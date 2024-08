Tommy Robinson und die zionistische Agenda: Die versteckten Kräfte hinter den britischen Ethnien-Unruhen Von Kit Klarenberg

https://www.mintpressnews.com/tommy-robinson-zionist-agenda-hidden-forces-behind-uk-race-riots/288108/



Von Kit Klarenberg

9. August 2024

Seit dem 29. Juli befindet sich Großbritannien in einer Krise, in der aufrührerische rassistische Rechte Städte im ganzen Land in den Ausnahmezustand versetzen. Riesige Banden bewaffneter, wütender Schläger, die rassistisch und islamfeindlich motiviert sind, haben Häuser, Eigentum und Gotteshäuser verwüstet, sind gewaltsam mit der Polizei aneinandergeraten und haben Hotels, in denen Flüchtlinge untergebracht sind, mit Brandanschlägen angegriffen, was offensichtlich auf einen Massenmord hinausläuft. Hunderte von Menschen wurden verhaftet, und die Gegendemonstranten sind in großer Zahl auf die Straße gegangen, um dem aufflammenden Hass entgegenzutreten.

Premierminister Keir Starmer hat zugesagt, dass die Verantwortlichen für ihre Taten mit der „vollen Härte des Gesetzes“ bestraft werden, und mehrere Täter sind bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dennoch ist die Lage nach wie vor äußerst angespannt. Wie bei so vielen explosiven, unvorhergesehenen Ereignissen in der modernen britischen Geschichte ist ein bösartiges Schuldzuweisungsspiel ausgebrochen, bei dem die Verantwortung für die Unruhen einer Vielzahl von in- und ausländischen Akteuren und Ursachen zugeschrieben wird.

Die eigentlichen und vielleicht offensichtlichsten Ursachen der Unruhen wurden dabei auf mysteriöse Weise übersehen. Zum einen ist der durchschnittliche Brite nach wie vor von einer sich ständig verschlimmernden wirtschaftlichen Katastrophe betroffen, in der die Kosten für das Nötigste immer weiter steigen, während der Lebensstandard rapide sinkt. Die neu gewählte Labour-Regierung hat nicht nur praktisch versprochen, nichts zu unternehmen, um die Misere zu lindern – indem sie die selbstzerstörerische Sparpolitik beibehält, wenn nicht sogar verschärft -, sondern hat die schlimme Lage bereits erheblich verschärft , indem sie die Heizkosten für den Winter gekürzt hat, so dass Millionen Menschen ohne staatliche Unterstützung in lebensbedrohlicher Kälte leben müssen.

Die Geschichte zeigt, dass dieses Milieu immer ein fruchtbarer Nährboden für den Faschismus ist, der dort Wurzeln schlägt. Da es keine Alternative zum neoliberalen Status quo gibt, suchen verzweifelte, desillusionierte und enteignete Briten aus der Arbeiterklasse in immer größerer Zahl bei Außenseitern“ und Extremisten wie Nigel Farage und Tommy Robinson nach Rettung. Und ihr Heilmittel besteht wie immer darin, Migranten, Flüchtlinge und „die Anderen“ für alle Missstände in der Gesellschaft und ihre eigene persönliche Benachteiligung verantwortlich zu machen und nicht die herrschenden Eliten.

Noch bedrohlicher ist jedoch, dass es eindeutige Anzeichen dafür gibt, dass die antimuslimische Inbrunst, die Großbritannien im August heimgesucht hat, von unsichtbaren, geisterhaften Akteuren im Dienste der ideologischen, politischen und militärischen Interessen der zionistischen Entität geschürt wird.

Schafft sie weg

Trotz der zahlreichen Behauptungen und Gegenbehauptungen darüber, wie und warum die Unruhen begannen, ist unbestritten, dass sie am 29. Juli nach einem brutalen Messerangriff auf einen Yoga- und Tanzworkshop für Kinder ausbrachen. Drei Kinder wurden getötet und acht weitere verletzt, fünf von ihnen befinden sich noch immer in einem kritischen Zustand. Zwei anwesende Erwachsene wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Nachricht von dem schockierenden Ereignis verbreitete sich schnell und weit, und prompt folgten wildeste Vermutungen und Desinformationen über die Identität des Verdächtigen.

Innerhalb weniger Stunden postete ein populärer Anti-Lockdown-Account auf „X“, dass der Angreifer „Ali al Shakati“ heiße – „ein Asylbewerber, der letztes Jahr mit dem Boot nach Großbritannien kam… und auf einer MI6-Beobachtungsliste steht“. Diese falsche Information wurde zwar innerhalb einer Stunde gelöscht, aber der Schaden war bereits angerichtet. Mehrere rechtsextreme Influencer stürzten sich sofort auf diese Behauptungen und fügten weitere unbegründete, belastende Details hinzu, die sie selbst verbreiteten. Zu ihnen gehörte Robinson – alias Stephen Yaxley Lennon – ein berüchtigter faschistischer Aktivist von einigem Rang.

Er erklärte, der Messerangreifer von Southport sei ein „angeblicher Muslim“ und fügte hinzu: „Sie haben es immer auf Frauen abgesehen.“ Am nächsten Tag versammelte sich eine aggressive Menge vor der Moschee in Southport und skandierte Robinsons Namen zusammen mit dem beleidigenden islamfeindlichen Slogan „Who the fuck is Allah? – zu skandieren, was bei rechtsextremen Demonstrationen häufig vorkommt. Anwesende Polizeibeamte wurden angegriffen, die Moschee wurde mit Gegenständen beworfen und Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Dieser bösartige Funke führte zu Nachahmungstaten und Vorfällen in ganz Großbritannien, so dass wir uns heute an diesem Punkt befinden.

Demonstranten greifen ein Holiday Inn Express an, in dem angeblich Asylbewerber untergebracht sind, am 4. August 2024 in South Yorkshire. Foto | AP

In fast allen Fällen identifizierte die Polizei die Randalierer schnell als Mitglieder der English Defence League (EDL), einer inzwischen aufgelösten rechtsextremen Organisation, die sich aus hartgesottenen Anti-Islam-Agitatoren und Fußball-Hooligans zusammensetzt. Robinson, der ehemalige Anführer der Liga, wies diese Anschuldigungen via X mit der Begründung zurück, dass es die EDL seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gibt. In einem Video, das während der Ausschreitungen in Southport veröffentlicht wurde, führte er die Gewalt jedoch anscheinend auf die Gruppe zurück, die er einst leitete, und auf das von ihr vertretene Dogma des Straßenkampfes:

Bevor die Leute … die ‚wütenden Männer‘ verurteilen, ist diese Wut gerechtfertigt. Ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat… Sie haben die Szenen, die Sie heute Abend sehen, tatsächlich gefördert. Sie haben das getan, Ihre Regierung hat das getan, die Polizei hat das getan… Sie kümmern sich mehr um Afghanen, Somalier, Eritreer, Syrer, Pakistaner. Sie sind eine Gefahr für uns. Stoppt die f***ing Boote! Holt sie aus den Hotels raus! Schafft sie weg! Schickt sie zurück! Sie sollten nicht hier sein! Die Menschen werden sich erheben, sie werden sich immer erheben, sie müssen sich erheben, um ihre Familien zu verteidigen!“

Am 8. August veröffentlichte das den Geheimdiensten nahestehende „unabhängige“ Blatt Byline Times eine ausführliche Untersuchung über „die wahren Anstifter der Ethnie-Unruhen im Vereinigten Königreich“, in der „die Hauptakteure und das transatlantische Netzwerk“ um Robinson dargestellt wurden. Darin wird behauptet, dass er die jüngsten britischen Unruhen möglicherweise auf Geheiß eines finsteren Netzwerks reicher Rechtsextremer in Europa und Nordamerika angezettelt hat, darunter auch der reiche Donald-Trump-Anhänger Patrick Michael Byrne. Bezeichnenderweise wurden Israel oder Zionisten nicht ein einziges Mal erwähnt – weitaus plausiblere Kandidaten für Robinsons Anstiftung zu islamfeindlicher Gewalt.

Ausländischer Druck

Die EDL tauchte im Juni 2009 auf den britischen Straßen auf. Robinson und seine Mitstreiter, die sich als „Menschenrechtsorganisation“ bezeichneten und den Slogan „nicht rassistisch, nicht gewalttätig, nur nicht mehr still“ verkündeten, behaupteten stets, sie würden sich lediglich für weiße Bürger aus der Arbeiterklasse einsetzen und berechtigte Bedenken gegen den extremistischen Islam äußern. Das Verhalten und die Sprechchöre ihrer Mitglieder bei den regelmäßigen EDL-Aufmärschen durch britische Städte sprachen jedoch eine ganz andere Sprache.

Dennoch war die Liga stets bemüht, sich als nicht rassistisch und vielfältig zu bezeichnen. Von Anfang an hatte die EDL eigene Abteilungen für ihre zypriotischen, griechischen, hinduistischen, jüdischen, LGBT- und pakistanischen christlichen Anhänger sowie für andere Minderheitengruppen, die bei den Aufmärschen anwesend waren. Der „jüdische“ Flügel der Liga war immer der sichtbarste der Bewegung, auch wenn er von den Mainstream-Medien kaum wahrgenommen wurde. Auch die vielen Israel-Flaggen, die bei EDL-Protesten regelmäßig zu sehen sind, blieben während des fünfjährigen Bestehens der Gruppe weitgehend unbeachtet.

