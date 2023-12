It’s not shocking to see Israeli children celebrate the Gaza genocide Israel has long been indoctrinating its children to believe Palestinians are less than human.

Israel indoktriniert seine Kinder seit langem in dem Glauben, dass Palästinenser weniger als Menschen sind und daher keine Empathie oder Mitgefühl verdienen.



Es ist nicht schockierend zu sehen, wie israelische Kinder den Völkermord in Gaza feiern

Von Rifat Audeh

13. Dezember 2023

Im November lud Israels öffentlich-rechtlicher Sender Kan auf seiner offiziellen X-Seite ein Video hoch, in dem israelische Kinder ein Lied singen, in dem sie den anhaltenden Völkermord ihres Landes an den Palästinensern in Gaza feiern. Nach heftigen Reaktionen im Internet löschte der Sender den Videoclip.

Doch auch nachdem das Video stillschweigend aus den sozialen Medien gelöscht wurde, sorgte das Lied weiterhin für Diskussionen und Kontroversen. Viele Menschen auf der ganzen Welt waren schockiert, als sie sahen, wie Kinder fröhlich über die „Auslöschung“ eines ganzen Volkes „innerhalb eines Jahres“ sangen. Ein genauerer Blick auf die israelische Literatur und die Lehrpläne zeigt jedoch, dass diese offene Feier des Völkermordes nur das natürliche Ergebnis von Israels anhaltender Indoktrination – oder, um es unverblümter auszudrücken, Gehirnwäsche – seiner Kinder war, um sicherzustellen, dass sie die Palästinenser nicht als Menschen ansehen und Apartheid und Besatzung voll und ganz akzeptieren.

Es gibt unzählige Belege dafür, dass Israel seine Bürger einer jahrzehntelangen Gehirnwäsche unterzogen hat, um die Menschlichkeit der Palästinenser auszulöschen.

Der israelische Wissenschaftler Adir Cohen beispielsweise analysierte für sein Buch mit dem Titel „An Ugly Face in the Mirror – National Stereotypes in Hebrew Children’s Literature“ (Ein hässliches Gesicht im Spiegel – Nationale Stereotypen in der hebräischen Kinderliteratur) etwa 1700 hebräischsprachige Kinderbücher, die zwischen 1967 und 1985 in Israel veröffentlicht wurden, und stellte fest, dass sage und schreibe 520 von ihnen erniedrigende, negative Beschreibungen der Palästinenser enthielten.

Er stellte fest, dass 66 Prozent dieser 520 Bücher die Araber als gewalttätig, 52 Prozent als böse, 37 Prozent als Lügner, 31 Prozent als gierig, 28 Prozent als doppelzüngig und 27 Prozent als Verräter bezeichnen.

Diese anhaltend negativen Beschreibungen entmenschlichten die Palästinenser in den Augen von Generationen von Israelis, machten sie zu gefährlichen „Anderen“ und ebneten den Weg für Kinder, die ihren Völkermord in einem vom staatlichen Rundfunk produzierten Video im Jahr 2023 feiern.

Der bedeutende palästinensische Akademiker und Literaturkritiker Edward Said ging in seinem 1979 erschienenen Buch Die Palästinafrage ebenfalls auf dieses Thema ein und stellte fest, dass die israelische Kinderliteratur „aus tapferen Juden besteht, die am Ende immer niedrige, verräterische Araber mit Namen wie Mastoul (verrückt), Bandura (Tomate) oder Bukra (morgen) töten. Wie ein Autor von Haaretz am 20. September 1974 sagte, „behandeln Kinderbücher ‚unser Thema: den Araber, der Juden aus Vergnügen ermordet, und den reinen jüdischen Jungen, der ‚das feige Schwein‘ besiegt!“

Israel hat die schmerzhafte Erinnerung an den Holocaust auch dazu benutzt, israelische Kinder gegenüber dem Leiden der Palästinenser zu desensibilisieren und Israels Behandlung dieser Menschen unbestritten zu unterstützen.

In seinem 1999 erschienenen Buch One Nation Under Israel erklärt der Historiker Andrew Hurley, wie Israel die Holocaust-Erziehung, die es israelischen Kindern angedeihen lässt, gegen die Palästinenser einsetzt.

