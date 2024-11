https://english.almayadeen.net/articles/features/the-us-presidential-election-through-the-prism-of-the-war-in



Die US-Präsidentschaftswahlen durch das Prisma des Krieges in der Ukraine

Von Dmitri Kovalevich

15. November 2024

Kurt Volker, ehemaliger Sonderbeauftragter des US-Außenministeriums für die Ukraine während der Präsidentschaft von Trump, hat kürzlich eine Reihe von Aussagen gemacht, in denen er davon ausgeht, dass Trump nicht über Kompromisse sprechen wird; er wird einfach fordern, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht. Dies wird sich nicht von der Haltung der Trump-Regierung unterscheiden.



Die westliche Hilfe für die Ukraine wird weiterhin so gestaltet sein, dass sie nicht nur die Ukraine, sondern auch die Länder der EU verschuldet. All dies kommt den westlichen Finanzinstitutionen zugute. (Al Mayadeen English; Illustrated by Zeinab El-Hajj)

Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten am 5. November überschatteten alle anderen Nachrichten aus der Ukraine, einschließlich der täglichen Rückzüge der ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinien des Stellvertreterkrieges, den die NATO-Mächte gegen Russland führen. Diese extreme Fokussierung auf eine US-Wahl ist die Folge der inzwischen vollständigen Abhängigkeit der Ukraine vom Hegemon USA.

Die Ukrainer waren doppelt an den US-Wahlen interessiert, weil sie selbst nun völlig des Rechts beraubt sind, ihre nationale Legislative (die Werchowna Rada) und ihren nationalen Präsidenten zu wählen. Das Präsidialmandat von Wolodymyr Selenskyj, das aus der manipulierten Wahl vom April 2019 hervorging, lief vor sechs Monaten aus, während die ebenfalls aus dem Jahr 2019 stammenden Wahlmandate der Abgeordneten der Rada vor fünf Monaten ausliefen.

Heute bestimmt die Politik der herrschenden Kreise in den USA, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, wie viele Ukrainer leben werden, wie viele ihrer Städte beschädigt oder zerstört werden und ob ein älterer Mann oder eine ältere Frau ihre Rente erhalten oder ihre Häuser heizen können. Alles, was die einfachen Ukrainer betrifft, hängt jetzt von den Vereinigten Staaten und den mit ihnen verbündeten europäischen Mächten ab – der Preis für Brot, wie viel Wald gerodet wird, um ausländischen Firmen zu nützen, wie viel Ackerland (das wichtigste Erbe des Landes) privatisiert und an ausländische Käufer verkauft wird, und die Liste geht noch weiter.

Um den Krieg gegen Russland zu finanzieren, nimmt die Regierung in Kiew immer mehr Kredite von westlichen Finanzinstituten auf. Gleichzeitig werden Steuern erhöht und wichtige staatliche Leistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen gekürzt. Der gegenwärtige Krieg ist eine Abwärtsspirale, die seit dem Staatsstreich in Kiew im Februar 2014 von den westlichen Mächten gefördert wird.

Die heutige Krisensituation in der Ukraine ist der Höhepunkt von 33 Jahren gescheiterter „Unabhängigkeit“. 1991 beendete die Sowjetrepublik Ukraine ihren Status als Teil der Sowjetunion. Sie stimmte für den Austritt aus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und beschritt den Weg der kapitalistischen Restauration. Mit dieser Abstimmung begann ein langer Weg in die völlige wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten und den kapitalistischen Ländern der Europäischen Union. Die ukrainische Bevölkerung lehnte diesen politischen und wirtschaftlichen Kurs ab, aber der Widerstand war anfangs schwach und uneinheitlich. Später wurde sie von der Gewalt der extremen Rechten in der Ukraine weitgehend überrascht. Zunächst kam es im Februar 2014 zu gewalttätigen Ausschreitungen während des „Euromaidan“-Putsches, dann folgte die verhängnisvolle Entscheidung der extremen Rechten, in der Donbass-Region einen Bürgerkrieg zu beginnen, um die dort entstandene Protestbewegung gegen den Putsch zu zerschlagen.

