkelkind, war für jemand anderen die ganze Welt. Wir trauern um die mindestens 42.000 Palästinenser, die vom israelischen Militär getötet wurden, wohl wissend, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich weitaus höher ist. Wir trauern um die 1.200 Israelis, die bei den Angriffen der Hamas getötet wurden. Und wir trauern um die 2.000 Libanesen, die durch israelische Bombardierungen getötet wurden.

Aber wir können nicht nur trauern, da Millionen Menschen derzeit bedroht sind – wir müssen wie verrückt für die Lebenden kämpfen. Heute verpflichten wir uns erneut zu diesem Kampf: für ein Ende der US-Bomben und der Finanzierung des israelischen Militärs, für einen Waffenstillstand und die Freilassung von 100 israelischen und 10.000 palästinensischen Geiseln sowie für ein Ende des israelischen Völkermords und der Apartheid. Für eine Zukunft der Befreiung für alle.

Seit einem Jahr warnen wir davor, dass Israel den Krieg auf den gesamten Nahen Osten ausweiten würde, wenn die Vereinigten Staaten den Völkermord der israelischen Regierung weiterhin unterstützen und ihr Straflosigkeit gewähren würden. In den letzten Wochen ist genau das passiert. Letzte Woche hat die israelische Regierung ihren Völkermord in Gaza verschärft, den Libanon bombardiert und eine Bodeninvasion gestartet sowie Jemen und Syrien bombardiert. Wir rufen alle, denen die Unantastbarkeit des Lebens am Herzen liegt, dazu auf, sich uns anzuschließen und von der Regierung der Vereinigten Staaten zu fordern, die Finanzierung und Bewaffnung des israelischen Militärs einzustellen.

Die israelische Regierung missachtet das Völkerrecht, verletzt rücksichtslos die Menschenrechte und gefährdet Millionen von Menschenleben im Nahen Osten, einschließlich der eigenen Staatsbürger. Und das schon seit Jahrzehnten. Im vergangenen Jahr hat das israelische Militär einen Völkermord in Gaza verübt, bei dem Schulen, Krankenhäuser, Flüchtlingslager und Häuser zerstört wurden und das Leben in Gaza nahezu unmöglich gemacht wurde. Und die US-Regierung hat diese Gräueltaten im vergangenen Jahr jeden Tag weiter finanziert und ermöglicht. Die Aufrufe der Biden-Regierung zur Deeskalation oder zu einem Waffenstillstand sind bedeutungslos und hohl, wenn sie mit der fortgesetzten Finanzierung des Militärs und Waffenlieferungen einhergehen.

Bei Jewish Voice for Peace gründet sich unser Engagement für die Befreiung Palästinas auf unsere Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht haben muss, in Sicherheit und Freiheit zu leben, ohne Ausnahmen. Unsere jüdische Tradition lehrt uns, dass die Erhaltung des Lebens, pikuach nefesh, das wichtigste Gebot ist. Doch seit 76 Jahren instrumentalisiert und verzerrt die israelische Regierung unsere jahrtausendealte jüdische Tradition, um Besatzung, Apartheid, Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen zu rechtfertigen.

Diese zehn Tage zwischen Rosch ha-Schana und Jom Kippur, die als Tage der Teschuva oder der Buße bekannt sind, sind der heiligste Teil des jüdischen Jahres. In dieser Zeit fordert uns unsere Tradition auf, über unsere Verfehlungen nachzudenken und den Kurs zu ändern. In der heiligsten Woche des jüdischen Jahres fordern wir die Regierung der Vereinigten Staaten auf, ihren Kurs zu ändern und die Finanzierung und Unterstützung des israelischen Militärs einzustellen, das die Menschheit gefährdet.

Als Amerikaner finanzieren wir mit unseren Steuergeldern die Bomben, die die israelische Regierung auf Gaza, den Libanon und die gesamte Region abwirft. Als Juden sind viele von uns Nachkommen derer, die Völkermord und ethnische Säuberungen überlebt haben. Unsere Vorfahren haben uns gelehrt, bei Ungerechtigkeit niemals tatenlos zuzusehen. Wir alle sind dafür verantwortlich, Maßnahmen zu ergreifen, um den Lauf der Geschichte zu ändern und die Millionen von Menschenleben zu verteidigen, die auf dem Spiel stehen.

Übersetzt mit Deepl.com

