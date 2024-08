https://thecradle.co/articles/israel-isnt-crazy-its-just-mad



Israel ist nicht verrückt, es ist nur MAD

Von Daniel Nammour & Scharmine Narwani

31. JULI 2024

Schon vor seiner Gründung hat Israel ganz bewusst und sehr rational eine „MAD-Strategie“ gegenüber seinen Feinden und Verbündeten verfolgt und sie darauf trainiert, sein schlechtes Verhalten jederzeit zu akzeptieren.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli hat Israel zwei hochrangige Vertreter der Widerstandsachse ermordet, die in dieser Runde des Konflikts noch nie so hochrangig gewesen sind.

Zunächst wurde der oberste Hisbollah-Befehlshaber Fuad Shukr bei einem israelischen Luftangriff auf sein Wohnhaus im dicht besiedelten Beiruter Vorort Dahiyeh getötet, wobei mehrere Zivilisten starben und über 70 verletzt wurden.

Das zweite Ziel war am 31. Juli um 2 Uhr morgens der Führer des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh – eine zentrale Figur bei den Waffenstillstandsverhandlungen -, der sich in Teheran aufhielt, um an der Amtseinführungszeremonie des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilzunehmen.

Innerhalb weniger Stunden gelang es Israel, drei Mitglieder der Widerstandsachse anzugreifen: Libanon, Palästina und Iran. Damit verletzte Tel Aviv eine ganze Reihe von internationalen Gesetzen, diplomatischen Konventionen und Gepflogenheiten, die politische Morde verbieten, und verletzte gleichzeitig die territoriale Integrität von zwei UN-Mitgliedstaaten in eklatanter Weise.

Seit seinem Krieg gegen den Gazastreifen hat Israel schnell den Status eines globalen Parias erlangt, nicht nur wegen seines per Live-Stream übertragenen Völkermords, bei dem mindestens 40.000 palästinensische Zivilisten – darunter 15.000 Kinder – getötet wurden, sondern auch wegen der beispiellosen Urteile und Beratungen, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und dem Internationalen Gerichtshof (IGH) über Israels Kriegsverbrechen noch im Gange sind.

Die Brandstiftung von Tel Aviv in der vergangenen Nacht wirft daher die Frage auf, ob Israel einfach nur verrückt ist. Sieht es nicht, dass sich die weltweite Kritik zusammenbraut, dass die Boykotte zunehmen, dass seine Allianzen schwinden, dass es in den sozialen Medien wütet und dass es sich immer mehr isoliert?

Israel geht es nur um den MAD

Die einfache Antwort ist nein. Die aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen waren völlig rational und haben sich auf eine einzige übergeordnete Strategie gestützt, von der der Staat nicht abgewichen ist.

Das zionistische Projekt erkannte von Anfang an seine geografischen, bevölkerungsmäßigen, politischen und wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten und setzte – sehr berechnend – etwas um, das wir als „MAD-Strategie“ bezeichnen können, um seine Ziele zu erreichen und dann weit über seine geopolitische Gewichtsklasse hinauszuwachsen.

Die MAD-Strategie ist eine seltsame, aber wirksame Strategie, die sich aus dem Lehrbuch der Abschreckungstheorie ableitet:

Die Schaffung einer bedrohlichen Präsenz durch einen aggressiven Ruf mit einem Hauch von Wahnsinn wird Ihre Feinde davon abhalten, Sie anzugreifen. Sie würden niemanden angreifen, der seinen Feind mitnimmt, wenn er fällt.

Dies ist die Essenz der israelischen Strategie gegenüber Freunden und Feinden gleichermaßen, und wenn man sie einmal verstanden hat, ist es schwer, diese Taktik in allen Beziehungen des Staates nicht mehr zu erkennen.

Nach der Militäroperation des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober letzten Jahres – und gerade als US-Präsident Joe Biden auf dem Weg nach Tel Aviv war, um Israel seine Unterstützung zuzusichern – griff die Besatzungsarmee das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza an und tötete Hunderte von Zivilisten, die Schutz und medizinische Hilfe suchten. Der Angriff erfolgte nicht zufällig. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich bewusst für diese Optik entschieden. Er wollte den US-Präsidenten in die Enge treiben, damit er seine Politik unterstützt, egal wie schrecklich die Gräueltat war.

Dies ist eine seit langem praktizierte zionistische Taktik, um die Zielpersonen zu zähmen und darauf vorzubereiten, israelisches Fehlverhalten zu akzeptieren und zu erwarten.

Netanjahu hat dieses gefährliche Spiel auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin während des Syrienkriegs gespielt. Nach jedem Treffen mit dem mächtigen russischen Staatschef führte der israelische Premierminister harte Schläge gegen Syrien durch – wiederum, um die Russen zu zähmen und darauf vorzubereiten, israelisches Fehlverhalten zu akzeptieren und zu erwarten.

Heute setzt Israel bei seinen Angriffen auf die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland das gesamte Spektrum seiner MAD-Strategie ein – Vergewaltigungen, Morde, Amputationen, Enthauptungen, Folter – und das ungestraft. Von Verbündeten, Feinden und der Weltbevölkerung wird erwartet, dass sie die Bilder und Daten akzeptieren und sich auf noch schlimmere Szenarien einstellen.

