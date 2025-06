https://english.almayadeen.net/articles/opinion/trump-s-failures—israel-s–impasse-and-iran-s-apocalyptic



Trumps Misserfolge, die Sackgasse Israels und Irans apokalyptischer Trumpf

Daniel Lobato

Quelle: Al Mayadeen English

12. Juni 2025

Trotz des täglichen Gemetzels und der perversen kollektiven Folter haben die Palästinenser in Gaza, die Lebenden und die Getöteten, das israelische Regime in eine existenzielle Sackgasse manövriert.

Donald Trump wollte sich radikal von Joe Biden abgrenzen, indem er geopolitische Erfolge und die Beendigung „endloser Kriege“ versprach, doch in Wirklichkeit reiht sich sein Versagen nur aneinander. Abgesehen von den Erfolgen mit Russland und China kam im Nahen Osten im März der erste Rückschlag, als Trump „Israel“ erlaubte, die Massaker in Gaza wieder aufzunehmen und damit einen Waffenstillstand brach, den er als seinen persönlichen Erfolg zu Beginn seiner Amtszeit gepriesen hatte.

Trotz der Zustimmung der USA zur Wiederaufnahme des Gemetzels haben die Palästinenser vor einigen Wochen einen israelischen Gefangenen mit US-Staatsbürgerschaft aus Höflichkeit freigelassen, um Trumps tatsächliche Verhandlungsbereitschaft auszuloten. Als Gegenleistung erhielten sie lediglich verstärkte Massaker durch Israel und die erneute Zurschaustellung der Rolle der USA als Drahtzieher des Völkermords, die sie seit dem 7. Oktober 2023 innehat.

Dieser vorgetäuschte Verhandlungswille Trumps hat auch dazu geführt, dass sein Nahost-Gesandter vor einigen Tagen gescheitert ist, als er die palästinensische Widerstandsbewegung unter dem Deckmantel von Waffenstillstandsverhandlungen und unter Täuschung der palästinensischen Seite, wie von der Hamas aufgedeckt, zur Freilassung aller israelischen Gefangenen im Grunde ohne Gegenleistung aufforderte.

Dieser Trump, der sich selbst als hartnäckiger Verhandlungsführer gepriesen hat, ist verschwunden, nachdem er auch Ägypten und Jordanien erfolglos dazu gedrängt hat, bei der Entleerung Gazas von Palästinensern mitzuwirken – ein Punkt, an dem auch Biden, Europa und die Emirate mit El Sisi und Abdallah gescheitert sind. Der einzige Moment der Erleichterung für seinen angeschlagenen Narzissmus war der Erhalt von Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten, was wirklich nichts über Trumps überzeugende Überzeugungskraft aussagt, sondern über seine Korruption und die Herrschaftsverhältnisse des US-Imperiums.

Selbst Trump hat das düstere Bild der USA, die allein im UN-Sicherheitsrat einen Waffenstillstand in Gaza ablehnen, reproduziert, das auch sein Vorgänger gezeigt hatte. Nur einmal hat Biden versucht, das Image der USA aufzupolieren, und sich im März 2024 der Stimme enthalten, sodass eine Resolution für einen Waffenstillstand im Sicherheitsrat verabschiedet werden konnte, deren Umsetzung keiner der westlichen Sponsoren des Völkermords durchzusetzen geruhte. Natürlich haben sie sich auch nicht die Mühe gemacht, die Umsetzung der vor anderthalb Jahren erlassenen Vorsichtsmaßnahmen des IGH durchzusetzen. Auch „Israels“ Verbündeter an der Spitze der UNO, Antonio Guterres, hat sich nie die Mühe gemacht, diese zu fordern oder zumindest die Welt an die Existenz dieser Anordnungen des höchsten Gerichts der UNO zu erinnern.

Vorerst haben die USA die Fähigkeit verloren, direkt mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza zu verhandeln, bis garantierte Punkte aus den vorherigen Waffenstillstandsabkommen, wie eine langfristige Laufzeit, der Rückzug der israelischen Armee und die Versorgung der Bevölkerung mit allem Nötigen, aufgenommen werden.

