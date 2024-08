https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/assassination-ismail-haniyeh-will-strengthen-resistance-resolve



Ermordung von Ismail Haniyeh wird die Entschlossenheit des Widerstands stärken

Von Ali Abunimah

Power Suits

31. Juli 2024

Hamas-Führer Ismail Haniyeh während eines Protestes beim Großen Marsch der Rückkehr entlang der Grenze zwischen Gaza und Israel im Mai 2018.

Mahmoud Khattab APA images

Die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh am frühen Mittwoch in Teheran ist eine bedeutende Eskalation, die die Region näher an einen totalen Krieg bringt, den Israel angeblich nicht will, aber offenbar alles in seiner Macht stehende tut, um ihn zu provozieren.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach dem israelischen Bombenangriff auf den Libanon am Dienstagabend, bei dem drei Zivilisten ums Leben kamen. Israel behauptete, es habe Fuad Shukr, den ranghöchsten Militärfunktionär der Hisbollah und engen Vertrauten ihres Führers Hasan Nasrallah, getroffen. Die Hisbollah bestätigte das Martyrium von Shukr im Laufe des Mittwochs und erklärte, Nasrallah werde „morgen während der Beerdigung von Kommandant Shukr unseren politischen Standpunkt zu diesem Verbrechen bekannt geben“.

Israel hat sich wie üblich nicht offiziell zu der Ermordung von Ismail Haniyeh und seinem Leibwächter Wasim Abu Shaaban in der iranischen Hauptstadt geäußert, wo der Hamas-Führer am Dienstag bei der Amtseinführung von Präsident Masoud Pezeshkian anwesend war.

In einer kurzen Ansprache am Mittwoch warnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Öffentlichkeit, dass „schwierige Tage vor uns liegen“ und sagte, dass „wir vereint und entschlossen gegen jede Bedrohung stehen werden“.

Er äußerte sich nicht zur Ermordung Haniyehs und bekräftigte stattdessen seine Haltung, den Krieg gegen den Gazastreifen nicht durch eine Vereinbarung mit der Hamas zu beenden. Mit Blick auf den internationalen und nationalen Druck sagte Netanjahu: „Ich habe diesen Stimmen damals nicht nachgegeben, und ich gebe ihnen auch jetzt nicht nach.“

Doch zumindest ein israelischer Beamter, der Minister für Kulturerbe, Amihai Eliyahu, feierte die Tötung. Er postete auf X, ehemals Twitter, dass dies der richtige Weg sei, die Welt von diesem Dreck zu reinigen“.

„Keine imaginären ‚Friedens‘- oder Kapitulationsabkommen mehr, keine Gnade mehr für diese Söhne des Todes“, fügte Eliyahu hinzu.

Trotz des offiziellen Schweigens Israels gibt es nur wenige, die an seiner Verantwortung zweifeln, nicht zuletzt der Iran, wo die Tötung Haniyehs auf iranischem Boden als schwere Verletzung seiner Souveränität und Sicherheit angesehen werden wird.

„Das verbrecherische, terroristische zionistische Regime hat unseren lieben Gast auf unserem Territorium zum Märtyrer gemacht und unseren Kummer verursacht, aber es hat auch den Boden für eine harte Bestrafung bereitet“, sagte Ayatollah Ali Khamenei, Irans oberster Führer.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans erklärte, Haniyeh und sein Leibwächter seien in dem Haus, in dem sie sich aufhielten, getötet worden. Das Korps fügte hinzu, dass der Anschlag untersucht werde und Einzelheiten zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben würden.

Khalil al-Hayya, ein ranghoher Hamas-Beamter, sagte, Haniyeh sei „direkt“ durch einen Raketenangriff getötet worden, der Fenster, Türen und Wände des Zimmers, in dem er sich aufhielt, zerstört habe. Al-Hayya fügte hinzu, dass Israel darauf abziele, „die gesamte Region zu verbrennen … weil sie ihre Ziele im Gazastreifen nicht erreicht haben“, ein Abkommen ablehnten und „ihre Aggression trotz aller Misserfolge fortsetzen wollen“.

Haniyehs Familie massakriert

Zu den letzten öffentlichen Worten Haniyehs gehören die, die er einen Tag vor seiner Ermordung an Khamenei richtete. Haniyeh erzählte dem iranischen Führer, dass er während des israelischen Völkermords mehr als 60 Mitglieder seiner Familie im Gazastreifen verloren habe, darunter drei Söhne, eine Schwester und viele Enkelkinder.

