Demonstranten versammeln sich zu einer Mahnwache, bei der die Namen von Tausenden palästinensischen Kindern, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet wurden, an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, am 27. Mai 2025 laut vorgelesen wurden.

(Foto: Democracy Now!)

Es dauerte 24 Stunden, um die Namen von 12.000 Kindern zu nennen, die Israel im Gazastreifen getötet hat – ein Bruchteil der Gesamtzahl

Die Mahnwache an der Harvard University fand statt, nachdem UNICEF bekannt gegeben hatte, dass in Gaza während 600 Tagen israelischer Bombenangriffe, Schüsse und Blockaden mindestens 50.000 palästinensische Kinder getötet oder verletzt worden sind.

Brett Wilkins

28. Mai 2025

Gemeindemitglieder beendeten am Mittwoch eine 24-stündige Mahnwache an der Harvard University, bei der die Namen von fast 12.000 Kindern, die in Gaza von israelischen Streitkräften getötet wurden, laut vorgelesen wurden. Dies ist nur eine Teilauflistung der von der Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen dokumentierten Opfer unter Kindern. Diese hat festgestellt, dass mindestens 50.000 palästinensische Kinder in dem umkämpften Gebiet während 600 Tagen US-amerikanischer

Sie alle haben Namen – eine Koalition aus Eltern, Pädagogen, Studenten, Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Glaubensführern und anderen Gemeindemitgliedern – versammelte sich am Harvard Square in Cambridge, Massachusetts, um vor den Abschlussfeierlichkeiten der Harvard University am Donnerstag eine Mahnwache abzuhalten.

Hold the vigil

„Diese Kinder – Leben, die niemals auf Zahlen reduziert werden dürfen – sind nun Teil einer langen, erschütternden Liste unvorstellbarer Gräuel.“

Laut der Harvard-Abteilung von Students for Justice in Palestine dauerte es fast anderthalb Stunden, nur um die Namen der seit dem 7. Oktober 2023 von israelischen Streitkräften getöteten Säuglinge vorzulesen. Die Namen der Opfer wurden in aufsteigender Reihenfolge ihres Alters verlesen.

„Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza mindestens 17.400 Kinder getötet“, sagte Dr. Lara Jirmanus, Hausärztin und klinische Ausbilderin an der Harvard Medical School. „Darunter sind mindestens 825 Babys, die ihren ersten Geburtstag nicht feiern konnten, 895 Einjährige, 3.266 Kinder im Vorschulalter, 4.032 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, 3.646 Mittelschüler und 2.949 Teenager.“

„Wir versammeln uns heute, um ihrer zu gedenken, ihrer Hoffnungen und Träume“, fügte Jirmanus hinzu. „Und um daran zu erinnern, dass wir die Macht haben, diese unaussprechliche Katastrophe zu beenden, indem wir von unseren gewählten Vertretern verlangen, dass sie keine Waffen mehr für Völkermord liefern.“

Die Mahnwache fand vor dem Hintergrund der anhaltenden Leugnung des Völkermords und der Verunglimpfung der Opferzahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza statt – Zahlen, die israelische Militärvertreter wiederholt für korrekt befunden haben und die von einer in The Lancet, einer der weltweit renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften, veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Studie als wahrscheinlich stark untertrieben eingestuft wurden.

Jirmanus berichtete Common Dreams, dass während der Mahnwache etwa 12.000 Namen von Kindern, die zwischen Oktober 2023 und Oktober 2024 in Gaza getötet wurden, mit einer Geschwindigkeit von etwa 500 Namen pro Stunde verlesen wurden.

Während der Mahnwache gab das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), das Gaza als „den gefährlichsten Ort der Welt für Kinder“ bezeichnet hat, seine neueste Schätzung bekannt, wonach seit Beginn der israelischen Angriffe und Belagerung des Gazastreifens als Vergeltung für den von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober 2023 50.000 palästinensische Kinder getötet oder verletzt worden sind.

Insgesamt gibt das Gesundheitsministerium in Gaza an, dass mindestens 191.285 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet oder verwundet wurden, darunter mehr als 14.000 Menschen, die vermisst werden und vermutlich tot sind und unter den Trümmern von Hunderttausenden bombardierten Gebäuden begraben liegen.

Unter den durch Israels Angriffe Verstümmelten sind Tausende Kinder, denen aufgrund der israelischen Blockade oft ohne Betäubung ein oder mehrere Gliedmaßen amputiert wurden. Viele der überlebenden palästinensischen Kinder haben auch einen oder beide Elternteile verloren. Einige haben ihre gesamte Familie verloren. Für einige dieser Waisenkinder wurde sogar ein neues Akronym geprägt: WCNSF, was für „wounded child, no surviving family“ (verwundetes Kind, keine überlebenden Familienangehörigen) steht.

„In einem Zeitraum von 72 Stunden an diesem Wochenende liefern Bilder von zwei schrecklichen Angriffen weitere Beweise für den unmenschlichen Preis dieses rücksichtslosen Krieges gegen Kinder im Gazastreifen“, sagte Edouard Beigbeder, Regionaldirektor von UNICEF für den Nahen Osten und Nordafrika, in einer Erklärung.

