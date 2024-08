https://www.middleeasteye.net/opinion/ismail-haniyeh-killing-netanyahu-wants-war-without-end



Ermordung von Ismail Haniyeh: Netanjahu will einen Krieg ohne Ende.

Dies könnte ihm beschert werden

Richard Silverstein

6 August 2024

Die Ermordung des Hamas-Führers untergräbt nicht nur Irans neuen Reformführer, sondern beendet auch die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen und stärkt damit Israels Position

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses im US-Kapitol in Washington, DC, 24. Juli 2024 (Roberto Schmidt/AFP)

Die Ermordung des obersten militärischen Befehlshabers der Hisbollah, Fuad Shukr, und des politischen Führers der Hamas , Ismail Haniyeh, durch Israel in der vergangenen Woche hat die Region an den Rand eines totalen Krieges gebracht.

Eigentlich befindet sich die Region bereits im Krieg. Aber bisher war es ein kontrollierter, sorgfältig kalibrierter Konflikt – ein Katz-und-Maus-Spiel.

Israel hat diesen instabilen Status quo nun ins Wanken gebracht. Dabei hat es die 75 Jahre alte regelbasierte Ordnung, das Kriegsrecht und das humanitäre Völkerrecht zerstört. Israel hat sich über den Internationalen Strafgerichtshof und den Internationalen Gerichtshof hinweggesetzt.

Sie könnten genauso gut gar nicht existieren.

Diese Institutionen wurden gegründet, um eine Wiederholung des Nazi-Holocausts zu verhindern. Stattdessen haben sie versagt, den Völkermord in Gaza zu verhindern.

Sie haben versagt, weil die westlichen Nationen, die diese Protokolle eingeführt haben, sie aufgegeben haben.

Die USA, Deutschland, das Vereinigte Königreich und andere haben Israel bewaffnet. Sie haben das Töten politisch und moralisch unterstützt. Sie haben praktisch nichts getan, um es zu stoppen. Der Zusammenbruch dieser internationalen Ordnung ist ihre Schuld.

Eskalation des Konflikts

Die New York Times berichtete kürzlich unter Berufung auf nicht näher bezeichnete „nahöstliche“ Quellen, dass Haniyeh durch eine Bombe getötet wurde, die Monate zuvor in das Teheraner Gästehaus geschmuggelt worden war, in dem er sich aufhielt.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass diese Information über den Mossad kam, da einer der Reporter des Artikels, Ronen Bergman, dafür bekannt ist, dass er enge Verbindungen zum israelischen Geheimdienst hat – und nur der Mossad kann so detaillierte Kenntnisse über den Mordplan haben.

Die NYT sagt nicht, wie das Gerät angeblich in das Gästehaus gelangte oder wie es in dem Zimmer platziert wurde. Falls dies zutrifft, scheint die Art des Zugangs, den diese Operation erforderte, darauf hinzudeuten, dass der Mossad einen hochrangigen und vertrauenswürdigen Maulwurf im Apparat des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) hatte.

IRGC-Beamte haben die Darstellung der Times vehement bestritten. Sie behaupten, dass eine israelische Rakete oder Drohne eingesetzt wurde.

Sie weisen auch auf die Möglichkeit hin, dass Israel Haniyehs Aufenthaltsort durch die Installation von Spionagesoftware auf seinem Mobiltelefon ausfindig machen konnte, die GPS-Daten für den Anschlag lieferte. Ein ranghoher Hamas-Beamter, der im Gebäude anwesend war , wies die Darstellung der Times ebenfalls zurück.

Dieses israelische Attentat richtete sich gegen den Hauptgegner in der Region, den Iran. Möglicherweise sollte damit auch das politische Ansehen des neu ins Amt gekommenen reformorientierten Präsidenten Masoud Pezeshkian untergraben werden.

Israel bevorzugt eine Hardliner-Führung, da seine Interessen regionale Instabilität und die Eskalation von Konflikten vorschreiben.

Die Tötung ist auch ein Affront gegen die Versuche der Regierung Biden, einen Waffenstillstand für den Gazastreifen auszuhandeln. Seit Monaten sabotiert der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt Vorschläge von katarischen Vermittlern und US-Beamten. Er tat dies, weil er den Krieg braucht, um an der Macht zu bleiben.

Ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter, der aus Protest gegen die US-Politik gegenüber dem Gazastreifen zurückgetreten ist, sagt, dass Israel einen Krieg gegen die Hisbollah aus „politischen Gründen“ anstrebt. Auch dies würde den politischen Interessen des Premierministers dienen.

Wenn Haniyeh getötet wird, sind die Waffenstillstandsgespräche gescheitert. Die Hamas wird möglicherweise nie wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Das ist genau das, was Netanjahu will – einen Krieg ohne Ende.

Perfektes Timing

Die Regierung Biden hat sich nach der Ermordung blamiert und behauptet, sie sei weder an der Ermordung beteiligt gewesen, noch habe sie davon gewusst.

Außenminister Antony Blinken weigerte sich später, die katastrophalen Auswirkungen der Ermordung Haniyehs auf die Aussichten auf einen Waffenstillstand anzuerkennen.

„Es ist dringend notwendig, dass alle Parteien in den kommenden Tagen die richtigen Entscheidungen treffen, denn diese Entscheidungen entscheiden darüber, ob sie auf diesem Weg der Gewalt, der Unsicherheit und des Leidens bleiben oder ob sie sich auf etwas zubewegen, das für alle Beteiligten viel besser ist“, sagte Blinken.

„Ein Waffenstillstand ist… im Interesse der Israelis, er ist im Interesse der Palästinenser. Er liegt im Interesse der Region. Solange sich also jeder darauf konzentriert, was seine Kerninteressen sind, werden wir eine Einigung erzielen.“

Es ist klar, dass Netanjahu mit dieser Einschätzung der israelischen Interessen nicht einverstanden ist.

Netanjahu hat das Attentat mit äußerster Präzision geplant: kurz nach seiner großen Rede vor dem US-Kongress, in der er sein eigenes und das Lob Israels sang.

Er nutzte auch die politischen Turbulenzen in Washington, wo ein schwacher US-Führer kürzlich gezwungen war, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen.

Der israelische Ministerpräsident setzte darauf, dass die Regierung nicht in der Lage oder nicht willens war, sich gegen die Tat zu stellen oder sie zu kritisieren (was der Fall war). Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat keine politische Entscheidungsbefugnis, selbst wenn sie einen anderen Ansatz vorschlagen wollte.

Der israelische Ministerpräsident hat den Demokraten ein blaues Auge verpasst, obwohl sie die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und den Libanon nachdrücklich unterstützt haben.

Beleidigung der nationalen Ehre

Irans Großayatollah Khamenei berief innerhalb von fünf Stunden nach der Ermordung eine Dringlichkeitssitzung zur nationalen Sicherheit ein. Er ordnete iranische Vergeltungsmaßnahmen an, wobei unklar ist, was das bedeutet.

Es ist klar, dass Teheran die Absicht hat, diese Beleidigung seiner nationalen Ehre mit einem kräftigen Schlag zu rächen. Das könnte dazu führen, dass Irans engster regionaler Verbündeter, die Hisbollah, ebenfalls Israel angreift. Sobald dies geschieht, ist damit zu rechnen, dass Israel seine eigene Vergeltungsmaßnahme einleiten wird.

Israel hat seit dem 7. Oktober 2023 einen Krieg mit der Hisbollah angestrebt. Sein Verteidigungsminister Yoav Gallant drängte sogar auf einen Präventivschlag gegen die libanesische Miliz, bevor er die Hamas angriff. Dieser Plan wurde jedoch angesichts des Widerstands der USA aufgegeben.

Er tat dies, weil die Hisbollah ein weitaus mächtigerer Gegner ist als die Hamas. Sie kann Zehntausende von hochmodernen Raketen auf Israels Großstädte, darunter Tel Aviv (wo sich das Hauptquartier des israelischen Militärs befindet) und Haifa, abschießen.

Diese Angriffe und Gegenangriffe könnten zu einem totalen regionalen Krieg führen. Sollte Israel direkte Luftangriffe auf iranisches Gebiet starten, würde der Iran dies wahrscheinlich als Casus Belli betrachten. Dann stünden wir vor einem Konflikt, über den niemand die Kontrolle hätte. Die materiellen Schäden und die Zahl der Todesopfer wären enorm.

Er würde auch nicht auf Israel und den Iran beschränkt bleiben. Alle Verbündeten des Iran in Syrien, Libanon, Irak und Jemen würden mit hineingezogen werden.

Auf der anderen Seite versprechen die USA, im ersten regionalen Nahostkonflikt seit dem arabisch-israelischen Krieg von 1973 zum direkten Kombattanten zu werden. Axios berichtet, dass Biden am 4. August eine Telefonkonferenz mit den G7-Außenministern abhielt, in der er ihnen mitteilte, dass sie in den nächsten 24 Stunden mit einem iranischen Hisbollah-Angriff rechnen müssten.

Biden hat Netanjahu militärische Unterstützung gegen einen solchen Angriff zugesichert und versprochen, die US-Militärpräsenz zu erhöhen. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erläuterte die in die Region zu entsendenden Marine- und Luftwaffenressourcen: „Die USA entsenden eine Flugzeugträgerkampfgruppe, ein Jagdgeschwader und zusätzliche Kriegsschiffe in den Nahen Osten, um die Region auf einen iranischen Vergeltungsschlag vorzubereiten“, heißt es in einem CNN-Bericht.

Die Politik der US-Regierung steht im Widerspruch zur öffentlichen Meinung in den USA, die Bidens und Israels Herangehensweise an den Konflikt ablehnt.

Die Amerikaner wollen nicht in einen weiteren Krieg im Nahen Osten hineingezogen werden – einen Krieg, den der Präsident wissentlich oder unwissentlich fördert.

Richard Silverstein schreibt den Blog Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Auswüchse des israelischen Sicherheitsstaates widmet. Seine Arbeiten sind in Haaretz, The Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essaysammlung A Time to Speak Out (Verso) bei, die dem Libanonkrieg 2006 gewidmet ist, und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …