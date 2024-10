Dank an Richard Silverstein

Jom Kippur: Sühne für den Völkermord

Richard Silverstein

12. Oktober 2024

Symbole von Jom Kippur

Lassen Sie uns eines gleich zu Beginn klarstellen: Juden müssen sich nicht für die Sünden Israels entschuldigen. Das müssen die Israelis tun.

Aber weil ich Jude bin, schätze ich seine Traditionen, und weil der Zionismus für alle Juden gilt, widme ich diesen Beitrag Jom Kippur. Es ist ein Tag voller Erhabenheit und Ehrfurcht. Ein Tag, an dem man über seinen Platz in der Welt nachdenkt. Ein Tag, an dem man demütig gegenüber Gott und dem Schicksal ist.

Doch heute ist Jom Kippur ein Tag der Trauer, der Buße und der Asche. Ein Tag, an dem wir darüber nachdenken, wie unser Volk (oder einige von ihnen) ihren Glauben entweiht haben, indem sie ein anderes Volk abschlachteten, das einen Gott verehrt, der dem unseren nicht unähnlich ist. In der Genesis heißt es, dass Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen hat. Wie kann Israel nur im Entferntesten etwas mit dem Ebenbild Gottes zu tun haben?

Außer

ich habe dies im vergangenen Jahr schon oft geschrieben: Der jüdische Gott begeht keinen Völkermord. Er hat keine Freude am Tod seiner Geschöpfe. Er verabscheut diejenigen, die in seinem Namen foltern. Diejenigen, die solche Verbrechen begehen, entweihen seinen Namen und verlieren das Recht, sich Juden zu nennen. Deshalb müssen sich Juden und das Judentum (zumindest in der Diaspora) von Israel und dem Zionismus lossagen. Wir können es uns nicht erlauben, in die Sünden (oder, wenn Sie es vorziehen, „Verbrechen“) des Zionismus verwickelt zu werden.

An diesem Tag der Tage sprechen Juden mehrere bewegende Gebete, die in dieser Zeit des Leidens nachhallen. Das erste ist das Ashamnu („Wir haben gesündigt“). In diesem Bekenntnisgebet spricht der Gläubige nicht in der ersten Person Singular, sondern in der ersten Person Plural. Nicht „Ich habe gesündigt“, sondern „Wir haben gesündigt“. Die Gemeinde als Gemeinschaft, das jüdische Volk als Ganzes, hat gesündigt und muss nicht als Einzelperson, sondern als Körperschaft Buße tun. Dies ist besonders relevant im Zusammenhang mit den schrecklichen Sünden, die Israel an diesem heiligen Tag und an so vielen anderen begeht. Das Original befindet sich links und meine eigene Version, die sich mit dem Völkermord im Gazastreifen befasst, befindet sich rechts:

Wir haben gesündigt

Wir haben verraten

Wir haben gestohlen

Wir haben schlecht geredet

Wir haben andere zur Sünde verführt

Wir haben böswillig gesündigt

Wir haben uns anderen bei einer Lüge angeschlossen

Wir haben dazu gedrängt, Unrecht zu tun

Wir haben getäuscht

Wir haben gespottet

Wir haben Schaden angerichtet

Wir haben unsere Missetaten geleugnet

Wir haben korrumpiert

Wir sind vom Weg abgekommen

Wir haben andere in die Irre geführt

Wir haben gemordet

Wir haben verstümmelt

Wir haben bombardiert

Wir haben geschossen

Wir haben ausgehungert

Wir haben Witwen gemacht

Wir haben gemartert

Wir haben gestohlen

Wir haben verbrannt

Wir haben obdachlos gemacht

Wir haben abgeschlachtet

Wir haben vertrieben

Wir haben erniedrigt

Wir haben gedemütigt

Wir haben gehasst

Wir haben verflucht

Wir haben missbraucht

Ein weiteres kraftvolles Gebet, U’Netaneh Tokef („Lasst uns von Ehrfurcht sprechen“), ist eine Meditation über die Geheimnisse von Leben und Tod. Es besagt, dass Jom Kippur der Tag ist, an dem das Buch des Lebens versiegelt und das Schicksal für das kommende Jahr bestimmt wird. Das Original links, meine Version rechts:

Wer soll leben und wer soll sterben,

Wer soll das Ende seiner Tage erreichen und wer nicht,

Wer durch Wasser und wer durch Feuer,

Wer durch Schwert und wer durch Bestie,

Wer durch Hunger und wer durch Durst,

Wer durch Erdbeben und wer durch Pest,

Wer durch Strangulierung und wer durch Steinigung,

Wer wird ruhen und wer wird wandern,

Wer wird in Frieden sein und wer wird verfolgt werden,

Wer wird in Ruhe sein und wer wird gequält werden,

Wer wird erhöht und wer erniedrigt werden,

wer wird reich und wer arm sein. Aber Reue, Gebet und Gerechtigkeit können das strenge Urteil abwenden. Am 7.10. trauerte Israel,

am 8.10. trauerte Palästina. Es trauert noch immer und denkt über sein Schicksal nach:

Wer wird leben und wer wird sterben,

Wer durch Feuer,

Wer durch Artilleriegeschosse,

Wer durch Raketen,

Wer durch Drohnen,

Wer durch eine Kugel,

Wer durch ein Handy,

Wer durch einen bunkerbrechenden Sprengkopf,

Wer durch eine F-35,

Wer durch einen Apache.

Wer durch Durst,

Wer durch Hunger,

Wer durch Krankheit.

Aber Gerechtigkeit, Mut und Widerstand können das böse Dekret abwenden.

Als die Thorarolle seinen Körper verbrannte, sah Rabbi Hanenya ben Teradyon, wie ihre Buchstaben in den Himmel aufstiegen

Am Rosch ha-Schana wird das Buch des Lebens geöffnet. Juden grüßen einander: „Frohe Feiertage, mögest du [im Buch des Lebens] eingeschrieben sein.“ Am Ende des Jom Kippur, dem Neila-Gebet, werden Juden im Buch des Lebens versiegelt. Unser Schicksal für das neue Jahr steht fest.

Aber die Palästinenser haben kein Buch des Lebens. Sie haben nur das Buch des Todes. Anstatt dass Gott uns in seinem Buch versiegelt, hat Israel sie im Buch des Todes versiegelt. Ich empfinde große Trauer über eine solche Chilul Ha-Schem („Entweihung des Namens Gottes“).

Das Gebet Eyleh Ezkerah („An diese werde ich mich erinnern“) schildert das Martyrium von zehn der größten talmudischen Rabbiner während des römischen Aufstands. Es beschreibt die Folterungen, die sie erlitten, weil sie sich weigerten, sich vor dem brutalen Besatzer zu verbeugen, weil sie sich weigerten, das Lehren der Tora aufzugeben und die Tradition weiterzugeben. Einige wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber selbst im Todeskampf bewahrten sie Würde und Mut:

Rabbi Hananya ben Teradyon wurde in eine Thorarolle gewickelt, während er bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Seine Schüler beobachteten ihn und fragten ihn, was er sehe. Er antwortete, dass er die Rolle brennen sehe, aber die Buchstaben in den Himmel aufstiegen.

Vergleichen Sie dies mit diesen Worten, die der verstorbene Hamas-Führer Ismail Haniyeh, der selbst von Israel zum Märtyrer gemacht wurde, während der Operation „Gegossenes Blei“ (2008) äußerte:

„Wir sagen mit voller Zuversicht, dass wir uns, selbst wenn wir am Galgen hängen oder sie unser Blut auf den Straßen fließen lassen oder sie unsere Körper zerreißen, nur vor Gott verneigen und Palästina nicht aufgeben werden …“

Ayatollah Khamenei zollt dem Märtyrer Ismail Haniyeh Respekt

Wir Juden haben unsere Märtyrer, die wir für ihre Heiligkeit und ihren Mut angesichts des sicheren Todes verehren. Doch wir, die wir ein solches Martyrium erlitten haben, machen Märtyrer für das palästinensische Volk. Ihre Standhaftigkeit, ihr Mut, ihre Bereitschaft zu sterben – sind die gleichen wie unsere.

Israel ist heute nicht anders als die brutalen römischen Besatzer, die den Tempel zerstörten, Jerusalem eroberten und in Schutt und Asche legten. Im vergangenen Jahr verbrannte es Palästinenser bei lebendigem Leib, begrub sie in den Trümmern ihrer Häuser, verletzte sie und ließ sie auf der Straße wie Hunde verbluten, vergewaltigte ihre Männer, ließ ihre Kinder verhungern und zerstörte ihre Moscheen. Welch perversen Trost kann Israel daraus ziehen, dass es Gaza dasselbe Leid zufügt, das Rom uns angetan hat? Sind wir quitt? Können wir jemals quitt sein? Wird die Rechnung endlich beglichen, wenn wir sie auslöschen – etwas, das nicht einmal die mächtigen Römer erreichen konnten?

2 Gedanken zu „Jom Kippur: Sühne für Völkermord – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم“