Nach der Ermordung mehrerer seiner Familienmitglieder durch Israel im April sagte Haniyeh: „Das Blut meiner Kinder und Enkelkinder ist nicht wertvoller als das Blut der Kinder des palästinensischen Volkes“.

„Ich danke Gott für diese Ehre, die er mir durch das Martyrium meiner drei Söhne und einiger meiner Enkelkinder erwiesen hat“, fügte Haniyeh hinzu.

Nach der Nachricht von der Ermordung Ismail Haniyehs sagte sein ältester Sohn Abd al-Salam: „Wir haben uns daran gewöhnt, die Nachricht vom Märtyrertod zu erhalten, wie unser ganzes Volk, wir haben uns an den Sieg oder den Märtyrertod gewöhnt.“

Er fügte hinzu, dass Israel sich „täuscht“, wenn es glaubt, die Ermordung von Führern des Widerstands würde den palästinensischen Befreiungskampf aufhalten.

Ismail Haniyeh wurde 1962 im Flüchtlingslager Beach in Gaza als Sohn einer Familie geboren, die ursprünglich aus der palästinensischen Stadt Majdal Asqalan stammte, die nach der zionistischen Eroberung 1948 in Ashkelon umbenannt wurde.

Anfang der 1980er Jahre studierte er Literatur an der Islamischen Universität von Gaza und schloss sich dem islamischen Studentenblock an.

Er war während der ersten Intifada aktiv, dem Massenaufstand im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland, der 1987 begann, im selben Jahr, in dem die Hamas gegründet wurde. Haniyeh gehörte zu den frühen Mitgliedern der Gruppe und wurde ein enger Vertrauter ihres Gründers Scheich Ahmed Jassin, der 2004 von Israel ermordet wurde.

Als Aktivist gegen die Besatzung wurde Haniyeh wiederholt von Israel inhaftiert, wobei er drei Jahre lang in israelischen Gefängnissen saß. Danach gehörte er 1992 zu Hunderten von palästinensischen Führern und Aktivisten, die von Israel in den Libanon ausgewiesen wurden.

Nach der Unterzeichnung des Osloer Abkommens zwischen der Palästinensischen Befreiungsorganisation und Israel im Jahr 1993 kehrte er nach Gaza zurück. Im Jahr 1997 wurde er Assistent von Scheich Jassin.

Jassin war gerade von Israel aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem ein israelisches Attentat auf den ranghohen Hamas-Führer Khaled Meschaal in Amman, Jordanien, fehlgeschlagen war. Israelische Agenten hatten Meschaal ein Gift ins Ohr gesprüht. König Hussein von Jordanien verlangte, dass Israel das Gegengift bereitstellt, was es auch tat, und dass es Jassin freilässt.

Haniyehs Aufstieg zur Führungspersönlichkeit

Mit seiner Rückkehr nach Gaza kehrte Haniyeh auch in das bescheidene Elternhaus zurück, in dem er im Flüchtlingslager Beach geboren und aufgewachsen war. Haniyeh wurde im gesamten Gazastreifen zu einem bekannten und beliebten Anführer, unter anderem dadurch, dass er regelmäßig während der Freitagsgebete in Moscheen im gesamten Gebiet predigte.

Nach dem Sieg der Hamas bei den Parlamentswahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen im Jahr 2006 wurde Haniyeh Premierminister einer kurzlebigen Regierung der nationalen Einheit. Diese Regierung wurde durch ein von den Vereinigten Staaten unterstütztes Komplott beendet, das darauf abzielte, die Hamas mit Hilfe von Milizen zu stürzen, die mit ihrem Hauptkonkurrenten Fatah verbunden waren, der die Palästinensische Autonomiebehörde bis zu diesem Zeitpunkt vollständig kontrolliert hatte.

Der von den USA unterstützte Staatsstreich war im Westjordanland erfolgreich, scheiterte jedoch im Gazastreifen. Haniyeh blieb Ministerpräsident im Gazastreifen, während Israel mit Unterstützung und Komplizenschaft der USA, der Europäischen Union, Kanadas, einiger arabischer Staaten und der von Mahmoud Abbas in Ramallah geführten Palästinensischen Behörde eine verheerende Belagerung über das Gebiet verhängte.

Haniyeh war unter den palästinensischen Fraktionen als Versöhner bekannt und trat 2014 in einem erneuten Versuch, eine nationale Einheit zu erreichen, als Premierminister im Gazastreifen zurück. Dies geschah nach der Unterzeichnung eines Abkommens mit einer Delegation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), das als Schati-Abkommen bekannt ist, weil es in Haniyehs Haus im Lager al-Schati, wie das Lager Beach auf Arabisch heißt, unterzeichnet wurde.