Die Krim war die Region in der Ukraine, in der der Widerstand gegen den Staatsstreich von 2014 am stärksten war. Dies lag an der einzigartigen Geschichte der Halbinsel als autonomes russisches und sowjetisches Gebiet und an der Tatsache, dass sie nach dem „Anschluss“ an die Sowjet-Ukraine im Jahr 1954 (ohne große Befragung der Bevölkerung und ohne Referendum) Institutionen autonomer politischer Mächte beibehalten hatte. Der Widerstand gegen den Putsch von 2014 entwickelte sich im Donbass langsamer, weil es keine autonomen politischen Institutionen gab, an die sich die Bevölkerung wenden konnte, um Schutz zu erhalten – die tragischen Folgen davon sollten sich bald zeigen.

Wechsel der Loyalität zur US-amerikanischen Regierungspartei

Im Jahr 2014 und danach befürworteten die meisten politischen und wirtschaftlichen Eliten der Ukraine eine demokratische Partei an der Macht in Washington. Die Anhänger der Republikanischen Partei in der Ukraine waren in der klaren Minderheit. Das begann sich am 6. Januar 2021 zu ändern, als Anhänger von Donald Trump in Washington D.C. einen Aufstand veranstalteten, um gegen ihre Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen zwei Monate zuvor zu protestieren. Über Nacht schienen die meisten ukrainischen Abgeordneten zu Trump-Anhängern zu werden, da sie glaubten, dass er eine aggressivere Haltung gegenüber Russland unterstützen und fördern würde. (Wie sich herausstellte, erwies sich die Demokratische Partei unter Joseph Biden als genauso aggressiv wie sein Vorgänger Trump.)

Zu dieser Zeit waren die verschiedenen Fraktionen der ukrainischen Elite besorgt über die Möglichkeit anhaltender politischer Turbulenzen und ziviler Konfrontationen in den USA. Sie befürchteten, dass die Regierung in Washington dadurch ihre Aufmerksamkeit für die Ukraine verlieren und vielleicht sogar damit beginnen könnte, ihre finanzielle Unterstützung und Waffenlieferungen zu reduzieren.

Obwohl sich die US-Außenpolitik bei einem Präsidentenwechsel nie ändert, können Wahlmomente zu Störungen führen. Marionettenführer in überseeischen Ländern könnten zurücktreten, um vermeintlichen PR-Zielen in den USA oder bei ihren Verbündeten zu dienen. Finanzielle und militärische Unterstützung könnte im Interesse der Beeinflussung der Wahlmeinung im In- oder Ausland umverteilt werden. Die ukrainische Führung ist in ständiger Sorge, dass dieses oder jenes Wirtschaftsprojekt oder diese oder jene Waffenlieferungs-Pipeline geändert oder gestrichen werden könnte, sollte eine Wahl in den Vereinigten Staaten eine etablierte politische Ordnung auf den Kopf stellen.

Die ukrainische Führung hoffte, dass Kamala Harris die Wahl am 5. November gewinnen und die Politik der Biden-Regierung fortsetzen würde, Kiew mit Geld und Waffen zu versorgen. Was Trump betrifft, so war Kiew besorgt über seine Wahlkampfrhetorik, einschließlich seiner Behauptung, er könne den Krieg mit Russland schnell beenden, sollte er die Wahl gewinnen, und seiner Forderung, dass in der Ukraine Wahlen stattfinden sollten. Trump hat sogar darüber nachgedacht, neue Kredite an die Ukraine zu kürzen und einen strengen Rückzahlungsplan für bereits aufgenommene Kredite zu fordern.

Im Juni 2024 verkündete Selenskyj, dass Trump ein „verlorener Präsident“ sein würde, wenn er Kiew ein schlechtes Friedensabkommen aufzwingen würde. Heute gratuliert Selenskyj Trump widerwillig zu seinem überwältigenden Wahlsieg. Am 6. November ging Marian Zablotskyj, ein Abgeordneter aus Selenskyjs Wahlpartei/Maschinerie „Diener des Volkes“, noch weiter und schlug unterwürfig vor, in Kiew ein Denkmal für Ronald Reagan zu errichten und ein Wandgemälde von Donald Trump in Auftrag zu geben.

Am 7. November wurde Trumps Name von der berüchtigten Website „Myrotvorets“ gelöscht, die von der Neonazi-Bewegung in der Ukraine unterhalten wird. Die Website wird genutzt, um sogenannte „Feinde“ des Landes zu bedrohen und auf eine schwarze Liste zu setzen. Sie listet Namen und andere persönliche Informationen von Zielpersonen in der Ukraine und im Ausland auf, wobei laut Wikipedia fast 200.000 Namen darauf erscheinen.

Im April 2015 wurden zwei ukrainische Journalisten ermordet, nachdem ihre Namen auf der Liste erschienen waren. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte hat eine formelle gerichtliche Untersuchung der Myrotvorets-Backlist/Killlist gefordert, aber die Website ist nach wie vor frei zugänglich.

Die ukrainische Online-Nachrichtenseite Strana schrieb am 7. November, dass „Pilger“ sowohl von der ukrainischen Regierung als auch von anderen interessierten Parteien im Land bereits nach Washington reisen, um Kontakt mit dem Übergangsteam von Trump aufzunehmen und für ihre jeweiligen Interessen zu lobbyieren.

Bisher, erklärt der Kiewer Politikwissenschaftler Pavlo Sebastianovych, fließt weiterhin Geld in riesigen Strömen nach Kiew, aber gewöhnliche Ukrainer oder Soldaten der ukrainischen Armee erhalten wenig oder gar nichts davon. „Die Ukraine ist voller Geld“, schreibt er. “Der Westen schüttet jährlich etwa 40 bis 50 Milliarden Dollar in das Land, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Er gibt uns einfach dieses Geld. Die Mittel für 2025 sind bereits versprochen und zugewiesen. Die Beamten werden weiterhin im Luxus schwelgen; für Rüstungsgüter wird fast nichts zugewiesen. Unsere Truppen kämpfen ohne Waffen, und weiterhin werden unbewaffnete und schlecht ausgebildete Menschen mobilisiert und an die Front geschickt.“

Vor einigen Monaten kritisierte Trump Zelensky öffentlich dafür, dass er ständig mehr Geld für seine Kriegsanstrengungen fordere. Trump sagte im September: „Ich glaube, Zelensky ist der größte Verkäufer der Geschichte. Jedes Mal, wenn er in unser Land kommt, geht er mit 60 Milliarden Dollar wieder weg.“

Am 6. November berichtete der Kolumnist von Politico, Jack Detch, dass die Biden-Regierung sich beeilt, der Ukraine die letzte bereits versprochene Tranche von 6 Milliarden Dollar an Hilfe zu liefern.

Wie man einen Misserfolg in einen „Erfolg“ umbenennt

Wolodymyr Selenskyj sagte auf einer Pressekonferenz Ende Oktober, dass die westlichen Mächte zögern werden, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu beliefern, ohne die gewünschten Ergebnisse auf den Schlachtfeldern zu sehen. Die ukrainischen Streitkräfte ziehen sich seit mehreren Monaten stetig zurück. „Es wird für uns schwierig sein, weiterhin große Mengen an Waffen und starke Unterstützung von unseren Partnern zu erhalten. Sie wollen eine wirklich starke Armee sehen, die gegen den russischen Besatzer kämpft, dann werden sie uns unterstützen. Das ist eine Tatsache. Ob das fair ist oder nicht, ob rechtzeitig oder nicht, ist eine andere Frage. Das Wichtigste, was sie sehen wollen, sind Ergebnisse.“

Laut Selenskyj sind die Rückschläge, die die ukrainische Armee hinnehmen muss, auf den Mangel an Truppen zurückzuführen. Sein Ruf nach „Ergebnissen“ ist also kaum mehr als ein Aufruf zu noch mehr Zwangsrekrutierungen von Männern über 25 Jahren durch seine Regierung. Darüber hinaus fordern Mitglieder seiner Regierung, das Alter für die Wehrpflicht auf 18 Jahre zu senken, und schließen sich damit Forderungen von Beamten in Washington an.

Die ukrainische Journalistin Vlasta Lazur vom westlichen, von der Regierung finanzierten Radio Liberty hat kürzlich geschrieben, dass es ukrainischen Soldaten verboten wurde, das Wort „Rückzug“ zu verwenden, wenn sie mit den Medien sprechen. Laut ihr wurde den Soldaten befohlen, die Worte „Sieg“ und „vorwärts gehen“ zu verwenden, um die laufenden Militäroperationen der Ukraine zu beschreiben. Es ist ihnen verboten, das Wort „Rückzug“ oder etwas Ähnliches auszusprechen. Lazur berichtet von der ironischen Bemerkung eines ukrainischen Militäroffiziers: „Soll ich jetzt etwa sagen, dass wir auf Dnieper vorrücken?“ Dnieper (im Rahmen der ukrainischen Politik zur Auslöschung der russischen Präsenz in der Geschichte der Ukraine in „Dnipro“ umbenannt) ist die viertgrößte Stadt der Ukraine und liegt weit hinter den Frontlinien des ukrainischen Militärs im Donbass, südlich und östlich des Dnieper.