Die Kontrolle und Dosierung von Lebensmitteln in Gaza als Druckmittel, um die Einwohner zu vertreiben, ist ein weiterer Misserfolg Trumps. Mit dem Export des US-Gefängnismodells nach Palästina sollte den Palästinensern maximale Unterdrückung und Demütigung auferlegt werden, damit sie Lebensmittel erhalten, die sie auf Dauer nicht tolerieren würden und selbst darum bitten würden, Palästina zu verlassen. Diese von Anfang an falsche Hypothese führte zur Ausweisung der UNRWA oder zur Vernichtung der lokalen NGOs, die Hilfsgüter verteilten, und zur Beauftragung einer von „Israel” und den USA gegründeten Söldnerfirma, GHF, mit der Aufgabe, die kollektive Folter im Vernichtungslager zu verstärken. Einige Tage später mussten die USA die Verteilung der mageren Lebensmittel unterbrechen, nachdem sie die Lebensmittelausgabestellen in Schlachthöfe für Palästinenser verwandelt hatten, die manchmal von GHF-Paramilitärs und manchmal von „Israel“ massakriert wurden. Bilder dieser Massaker unter hungernden Palästinensern haben die Risse im internationalen Schutz für „Israel“ vergrößert, sodass die Auftragnehmer der GHF die Lebensmittellieferungen eingestellt haben, bis die USA ihre Strategie überdenken.

Ein weiterer Misserfolg der USA, der als „strategische Neubewertung” verkleidet wurde, ist ihr Rückzug aus dem Krieg gegen den Jemen. Nach und nach haben die US-Medien die gigantischen Kosten in Milliardenhöhe des gescheiterten Kriegseinsatzes gegen den Jemen und vor allem die militärischen Verluste bekannt gegeben.

Dutzende abgeschossene Reaper-Drohnen, drei F18A, die aus ungewöhnlichen Gründen verloren gingen, eine F35, die kurz vor dem Abschuss stand, und mehrere beschädigte Flugzeugträger, insbesondere die Harry Truman, die laut US-Propaganda aufgrund einer surrealen „Kollision mit einem Handelsschiff“ für mehrere Jahre außer Dienst gestellt werden muss. In der realen Welt räumten US-Marinekommandanten ein, dass sie sich mit Kanonenfeuer gegen jemenitische Drohnen und Raketen verteidigen mussten, um sie abzuschießen, weil ihre Flugabwehr erschöpft war. Diese jemenitische Macht hatte bereits 2024 eine unverhohlene Angst bei europäischen Kriegsschiffen ausgelöst, die schließlich aus der Schlacht im Roten Meer flohen und die USA allein zurückließen.

Die erste Säule, die ein Imperium stützt, ist die symbolische Macht, die einen allgemeinen quasi-religiösen Glauben an seine Allmacht auferlegt. Daher wäre die gewisse Möglichkeit, dass der Jemen ein US-Kriegsschiff versenkt, und zwar etwas in der Geschichte noch nie Dagewesenes wie einen Flugzeugträger, eine Katastrophe für ein im Niedergang begriffenes US-Imperium.

Im Rahmen dieser Schadensbegrenzungsstrategie mussten die USA auch ihren Plan B gegen den Jemen aufgeben. Dieser Alternativplan sah eine Operation ähnlich der in Syrien vor, wo Al-Qaida-Milizen Damaskus aus den von der Türkei besetzten Gebieten erobert hatten. In diesem Fall hätte versucht werden sollen, die Regierung in Sanaa zu stürzen, indem eine Söldnerarmee aus dem von den Emiraten besetzten Süden des Jemen eingesetzt worden wäre. Die Symmetrie zwischen den beiden Operationen wäre absolut, aber anders als in Syrien bestand hier für die USA das reale Risiko eines vollständigen Sieges der von Ansar Allah geführten Regierung und der Vereinigung des gesamten jemenitischen Territoriums mit der Niederlage und Vertreibung der emiratischen Besatzer und ihrer Milizen.

Nach diesen sechs schrecklichen Monaten ist Trump gezwungen, neue Strategien zu entwickeln, um das zentrale Problem zu lösen, das seine israelische Kolonie langsam zerbricht, nämlich wie man Palästina von Palästinensern säubert, und auf das sich alle anderen regionalen Fronten, die die Schwächung der USA beschleunigen, überlagern. In der gegenwärtigen Sackgasse musste Trump zulassen, dass der Jemen seine Bestrafung des Tel Aviv-Regimes fortsetzt, wobei die israelische Siedlergesellschaft eine qualitative und quantitative, aber langsame Einkreisung und Zermürbung erleidet, die den USA Zeit verschafft, weiter darüber nachzudenken, wie sie die palästinensischen Rothäute vertreiben können.