„Der Verstand eines Kindes (oder eines jeden anderen Menschen) kann die Schrecken des Holocaust nicht aufnehmen, ohne jemanden zu finden, den es hassen kann“, argumentierte Hurley. „Da es keine Nazis gibt, an denen man sich rächen könnte, haben [die ehemaligen israelischen Premierminister] [Menachem] Begin, [Yitzhak] Schamir und [Ariel] Scharon dieses Problem gelöst, indem sie die Araber als die Nazis von heute und als ein geeignetes Ziel für Vergeltung bezeichneten.“

Israels derzeitiger Premierminister Benjamin Netanjahu scheint diese Tradition eifrig fortzusetzen und hat sogar behauptet, dass es ein Palästinenser war, der Adolf Hitler die Idee für den Holocaust gab.

Die israelische Professorin Meytal Nasie bestätigt nachdrücklich Hurleys obige Ansicht über die Auswirkungen der Art und Weise, wie der Holocaust gelehrt wird. In ihrer 2016 durchgeführten Studie Young Children’s Experiences and Learning in Intractable Conflicts (Erfahrungen und Lernen junger Kinder in unlösbaren Konflikten) stellte sie fest, dass 68 Prozent der israelischen Kinder „Schlagen“, „Kämpfen“, „Töten“ oder „Vertreiben“ der Araber als Lösung vorschlagen. Nasie stellt fest, dass die häufige und intensive Vermittlung dieser Überzeugungen in einem so frühen Alter dazu führt, dass diese konfliktbezogenen Narrative tief in das sozio-psychologische Repertoire der Kinder eingepflanzt werden.

Die Gehirnwäsche, die der israelische Staat seinen Bürgern gegen die Palästinenser angedeihen lässt, beschränkt sich natürlich nicht auf lächerliche Lügen über die Geschichte, die von politischen Führern erzählt werden, oder auf Kinderliteratur. Diese Propagandamaßnahmen haben System und bilden den Kern der israelischen Bildung.

Werfen Sie nur einen Blick in Israels offizielle Schulbücher.

In seinem 1998 veröffentlichten Forschungsbericht The Rocky Road Toward Peace: Beliefs on Conflict in Israeli Textbooks“ analysierte der israelische Wissenschaftler Daniel Bar-Tal 124 israelische Schulbücher zu verschiedenen Themen und für verschiedene Altersgruppen, die vom israelischen Bildungsministerium für den Einsatz in religiösen und säkularen Schulen im ganzen Land zugelassen wurden.

Um die ideologischen Inhalte zu erfassen, die israelischen Kindern im Bildungssystem vermittelt werden, untersuchte er, welche „gesellschaftlichen Überzeugungen (gemeinsame Erkenntnisse von Gesellschaftsmitgliedern zu Themen und Fragen, die für ihre Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind)“ in den staatlich genehmigten Schulbüchern am häufigsten behandelt werden. Er fand heraus, dass insgesamt die gesellschaftlichen Überzeugungen, die sich auf die (nationale) Sicherheit beziehen, am stärksten betont wurden, gefolgt von denen, die sich auf ein positives Selbstbild der Juden beziehen, und denen, die Juden als Opfer des Konflikts darstellen. Die Mehrheit der untersuchten Bücher enthielt auch negative Stereotypen über Araber, die als „grausam, unmoralisch, ungerecht“ und entschlossen, „den Staat Israel zu vernichten“ dargestellt wurden.

Die weit verbreitete Dämonisierung des palästinensischen „Anderen“ in den Schulbüchern, gepaart mit der Betonung der positiven Darstellung der Juden und der Behauptung, dass sie die „Opfer“ im israelisch-palästinensischen Konflikt sind, und unterstützt durch übergreifende Erzählungen über die Bedeutung der nationalen Sicherheit und des Überlebens, schuf die perfekten Voraussetzungen dafür, dass Generationen von Israelis das Bildungssystem in der Überzeugung verließen, dass jegliche Aggression gegen Palästinenser – einschließlich ethnischer Säuberungen und Völkermord – zumindest gerechtfertigt, wenn nicht sogar notwendig sei.