Doch die Hindernisse, die einer Einigung im Wege standen – vor allem das Beharren der Palästinensischen Autonomiebehörde auf der Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit mit Israel und die Einwände der ausländischen Sponsoren der Regierung in Ramallah – torpedierten jeden Versuch, die Kluft zu überwinden.

Im Mai 2017 wurde Haniyeh zum Vorsitzenden des Politbüros der Hamas gewählt und trat damit die Nachfolge von Khaled Meshaal an. Dies fiel mit der Veröffentlichung einer neuen politischen Charta durch die Hamas zusammen, in der die Unabhängigkeit der Gruppe von der Muslimbruderschaft bekräftigt wurde.

In dem Dokument wurde die Bereitschaft der Hamas bekundet, einen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen zu akzeptieren.

In der neuen Charta heißt es, dass der „Konflikt mit dem zionistischen Projekt und nicht mit den Juden aufgrund ihrer Religion“ besteht. Die Hamas kämpft nicht gegen die Juden, weil sie Juden sind, sondern sie kämpft gegen die Zionisten, die Palästina besetzen. Dabei sind es die Zionisten, die das Judentum und die Juden ständig mit ihrem eigenen kolonialen Projekt und illegalen Gebilde identifizieren.“

Widerstand ein „legitimes Recht“

In der überarbeiteten Charta heißt es weiter, dass der Widerstand, einschließlich des bewaffneten Widerstands, „ein legitimes Recht“ ist, das durch das Völkerrecht garantiert wird. Sie signalisierte aber auch, dass der bewaffnete Widerstand ein Mittel zum Zweck sei, und dass die Hamas bereit sei, wenn diese Ziele – die Befreiung und Selbstbestimmung der Palästinenser – mit politischen Mitteln erreicht werden könnten.

Die Hamas hatte gehofft, durch diese weitreichenden Zugeständnisse und politischen Vorstöße ähnlich wie die irische republikanische Bewegung Sinn Fein und der mit ihr verbundene bewaffnete Flügel, die IRA, in die internationale politische Arena aufgenommen zu werden.

Die Hamas unterstützte auch die Massenproteste im Gazastreifen ab 2018, die als “ Großer Marsch der Rückkehr“ bekannt wurden – ein Versuch, internationale Unterstützung zu gewinnen und Druck auf Israel auszuüben, damit es die Belagerung des Gazastreifens beendet. Israel reagierte mit der Entsendung von Scharfschützen, die Tausende unbewaffnete Zivilisten ermordeten und verstümmelten.

Da Israel und die USA alle politischen Angebote strikt ablehnten, sah die Hamas keine andere Möglichkeit, als den bewaffneten Widerstand fortzusetzen und zu eskalieren, was schließlich in der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober 2023 gipfelte.

Mit der Übernahme der Rolle als oberster Hamas-Führer zog Haniyeh von Gaza nach Doha um. Von der katarischen Hauptstadt aus konnte er internationale Diplomatie und Verhandlungen führen, einschließlich einer zentralen Rolle bei den bislang erfolglosen Bemühungen um ein Ende des völkermörderischen Krieges Israels in Gaza und einen gegenseitigen Austausch von Gefangenen.

Nach der Ermordung Haniyehs bekräftigte Israel, dass es nach wie vor eine Vereinbarung zur Freilassung seiner Gefangenen im Gazastreifen anstrebt – eine perverse und zynische Aussage, nachdem es seinen wichtigsten palästinensischen Gesprächspartner ermordet hatte.

Haniyeh wurde von den Palästinensern als bedeutender und beliebter nationaler Führer angesehen und hatte weitreichende internationale Anerkennung erlangt, da er als Gesprächspartner in den wichtigsten Hauptstädten der Welt wie Moskau, Peking und Ankara fungierte. Eine im März, sechs Monate nach dem israelischen Völkermord, im Westjordanland und im Gazastreifen durchgeführte Meinungsumfrage ergab, dass er in einem möglichen Duell mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, 70 Prozent der Stimmen erhalten würde.

Nach der Ermordung von Haniyehs Stellvertreter und wichtigem Verhandlungsführer Saleh al-Arouri in Beirut im Januar – eine Tat, die ebenfalls weithin Israel zugeschrieben wird – erklärte der nun ausgeschiedene Hamas-Chef:

„Eine Bewegung, die ihre Führer und Gründer als Märtyrer für die Würde unseres Volkes und unserer Nation opfert, wird niemals besiegt werden, und solche Attentate machen sie nur noch stärker, widerstandsfähiger und entschlossener.“

Maureen Clare Murphy trug zur Recherche bei.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …