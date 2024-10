https://www.trtworld.com/middle-east/what-is-the-nachala-movement-that-wants-to-occupy-gaza-18222941



Was ist die Nachala-Bewegung, die Gaza besetzen will?

21. Oktober 2024

Eine rechtsextreme jüdische Gruppe hat an der Grenze zu Gaza Zelte aufgestellt, in der Hoffnung, die palästinensische Enklave zu besetzen und umzusiedeln.

AP Archive

Rechte israelische Aktivisten der Nachala-Siedlungsbewegung bei einer Protestkundgebung für die Errichtung neuer jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland auf dem Habima-Platz in Tel Aviv, 12. Juli 2022. / Foto: AP Archive

Diese Woche verschickte die Partei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Likud, Einladungen zu einer exklusiven Veranstaltung mit dem Titel „Vorbereitung der Besiedlung des Gazastreifens“.

Die Veranstaltung ist Teil einer Initiative der Nachala-Siedlungsbewegung, die sich für den Bau von illegalen israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland einsetzt, und wird in der Nähe der Grenze zur belagerten palästinensischen Enklave stattfinden.

Auf einem Plakat für die Veranstaltung, die auch als „Gaza-Siedlungskonferenz“ bezeichnet wird, steht: „Gaza gehört uns. Für immer“.

„Das zionistische Ziel war schon immer, die einheimische palästinensische Bevölkerung zu vertreiben und durch israelische Siedler zu ersetzen“, sagt Zaid Amali, Direktor für internationale Interessenvertretung bei der palästinensischen NGO MIFTAH.

„Solche Pläne offenbaren das wahre Ziel und die kolonialen Bestrebungen hinter dem anhaltenden Völkermord in Gaza, insbesondere die jüngste Vernichtungskampagne im Norden von Gaza, sowie die parallel dazu stattfindende beschleunigte ethnische Säuberung des Westjordanlands“, erklärt er gegenüber TRT World.

Palästinenser äußern seit langem die Befürchtung, dass es bei dem israelischen Krieg mehr darum geht, sie aus ihren angestammten Häusern zu vertreiben, als den Widerstand der Hamas zu bekämpfen.

Die Regierung von Netanjahu wird stark von der Siedlerbewegung beeinflusst, wobei Siedler buchstäblich Schlüsselministerien und Ämter in staatlichen Institutionen innehaben.

Diese Beamten äußern sich lautstark und schamlos über ihre Expansionspolitik in Palästina und den Nachbarländern, sagt Amali.

Die Siedlerbewegung Nachala hat auf israelischer Seite in der Nähe der Grenze zu Gaza unter militärischem Schutz Zelte aufgestellt.

Der stellvertretende ständige Beobachter des Staates Palästina bei den Vereinten Nationen in New York, Majed Bamya, twitterte über das Ereignis und sagte:

„Israels koloniale Pläne in Gaza werden immer offensichtlicher. Völkermord und ethnische Säuberung in Gaza, insbesondere im Norden, sollen die Voraussetzungen für eine Annexion und Kolonisierung schaffen.“

Die Times of Israel berichtete, dass 10 von 32 Abgeordneten und ein Mitglied des Kabinetts – die Ministerin für soziale Gleichstellung May Golan – ihre Teilnahme an der Veranstaltung angekündigt hätten.

Der Minister für nationale Sicherheit der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, der Finanzminister Bezalel Smotrich, der Minister für Kulturerbe Amichai Eliyahu und der Minister für die Entwicklung der Peripherie Yitzhak Wasserlauf werden ebenfalls erwartet.

Die Sicherheits- und Finanzminister haben bereits früher in diesem Jahr an ähnlichen, von Nachala gesponserten Veranstaltungen teilgenommen und dort Reden gehalten. Beide Minister forderten die ethnische Säuberung von Palästinensern aus Gaza.

Mehr lesen

„Ganz Gaza“: Wie Siedler planen, die Enklave wieder zu besetzen, um den 7. Oktober zu rächen

Nachala kennenlernen

Laut ihrer Website strebt Nachala den Bau weiterer Siedlungen im besetzten Westjordanland und die weitere Verbreitung der zionistischen Ideologie in Schulen an.

Aber worum geht es bei dieser Bewegung wirklich?

Nachala ist eine ultranationalistische jüdische Gruppe, deren Mitglieder illegale Siedleraußenposten im besetzten Westjordanland errichten und deren Ziel die israelische Annexion ganz Palästinas ist.

Sie werden von zionistischen politischen Parteien gesponsert.

„Eine riesige Sukkot-Messe in der Stadt Sukkot in der Nähe des Gazastreifens! Schließen Sie sich uns und Dutzenden von Abgeordneten, Ministern, Kernfamilien der Siedlung, Hinterbliebenen, Familien entführter Kämpfer und mehr an. Wir werden zwischen den Sukkot spazieren gehen und gemeinsam Gespräche und Gesprächskreise unter dem Motto „Vorbereitung auf die Ansiedlung im Gazastreifen“ genießen“, so die Gruppe in einem Tweet, der mit Emojis gespickt ist.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …