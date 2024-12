https://chrishedges.substack.com/p/letter-to-refaat-alareer-read-by



Brief an Refaat Alareer – gelesen von Eunice Wong

Chris Hedges

und

Eunice Wong

28. DEZEMBER 2024

Vor einem Jahr, am 6. DEZEMBER 2023, ermordete Israel den palästinensischen Dichter Refaat Alareer in Gaza. Seine Gedichte jedoch bleiben bestehen, verurteilen seine Mörder und fordern uns auf, unsere gemeinsame Menschlichkeit zu ehren.

Dieser Artikel wird von Eunice Wong gelesen

Text ursprünglich veröffentlicht am 10. DEZEMBER 2024

Die Macht der Feder – Mr. Fish

Lieber Refaat,

wir sind nicht still. Wir werden zum Schweigen gebracht. Die Studenten, die während des letzten akademischen Jahres Lager errichteten, Hörsäle besetzten, in den Hungerstreik traten und sich gegen den Völkermord aussprachen, wurden in diesem Herbst mit einer Reihe von Vorschriften konfrontiert, die die Universitätsgelände in akademische Gulags verwandelt haben. Von den wenigen Akademikern, die es wagten, sich zu äußern, wurden viele sanktioniert oder entlassen. Mediziner, die die Zerstörung von Krankenhäusern und Kliniken durch Israel und die gezielte Ermordung von medizinischem Personal im Gazastreifen kritisieren, wurden von den medizinischen Fakultäten suspendiert oder entlassen, und einigen droht der Entzug ihrer ärztlichen Approbation.

Journalisten, die über das Massengemetzel berichten und die israelische Propaganda entlarven, wurden aus der Sendung genommen oder von ihren Publikationen entlassen. Jobs gehen wegen Posts in den sozialen Medien verloren. Für die winzige Handvoll Politiker, die das Morden verurteilen, wurden Millionen von Dollar ausgegeben, um sie aus dem Amt zu drängen. Algorithmen, Shadow-Banning, Deplatforming und Demonetisierung – die ich alle selbst erlebt habe – werden eingesetzt, um uns auf digitalen Medienplattformen zu marginalisieren oder zu verbannen. Ein Flüstern von Protest und wir sind verschwunden.

Keine dieser Maßnahmen wird aufgehoben werden, sobald der Völkermord beendet ist. Der Völkermord ist nur der Vorwand. Das Ergebnis wird ein großer Schritt in Richtung eines autoritären Staates sein, insbesondere mit dem Aufstieg von Donald Trump. Das Schweigen wird sich ausbreiten wie eine große Wolke schwefelhaltigen Gases. Wir ersticken an verbotenen Worten. Sie haben euch getötet. Sie erdrosseln uns. Das Ziel ist das gleiche. Auslöschung. Eure Geschichte, die Geschichte aller Palästinenser, soll nicht erzählt werden.

Die Zionisten und ihre Verbündeten haben in ihrem Arsenal nur noch Lügen, Zensur, Verleumdungskampagnen und Gewalt, die stumpfen Instrumente der Verdammten. Aber ich halte die Waffe in der Hand, die sie letztendlich besiegen wird. Ihr Buch „Wenn ich sterben muss: Poesie und Prosa“.

„Geschichten lehren das Leben“, schreiben Sie, ‚auch wenn der Held am Ende leidet oder stirbt‘.

Schreiben, so sagten Sie Ihren Studenten, „ist ein Zeugnis, eine Erinnerung, die jede menschliche Erfahrung überdauert, und eine Verpflichtung, mit uns selbst und der Welt zu kommunizieren. Wir haben aus einem bestimmten Grund gelebt, um die Geschichten von Verlust, Überleben und Hoffnung zu erzählen“.

Ein Jahr ist es her, dass eine israelische Rakete die Wohnung im zweiten Stock traf, in der Sie Zuflucht gefunden hatten. Sie hatten wochenlang Todesdrohungen im Internet und per Telefon von israelischen Konten erhalten. Sie waren bereits mehrfach vertrieben worden. Schließlich flohen Sie in das Haus Ihrer Schwester im Stadtteil Al-Sidra in Gaza-Stadt. Aber Sie entkamen Ihren Jägern nicht. Sie wurden zusammen mit Ihrem Bruder Salah und einem seiner Kinder sowie Ihrer Schwester und drei ihrer Kinder ermordet.

