Es gibt keine „leichten Kriege“ mehr zu führen, aber man sollte die Sehnsucht nach einem solchen nicht verwechseln

Von Alastair Crooke

15. November 2024

Trump mag nicht wissen, wie isoliert die USA und Israel unter Israels arabischen und sunnitischen Nachbarn sind.

Die Israelis als Ganzes zeigen sich in der rosigen Gewissheit, dass sie Trump für sich einspannen können, wenn schon nicht für die vollständige Annexion der besetzten Gebiete (Trump hat eine solche Annexion in seiner ersten Amtszeit nicht unterstützt), dann doch zumindest, um ihn in einen Krieg gegen den Iran zu verwickeln. Viele (sogar die meisten) Israelis lechzen nach einem Krieg gegen den Iran und einer Vergrößerung ihres Territoriums (ohne Araber). Sie glauben der Übertreibung, dass der Iran „nackt“ und erstaunlich verwundbar vor einem Militärschlag der USA und Israels dasteht.

Die bisherigen Nominierungen von Trumps Team lassen eine außenpolitische Truppe erbitterter Unterstützer Israels und leidenschaftlicher Gegner des Iran erkennen. Die israelischen Medien bezeichnen sie als „Dreamteam“ für Netanjahu. So sieht es auf jeden Fall aus.

Die Israel-Lobby hätte sich nicht mehr wünschen können. Sie hat es bekommen. Und mit dem neuen CIA-Chef bekommen sie als Bonus einen bekannten ultimativen China-Falken.

Aber im Inland ist der Ton genau umgekehrt: Die Schlüsselposition für die „Stallreinigung“ ist Matt Gaetz als Justizminister; er ist ein echter „Bombenwerfer“. Und für die Säuberung des Geheimdienstes wird Tulsi Gabbard zur Direktorin des Nationalen Geheimdienstes ernannt. Alle Geheimdienste werden ihr Bericht erstatten, und sie wird für das tägliche Briefing des Präsidenten verantwortlich sein. Die Geheimdienstbewertungen könnten somit beginnen, etwas zu reflektieren, das näher an der Realität liegt.

Die tiefgreifende Struktur der zwischenbehördlichen Zusammenarbeit hat Grund, sich große Sorgen zu machen; sie sind in Panik – vor allem wegen Gaetz.

Elon Musk und Vivek Ramaswamy haben die nahezu unmögliche Aufgabe, die außer Kontrolle geratenen Staatsausgaben und den Gelddruck zu stoppen. Das System ist in hohem Maße von den aufgeblähten Staatsausgaben abhängig, um die Zahnräder und Hebel des gigantischen „Sicherheits“-Boondoggles am Laufen zu halten. Es wird nicht ohne einen erbitterten Kampf aufgegeben werden.

Einerseits bekommt die Lobby also ein Traumteam (Israel), andererseits (im Inland) ein abtrünniges Team.

Das muss Absicht sein. Trump weiß, dass Bidens Vermächtnis, das BIP durch Regierungsjobs und übermäßige öffentliche Ausgaben aufzublähen, die eigentliche „Zeitbombe“ ist, die auf ihn wartet. Wieder könnten sich die Entzugserscheinungen als brandgefährlich erweisen, wenn die Droge des leichten Geldes abgesetzt wird. Der Übergang zu einer Struktur aus Zöllen und niedrigen Steuern wird störend sein.

Ob absichtlich oder nicht, Trump hält seine Karten nah an der Brust. Wir haben nur flüchtige Einblicke in seine Absichten – und das Wasser wird durch die berüchtigten „interinstitutionellen“ Granden ernsthaft getrübt. So wurde beispielsweise die Beauftragung von Auftragnehmern aus dem Privatsektor für die Arbeit in der Ukraine durch das Pentagon in Abstimmung mit „interinstitutionellen Interessengruppen“ durchgeführt.

Der alte Erzfeind, der seine erste Amtszeit lähmte, steht Trump erneut gegenüber. Während des Amtsenthebungsverfahrens gegen die Ukraine antwortete ein Zeuge (Vindman) auf die Frage, warum er sich nicht den ausdrücklichen Anweisungen des Präsidenten beugen würde, dass Trump zwar seine Meinung zur Ukraine-Politik habe, diese Haltung aber NICHT mit der „interinstitutionellen“ vereinbarten Position übereinstimme. Im Klartext bestritt Vindman, dass ein US-Präsident bei der Formulierung der Außenpolitik eine Rolle spielt.

