Die israelische Siedlerführerin Daniella Weiss (Mitte) und andere Befürworter von „Groß-Israel“ halten bei einer Kundgebung am 21. Oktober 2024 in Be’eri, Israel, eine Karte hoch, die die jüdische Wiederbesiedlung des Gazastreifens in Palästina zeigt.

(Foto: Enes Canli/Anadolu via Getty Images)

„Erobern, rausschmeißen, umsiedeln“: Israels Rechtsextreme versammeln sich, um ethnische Säuberung von Gaza zu planen

Von Brett Wilkins

21. Oktober 2024

„Jeder von Ihnen wird Zeuge werden, wie Juden nach Gaza gehen und Araber aus Gaza verschwinden werden“, sagte ein prominenter israelischer Siedler.

Hunderte Israelis, darunter zahlreiche hochrangige Staatsbeamte, versammelten sich am Sonntag in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen zu einer zweitägigen Festveranstaltung, bei der Mitglieder der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu und Anführer der Siedlerbewegung offen von der ethnischen Säuberung der Palästinenser in der umkämpften Küstenenklave sprachen, um Platz für eine jüdische Wiederbesiedlung zu schaffen.

„Wir sind mit einem klaren Ziel hierher gekommen: den gesamten Gazastreifen zu besiedeln … jeden Zentimeter von Norden bis Süden“, sagte Daniella Weiss, Mitbegründerin der extremistischen Siedlerbewegung Nachala, die die von Netanyahus Likud-Partei unterstützte Kundgebung organisiert hatte, am Montag vor den Teilnehmern, während im Hintergrund fröhliche Musik spielte.

„Wir sind Tausende von Menschen und bereit, jederzeit nach Gaza zu ziehen“, fuhr sie fort. “Der 7. Oktober hat die Geschichte verändert. Infolge des brutalen Massakers haben die Araber in Gaza ihr Recht, für immer hier zu sein, verloren, sie werden nicht hier bleiben.“

„Wir planen, das, was wir in den Jahren der Besiedlung von Judäa und Samaria erworben haben, mitzunehmen und hier in Gaza dasselbe zu tun“, erklärte Weiss und bezog sich dabei auf die historischen jüdischen Namen für die illegal besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland, die nach und nach durch israelische Beschlagnahmung und Besiedlung usurpiert werden. “Jeder von Ihnen wird Zeuge werden, wie Juden nach Gaza gehen und Araber aus Gaza verschwinden.“

„Ich möchte der Welt sagen: Dies ist nicht nur für die Juden. Wir tun dies zum Wohle der ganzen Welt“, fügte Weiss hinzu, der Anfang des Jahres von Kanada sanktioniert wurde, weil er zu Gewalt gegen Palästinenser im illegal besetzten Westjordanland aufrief. “Die bösen Mächte zu beenden, ist für alle. Ich rufe die Demokratien der Welt auf, uns zur Seite zu stehen. Nehmt die Werte der Bibel an.“

Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, Vorsitzender der rechtsextremen Partei Jewish Power, sagte den Teilnehmern: „Wir haben in diesem Jahr gelernt, dass alles von uns abhängt. Wir sind die Eigentümer dieses Landes.“

„Ja, wir haben eine schreckliche Katastrophe erlebt“, fügte er hinzu. ‚Aber was wir ein Jahr später verstehen müssen – so viele Israelis haben ihre Meinung geändert … Sie verstehen, dass es Ergebnisse bringt, wenn Israel wie die rechtmäßigen Eigentümer dieses Landes handelt.“

May Golan, Ministerin für soziale Gleichstellung und die Förderung der Stellung der Frau in Israel, sagte den Kundgebungsteilnehmern: ‘Wir werden sie dort treffen, wo es weh tut – auf ihrem Land.“

„Jeder, der sein Stück Land dazu benutzt, einen weiteren Holocaust zu planen, wird von uns, mit Gottes Hilfe, eine weitere Nakba erleben“, fügte Golan hinzu und bezog sich dabei auf die ethnische Säuberung von mehr als 750.000 Arabern aus Palästina durch militante Juden während der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung des Gazastreifens sind Nachkommen von Nakba-Flüchtlingen.

