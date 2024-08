https://countercurrents.org/2024/08/initial-euro-med-monitor-investigation-finds-no-evidence-of-military-presence-at-site-of-tabeen-school-massacre-in-gaza/

Erste Euro-Med Monitor Untersuchung findet keine Beweise für Militärpräsenz am Ort des Massakers an der Tab’een-Schule in Gaza

von Euro-Med Human Rights Monitor

11. August 2024

Palästinensisches Gebiet – Erste Untersuchungen von Euro-Med Human Rights Monitor haben keine Beweise oder Hinweise auf militärische Operationen oder Kämpfer in der Tab’een-Schule in Gaza-Stadt ergeben, deren Gebetshalle Israel in einem brutalen Massaker angegriffen hat, das über 100 Palästinenser das Leben kostete.

Ganz im Gegenteil, der Ort stellte sich als eine Reihe von engen, zueinander offenen Gebäuden ohne jegliche Ausstattung heraus, in denen Dutzende von palästinensischen Familien Zuflucht gefunden hatten, nachdem sie gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben worden waren, von denen einige inzwischen vollständig aus dem Melderegister gestrichen worden sind.

Das Feld- und Rechtsteam von Euro-Med Monitor führte eine Umfrage und eine vorläufige Untersuchung in der Tab’een-Schule durch, die mehr als 2.500 Vertriebene in Gaza-Stadt beherbergte. Das Team sammelte Daten, nahm die Aussagen von Zeugen und Überlebenden auf und untersuchte den Ort nach dem Angriff. Nach allen verfügbaren Informationen und Zeugenaussagen gab es in der Schule keine militärischen Versammlungen oder Zentren, und sie wurde nie für militärische Zwecke genutzt. Überlebende sagten aus, dass die Schule Hunderten von Kindern Schutz bot, deren Familien sich dort sicher fühlten.

Darüber hinaus würden der enge Grundriss der Schule und das Fehlen von Abschussrampen und Unterständen eine Nutzung des Geländes für militärische Operationen unmöglich machen. Aufgrund der beengten Verhältnisse und der engen Räume ist das Gebäude für militärische Operationen, die Planung und logistische Unterstützung erfordern, nicht geeignet. Die Schule wurde als Notunterkunft für Zivilisten genutzt, die aus den zerstörten Gebieten flohen, und nicht für militärische Aktivitäten oder Ausrüstung, wie Zeugenaussagen von dort vertriebenen Zivilisten belegen. Daher war der Angriff auf die Schule ungerechtfertigt und stellte einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

Die israelische Bombardierung zielte insbesondere auf die Gebetshalle, in der die Vertriebenen in der Morgendämmerung beteten, sowie auf die obere Gebetshalle, in der Frauen und Kinder untergebracht waren. Vorläufigen Berichten zufolge hat die israelische Armee bei dem Angriff drei in den USA hergestellte Bomben gezündet, die eine enorme Kapazität hatten, Körper zu verbrennen, zu schmelzen und zu zerstören. Infolgedessen wurden über 100 Palästinenser getötet, darunter mehrere Familien und prominente Akademiker an den Universitäten von Gaza, darunter Professor Youssef Al-Kahlout, ein Professor für arabische Sprache.

Aufgrund der enormen Zerstörungskraft der Bomben wurden die Körper der Opfer in zerfetzte und verbrannte Teile zerlegt, und es gab zahlreiche schwere Verletzungen. Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes in Gaza wogen einige der Bomben, die gegen die mit Vertriebenen überfüllte Schule eingesetzt wurden, etwa zweitausend Pfund.

Die Verteidigung des Massakers durch die israelische Armee mit der Begründung, es habe sich um ein militärisches Ziel gehandelt, ist unbegründet und kann die Tötung so vieler Zivilisten auf keinen Fall rechtfertigen. Israel ermordet, verbrennt und verletzt weiterhin jeden Tag Hunderte von Zivilisten und behauptet dann, dass sich in den angegriffenen Gebieten militärische Einrichtungen oder Anführer befunden hätten, ohne konkrete Beweise vorzulegen oder unabhängigen internationalen Stellen zu gestatten, den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen zu bestätigen.

Israel muss sich an die Grundsätze des humanitären Völkerrechts halten, insbesondere an die Grundsätze der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit, der militärischen Notwendigkeit, der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und der Pflicht zum Schutz der Zivilbevölkerung. Dies erfordert eine Entscheidung über die beste Vorgehensweise bei militärischen Operationen und die Art der einzusetzenden Waffen unter ausdrücklicher Berücksichtigung der Reduzierung von Opfern und Verlusten unter der Zivilbevölkerung.

Nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs wird jeder Verstoß gegen diese Regeln des humanitären Völkerrechts als Kriegsverbrechen betrachtet. Der Angriff auf die Tab’een-Schule stellt einen eklatanten Verstoß gegen diese Regeln dar und ist nur einer der militärischen Angriffe, die Israel direkt und wahllos gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt hat, was ein wesentlicher Bestandteil des Verbrechens des Völkermords ist, das Israel seit dem 7. Oktober im Gazastreifen begangen hat.

Mohammed Al-Kahlout, ein Vertriebener und Opfer des Angriffs auf die Schule, bestätigte gegenüber dem Euro-Med Monitor Team, dass er keine Kämpfer oder militärische Präsenz in der Schule gesehen habe, als er dort war. „Ich wollte gerade beten gehen und hätte in wenigen Augenblicken bei ihnen sein können“, fuhr er fort. „Drei Raketen oder große Bomben, die von israelischen Flugzeugen abgefeuert wurden, verursachten das Massaker. Ich hatte große Angst. Die Leichen und Gliedmaßen waren verstümmelt und verbrannt, als ich ankam; es gab Haufen von verbranntem Fleisch. Nach mehreren Wochen in der Schule hatte ich keine bewaffneten Kämpfer oder Manifestationen gesehen. Ich bete immer in der Gebetshalle, und jeder dort ist ein Zivilist. Sowohl mein Verwandter, Professor Youssef Al-Kahlout, als auch zahlreiche Zivilisten wurden bei dem Angriff getötet. Über der Gebetshalle befand sich die Gebetshalle der Frauen, die für Frauen bestimmt war, und alle, die sich dort aufhielten, wurden getötet.“

Frau Susan Mohammed Al-Barawi, ein Flüchtling an der Tab’een-Schule, gab dem Euro-Med Monitor-Team folgende Aussage: „Wir haben geschlafen. Als wir aufwachten, hörten wir eine Explosion und ein Feuer. Wir verließen unsere Klassenzimmer und fanden ein brennendes Feuer in der Nähe der Gebetshalle vor. Der Gebetsraum der Frauen der Tab’een-Schule befindet sich direkt über dem Gebetsraum der Männer. Nachdem ihre Häuser angegriffen wurden, waren viele Familien gezwungen, zu evakuieren. Mindestens zwanzig Familien mit Kindern und älteren Frauen befanden sich in der Schule. Die Raketen wurden unter ihnen abgeworfen und töteten viele von ihnen. Diejenigen, die es überlebten, erlitten schwere Verbrennungen oder mussten ihre Gliedmaßen amputiert bekommen. Ich habe Verletzte gesehen, bei denen die Eingeweide herauskamen. Unter den Opfern waren auch junge Mädchen, das älteste von ihnen war 13 Jahre alt, ein anderes 10 Jahre, und einige waren erst zwei Jahre alt.

Mahmoud Nidal Al-Basyouni, ein Kind, das seinen Vater bei der Explosion in der Gebetshalle verloren hat, gab folgendes Zeugnis ab: „Heute im Morgengrauen ging mein Vater zum Fajr-Gebet in die Gebetshalle der Schule. Während meine Familie schlief, wachte ich auf. Als ich sah, wie die Rakete einschlug, wusste ich, dass es Tote geben würde und dass es zu einem Massaker kommen würde, aber ich hatte keine Ahnung, dass mein Vater einer von ihnen sein würde. Ich wurde Zeuge des Feuers, das durch den gezielten Beschuss entstand. Ich weinte um meinen Vater, meinen Großvater, meinen Onkel und viele der Väter der Kinder, die während des Fajr-Gebetes in der Gebetshalle getroffen wurden und von denen wir uns nicht verabschieden konnten. In der Gebetshalle sah ich verstümmelte Körper und Fleischfetzen. Die Bombardierung erfolgte unerwartet und ohne vorherige Ankündigung oder Warnung.

Die israelische Armee nimmt zunehmend Schulen ins Visier, die den Vertriebenen in Gaza-Stadt als Unterkunft dienen, und tötet und verwundet dabei Hunderte von Zivilisten. Außerdem hat sie die illegale Zwangsumsiedlung des Gazastreifens von Norden nach Süden angeordnet, um die palästinensische Bevölkerung systematisch aus ihren Häusern und Unterkünften zu vertreiben und sie jeglicher Stabilität zu berauben. Das ultimative Ziel ist es, Gaza-Stadt zu leeren, so viele seiner Eliten wie möglich zu eliminieren und die Stadt unbewohnbar zu machen, ohne Rücksicht auf militärische Notwendigkeiten.

Die israelische Armee zerstört absichtlich die verbliebenen Notunterkünfte, um den Palästinensern die wenigen Orte zu verwehren, an denen sie nach der systematischen und weit verbreiteten Zerstörung von Häusern und Notunterkünften, einschließlich Schulen und öffentlichen Einrichtungen, in den letzten zehn Monaten noch Zuflucht suchen können.

Mit der fortgesetzten Bombardierung des gesamten Gazastreifens und der gezielten Bombardierung von Unterkünften, wie z. B. UNRWA-Schulen, zeigt die israelische Bombardierungsstrategie deutlich die Absicht, das Leben der Palästinenser zu zerstören und sie – wenn auch nur vorübergehend – ihrer Sicherheit und Stabilität zu berauben.

Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zahlt den Preis für israelische Militärangriffe, die ungestraft gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts verstoßen, insbesondere gegen die Grundsätze der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der militärischen Notwendigkeit.

Dementsprechend müssen alle Länder ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen, indem sie Israels Verbrechen des Völkermords und anderen schweren Vergehen im Gazastreifen ein Ende setzen. Sie müssen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens schützen, Israel zwingen, sich an das Völkerrecht und die Urteile des Internationalen Gerichtshofs zu halten, strenge Sanktionen gegen Israel verhängen und alle anderen Formen der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung oder Zusammenarbeit einstellen. Dazu gehört ein sofortiger Stopp aller Waffenverkäufe, -exporte und -transfers an Israel, einschließlich Exportlizenzen und Militärhilfe, sowie die Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk.

Darüber hinaus müssen die Länder zur Verantwortung gezogen werden, die Israel bei der Durchführung dieser Verbrechen unterstützen, einschließlich der Hilfe und der vertraglichen Beziehungen im militärischen, geheimdienstlichen, politischen, rechtlichen, finanziellen, medialen und anderen Bereich, die die Fortsetzung dieser Verbrechen erleichtern. Unter diesen Ländern sind die Vereinigten Staaten der prominenteste Komplize.

Entscheidungsträger und zuständige Beamte in diesen Staaten müssen zur Verantwortung gezogen werden, da sie an den Verbrechen, einschließlich des Völkermordes, die Israel im Gazastreifen verübt hat, mitgewirkt haben und mitschuldig sind.

Im Rahmen ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die internationale Verbrechen begehen, zur Rechenschaft gezogen, vor Gericht gestellt und daran gehindert werden, ungestraft zu bleiben, sowie sie in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen, sind alle Staaten verpflichtet, strafrechtliche Ermittlungen und Verfahren vor ihren nationalen Gerichten einzuleiten. Diese Forderung beruht auf der universellen Gerichtsbarkeit.

Euro-Med Human Rights Monitor ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf und regionalen Büros in der MENA-Region und Europa.

Übersetzt mit deepl.com