Hinweise darauf, dass die Aktivitäten der EDL den Interessen einer ganz anderen Nation dienten, waren jedoch immer eindeutig im Verborgenen zu finden. Die Liga war in Großbritannien nie als Wohltätigkeitsorganisation oder politische Partei tätig, sondern es wurden zwei getrennte kommerzielle Einrichtungen unter ihrem Namen registriert. Im Juni 2011 gründeten Robinsons Mitstreiter ein Unternehmen, die English Defence League. Einen Monat später wurde diese in English and Jewish Defence League umbenannt. In der Zwischenzeit wurde im Dezember 2010 eine Firma mit dem Namen EDL English Defence League LTD registriert.

Zwei Jahre später wurde die Firma in Jewish Defence League umbenannt, und eine ihrer Geschäftsführerinnen, Roberta Moore, eine streitlustige Zionistin, stellte Verbindungen zur Jewish Task Force, einer rechtsextremen US-Organisation, her. Die von Victor Vancier gegründete Organisation vertritt einen knallharten, fundamentalistischen Zionismus. Obwohl er Geld für illegale Siedlungen im Westjordanland sammelt und erklärtermaßen Israel „retten“ will, wurde Vancier wegen seiner Beteiligung an 18 Bombenanschlägen in New York und Washington, mit denen er gegen die sowjetische Behandlung der Juden in den 1980er Jahren protestierte, die Einreise nach Tel Aviv untersagt.

Diese Verbindung war Berichten zufolge zu „extrem“ für höhere EDL-Mitglieder, die sich daraufhin von Moore und ihrem „jüdischen“ Flügel distanzierten. Dies lässt sich jedoch nur schwer mit Robinsons eigenen Ansichten vereinbaren. Im Februar 2019 tauchte ein Video auf, in dem der ehemalige Chef der Liga seine Liebe zu Israel erklärt und darüber spricht, wie er bei manchen Gelegenheiten gezwungen ist, „seine zionistische Karte herauszuholen, auf der steht, dass er ein Zionist ist.“ Der Clip endete mit seiner stolzen Erklärung:

Palästina?! F*** Palästina. Warum sollten Sie Palästina unterstützen? Wenn es morgen einen Krieg gäbe, was wahrscheinlich der Fall sein wird, wäre ich an der Front und würde für Israel kämpfen“.

Fünf Monate später wurde Robinson wegen Missachtung des Gerichts zu einer 13-monatigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er die geschützten Identitäten von angeklagten Sexualstraftätern aufgedeckt hatte, als diese im Mai des Vorjahres vor Gericht standen. Nach seiner Inhaftierung gab der berüchtigte Think Tank der zionistischen Hardliner-Lobby, das Middle East Forum, bekannt, dass er nicht nur seine Gerichtskosten mitfinanziert, sondern auch Solidaritätsproteste zu seinen Ehren mit 25.000 Teilnehmern finanziert und organisiert habe. Eine begleitende Erklärung enthüllte:

MEF hilft Herrn Robinson in seinem gefährlichen Moment… [MEF] hilft Herrn Robinson… diplomatisch, indem es ausländischen Druck auf die britische Regierung ausübt, um [seine] Sicherheit und eventuelle Freilassung zu gewährleisten.

Die Erklärung wurde von MEF-Direktor Gregg Roman unterzeichnet, der zuvor im Verteidigungs- und Außenministerium der zionistischen Entität tätig war. Es ist nicht schwer zu erraten, von welchem Land der „ausländische Druck“ zur Freilassung Robinsons ausging.

Verdeckte Ermittlungen

In der EDL waren Robinson und Moore nicht die einzigen, die tiefe und kohärente Verbindungen zu Israel und eine ausgeprägte Affinität zum Zionismus hatten. Einer der Hauptgründer der Gruppe, „Paul Ray“, dessen Blog über Ethnie im Manifest des norwegischen islamfeindlichen Massenmörders Anders Breivik zitiert wurde, hatte in der Tat eine höchst zweifelhafte Vergangenheit als Infiltrator von Palästina-Solidaritätsbewegungen in Großbritannien. Ob er ein Freiwilliger oder ein staatlicher Agent war, ist bis heute unklar, aber er fügte seinen Zielen offensichtlich enormen Schaden zu.

Im September 2006 veröffentlichte die islamfeindliche US-Website FrontPageMag ein „Exposé“ darüber, wie einer ihrer britischen „Freiwilligen“ ein Jahr zuvor den Londoner Flügel des International Solidarity Movement infiltriert hatte. ISM ist eine pro-palästinensische Kampagnengruppe, die sich gewaltfreien Protesten verschrieben hat und über Ortsgruppen auf der ganzen Welt verfügt. Sie bildet Freiwillige aus und entsendet sie in die besetzten Gebiete, um gewaltfreie Proteste zu unterstützen. Trotzdem wurden im Jahr 2003 zwei ISM-Aktivisten – Rachel Corrie und Tom Hurndall – von den israelischen Besatzungstruppen getötet.