Denn das ist der Grundpfeiler: Die einheimischen Palästinenser gehen nicht weg. Trotz des täglichen Gemetzels und der perversen kollektiven Folter haben die Palästinenser in Gaza, die Lebenden und die Geschlachteten, das israelische Regime in eine existenzielle Sackgasse manövriert. Zusammen mit den Millionen in der Westbank und den Millionen in den 1948 besetzten Gebieten bilden sie eine menschliche Masse, die zahlenmäßig den israelischen Siedlern, die sich allmählich auf der Flucht befinden, weit überlegen ist.

Die USA und Europa, Experten in Kolonialisierung, wissen, dass der Schlüssel in einem demografischen Krieg liegt, und stimmen mit „Israel“ überein, dass Gaza von Palästinensern geräumt werden sollte und, was noch wichtiger ist, dass die Westbank in Zukunft denselben Weg gehen sollte. Was sie unterscheidet, ist die Strategie, die sie verfolgen, um dies zu erreichen, wobei Europa die ethnische Säuberung auf „weniger gewalttätige” Weise durchführen will. Wenn sie Erfolg hätten, würde die „demokratische Normalität” „Israels” in den Medien wiederhergestellt werden. Die gesamte Verantwortung würde einigen Militärs, den Mitgliedern der Regierung Netanjahu und Letzterem selbst zufallen, der glücklich sterben könnte, nachdem er seine persönliche historische Mission erfüllt hätte. „Israel“ würde nach einigen Jahren der Buße rehabilitiert werden. Das ist nichts Neues, eine Kombination aus der fiktiven Entnazifizierung Deutschlands nach dem Krieg und der „demokratischen Normalität“ der USA nach der Ausrottung der Ureinwohner Nordamerikas. Aber sie haben keinen Erfolg, daher ihr Scheitern und ihre Stagnation.

Per Definition ist eine Sackgasse, in der sich „Israel“ und seine westlichen Unterstützer befinden, eine Ausmanöver-Situation, und in einer solchen Situation wird die Reaktion jedes Akteurs je nach den Risiken, die an diesem Ort bestehen, unterschiedlich ausfallen.

Die USA werden immer zwischen ihrem Wunsch nach einer endgültigen Verankerung der zionistischen Kolonie in der zukünftigen Geschichte und der Schadensbegrenzung für ihre schwindende imperiale Hegemonie lavieren. Für „Israel“ hingegen gibt es keine Möglichkeit einer zukünftigen Existenz, die nicht mit der kurzfristigen Eliminierung aller Palästinenser in Gaza durch Vertreibung oder Mord verbunden ist, um das demografische Gleichgewicht zwischen Siedlern und Einheimischen in ganz Palästina drastisch umzukehren.

Aber die Strategie der drei Reiter der Apokalypse – Bomben, Hungersnot und Krankheit – ist gescheitert, und die Palästinenser leisten Widerstand in einer dystopischen Ödnis aus unendlichen Trümmern, und mit jedem Tag bröckelt der internationale Damm, der das Regime schützt, weiter.

Für „Israel“ ist es also ein existenzieller Krieg gegen den existenziellen Widerstand der Palästinenser, und die derzeitige Pattsituation führt das Regime in wenigen Jahren in den Untergang. „Israel“ spekuliert, dass, wenn der geopolitische Kontext eine Ausrottung oder Vertreibung von Millionen Palästinensern nicht zulässt, es darum geht, den geopolitischen Kontext zu ändern und zu bestimmen, wie ein anderes regionales und globales Szenario aussehen könnte, in dem die Möglichkeit besteht, Palästina von Palästinensern zu säubern. „Israel“ strebt diesen radikalen Wandel an.

„Israel“ sucht nach einem katastrophalen regionalen Szenario

Es sei daran erinnert, dass es eine Ähnlichkeit zwischen der Entwicklung des Verhaltens der israelischen Siedler in Palästina und dem der französischen Siedler in Algerien oder der weißen Siedler in Südafrika gibt.

Sowohl in Algerien als auch in Südafrika sahen die Siedler angesichts ähnlicher Sackgassen den Zusammenbruch bevorstehen, sodass ihre Dynamik in Richtung gewalttätigen Extremismus ging. Sie gründeten kriminelle Organisationen, die OAS in Algerien und die Afrikaner Resistance Movement in Südafrika, die mit Terroranschlägen versuchten, den Lauf der Dinge zu ändern, um das Überleben ihrer kolonialen Gebilde zu sichern. Der große Unterschied besteht darin, dass in Palästina ein Staatsapparat, eine Regierung und eine Armee mit Atomwaffen die Tendenz der Siedler zu maximaler Gewalt repräsentieren.