Sima Hasson von der Gruppe Mothers‘ Parade sagte dem Publikum: „Ich werde etwas sagen, das nicht jeder hier zu sagen bereit ist, aber ich bin es, und ich weiß, dass viele von Ihnen es auch sind: Erobern, rausschmeißen, umsiedeln.“

„Ich spreche nicht nur von einem Gebiet in Gaza“, fuhr sie fort. “Ich spreche nicht nur vom Norden Gazas. Ich meine jedes einzelne Stück Land. Nur so können wir unsere Jungs davor bewahren, ständig in den Krieg ziehen zu müssen.“

„Allen in Europa, die eine Meinung dazu haben, was hier passiert, sage ich: Kümmert euch nicht darum“, fügte Hasson hinzu. “Kümmert euch um euch selbst. Der radikale Islam übernimmt euren ganzen Kontinent. Ihr wollt helfen? Nehmt die Menschen aus Gaza auf, die wir aus Gaza vertreiben wollen.“

Zu den weiteren Kabinettsmitgliedern, die auf der Kundgebung sprachen, gehörten Finanzminister Bezalel Smotrich von der Religiösen Zionistischen Partei und der Minister für Negev und Galiläa, Yitzhak Wasserlauf, von Jewish Power. Zu den anwesenden Knesset-Mitgliedern gehörten Ariel Kallner, Avichai Boaron, Osher Shkalim, Tally Gotliv und Sasson Gueta von Likud, Tzvi Sukkot von der Religiösen Zionistischen Partei und Limor Son Harmelech von Jewish Power.

„Wir müssen das gesamte Land Israel besetzen. Es gibt keine unschuldigen Menschen in Gaza“, sagte Gotliv gegenüber Middle East Eye. “Jeder, der sich geweigert hat, den Norden zu verlassen, ist ein Kollaborateur.“

„Es gibt keine unschuldigen Menschen in Gaza.“

Während zahlreiche israelische Beamte bereits vor dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober 2023 die Rekolonisierung des Gazastreifens forderten, haben sich solche Forderungen seitdem beschleunigt. Im Januar nahmen Ben-Gvir, Smotrich und andere hochrangige israelische Beamte an einer ähnlichen, aber kleineren Konferenz teil, die von Nachala zur jüdischen Rekolonisierung des Gazastreifens veranstaltet wurde.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Amir Weitmann, Vorsitzender der libertären Fraktion der Likud-Partei, einen Plan, in dem die Wirtschaftlichkeit einer Zwangsumsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in die ägyptische Sinai-Wüste untersucht wurde. Ein separater Vorschlag der damaligen Geheimdienstministerin Gila Gamliel, die ebenfalls Mitglied der Likud-Partei ist, aus dem Jahr 2023 sah eine ethnische Säuberung des Gazastreifens vor, bei der die Palästinenser in den Sinai vertrieben werden sollten.

Die Kundgebung am Montag fand statt, während das israelische Militär seinen unerbittlichen 381-tägigen Angriff auf Gaza fortsetzte, bei dem mehr als 152.000 Palästinenser getötet, verstümmelt oder vermisst wurden und für den Israel wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) angeklagt ist.

In den letzten Wochen haben israelische Streitkräfte ihre Angriffe auf den nördlichen Gazastreifen verstärkt, der von zahlreichen Beobachtern als der Teil des Küstenstreifens, der am ehesten von Israel eingenommen werden könnte, angesehen wird. Dazu gehörten auch die Luftangriffe am Samstag in Beit Lahia, bei denen mehr als 120 Palästinenser getötet oder verwundet wurden oder vermisst werden.

Der verstärkte Angriff erfolgt, während einige israelische Truppen behaupten, die israelischen Streitkräfte hätten den sogenannten „Generalplan“ ins Leben gerufen, einen Plan zur Aushungerung und ethnischen Säuberung der Palästinenser im nördlichen Gazastreifen. Die USA, die Israel mit zig Milliarden Dollar an militärischer Hilfe und diplomatischer Deckung versorgen, warnten die israelische Führung letzte Woche vor einer solchen „Politik des Aushungerns“, die laut Kritikern bereits im gesamten Gazastreifen umgesetzt wird und tödliche Folgen hat.

Nach der Eroberung des Gebiets durch Israel während des Sechstagekriegs 1967 wurden in Gaza mehr als 20 israelische Siedlungen errichtet. Obwohl sich israelische Truppen und Siedler 2005 aus Gaza zurückzogen, gilt die belagerte Enklave nach internationalem Recht immer noch als besetzt, da Israel das Gebiet physisch und wirtschaftlich im Würgegriff hält.

Wie im besetzten Westjordanland sind auch die israelischen Siedlungen in Gaza sowie die Besatzung selbst nach internationalem Recht illegal. Im Juli gab der Internationale Gerichtshof ein Gutachten heraus, in dem er feststellte, dass die 57-jährige Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel eine illegale Form der Apartheid darstellt, die „so schnell wie möglich“ beendet werden muss.

In der Gründungsplattform der Likud-Partei wird jedoch in einer Sprache, die dem palästinensischen Befreiungsmotto „vom Fluss bis zum Meer“ ähnelt, erklärt, dass „zwischen dem Meer und dem Jordan [Fluss] nur die israelische Souveränität gelten wird“. Im vergangenen Jahr hat Netanjahu mehrfach öffentlich Karten des Nahen Ostens gezeigt, auf denen es kein Palästina gibt und alle palästinensischen Gebiete als „Israel“ gekennzeichnet sind.