Kurz gesagt signalisierte die „interinstitutionelle Struktur“ Trump, dass die militärische Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt werden müsse.

Als die Washington Post ihren detaillierten Bericht über ein Telefonat zwischen Trump und Putin veröffentlichte – das laut eindringlicher Aussage des Kremls nie stattgefunden hat – signalisierten die tieferen Strukturen der Politik Trump einfach, dass sie es sein würden, die bestimmen würden, wie die „Lösung“ der USA für die Ukraine aussehen würde.

Als Netanjahu sich damit brüstete, mit Trump gesprochen zu haben und dass Trump seine Ansichten zum Iran „teilt“, wurde Trump indirekt angewiesen, wie seine Politik gegenüber dem Iran aussehen sollte. Auch alle (falschen) Gerüchte über Ernennungen in seinem Team waren nichts anderes als die interinstitutionelle Signalisierung ihrer Wahl für seine Schlüsselposten. Kein Wunder, dass Verwirrung herrscht.

Was lässt sich also in diesem frühen Stadium ableiten? Wenn es einen roten Faden gibt, dann ist es die ständige Wiederholung, dass Trump gegen Krieg ist. Und dass er von seinen Kandidaten persönliche Loyalität und keine Verpflichtungen gegenüber der Lobby oder dem Sumpf verlangt.

Ist die Besetzung seiner Regierung mit „Israel Firsters“ also ein Hinweis darauf, dass Trump sich auf einen „Faustischen Pakt der Realisten“ zubewegt, um den Iran zu zerstören und damit Chinas Energieversorgung (90 % aus dem Iran) zu lähmen und China zu schwächen? – Zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen?

Der Zusammenbruch des Iran würde auch Russland schwächen und die Transportkorridorprojekte der BRICS behindern. Zentralasien benötigt sowohl iranische Energie als auch die wichtigen Transportkorridore, die China, Iran und Russland als Hauptknotenpunkte des eurasischen Handels verbinden.

Als die RAND Organisation, der Thinktank des Pentagons, kürzlich eine bahnbrechende Bewertung der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) 2022 veröffentlichte, waren die Ergebnisse eindeutig: Eine unerbittlich düstere Analyse aller Aspekte der US-Kriegsmaschinerie. Kurz gesagt, die USA seien „nicht vorbereitet“, so die Einschätzung, und zwar in keiner nennenswerten Weise auf einen ernsthaften „Wettbewerb“ mit ihren Hauptgegnern – und seien in jedem Bereich der Kriegsführung verwundbar oder sogar deutlich unterlegen.

Die USA, so die Einschätzung von RAND weiter, könnten in kürzester Zeit in einen Krieg auf mehreren Schauplätzen mit gleichwertigen und nahezu gleichwertigen Gegnern verwickelt werden – und könnten diesen verlieren. Es wird davor gewarnt, dass die US-Bevölkerung sich nicht darüber im Klaren ist, welche Kosten entstehen, wenn die USA ihre Position als Supermacht der Welt verlieren. Die USA müssen daher weltweit präsent sein – militärisch, diplomatisch und wirtschaftlich –, um ihren Einfluss weltweit zu wahren.

Tatsächlich, wie ein angesehener Kommentator feststellte, ist der Kult des „Imperiums um jeden Preis“ (d. h. der Zeitgeist der Organisation RAND) jetzt „verzweifelter denn je, einen Krieg zu finden, den es führen kann, um sein Vermögen und Ansehen wiederherzustellen“.

Und China wäre ein ganz anderes Thema für einen demonstrativen Akt der Zerstörung, um „den weltweiten Einfluss der USA zu wahren“ – denn die USA sind „nicht bereit“ für einen ernsthaften Konflikt mit ihren gleichrangigen Gegnern: Russland oder China, so RAND.

Die angespannte Lage der USA nach Jahrzehnten der finanziellen Exzesse und der Auslagerung (der Hintergrund für die derzeit geschwächte militärische Industriebasis) macht einen kinetischen Krieg mit China oder Russland oder „auf mehreren Schauplätzen“ zu einer zu vermeidenden Perspektive.

Der Kommentator oben weist darauf hin, dass es keine „einfachen Kriege“ mehr zu führen gibt. Und dass die Realität (brutal umrissen von RAND) darin besteht, dass die USA sich für einen – und nur einen – Krieg entscheiden können. Trump mag keinen Krieg wollen, aber die Lobby-Granden – allesamt Unterstützer Israels, wenn nicht sogar aktive Zionisten, die die Vertreibung der Palästinenser unterstützen – wollen Krieg. Und sie glauben, dass sie einen bekommen können.

Um es ganz klar und deutlich zu sagen: Hat Trump das durchdacht? Haben die anderen im Trump-Team ihn daran erinnert, dass es in der heutigen Welt, in der die militärische Stärke der USA nachlässt, keine „einfachen Kriege“ mehr zu führen gibt, obwohl Zionisten glauben, dass sich das iranische Volk mit einem Enthauptungsschlag gegen die religiöse und IRGC-Führung des Iran (nach dem Vorbild der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Führer in Beirut) gegen seine Führer erheben und sich für einen „Neuen Nahen Osten“ auf die Seite Israels stellen würde?

Netanjahu hat gerade seine zweite Ansprache an das iranische Volk gerichtet und ihm eine baldige Rettung versprochen. Er und seine Regierung warten nicht darauf, Trump zu bitten, der Annexion aller besetzten palästinensischen Gebiete zuzustimmen. Dieses Projekt wird vor Ort umgesetzt. Es entfaltet sich jetzt. Netanjahu und sein Kabinett haben die ethnische Säuberung „auf dem Kieker“. Wird Trump in der Lage sein, sie rückgängig zu machen? Wie? Oder wird er dem „Völkermord-Don“ erliegen?

Dieser vermeintliche „Iran-Krieg“ folgt demselben Erzählzyklus wie der mit Russland: „Russland ist schwach; sein Militär ist schlecht ausgebildet; seine Ausrüstung stammt größtenteils aus der Sowjetzeit; seine Raketen und Artillerie sind knapp“. Zbig Brzezinski hatte diese Logik bereits 1997 in seinem Buch „The Grand Chessboard“ auf die Spitze getrieben: Russland hätte keine andere Wahl, als sich der NATO-Erweiterung und dem geopolitischen Diktat der USA zu unterwerfen. Das war „damals“ (vor etwas mehr als einem Jahr). Russland nahm die Herausforderung des Westens an – und sitzt heute am Steuer in der Ukraine, während der Westen hilflos zusieht.

Im vergangenen Monat war es der pensionierte US-General Jack Keane, der strategische Analyst für Fox News, der argumentierte, dass der Luftangriff Israels auf den Iran diesen „im Wesentlichen schutzlos“ gemacht habe, da die meisten Luftverteidigungssysteme „außer Gefecht gesetzt“ und die Raketenproduktionsstätten durch die israelischen Angriffe vom 26. Oktober zerstört worden seien. Die Verwundbarkeit des Iran, so Keane, sei „einfach atemberaubend“.

Keane erinnert an den frühen Brzezinski: Seine Botschaft ist klar – der Iran wird ein „einfacher Krieg“ sein. Diese Prognose wird sich jedoch wahrscheinlich als völlig falsch erweisen. Und wenn sie weiterverfolgt wird, wird sie zu einer vollständigen militärischen und wirtschaftlichen Katastrophe für Israel führen. Aber man sollte die eindeutige Möglichkeit nicht ausschließen, dass Netanjahu – der an allen Fronten belagert wird und am Rande einer internen Krise und sogar einer Gefängnisstrafe steht – verzweifelt genug ist, um es zu tun. Schließlich handelt es sich bei seinem Streben nach einem Staat Israel um ein biblisches Mandat!

Der Iran wird wahrscheinlich vor der Amtseinführung des Präsidenten am 20. Januar eine schmerzhafte Reaktion auf Israel starten. Seine Antwort wird die unerwartete und unvorhergesehene militärische Innovation des Iran demonstrieren. Was die USA und Israel dann tun werden, könnte durchaus die Tür zu einem größeren regionalen Krieg öffnen. Die Stimmung in der gesamten Region brodelt angesichts des Gemetzels in den besetzten Gebieten und im Libanon.

Trump ist sich vielleicht nicht bewusst, wie isoliert die USA und Israel unter den arabischen und sunnitischen Nachbarn Israels sind. Die USA sind so sehr gefordert und ihre Streitkräfte in der Region sind so anfällig für die Feindseligkeiten, die das tägliche Gemetzel auslösen, dass ein regionaler Krieg ausreichen könnte, um das gesamte Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Die Krise würde Trump in eine Finanzkrise stürzen, die auch seine innenpolitischen wirtschaftlichen Ambitionen zunichte machen könnte.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

