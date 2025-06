https://www.caitlinjohnst.one/p/staring-down-the-barrel-of-war-with?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=165756570&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Erneut droht Krieg mit dem Iran

Caitlin Johnstone

12. Juni 2025

:

Nun, es sieht so aus, als stünden die USA erneut am Rande eines Krieges mit dem Iran.

US-Beamte erklären gegenüber der Presse, dass sie einen möglichen bevorstehenden israelischen Angriff auf den Iran erwarten, während Familienangehörige von US-Militärangehörigen bei der Evakuierung aus Stützpunkten in der Region unterstützt werden.

Dies geschieht, nachdem Teheran eine Warnung ausgesprochen hat, dass es alle US-Militärstützpunkte in Reichweite seiner Raketen angreifen werde, sollte es angegriffen werden. Berichten zufolge befinden sich etwa 50.000 US-Soldaten in 10 Stützpunkten, die in diesem Fall unter Beschuss geraten könnten.

Die USA evakuieren auch ihre Botschaft im Irak und haben die Ausreise von nicht unbedingt notwendigem Personal aus ihren Botschaften in Kuwait und Bahrain genehmigt.

https://x.com/Antiwarcom/status/1932937842432622779

Auf Fragen der Presse zu den Evakuierungen sagte Präsident Trump: „Sie werden evakuiert, weil es ein gefährlicher Ort sein könnte, und wir werden sehen, was passiert. Wir haben die Anweisung gegeben, sich zurückzuziehen.“

Trump erklärt offen seine Bereitschaft, den Iran anzugreifen, sollten die Atomverhandlungen scheitern, und sagt gleichzeitig, er sei nun „weit weniger zuversichtlich“, dass eine Einigung erzielt werden könne.

„Wenn sie keine Einigung erzielen, werden sie keine Atomwaffen haben; wenn sie eine Einigung erzielen, werden sie auch keine Atomwaffen haben“, sagte der Präsident in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview und fügte hinzu, dass „es besser wäre, dies ohne Krieg und ohne Todesopfer zu erreichen“.

Wenn die USA einen israelischen Angriff auf den Iran unterstützen und der Iran daraufhin mit der Tötung einer Reihe von US-Soldaten reagiert, könnte es zu einem umfassenden direkten Krieg zwischen den USA und dem Iran kommen.

Wie ich an dieser Stelle bereits mehrfach gesagt habe, wäre dies das absolut schlimmste Alptraumszenario für den Nahen Osten, das Schrecken entfesseln würde, die alle anderen schrecklichen Gräueltaten, die derzeit in der Region geschehen, in den Schatten stellen würden. Wie Trumps jetzige Direktorin für Nationale Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, sagte im Jahr 2019 (als sie sich noch öffentlich gegen Trumps Kriegstreiberei aussprach): „Was das amerikanische Volk wissen muss, ist, dass ein Krieg mit dem Iran den Krieg im Irak wie einen Spaziergang erscheinen lassen würde.“

https://x.com/TulsiGabbard/status/1131189216388554752

Es ist so dumm, dass dies immer wieder geschieht. All dies könnte vermieden werden, wenn die USA einfach aufhören würden, den genozidalen Apartheidstaat Israel zu unterstützen, egal was er tut. Die Tatsache, dass Washington trotz aller Kriegstreiberei und des Völkermords seit 2023 weiterhin Waffen nach Israel liefert, bedeutet, dass die USA alles unterstützen, was Israel tut.

Wenn es tatsächlich zu einem Krieg mit dem Iran kommt, werden Sie zweifellos westliche Experten und Politiker hören, die versuchen, dies als „Verstrickung“ der USA in einen weiteren Krieg im Nahen Osten oder als Krieg, in den Trump hineingezogen oder manipuliert wurde, darzustellen. Aber täuschen Sie sich nicht: Die USA hätten jederzeit von diesem Weg abkommen können und können es immer noch.

Wenn diese Büchse der Pandora geöffnet wird, dann weil das US-Imperium sich bewusst dafür entschieden hat.

________________

Titelbild über Adobe Stock.