Angesichts des uneingeschränkten Schutzes, den der Westen dem israelischen Regime seit 77 Jahren und während dieses Völkermords gewährt, wissen die zionistischen Führer, dass die gewünschte Veränderung des geopolitischen Kontexts einen regionalen Krieg von extremer Intensität gegen den Iran erfordert, und deshalb haben sie angekündigt, dass sie ihn auch ohne Genehmigung der USA durchführen werden. Der wahre Grund ist nicht, das Atomprogramm Teherans mit „präzisen” Angriffen zu neutralisieren, was unter den iranischen Bergen unmöglich ist, sondern den Vorhang für ein noch blutigeres Szenario als das derzeitige zu öffnen.

In ihrem apokalyptischen Horizont eines intensiven Krieges glauben sie, dass der Sonderstatus, den „Israel“ von Europa und den USA genießt, zwei Ziele möglich machen würde. Das erste Ziel besteht darin, bei einem bestimmten Grad der Konfrontation und angesichts der Tatsache, dass die begrenzten Vorräte an Raketen und Bomben „Israels“ größtenteils von den USA und Europa stammen, die Büchse der Pandora der Atomwaffen zu öffnen, um durch deren Einsatz die atomare Vorherrschaft in der Region durchzusetzen. Das zweite Ziel besteht darin, durch eine chaotische Feuersbrunst mit möglicherweise Hunderttausenden von Toten in der Region, darunter auch viele Israelis, die westlichen Gespenster der „Massenvernichtung der Juden“ auszunutzen und den gewünschten Punkt für die Palästinenserfrage zu erreichen. Wenn die Manipulation der Ereignisse vom 7. Oktober den aktuellen palästinensischen Holocaust verschleiert hat, glauben die zionistischen Führer, dass unzählige israelische Leichen ihnen Straffreiheit für eine „Endlösung“ zur Entleerung des Gazastreifens verschaffen würden.

Die USA mussten in Jemen Schadensbegrenzung betreiben, sodass eine Verstrickung in einen chaotischen Krieg mit dem Iran katastrophale Szenarien hervorrufen würde, die die Machthaber in Washington nicht wollen. Sie wissen, dass dies die Zerstörung ihrer Militärstützpunkte in der Region, die gesamte Weltwirtschaft durch explodierende Ölpreise, den Verlust der Macht der USA im Nahen Osten und den endgültigen Schwenk zu einer anderen Weltordnung bedeuten würde. Auch wenn ihre Wünsche mit denen Israels hinsichtlich des Verschwindens der Palästinenser übereinstimmen und sie eine ähnliche Sprache wie ihr Botschafter bei den Vereinten Nationen verwenden, der die Palästinenser als „Stellvertreter des Iran“ bezeichnet, wie Netanjahu sie seit vielen Jahren nennt, ist das unmittelbare Ziel der USA, ein ähnliches Szenario wie 1982 im Libanon zu versuchen, als die palästinensischen Streitkräfte aus diesem Land vertrieben wurden. Die USA werden zunächst versuchen, den palästinensischen Widerstand aus dem Gazastreifen zu vertreiben und dann langfristig auch den Rest der unbewaffneten Bevölkerung zu verbannen. Aber Palästina ist das Land der Palästinenser, kein fremdes Land, in dem sie Zuflucht gesucht haben, wie Libanon oder Jordanien 1973, sodass ihre Strategie ebenfalls zum Scheitern verurteilt ist.

An diesem Scheideweg ist unklar, inwieweit die US-Metropole alle Handlungen ihrer Siedler in Palästina kontrolliert, obwohl sie für vergangene und zukünftige Verbrechen verantwortlich ist und sein wird, einschließlich der Möglichkeit, dass sie das Tabu des Einsatzes von Atomwaffen brechen.

Die Geschichte lehrt uns, dass die Siedler durch Terroranschläge einen radikalen Szenenwechsel anstreben werden, und „Israel“ hat dies in seiner derzeitigen Sackgasse angekündigt. Die Geschichte lehrt uns auch, dass trotz solcher verzweifelten Aktionen weder die Siedler in Algerien noch in Südafrika den Untergang ihrer Regime verhindern konnten und die Kolonialmächte schließlich die bestehenden künstlichen Gebilde fallen lassen mussten. Dasselbe wird in wenigen Jahren in Palästina geschehen. Die Frage ist, ob Europa und die USA bereit sind, diesen Punkt zu erreichen, indem sie den Weg durch einen unvorstellbaren Abgrund des Todes und der regionalen Zerstörung bis zum Ende gehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Spanischer Aktivist