Der ukrainische Gesetzgeber Alexander Dubinsky schreibt, dass Kiew nur noch über genügend Wehrpflichtige und Rekruten verfügt, um einen weiteren Krieg von sechs bis zwölf Monaten zu führen. Unter Berufung auf die New York Times schreibt er, dass die Ukraine daher weiterhin etwa eine Milliarde US-Dollar an Hilfsgeldern pro Monat erhalten wird und die Aussicht auf die insgesamt sechs bis zwölf Milliarden, die der Westen bereitstellen wird, nicht so leicht aufgeben wird. Damit die Hilfe jedoch weiterhin fließen kann, muss zumindest in Medienberichten und offiziellen Stellungnahmen der Anschein von Erfolg erweckt werden.

Zu diesem Zweck erteilte Selensky Ende Oktober die Anweisung, einen zusätzlichen Militärplan für den „Sieg“ zu erstellen, den er als „internen Siegesplan“ bezeichnete und der dem „Siegesplan“ hinzugefügt werden soll, der der Welt vor einem Monat angekündigt wurde.

Der erste Punkt des neuen Plans ist die Bekämpfung von „Desinformation“, sagt der Kommunikationsberater des Präsidenten, Dmytro Lytvyn. „Die erste Aufgabe besteht natürlich darin, Desinformation zu bekämpfen. Der Präsident hat entschieden, dass die Kontrolle von Informationen der Ausgangspunkt ist. Wenn die Menschen in der Ukraine nicht verstehen, was passiert, oder wenn Partner die Position der Ukraine nicht verstehen, dann wird es schwierig sein, andere Punkte eines Siegesplans umzusetzen.“

Lytvyn sagt, der zweite Punkt des Plans sei es, „die Aktivitäten des Staates sowohl für unser Volk als auch für unsere Partner verständlich zu machen“.

Mit anderen Worten: Der neue „Siegesplan“ befasst sich ausschließlich mit der Manipulation von Informationen und versucht, westliche Partner und das heimische Publikum zu täuschen, indem überall behauptet wird, die Ukraine erziele Erfolge an der Front. Unausgesprochen bleibt, dass es für die ukrainische Regierung im Zeitalter der sozialen Medien und des Internets schwierig ist, die wahren Umstände ihres Krieges zu verbergen. Ukrainische Soldaten berichten regelmäßig in den sozialen Medien über den schleichenden Zusammenbruch der ukrainischen Kriegsanstrengungen, an einem Tag an dieser Front, am nächsten Tag an jener Front. Daher das Bestreben der zivilen und militärischen Sonderpolizeidienste Kiews, ihre Informationskontrolle zu verstärken.

Artem Dmytruk, ein flüchtiger Abgeordneter von Selenskys Partei, kommentierte den Plan am 31. Oktober auf Telegram: „Sie verbergen es nicht einmal mehr: Sie verkünden dem ganzen Land, dass sie Andersdenkende entweder töten oder in Kellern foltern werden. Was Journalisten und Oppositionspolitiker betrifft, so werden wir sie wegen Hochverrats ins Gefängnis schicken. Rundfunkmedien, die sich nicht an die Regeln halten, werden geschlossen.“

Was Trumps Wahlsieg für Kiew bedeutet

Trumps Äußerungen zum Ukraine-Konflikt vor der Wahl sollten in erster Linie als schlichter Populismus wahrgenommen werden. Während seiner vorherigen Amtszeit als Präsident unterstützte er den Krieg gegen die Bevölkerung von Donbass, der 2014 vom Putschregime in Kiew begonnen wurde. Dies war fünf Jahre bevor Selenskyj auf der Bildfläche erschien, den Krieg scheinbar kritisierte, ihn aber nach seiner Wahl fortsetzte. Kiew wurde von der Trump-Regierung großzügig mit Waffen beliefert; tatsächlich war es Trump, der im Jahr 2017 die ersten Lieferungen von fortschrittlichen Raketen und Artillerie an Kiew genehmigte.