Der Enthüllungsjournalist Asa Winstanley, ein altgedienter Aktivist der Palästina-Solidarität, hat aufgedeckt, dass der britische Geheimdienst die ISM seit langem unterwandert hat. Ray – mit bürgerlichem Namen Paul Cinato – war einer der Spione, die die Bewegung infiltrierten. Wie der FrontPageMag-Artikel berichtet, hatte er „bereits Erfahrung mit verdeckten Ermittlungen für die Polizei in Großbritannien“, bevor er ISM ins Visier nahm. Das Blatt fügte hinzu: „Fotos und Informationen, die [Cinato] mitbrachte, sind für die Geheimdienste, die die ISM beobachten, von unschätzbarem Wert und befinden sich in offiziellen Händen.“

Auch hier ist es nicht leicht zu erraten, wo sich die „Geheimdienste, die ISM beobachten“, befinden, die von Cinatos Aktivitäten profitiert haben. Andere britische Spione, die die Bewegung infiltrierten, gaben ihre Erkenntnisse ganz klar an die Behörden der zionistischen Entität weiter. Bis 2008 hatte Tel Aviv so genaue Informationen über die Gruppe erlangt, dass ihre Freiwilligen nach der Einreise nach Israel entweder abgeschoben oder ganz an der Einreise gehindert wurden. Da die ISM in erster Linie darauf abzielte, Menschen in die besetzten Gebiete zu bringen, wurden ihr Wert und ihre Wirkung erheblich eingeschränkt.

Tommy Robinson posiert mit IDF-Truppen während eines Besuchs in Israel. Foto | Twitter

Es darf auch nicht vergessen werden, dass die geistesgestörte Verschwörungstheorie „Great Replacement“ während der fünfjährigen Existenz der EDL ein zentrales Thema war und von Robinson und den faschistischen Randalierern Großbritanniens auch heute noch verbreitet wird. Diese Theorie besagt, dass die westlichen Eliten heimlich an einer heimtückischen Verschwörung beteiligt sind, um Europa mit Muslimen zu überschwemmen und die lokale Kultur zu zerstören, um „Eurabia“, einen islamisierten Megakontinent und ein Kalifat zu schaffen.

Der Urheber dieses zutiefst rassistischen, phantastischen Gefasels war „Bat Ye’or“ – das Pseudonym der ehemaligen Mossad-Agentin Gisèle Littman. Im Jahr 1961 leiteten sie und ihr britischer Ehemann David die Operation Mural, eine abscheuliche zionistische Operation, bei der jüdische Kinder aus Marokko entführt wurden, um als Siedler in Israel eingesetzt zu werden. Sie verbrachte drei Monate in Rabat und gab sich als christliche Entwicklungshelferin aus, um das Vertrauen der jungen Zielpersonen zu gewinnen und ihnen bei ihrer unfreiwilligen Entführung zu helfen.

Die beiden engagierten sich später in verschiedenen zionistischen Organisationen und waren führende Köpfe der islamfeindlichen Gegendschihad-Bewegung. Obwohl ihre schmutzige persönliche und berufliche Geschichte gut dokumentiert ist, wurde Gisèle Littmans obszön heuchlerische „Great Replacement“-Theorie bei den Rechten in Europa und Nordamerika schnell populär. Wie es ein Langzeitleser des Guardian 2019 ausdrückte:

„Einst eine obskure Idee, die auf die dunkleren Ecken des Internets beschränkt war, ist die Anti-Islam-Ideologie jetzt in der Alltagspolitik des Westens sichtbar.“

Littmans „Theorie“ ist nur eine der Methoden, mit denen das zionistische Gebilde über Jahrzehnte hinweg die alltägliche Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Muslimen normalisiert und legitimiert hat, während es sie gleichzeitig entmenschlicht und dämonisiert, um sein verkommenes, völkermörderisches Siedlerkolonialprojekt zu verfolgen. Nachdem die westlichen Informationsräume durch Aktivisten wie Tommy Robinson heimtückisch mit wachsendem islamfeindlichem Hass vergiftet wurden, scheint der Topf in Großbritannien endlich überzukochen.

Die Tatsache, dass der Mainstream diese grundlegenden Wahrheiten totschweigt, zeigt, dass die Medien und die politische Klasse Europas und Nordamerikas entschlossen sind, die zionistische Entität ungeschoren davonkommen zu lassen.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPress News, der sich mit der Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

