Analyse |

Netanjahu plant einen Angriff auf den Iran und versucht, Trump in den Krieg zu locken

Alon Pinkas

14. Februar 2025

Mit einem Angriff auf den Iran, mit oder ohne die Vereinigten Staaten, versucht der israelische Premierminister, das Unglück vom 7. Oktober in einen epischen strategischen Triumph zu verwandeln. Werden die Saudis Trump dabei helfen, dies zu verhindern?

Benjamin Netanjahu und Donald Trump im Oval Office Anfang dieses Monats. Bildnachweis: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Die iranische Atomfrage kann sich in den nächsten Monaten im Kontext der amerikanisch-israelischen Beziehungen in vier völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln.

Im ersten Szenario kommt es zu einem Konflikt zwischen Washington und Jerusalem, wenn Donald Trump zu dem Schluss kommt, dass Benjamin Netanjahu ihn manipuliert, um einen unnötigen Krieg gegen den Iran zu beginnen, obwohl der US-Präsident beabsichtigt, mit Teheran zu verhandeln und ein Atomabkommen zu schließen.

Im zweiten Szenario arbeiten die Vereinigten Staaten und Israel bei einem Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen zusammen, nachdem Trump dem Iran ein Ultimatum gestellt hat, sein militärisches Atomprogramm „nach libyscher Art“ vollständig aufzulösen.

Iraner tragen am Montag in Teheran Trump-Puppen. Bildnachweis: AFP

Im dritten Szenario greift Israel die iranischen Nuklearanlagen ohne direkte amerikanische Zusammenarbeit, aber mit dessen stillschweigender Zustimmung an, nachdem Teheran sich geweigert hat, Trumps Zwangsdiplomatie und Drohungen nachzugeben.

Für den Iran ist das Dilemma unerträglich. Die Weigerung, Trumps Maximalforderungen zuzustimmen, um eine nationale Demütigung abzuwenden und das Regime der Ayatollahs stabil zu halten, könnte einen Krieg auslösen, der sowohl den Stolz als auch die Stabilität des Regimes beeinträchtigen würde. Die Iraner können dies mit einer überwachten Abrüstungsinitiative verhindern, die Trump attraktiv genug findet, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies geschieht.

Dann gibt es noch das vierte Szenario: Saudi-Arabien, der wichtigste regionale Akteur mit Einfluss auf Trump, überzeugt den Präsidenten, dem Iran ein „goldene Brücke“-Angebot zu machen, à la des großen chinesischen Militärstrategen aus der Antike, Sun Tzu. Dies würde die nukleare Abrüstung sicherstellen, dem Iran aber wirtschaftliche Anreize bieten und seinen Stolz bewahren.

Der iranische Oberste Führer Ali Khamenei bei einer Ausstellung am Mittwoch über die neuesten Errungenschaften des Iran in der Verteidigungsindustrie. Bildnachweis: Büro des Obersten Führers des Iran/AFP

Saudi-Arabien ist ein Verbündeter der USA, der Trump vieles bieten kann, was Israel nicht bieten kann, nicht zuletzt Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Es ist also logisch anzunehmen, dass die Saudis den Iran zwar als langfristige potenzielle Bedrohung, als regionalen Störenfried und als Pyromanen wahrnehmen, Trump jedoch vor den destabilisierenden Auswirkungen eines Angriffs warnen und seiner selbstverherrlichenden Neigung zum Abschluss von Geschäften nachkommen werden. Dieses Szenario ist realistisch, könnte aber auch als Einleitung für das erste Szenario dienen: ein Zusammenstoß zwischen den USA und Israel.

Ironischerweise basieren alle vier Szenarien auf derselben Kernbewertung: Der Iran ist jetzt schwach, verwundbar und isoliert und verfügt weder über eine abschreckende Wirkung noch über nennenswerte Vergeltungsmöglichkeiten.

Im vergangenen Jahr verlor der Iran seinen wertvollen Stellvertreter, die Hisbollah, und damit auch die Abschreckung, die schwer auf den Militärplanern Israels lastete. Mit dem Sturz des Assad-Regimes verlor der Iran Syrien als Waffenlieferanten und damit auch die militärische Präsenz Russlands. Und im Oktober erlitt der Iran Rückschläge bei seiner Luftverteidigung und seinen Raketenproduktionskapazitäten, nachdem er mit Israel einen Raketen- und Drohnenaustausch durchgeführt hatte.Weiterlesen in haretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