Kurt Volker, ehemaliger Sonderbeauftragter des US-Außenministeriums für die Ukraine während der Präsidentschaft von Trump, gab kürzlich eine Reihe von Erklärungen ab, in denen er voraussagte, was Trump in der Ukraine tun wird, sollte er zum Präsidenten gewählt werden. Volker sagte, Trump werde nicht über Kompromisse sprechen; er werde einfach verlangen, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht. Dies wird sich nicht von der Haltung der Biden-Regierung unterscheiden.

Laut Strana war die Republikanische Partei während der vorherigen Präsidentschaft von Trump eine „Kriegspartei“. Ihre Kandidaten besetzten Schlüsselpositionen im Außenministerium und waren für die Kriegsagenda für die Ukraine verantwortlich. Unter ihrer Führung wurde das Friedensabkommen von Minsk 2 aus dem Jahr 2015 schließlich verraten und begraben. Minsk 2 sah eine Wiedereingliederung der rebellischen, gegen den Putsch gerichteten Oblaste (Provinzen) Donezk und Lugansk in der Region Donbass in die Ukraine mit einem neuen, halbautonomen Status vor. Kurt Volker spielte eine Schlüsselrolle bei den Gesprächen, die zu Minsk 2 führten.

Die von Trump geführten Republikaner kritisieren die Biden-Regierung seit langem dafür, dass sie China und Russland erlaubt, engere wirtschaftliche und politische Beziehungen aufzubauen. Trump betrachtet China als den „wichtigsten“ wirtschaftlichen und militärischen Gegner der US-Imperialisten, daher wird eines der Merkmale aller Gespräche mit Russland über die Ukraine darin bestehen, die Beziehungen zwischen Russland und China zu schwächen. Ein wichtiges Ziel wäre es, den aufstrebenden BRICS-Länderblock zu schwächen (in dem Russland und China zufällig eine führende Rolle spielen).

Das russische Außenministerium erklärt, dass es sich keine Illusionen über Trump mache. Er sei „in Russland wohlbekannt“, so das Ministerium. „Die herrschende politische Elite der USA, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, vertritt eine antirussische Haltung und eine Politik der „Eindämmung Moskaus“. Diese Politik unterliegt keinen Schwankungen im innenpolitischen Klima der USA, sei es die „America First“-Agenda, wie sie von Trump und seinen Anhängern interpretiert wird, oder die „regelbasierte Weltordnung“, auf die die Demokraten fixiert sind.“

Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit vor allem Republikaner als Lobbyisten für den militärisch-industriellen Komplex der USA aufgetreten sind, der heute einer der Hauptnutznießer des Krieges in der Ukraine ist.

Ukrainische Experten vermuten, dass Trump auch versuchen wird, die Russische Föderation durch eine Senkung der Ölpreise zu schwächen, wobei er seine guten Beziehungen zu den Führern Saudi-Arabiens zu diesem Zweck nutzen wird.

„Es liegt im Interesse Washingtons, die strategische Allianz zwischen Moskau und Peking zu schwächen, wenn nicht gar zu zerschlagen“, kommentierte der ukrainische Telegram-Kanal ‚Rubicon‘ die Wahl Trumps. “Das ist eine Binsenweisheit. In einer Welt, die aus drei geopolitischen Monstern besteht, darf nicht zugelassen werden, dass sich zwei gegen das dritte verbünden. Die Demokraten unter Biden haben dies zugelassen und nun alles verloren, auch die Macht in ihrem eigenen Land.“

Dennoch wird es schwierig sein, in dieser Hinsicht etwas drastisch zu ändern, da die Prozesse, die den Krieg in der Ukraine verursacht und zu einer Annäherung Russlands an China geführt haben, nicht ignoriert oder abgetan werden können. Die Autoren von „Rubikon“ räumen auch ein, dass die Trump-Regierung versuchen wird, einen Großteil der Last der Finanzierung der Ukraine und des Stellvertreterkriegs der NATO auf die Schultern der führenden Länder der Europäischen Union zu verlagern. Dies wird die EU selbst nur schwächen.

Die westliche Hilfe für die Ukraine wird weiterhin so gestaltet sein, dass nicht nur die Ukraine, sondern auch die Länder der EU verschuldet werden. All dies kommt den führenden westlichen Finanzinstitutionen zugute.