„Am Freitag sahen wir Videos von verbrannten, zerstückelten Leichen von Kindern der Familie al-Najjar, die aus den Trümmern ihres Hauses in Khan Yunis geborgen wurden“, berichtete Beigbeder. „Von zehn Geschwistern unter zwölf Jahren hat angeblich nur eines mit schweren Verletzungen überlebt.“

„Am frühen Montagmorgen sahen wir Bilder eines kleinen Kindes, das in einer brennenden Schule in Gaza-Stadt gefangen war. Bei diesem Angriff in den frühen Morgenstunden wurden Berichten zufolge mindestens 31 Menschen getötet, darunter 18 Kinder“, fuhr er fort.

„Diese Kinder – Leben, die niemals zu Zahlen reduziert werden dürfen – stehen nun auf einer langen, erschütternden Liste unvorstellbarer Gräuel: schwere Verstöße gegen Kinderrechte, Blockade von Hilfsgütern, Hunger, ständige Vertreibung und die Zerstörung von Krankenhäusern, Wasserversorgungssystemen, Schulen und Häusern“, fügte Beigbeder hinzu. „Im Grunde genommen ist das Leben im Gazastreifen zerstört.“

Im vergangenen Jahr nahm der Generalsekretär António Guterres zum ersten Mal Israel in seine sogenannte „Liste der Schande“ aufgenommen, in der Länder aufgeführt sind, die während Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten Kinder töten und verletzen.

Die Mahnwache in Harvard fand statt, während die israelischen Besatzungstruppen die Operation „Gideon’s Chariots“ fortsetzten, eine Kampagne zur Eroberung, unbefristeten Besetzung und ethnischen Säuberung der Palästinenser aus dem Gazastreifen, um Platz für neue israelische Siedlungen zu schaffen.

They All Have Names stellte fest:

Während Beamte in Gaza von Hunderten von Todesfällen – vor allem von Kindern und älteren Menschen – aufgrund von Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung berichten, erheben sogar israelische Beamte ihre Stimme gegen das, was der ehemalige Premierminister Ehud Olmert kürzlich als „Vernichtungskrieg“ bezeichnet hat.

Ausrottung und Zwangsaushungerung gehören zu den mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen denen der derzeitige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesucht wird. Das andere in Den Haag ansässige globale Tribunal, der Internationale Gerichtshof, prüft derzeit einen Völkermordprozess gegen Israel, der von Südafrika angestrengt und von Dutzenden Ländern entweder einzeln oder als Mitglieder regionaler Blöcke unterstützt wird.

Die 24-stündige Mahnwache fand auch statt, während US-Präsident Donald Trump und seine republikanische Regierung – die Israel weiterhin mit Milliarden Dollar an Waffen und diplomatischer Unterstützung versorgen, obwohl sie die Massenhungersnot in Gaza anerkennen – einen rhetorischen und finanziellen Krieg gegen Harvard führen.

Während die Regierung behauptet, ihre Maßnahmen, Harvard die Bundesmittel und Verträge zu entziehen und internationalen Studierenden den Besuch der ältesten Universität des Landes zu verweigern, seien eine Reaktion auf das Versäumnis der Universität, angeblichen Antisemitismus auf dem Campus angemessen zu bekämpfen, argumentieren viele Kritiker, dass Trump die Ivy-League-Universität ins Visier nimmt, weil sie sich seinem „Krieg gegen die Woke-Bewegung“ widersetzt, und weil er andere mächtige Institutionen seinem Willen unterwerfen will.

„Wir sind zwar erleichtert, dass Harvard nicht allen Forderungen der Trump-Regierung nachgegeben hat, aber wir sind weiterhin alarmiert über die repressiven Maßnahmen der Universität, die darauf abzielen, abweichende Meinungen und Proteste gegen Völkermord zum Schweigen zu bringen und Lehre und Forschung über Palästina zu unterbinden“, sagte die Mitorganisatorin der Mahnwache, Sandra Susan Smith, Professorin für Strafrecht an der Harvard Kennedy School, am Dienstag.

„Wir fordern Harvard auf, die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit zu verteidigen und eine ethische Investitionspolitik zu verabschieden, um sicherzustellen, dass mit den 50 Milliarden Dollar Stiftungsgeldern keine Menschenrechtsverletzungen finanziert werden“, fügte sie hinzu.

Die Teilnehmer der Mahnwache und UNICEF forderten beide eine sofortige Waffenruhe in Gaza.

„Die Kinder in Gaza brauchen Schutz. Sie brauchen Nahrung, Wasser und Medikamente. Sie brauchen einen Waffenstillstand“, sagte Beigbeder. „Aber mehr als alles andere brauchen sie sofortige, kollektive Maßnahmen, um dies ein für alle Mal zu beenden.“

Übersetzt mit Deepl.com

