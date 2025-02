https://www.commondreams.org/opinion/trump-peace-ukraine-gaza



Ein Paar spaziert am 14. Februar 2025, mitten in der russischen Invasion der Ukraine, am Valentinstag auf dem Lytschakiwski-Friedhof in Lwiw.

(Foto von Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images)

Es ist gut, dem Frieden in der Ukraine eine Chance zu geben. Warum nicht auch in Gaza?

Diejenigen von uns, die sich nach Frieden in der Ukraine sehnen, sollten die Initiative von Präsident Trump begrüßen, aber wir sollten auch die eklatanten Widersprüche eines Präsidenten hervorheben, der das Morden in der Ukraine für inakzeptabel hält, den Völkermord in Palästina aber voll und ganz unterstützt.

Medea BenjaminNicolas J.S. Davies

Common Dreams

14. Februar 2025

Während wir uns dem dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine nähern, vollzieht sich ein monumentaler Wandel, der möglicherweise zum Ende dieses verheerenden Krieges führen wird. Dabei handelt es sich nicht um einen Durchbruch auf dem Schlachtfeld, sondern um eine drastische Kehrtwende der Position der USA vom Hauptlieferanten von Waffen und Finanzmitteln zur Verlängerung des Krieges hin zu einem Friedensstifter.

Donald Trump versprach, den Krieg in der Ukraine zu beenden, falls er als Präsident wiedergewählt würde. Am 12. Februar begann er, dieses Versprechen einzulösen, indem er ein 90-minütiges Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte, mit dem Biden seit Beginn des Krieges nicht mehr sprechen wollte. Sie waren sich einig, dass sie bereit seien, „sofort“ mit Friedensverhandlungen zu beginnen, und Trump telefonierte anschließend mit Präsident Selenskyj und diskutierte eine Stunde lang über die Bedingungen für einen, wie Selenskyj es nannte, „dauerhaften und verlässlichen Frieden“.

Gleichzeitig enthüllte der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Trumps neue Politik bei einem Treffen der ukrainischen Verteidigungskontaktgruppe im NATO-Hauptquartier in Brüssel und sagte: „Das Blutvergießen muss aufhören. Und dieser Krieg muss enden.“

Die neue Politik, die Hegseth ankündigte, besteht aus zwei Teilen. Erstens sagte er, dass Trump „beabsichtigt, diesen Krieg durch Diplomatie zu beenden und sowohl Russland als auch die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen“. Zweitens sagte er, dass die Vereinigten Staaten die Hauptverantwortung für die Bewaffnung der Ukraine und die Gewährleistung ihrer zukünftigen Sicherheit an die europäischen NATO-Mitglieder abgeben.

Europa die Rolle des Sicherheitsgaranten zuzuweisen, ist ein durchsichtiger Schachzug, um die USA vor der anhaltenden Verantwortung für einen Krieg abzuschirmen, den sie durch die Verhinderung früherer Verhandlungen maßgeblich herbeigeführt und verlängert haben. Wenn die Europäer ihre zugewiesene Rolle in Trumps Plan nicht akzeptieren oder Präsident Selenskyj oder Putin sie ablehnen, könnten die Vereinigten Staaten bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine doch eine größere Rolle spielen müssen, als Trump oder viele Amerikaner es gerne hätten. Zelenskyy sagte am 11. Februar gegenüber dem Guardian, dass für die Ukraine „Sicherheitsgarantien ohne Amerika keine echten Sicherheitsgarantien sind“.

Nachdem die Biden-Regierung im April 2022 Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine blockiert hatte, lehnte sie Friedensverhandlungen über die Ukraine für fast drei Jahre ab. Biden bestand darauf, dass die Ukraine ihr gesamtes international anerkanntes Territorium zurückerhalten müsse, einschließlich der Regionen Krim und Donbass, die sich nach dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 von der Ukraine abspalteten.

Hegseth öffnete die Tür zum Frieden, indem er den europäischen Verbündeten Amerikas klar und ehrlich sagte: „… wir müssen zunächst anerkennen, dass die Rückkehr zu den Grenzen der Ukraine vor 2014 ein unrealistisches Ziel ist. Die Verfolgung dieses illusorischen Ziels wird den Krieg nur verlängern und noch mehr Leid verursachen.“

Hegseth erläuterte den amerikanischen Plan genauer und sagte weiter, dass ein „dauerhafter Frieden für die Ukraine robuste Sicherheitsgarantien beinhalten muss, um sicherzustellen, dass der Krieg nicht erneut beginnt. Dies darf nicht Minsk 3.0 sein. Die Vereinigten Staaten glauben jedoch nicht, dass die NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist. Stattdessen muss jede Sicherheitsgarantie durch fähige europäische und außereuropäische Truppen unterstützt werden.“

Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine war für die Russen schon immer völlig inakzeptabel. Die Offenheit von Trump und Hegseth, die Sache nun endgültig zu beenden, nachdem die USA seit 2008 die NATO-Mitgliedschaft vor den aufeinanderfolgenden ukrainischen Regierungen ausgesetzt haben, zeigt, dass sie endlich erkannt haben, dass Neutralität die beste Chance für die Ukraine bietet, mit Russland und dem Westen zu koexistieren, ohne zwischen ihnen als Schlachtfeld zu dienen.

Trump und Hegseth erwarten, dass Europa die Hauptverantwortung für die Ukraine übernimmt, während sich das Pentagon stattdessen auf die beiden Hauptprioritäten von Trump konzentrieren wird: auf innenpolitischer Ebene die Abschiebung von Einwanderern und auf internationaler Ebene die Konfrontation mit China. Hegseth rechtfertigte dies als „eine Arbeitsteilung, die unsere komparativen Vorteile in Europa bzw. im Pazifikraum maximiert“.

Hegseth erläuterte die Rolle, die der US-Plan von seinen europäischen Verbündeten verlangt, und erklärte:

Wenn diese Truppen irgendwann als Friedenstruppen in der Ukraine eingesetzt werden, sollten sie im Rahmen einer Nicht-NATO-Mission eingesetzt werden. Und sie sollten nicht unter Artikel 5 fallen. Es muss auch eine strenge internationale Aufsicht über die Kontaktlinie geben. Um es klar zu sagen: Im Rahmen einer Sicherheitsgarantie werden keine US-Truppen in der Ukraine stationiert werden … Die Gewährleistung der europäischen Sicherheit muss für die europäischen NATO-Mitglieder ein Gebot sein. Im Rahmen dessen muss Europa den überwiegenden Teil der künftigen tödlichen und nichttödlichen Hilfe für die Ukraine bereitstellen.

Zu behaupten, dass US-Streitkräfte niemals an der Seite europäischer Streitkräfte in der Ukraine kämpfen werden und dass Artikel 5, die gegenseitige Verteidigungsverpflichtung in der NATO-Charta, nicht für europäische Streitkräfte in der Ukraine gelten wird, geht noch einen Schritt weiter als die bloße Verweigerung der NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, indem die Ukraine zu einer Sperrzone erklärt wird, in der die NATO-Charta nicht mehr gilt, selbst für NATO-Mitglieder nicht.

Während Trump plant, direkt mit Russland und der Ukraine zu verhandeln, bedeutet die schwache Position, in die sein Plan die europäischen NATO-Mitglieder bringen würde, dass auch sie ein erhebliches Mitspracherecht bei den Friedensverhandlungen haben wollen und wahrscheinlich eine Rolle der USA bei den Sicherheitsgarantien der Ukraine fordern werden. Trumps Versuch, die USA vor den Folgen ihres Handelns in der Ukraine abzuschirmen, könnte also schon hinfällig sein, bevor er sich überhaupt mit Russland und der Ukraine an den Verhandlungstisch setzt.

Hegseths Verweis auf die Minsker Abkommen hebt die Ähnlichkeiten zwischen Trumps Plänen und diesen Abkommen aus den Jahren 2014 und 2015 hervor, die weitgehend den Frieden in der Ostukraine von damals bis 2022 bewahrten. Westliche Staats- und Regierungschefs haben inzwischen zugegeben, dass sie den durch die Minsker Abkommen geschaffenen relativen Frieden immer dazu nutzen wollten, die Ukraine militärisch aufzubauen, damit sie Donezk und Luhansk schließlich mit Gewalt zurückerobern könnte, anstatt ihnen den in den Abkommen vereinbarten Autonomiestatus zu gewähren.

Warum setzt sich Trump dafür ein, das Morden in der Ukraine zu stoppen, aber nicht in Gaza?

Russland wird sicherlich auf Bestimmungen bestehen, die den Westen daran hindern, ein neues Friedensabkommen auf die gleiche Weise zu nutzen, und es wäre höchst unwahrscheinlich, dass es als Teil der Sicherheitsgarantien der Ukraine einer substanziellen Stationierung westlicher Streitkräfte oder Militärbasen in der Ukraine zustimmt. Präsident Putin hat immer darauf bestanden, dass eine neutrale Ukraine für einen dauerhaften Frieden unerlässlich ist.

Die Vorschläge von Trump und Hegseth enthalten, wie zu erwarten war, ein Element von „den Kuchen haben und ihn auch essen“. Selbst wenn die Europäer den Großteil der Verantwortung für die Gewährleistung der künftigen Sicherheit der Ukraine übernehmen und die USA nicht gemäß Artikel 5 verpflichtet sind, sie zu unterstützen, würden die Vereinigten Staaten über die NATO ihre wesentliche Befehls- und Kontrollposition über die europäischen Streitkräfte behalten. Trump fordert nach wie vor, dass seine europäischen Mitglieder ihre Militärausgaben auf 5 % des BIP erhöhen, weit mehr als die USA für ihre aufgeblähte, verschwenderische und gescheiterte Kriegsmaschinerie ausgeben.

Biden war bereit, Russland „bis zum letzten Ukrainer“ zu bekämpfen, wie der pensionierte US-Diplomat Chas Freeman im März 2022 sagte, und die US-Waffenfirmen mit Strömen ukrainischen Blutes zu bereichern. Bereitet sich Trump nun darauf vor, Russland bis zum letzten britischen, französischen, deutschen oder polnischen Soldaten zu bekämpfen, falls sein Friedensplan scheitert?

Trumps Telefonat mit Putin und Hegseths Zugeständnisse in Bezug auf die NATO und die territoriale Integrität der Ukraine ließen viele europäische Staats- und Regierungschefs ins Wanken geraten. Sie beschwerten sich darüber, dass die USA hinter ihrem Rücken Zugeständnisse machten, dass diese Fragen am Verhandlungstisch hätten geklärt werden sollen und dass die Ukraine nicht gezwungen werden sollte, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten.

Die europäischen NATO-Mitglieder haben berechtigte Bedenken, zu denen sie einen Beitrag zur neuen US-Regierung leisten möchten. Trump und Hegseth haben jedoch Recht, der Ukraine endlich und ehrlich zu sagen, dass sie kein NATO-Mitglied werden wird, um diese tragische Illusion zu zerstreuen und sie in eine neutrale und friedlichere Zukunft zu führen.

Es gab auch eine Gegenreaktion von Kriegstreibern aus den Reihen der Republikaner, während die Demokraten, die sich in Bezug auf die Ukraine als Kriegspartei einig sind, wahrscheinlich versuchen werden, Trumps Bemühungen zu sabotieren. Andererseits werden vielleicht einige mutige Demokraten dies als Chance erkennen, das verlorene Erbe ihrer Partei als gemäßigtere der beiden traditionellen Parteien Amerikas zurückzugewinnen und eine dringend benötigte neue progressive außenpolitische Führung im Kongress zu bieten.

Auf beiden Seiten des Atlantiks ist Trumps Friedensinitiative ein Wendepunkt und eine neue Chance für den Frieden, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ergreifen sollten, auch wenn sie ihren jeweiligen Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine leisten. Es ist auch an der Zeit, dass Europa erkennt, dass es nicht einfach die US-Außenpolitik nachahmen und im Gegenzug den Schutz der USA erwarten kann. Die schwierigen Beziehungen Europas zu Trumps Amerika könnten zu einer neuen Vorgehensweise und einer Neubewertung (oder vielleicht sogar zum Ende?) der NATO führen.

In der Zwischenzeit sollten diejenigen von uns, die sich nach Frieden in der Ukraine sehnen, die Initiative von Präsident Trump begrüßen, aber auch die eklatanten Widersprüche eines Präsidenten hervorheben, der das Töten in der Ukraine für inakzeptabel hält, den Völkermord in Palästina jedoch uneingeschränkt unterstützt.

Da es sich bei den meisten Opfern in der Ukraine um Soldaten handelt, während in Palästina hauptsächlich Zivilisten, darunter Tausende von Kindern, getötet und verstümmelt werden, ist das mitfühlende, humanitäre Argument für den Frieden in Palästina noch stärker als in der Ukraine. Warum setzt sich Trump also dafür ein, das Töten in der Ukraine zu stoppen, aber nicht in Gaza? Liegt es daran, dass Trump so eng mit Israel verbunden ist, dass er sich weigert, das Morden zu stoppen? Oder liegt es einfach daran, dass Ukrainer und Russen weiß und europäisch sind, Palästinenser aber nicht?

Wenn Trump die politischen Argumente, die den Krieg in der Ukraine über drei Jahre angeheizt haben, zurückweisen und Mitgefühl und gesunden Menschenverstand einsetzen kann, um diesen Krieg zu beenden, dann kann er das sicherlich auch im Nahen Osten tun.

Übersetzt mit Deepl.com

