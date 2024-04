Macron plant Kriege der EU Von Jörg Kronauer Junge Welt

Imperialismus: Macron plant Kriege der EU „Europa als Macht“: Frankreichs Präsident drängt in Grundsatzrede zur Militarisierung * Foto: MAXPPP/IMAGO

Macron plant Kriege der EU

Von Jörg Kronauer

»Europa als Macht«: Frankreichs Präsident drängt in Grundsatzrede zur Militarisierung

Von Jörg Kronauer

Großer Auflauf in der Sorbonne für Macrons Grundsatzrede

Unter dem Motto »Europa als Macht« hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einer Rede an der Pariser Sorbonne den raschen Aufbau einer »glaubwürdigen Verteidigung des europäischen Kontinents« gefordert. Die EU müsse »bis 2025 eine Schnelle Eingreiftruppe« aufstellen, um innerhalb kürzester Zeit bis zu 5.000 Soldaten »in eine feindliche Umgebung« entsenden zu können, verlangte Macron. Darüber hinaus solle etwa »eine europäische Militärakademie« geschaffen werden. Der Präsident verzichtete darauf, für die – bisher nicht durchsetzbare – Gründung einer einheitlichen EU-Armee zu plädieren, und sprach sich statt dessen relativ nebulös dafür aus, »strategische Vertrautheit« zwischen den Streitkräften der EU herzustellen. Um die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten, werde er »in den nächsten Monaten« verbündete Staaten einladen, kündigte Macron an.Weiterlesen in jungewelt.de