Dein Gedicht „Wenn ich sterben muss“ hast du 2011 geschrieben. Einen Monat vor Ihrem Tod haben Sie es erneut veröffentlicht. Es wurde in Dutzende von Sprachen übersetzt. Du hast es für deine Tochter Shymaa geschrieben. Im April 2024, vier Monate nach Ihrem Tod, wurde Shymaa bei einem israelischen Luftangriff getötet, zusammen mit ihrem Mann und ihrem zwei Monate alten Sohn, Ihrem Enkel, den Sie nie kennengelernt haben. Sie hatten in dem Gebäude der internationalen Hilfsorganisation Global Communities Zuflucht gesucht.

Sie schreiben an Shymaa:

Wenn ich sterben muss,

musst du leben

um meine Geschichte zu erzählen

um meine Sachen zu verkaufen

um ein Stück Stoff zu kaufen

und ein paar Schnüre,

(es soll weiß sein und einen langen Schwanz haben)

damit ein Kind, irgendwo in Gaza

und dem Himmel in die Augen schaut

und auf seinen Vater wartet, der in Flammen aufging.

und niemandem Lebewohl sagte

nicht einmal zu seinem Fleisch

nicht einmal zu sich selbst –

sieht den Drachen, meinen Drachen, den du gemacht hast, oben fliegen

und denkt für einen Moment, ein Engel ist da

der die Liebe zurückbringt

Wenn ich sterben muss

soll es Hoffnung bringen

lass es ein Märchen sein

Du hast dich den gemarterten Dichtern angeschlossen. Der spanische Dichter Federico García Lorca. Der russische Dichter Osip Mandelstam. Der ungarische Dichter Miklós Radnóti, der seine letzten Verse auf einem Todesmarsch schrieb. Der chilenische Sänger und Dichter VíctorJara. Der schwarze Dichter Henry Dumas, der von der Polizei in New York City erschossen wurde.

In Ihrem Gedicht „Und wir leben weiter…“ schreiben Sie:

Trotz Israels Vögeln des Todes

Die nur zwei Meter von unserem Atem entfernt schweben

Von unseren Träumen und Gebeten

Blockieren ihre Wege zu Gott.

Trotzdem.

Träumen und beten wir,

Klammern uns noch fester an das Leben

Jedes Mal, wenn das Leben eines geliebten Menschen

gewaltsam entwurzelt wird.

Wir leben.

Wir leben.

Wir tun es.

Warum fürchten Mörder Dichter? Du warst kein Kämpfer. Du hast keine Waffe getragen. Sie haben Worte zu Papier gebracht. Aber die ganze Macht der israelischen Armee und der Geheimdienste wurde eingesetzt, um Sie aufzuspüren.

In Zeiten der Not, wenn die Welt von Grausamkeit und Leid umhüllt ist, wenn das Leben am Rande des Abgrunds steht, ist die Poesie das traurige Klagelied der Unterdrückten. Sie lässt uns das Leid spüren. Sie ist intuitiv. Sie fängt die Mischung komplexer Gefühle ein – Freude, Liebe, Verlust, Angst, Tod, Trauma, Trauer – wenn die Welt aus den Fugen gerät. Er schafft in seiner Schönheit einen erlösenden Sinn aus der Verzweiflung. Es ist ein absurder Akt der Hoffnung, ein trotziger Akt des Widerstands, der diejenigen, die dich entmenschlichen, mit Gelehrsamkeit und Sensibilität verhöhnt. Seine Zerbrechlichkeit und Schönheit, seine Heiligung der Erinnerung, der Erfahrung und des Intellekts, seine Musikalität verhöhnen die simplen Slogans und das Geschwätz der Mörder.

In Ihrem Gedicht „Frisch gebackene Seelen“ schreiben Sie:

Die Herzen sind keine Herzen.