Es ist nicht wahr, dass Tel Aviv irrational handelt. Die Umsetzung der MAD-Strategie ist eine rationale Entscheidung für eine kleine Einheit, die ihren übergroßen Willen nicht nur ihren Nachbarn, sondern auch den Weltmächten und internationalen Institutionen aufzwingen muss.

MAD, vor 1948

MAD ist keine neue israelische Strategie; ihre Anfänge liegen in den Jahren vor der Staatsgründung, als zionistische Milizen genau die britischen Streitkräfte bombardierten und töteten, die die jüdische Einwanderung nach Palästina ermöglicht hatten, und militärische Operationen zur ethnischen Säuberung der einheimischen Bevölkerung des Landes starteten.

Israel hat von Anfang an eine offensive „bedrohliche Präsenz“ gezeigt: Terrorakte jüdischer Milizen wie der Stern-Bande und der Irgun, die 1944 britische Diplomaten in Kairo ermordeten, 1946 das King David Hotel in die Luft sprengten, 1947 das Massaker von Deir Yassin verübten und 1948 die palästinensische Nakba auslösten.

Doch anstatt für ihre Verbrechen bestraft zu werden, wurden die Zionisten mit einer UN-Abstimmung belohnt, durch die der Staat Israel 1947 offiziell gegründet wurde. Das schlechte Verhalten hatte außerordentliche Belohnungen geerntet, warum also die Strategie aufgeben?

Der Großteil der frühen zionistischen Terrormilizen bildete später die israelische Armee. Der Politiker, der die ethnische Säuberung der Palästinenser angeordnet hatte, wurde zum „Vater Israels“ ernannt und wurde der erste Premierminister des Landes. Andere Milizenführer stiegen in rascher Folge in diesen Rang auf – Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir – einige von ihnen erhielten den Friedensnobelpreis. Auch hier zahlte sich schlechtes Verhalten aus.

Nach der Gründung Israels belohnte eine Reihe von Kriegen mit den arabischen Nachbarn in den Jahren 1956, 1967, 1973 und 1982 Israel mit weiteren Gebietsgewinnen, mehr Siedlungen und einem größeren Sitz am internationalen Tisch. Ein ständiger Strom israelischer militärischer und geheimdienstlicher Aggressionen wurde auf eine Region losgelassen, die sich über ein Gebiet erstreckte, das 250 Mal so groß war wie Israel und den Libanon, Syrien, Irak, Iran, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Tunesien, Ägypten und Uganda umfasste.

All dies war nur durch die umfassende diplomatische, wirtschaftliche, militärische und mediale Unterstützung des Westens möglich, der sich große Mühe gab, Israels dreiste, illegale Provokationen zu vertuschen und stattdessen die israelischen Friedensbemühungen, seine „Demokratie“, seine „disziplinierte und fortschrittliche“ und unbesiegbare „moralische“ Armee, die das „jüdische gelobte Land“ schützt, in den Vordergrund zu stellen. Kurz gesagt: Indem sie Tel Aviv dabei helfen, die Weltöffentlichkeit zu „pflegen und zu zähmen“, schaffen Israels westliche Verbündete die Voraussetzungen dafür, dass die internationale Gemeinschaft israelisches Fehlverhalten als wesentlichen westlichen „Vorposten der Zivilisation“ akzeptiert und erwartet.

Die MAD-Handschuhe ausziehen

Dann kam die palästinensische Widerstandsoperation am 7. Oktober, bei der Israel innerhalb weniger Stunden den völligen Zusammenbruch seines Abschreckungsstatus erlebte.

Um das Ausbluten zu stoppen, musste Israel von einer aktiven Drohgebärde zu einem Anflug von Wahnsinn eskalieren.

Das bedeutete: keine roten Linien und keine Masken mehr. Die aus dem Ruder gelaufenen, vom Talmud inspirierten, religiös-extremistischen, völkermörderischen Hetzreden, die von einer Vielzahl israelischer Beamter und Einflussnehmer auf die Fernsehbildschirme gespült wurden, können nur als Absicht angesehen werden. Der Besatzungsstaat hat die Zensur von militärischen Details fest im Griff. Aber er sah keine Veranlassung, den Strom belastender, rassistischer Tiraden seiner eigenen Beamten zu stoppen.

Für den Laien oder den durchschnittlichen westlichen Nachrichtenkonsumenten ist dieses „neue“ israelische Verhalten überraschend und unberechenbar und lässt vermuten, dass die Israelis irgendwie irrational sind. Für strategisch denkende Menschen war dies nur eine weitere Eskalation in Israels altbewährter MAD-Strategie, die darauf abzielt, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, immer schlimmer werdendes Verhalten zu tolerieren und sie zu schockieren, damit sie untätig bleibt.

Israels Aktionen in MAD-Begriffen

Netanjahu und Co. sind keine Verrückten; alle ihre grausamen MAD-Maßnahmen sind gut durchdacht und kaltblütig geplant. Ihr Hauptziel ist es, einen Zustand zu erreichen, den der Strategiemeister Sun-Tzu im 4:

Wenn die Gegner nicht bereit sind, mit dir zu kämpfen, dann deshalb, weil sie glauben, dass dies ihren Interessen zuwiderläuft, oder weil du sie in diesem Sinne irregeführt hast.

Gegen MAD: die Behandlung des Widerstands

Seit 1948 sind nur wenige wirklich aufgestanden, um Israels MAD-Strategie etwas entgegenzusetzen. Im Sinne von MAD wäre die Lehrbuchdefinition einer Gegenmaßnahme folgende: „sich dem Verrückten entgegenstellen und ihm den Sieg verweigern“. Aber Israels viel stärkere Verbündete waren bisher nicht bereit, die Beziehung und ihre vermeintlichen Vorteile zu riskieren, während Israels regionale Feinde ihre Kriege verloren oder nicht in der Lage waren, Lösungen durchzusetzen.

Der Status quo änderte sich jedoch mit der Gründung der westasiatischen Achse des Widerstands, einer Allianz aus staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, zu denen der Iran, Syrien, die libanesische Hisbollah, die palästinensische Hamas, die jemenitische Ansarallah, die irakische Hashd al-Shabi und andere gehören.

Über Jahrzehnte hinweg hat diese Achse die bedrohliche Machtprojektion Israels sorgfältig dezimiert und, was besonders wichtig ist, die Praxis eingeführt, mit gleicher Münze zurückzuschlagen, wenn dies möglich ist. Einige bemerkenswerte Meilensteine:

Operation Accountability: Als Israel 1993 zivile Dörfer im Libanon angriff, schlug die Hisbollah mit neuen Raketen auf zivile israelische Ziele zurück. Dieser Gegenschlag zwang Israel dazu, ein erstes informelles Abkommen zu akzeptieren, um die Angriffe auf zivile Ziele zu minimieren.

Operation Trauben des Zorns: In größerem Umfang als die Zusammenstöße von 1993 wurde 1996 ein formelles Abkommen geschlossen, in dem eindeutig festgelegt wurde, dass das Anvisieren von Zivilisten eine rote Linie im Konflikt darstellt.

2000 Rückzug aus dem Libanon: Nach 18 Jahren Zermürbungskrieg im Libanon war Israel gezwungen, sich ohne Bedingungen aus dem arabischen Land zurückzuziehen. Zu diesem denkwürdigen Anlass hielt der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, seine berühmte feurige Rede, in der er Israel für „schwächer als ein Spinnennetz“ erklärte und damit im Grunde alle grundlegenden Prämissen Israels und seiner militärischen Machtprojektion von der libanesischen Grenze aus in Frage stellte.

Der Krieg 2006: Nach einem Zwischenfall an der Grenze versucht Israel erneut sein Glück mit einem groß angelegten Krieg gegen den Libanon, erreicht aber seine Ziele nicht. Diesmal wird der 33-tägige Krieg durch eine UN-Sicherheitsresolution beendet, die besagt, dass weder zivile noch militärische Angriffe erlaubt sind.

Operation Al-Aqsa-Flut: Am 7. Oktober 2023 durchbrach die Hamas die ausgeklügeltste Mauer, die Israel jemals zur Kontrolle der Grenze zum Gazastreifen errichtet hatte. Diesmal wurde die Machtprojektion sogar innerhalb Israels durchbrochen, was Tel Aviv dazu zwang, einen nicht zu gewinnenden Krieg zu erklären, die innere Sicherheit zu schwächen, seine militärischen Ressourcen zu erschöpfen und seine Wirtschaft zu zerstören. Israel war gezwungen, über seine MAD-Strategie hinauszugehen, und wurde zu einem internationalen Paria.

Operation True Promise : Zum ersten Mal startet der Iran mehrere Drohnen- und ballistische Raketenangriffe auf Israel als direkte Vergeltung für die Angriffe Tel Avivs auf das iranische Konsulat in Damaskus. Bei den Vergeltungsschlägen am 13. und 14. April 2024 sah sich der Iran mit der Luftabwehr Israels, der USA, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs konfrontiert, konnte aber die drei anvisierten Ziele durchdringen und treffen.

Jemens Seeblockade: Als Reaktion auf Israels brutalen Militärangriff auf den Gazastreifen starteten die jemenitischen Streitkräfte eine anhaltende Kampagne, um die Durchfahrt aller Schiffe, die mit Israel verbunden sind, durch die asiatischen Wasserstraßen zu unterbinden. Da Israel mehr als 80 Prozent seiner Importe über den Seeweg bezieht, haben die jemenitischen Operationen Israels Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt, den lebenswichtigen Hafen von Eilat vollständig lahmgelegt und die Versicherungskosten für Israel in die Höhe getrieben.

Kurz gesagt, Israels MAD-Strategie kann von Freunden und Feinden gleichermaßen besiegt werden. Man muss MAD ins Gesicht sehen, sich verstecken und zurückschlagen. Je mehr Israel zurückgeschlagen wird, desto verrückter sieht es aus.

