Israel missachtet das Gesetz und genehmigt 22 illegale Siedlungen im Westjordanland

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

29. Mai 2025

Dieser Schritt vertieft die jahrzehntelange Besetzung palästinensischen Landes und führt angesichts eskalierender Gewalt durch Siedler zu erneuter internationaler Verurteilung.

Das israelische Sicherheitskabinett hat laut israelischen Medienberichten heimlich die Errichtung von 22 illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt.

Laut Ynet hat das Kabinett „vor zwei Wochen heimlich die Errichtung von 22 Siedlungen in Judäa und Samaria genehmigt“.

Der Beschluss, der Berichten zufolge vor zwei Wochen gefasst wurde, umfasst Pläne zur Wiedererrichtung der illegalen Siedlungen Homesh und Sa-Nur, die beide im Rahmen des einseitigen „Rückzugsplans“ aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 abgerissen worden waren. Die Siedlungen sollen in der Region errichtet werden, die ‚Israel‘ als „Judäa und Samaria“ bezeichnet, eine biblische Bezeichnung für das Westjordanland, die von internationalen Gremien abgelehnt wird.

Der Bericht zufolge wurde die Initiative gemeinsam von Sicherheitsminister Yoav Gallant und Finanzminister Bezalel Smotrich vorgelegt.

Die Wiedererrichtung von Homesh und Sa-Nur ist ein symbolischer und strategischer Schritt der israelischen Regierung. Beide Orte wurden zuvor im Rahmen einer Rückzugspolitik evakuiert, bei der „Israel“ Siedler aus dem Gazastreifen abziehen ließ, aber die Kontrolle über den Luftraum, den Zugang zum Meer und die Grenzen behielt.

Die Rückkehr an diese Orte wird weithin als Umkehr dieser Politik und als weiterer Schritt zur Ausweitung der illegalen Siedlungen im Westjordanland angesehen.

Palästinensische Autonomiebehörde verurteilt Eskalation

Die palästinensische Präsidentschaft verurteilte die Genehmigung scharf und bezeichnete sie als „gefährliche Eskalation, die die Region in einen Kreislauf der Gewalt und Instabilität zieht“.

Der Sprecher des Präsidenten, Nabil Abu Rudeineh, sagte, die Entscheidung stelle „eine ernsthafte Eskalation und eine Herausforderung für die internationale Legitimität und das Völkerrecht“ dar.

Er fügte hinzu: „Die geheime Genehmigung der israelischen Regierung zur Errichtung von 22 neuen Siedlungen im Westjordanland, einschließlich Ost-Al-Quds“, verstoße gegen Rechtsnormen und den internationalen Konsens.

Die geheime Genehmigung erfolgt vor dem Hintergrund einer umfassenderen Offensive „Israels“ zur Ausweitung seiner Besetzung palästinensischer Gebiete. Am 12. Mai genehmigte das israelische Kabinett die Wiederaufnahme der Landregistrierungsverfahren in der sogenannten Zone C, dem Teil des Westjordanlands, der weiterhin vollständig unter israelischer Besatzung steht und etwa 61 % des Gebiets ausmacht.

Hamas: Israel beschleunigt die Judaisierung palästinensischen Landes

Die Hamas bekräftigte ihrerseits, dass die Genehmigung des israelischen Sicherheitskabinetts zur Errichtung von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland „eine weitere Bestätigung dafür ist, dass die kriminelle zionistische Besatzung weiterhin Fakten vor Ort schafft, indem sie die Judaisierung palästinensischen Landes beschleunigt“.

Dies sei „Teil eines expliziten Annexionsprojekts unter der Führung der Regierung von Terroristen und Extremisten unter Netanjahu, das in eklatanter Missachtung des internationalen Willens und unter schwerwiegender Verletzung des Völkerrechts und der Resolutionen der Vereinten Nationen durchgeführt wird“.

Die Gruppe forderte die UNO und die internationale Gemeinschaft auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, die über bloße symbolische Verurteilungen hinausgehen, und praktische und abschreckende Maßnahmen zu ergreifen, um den Versuchen, die palästinensische Sache zu vernichten, entgegenzutreten und der „Annexion“ und der Siedlungspolitik, die sie als Kriegsverbrechen und fortgesetzte ethnische Säuberung bezeichnete, ein Ende zu setzen.

Die Bewegung forderte außerdem eine Verschärfung der Konfrontation in allen Bereichen und die Bekämpfung dieser kriminellen Pläne und Siedler-Terrorbanden mit allen legitimen Mitteln.

Widerstand ist die einzige Lösung, sagt die PIJ

In ähnlicher Weise wies die palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung (PIJ) darauf hin, dass die neue aggressive Politik Israels Teil der Bemühungen der Besatzungsmacht ist, die „Annexion“ des besetzten Westjordanlands zu festigen und den Weg für die Vertreibung seiner Bewohner zu ebnen, um talmudische Wahnvorstellungen zu verwirklichen.

Diese Politik, so hieß es, verfestige ein System der Apartheid und ethnischen Säuberung gegen das palästinensische Volk.

Die PIJ betonte, dass diese Entwicklungen ein weiterer Schlag für diejenigen seien, die auf die Möglichkeit einer Einigung mit der israelischen Entität setzen, und unterstrich, dass sie das Scheitern jeglicher Hoffnung auf die sogenannte internationale Gemeinschaft, diplomatischen Druck und internationale Konferenzen beweisen, die bisher nicht einmal in der Lage waren, den anhaltenden Völkermord in Gaza zu stoppen oder Wasser in den Gazastreifen zu bringen.

Sie bekräftigte, dass „der einzige Weg, diesen Plänen entgegenzutreten, der Widerstand in all seinen Formen ist, allen voran der bewaffnete Widerstand, der ein legitimes, legales und menschliches Recht ist“, und erklärte, dass das palästinensische Volk in der Lage sei, die Projekte der Besatzung zu vereiteln, egal was es koste.

Diese Entscheidung kommt nur wenige Monate nach einem wegweisenden Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH). Am 19. Juli 2024 erklärte das Gericht, dass die fortgesetzte Besetzung palästinensischer Gebiete durch „Israel“ rechtswidrig ist, und bekräftigte das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Der IGH forderte außerdem die Räumung aller auf besetztem Land errichteten Siedlungen und betonte deren Verstoß gegen das Völkerrecht.

Zunahme der Gewalt im Westjordanland seit dem Angriff auf Gaza

Der Schritt erfolgt auch vor dem Hintergrund eskalierender israelischer Angriffe in der gesamten Westbank. Seit „Israel“ am 7. Oktober 2023 seinen Völkermord in Gaza begonnen hat, haben die israelischen Aggressionen in der besetzten Westbank stark zugenommen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei Angriffen israelischer Streitkräfte und Siedler mindestens 970 Palästinenser getötet und über 7.000 verletzt.

Die Genehmigung neuer illegaler Siedlungen, insbesondere unter geheimen Bedingungen, wird weithin als Provokation angesehen, die in einer Zeit bereits erhöhter regionaler Spannungen zu weiterer Instabilität führen könnte.