Die Augen können nicht sehen

Es sind keine Augen da

Die Bäuche sehnen sich nach mehr

Ein Haus zerstört bis auf die Tür

Die Familie, alle von ihnen, weg

Bis auf ein Fotoalbum

Das mit ihnen begraben werden muss

Niemand blieb übrig, um die Erinnerungen zu bewahren

Keiner.

Außer frisch gebackenen Seelen in Bäuchen.

Außer für ein Gedicht.

Schreiben ist, wie Edward Said uns erinnert, „der letzte Widerstand, den wir gegen die unmenschlichen Praktiken und Ungerechtigkeiten haben, die die menschliche Geschichte entstellen“.

Gewalt kann nicht erschaffen. Sie kann nur zerstören. Sie hinterlässt nichts von Wert.

„Vergessen Sie nicht, dass Palästina zuallererst in der zionistischen Literatur und der zionistischen Poesie besetzt wurde“, sagten Sie in einer Vorlesung, die Sie an der Islamischen Universität in Gaza vor Ihren Studenten in englischer Poesie für Fortgeschrittene hielten. „Als die Zionisten daran dachten, nach Palästina zurückzukehren, hieß es nicht: ‚Oh, lasst uns nach Palästina gehen.’“

Sie schnippten mit den Fingern:

Es hat sie Jahre gekostet, über fünfzig Jahre des Nachdenkens, der Planung, der Politik, des Geldes und alles andere. Aber die Literatur hat hier eine der wichtigsten Rollen gespielt. Das ist unsere Klasse. Wenn ich euch sage: „Lasst uns in die andere Klasse gehen“, dann braucht ihr Garantien, dass wir dorthin gehen und Stühle finden werden – richtig? Dass die andere Klasse, der andere Ort, besser ist, friedlicher ist. Dass wir eine Art Verbindung haben, eine Art Recht.

Fünfzig Jahre lang, vor der Besetzung Palästinas und der Gründung des so genannten Israel im Jahr 1948, wurde Palästina in der zionistischen jüdischen Literatur dem jüdischen Volk in der ganzen Welt [als]… ‚ein Land ohne Volk [für] ein Volk ohne Land‘ vorgestellt. Palästina fließt mit Milch und Honig. Es gibt dort niemanden, also lasst uns gehen.

Die Mörder sind in einer buchstäblichen Welt gefangen. Ihre Vorstellungskraft ist verkalkt. Sie haben ihre Empathie ausgeschaltet. Sie wissen um die Macht der Poesie, aber sie wissen nicht, woher diese Macht kommt, wie ein Publikum, das über die Geschicklichkeit eines Zauberers staunt. Und was sie nicht verstehen, zerstören sie. Es fehlt ihnen die Fähigkeit zu träumen. Träume machen ihnen Angst.

Der israelische General Moshe Dayan sagte, die Gedichte der in Oxford ausgebildeten Fadwa Tuqan seien so, „als stünde man zwanzig feindlichen Kämpfern gegenüber“.

Taqan schreibt in „Märtyrer der Intifada“ über die Jugendlichen, die Steine auf schwer bewaffnete israelische Soldaten werfen:

Sie starben stehend, flammend auf der Straße

Leuchtend wie Sterne, ihre Lippen an die Lippen des Lebens gepresst

Sie standen auf im Angesicht des Todes

Dann verschwanden sie wie die Sonne.

Viele Palästinenser können aus dem Gedächtnis Passagen aus den Gedichten „An meine Mutter“ und „Schreib auf, dass ich ein Araber bin“ von Palästinas berühmtestem Dichter Mahmoud Darwish rezitieren. Die israelischen Behörden verfolgten, zensierten, inhaftierten und hielten Darwish unter Hausarrest, bevor sie ihn ins Exil vertrieben. Seine Zeilen zieren die von Israel errichteten Betonbarrieren, mit denen die Palästinenser im Westjordanland abgeschottet werden, und werden in populären Protestsongs verwendet.

Sein Gedicht „Schreib auf, dass ich ein Araber bin" lautet:

