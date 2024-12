https://www.palestinechronicle.com/reaching-gates-of-damascus-israeli-minister-celebrates-israels-triumph-at-aqsa-mosque/



Erreichen der „Tore von Damaskus“ – israelischer Minister feiert Israels „Triumph“ in der Aqsa-Moschee

29. Dezember 2024 Nachrichten

Der israelische Minister Shlomo Karhi (Foto: Hagar Cohen, via Wikimedia Commons)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Karhis Äußerungen über die „Tore von Damaskus“ kommen zu einem Zeitpunkt, da die israelischen Streitkräfte in den Süden Syriens vordringen und sich nun weniger als 40 Kilometer von der syrischen Hauptstadt entfernt befinden.

Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi behauptete unter Berufung auf religiöse Texte, dass die Zukunft der „Tore Jerusalems, die unseren Weg erleuchten“, darin bestehe, die Tore von Damaskus zu erreichen.

In einem Beitrag auf der Plattform X fügte Karhi hinzu, dass er nach der Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee durch extremistische Siedler heute in den Tunneln unter der so genannten Westmauer gebetet und für die Rückkehr aller Gefangenen gebetet habe.

Zuvor hatten palästinensische Medien berichtet, dass extremistische Siedler unter starkem Schutz der israelischen Besatzungstruppen die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee stürmten und am vierten Tag von Chanukka talmudische Rituale durchführten.

Die Palästinenser beschuldigen Israel seit langem, die Bemühungen zur Judaisierung Ostjerusalems, einschließlich der Al-Aqsa-Moschee, zu verstärken und die arabische und muslimische Identität der Stadt auszulöschen.

Karhis Äußerungen, die sich auf die „Tore von Damaskus“ beziehen, kommen zu einer Zeit, in der die israelischen Streitkräfte in den Süden Syriens vorgedrungen sind, der nun etwa 40 Kilometer von der syrischen Hauptstadt entfernt ist, wie lokale Quellen berichten.

Nach dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad durch von der Türkei und den arabischen Staaten unterstützte Gruppierungen hat Israel in letzter Zeit seine Luftangriffe auf die militärische Infrastruktur in Syrien und die verbleibenden syrischen Militäreinrichtungen ausgeweitet. Damit wird auch die israelische Besetzung der Golanhöhen ausgeweitet.

In den letzten Tagen hat Israel auch das Rückzugsabkommen von 1974 mit Syrien für gescheitert erklärt und damit die entmilitarisierte Pufferzone auf den syrischen Golanhöhen – ein Gebiet, das es seit 1967 kontrolliert – sowie Jabal al-Sheikh besetzt. Israel ist auch in die Landschaft von Daraa vorgedrungen, was von den Vereinten Nationen verurteilt wurde.

Vollständige Übersetzung von Karhis Beitrag auf Plattform X:

„Heute Morgen hatte ich das Privileg, die Tunnel der Klagemauer zu betreten, eine Zeitreise durch die Ausgrabungen unter dem Platz der Klagemauer zu machen und an der heiligen Stätte, die dem Allerheiligsten entspricht, zu beten, dank der Western Wall Heritage Foundation.

„Ich sprach ein Gebet für den Erfolg des israelischen Volkes, für die Rückkehr unserer Soldaten, die mit der Krone des Heils und dem Siegeskranz geschmückt sind, und für die rasche Rückkehr unserer lieben Geiseln in ihre Häuser.

„In diesen Tagen, da die Soldaten Israels an allen Fronten triumphieren, erinnere ich mich an die Worte des Midraschs: „Die Tore Jerusalems werden schließlich die Tore von Damaskus erreichen“ – die geistige Kraft Jerusalems erleuchtet unseren Weg und vereint uns miteinander.

„Möge es Gottes Wille sein, dass wir durch das Verdienst dieses heiligen Ortes und das Licht des Chanukka-Festes Zeugen von Wundern werden, so wie er es damals zu dieser Zeit für unsere Vorfahren tat.“

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