Denn wenn Kindern suggeriert wird, dass sie zu einem von Natur aus guten „auserwählten Volk“ gehören und von einem dämonischen und unmenschlichen „Anderen“ angegriffen und zum Opfer gemacht werden, akzeptieren sie die Unterdrückung, Vertreibung oder Massentötung derjenigen, die zu diesem „Anderen“ (d. h. den Palästinensern) gehören, ohne jedes moralische Bedenken oder Zögern.

Bar-Tals Studie ist über 20 Jahre alt, aber neuere Studien zeigen, dass die Situation heute kaum anders ist.

Zum Beispiel in ihrem 2013 erschienenen Buch Palästina in israelischen Schulbüchern: Ideology and Propaganda in Education“ analysierte die israelische Wissenschaftlerin Nurit Peled-Elhanan israelische Geschichts-, Geografie- und Staatsbürgerkundebücher für die Klassen 8-12 und kam zu einem ähnlichen Ergebnis wie Bar-Tal: In israelischen Schulbüchern werden die Palästinenser immer noch als böse „Andere“ dargestellt und die Israelis als unschuldige Opfer der Geschichte und der Umstände.

Peled-Elhanans Studie hatte jedoch noch eine andere, wichtige Dimension. Da alle Israelis mit 18 Jahren zum Wehrdienst eingezogen werden, ging sie in ihrer Studie der Frage nach: „Wie werden Palästina und die Palästinenser, gegen die diese jungen Israelis möglicherweise Gewalt anwenden müssen, in Schulbüchern dargestellt?

Sie stellte fest, dass in den Büchern Palästinenser häufig als „Terroristen“ bezeichnet werden und die Geschichte zugunsten der Israelis „vereinfacht“ wird.

Sie kam zu dem Schluss, dass israelische Schulbücher „der Schaffung einer brauchbaren Vergangenheit Vorrang vor Genauigkeit einräumen und die Vergangenheit oft zur Rechtfertigung der Gegenwart instrumentalisieren und manipulieren“.

„In den Büchern werden die Palästinenser – trotz der tatsächlichen Beweise – immer noch als ‚Schläger‘ und die Israelis als Opfer dargestellt“, schrieb sie. Sie spiegeln die zionistisch-israelische Auffassung wider, dass „die Palästinenser nur als Hindernis oder Bedrohung betrachtet werden können, die es zu überwinden oder zu beseitigen gilt. Daher können ihre Geschichten, ihr Leiden, ihre Wahrheit oder ihre menschlichen Gesichter nicht in die Erzählung aufgenommen werden“.

In seinem Buch One Nation Under Israel (Eine Nation unter Israel) erläutert Hurley die Folgen einer solchen Indoktrination anhand der Aussage des israelischen Erziehers Shlomo Ariel, der mit zehn Gruppen von jeweils 50 Israelis, die kurz vor dem Eintritt in die Armee standen, zusammentraf und mit ihnen über ihre Wahrnehmung der Araber und ihre Einstellung zu ihnen diskutierte.

„In jeder Diskussionsgruppe gab es einige, die vorschlugen, die Araber physisch zu liquidieren, bis hin zu den Alten, Frauen und Kindern“, zitierte Hurley Ariel. „Sie nahmen den Vergleich zwischen Sabra und Shatila (Massaker im Libanon) und der Zerstörung durch die Nazis wohlwollend auf und sagten freimütig, dass sie eine solche Zerstörung ohne Hemmungen oder Gewissensbisse mit ihren eigenen Händen durchführen würden. Keiner äußerte sich schockiert oder reserviert über diese Erklärungen… Viele unterstützten die Apartheid nach dem Vorbild Südafrikas… In jeder Gruppe gab es nicht mehr als zwei bis drei Vertreter humanitärer, antirassistischer Ansichten.“

Mehrere Jahrzehnte sind vergangen, seit Ariel diese Gespräche mit jungen israelischen Wehrpflichtigen führte und erfuhr, dass nur sehr wenige von ihnen die Palästinenser als Menschen ansehen. Doch der andauernde brutale Krieg gegen Gaza und die vielen Posts, die wir im Internet von jungen Israelis – darunter viele junge Wehrpflichtige – sehen, die das Gemetzel feiern, dem Militär applaudieren und das Leiden der Palästinenser verhöhnen, beweisen, dass sich seither wenig geändert hat.

Es sollte also niemanden schockieren, wenn israelische Kinder fröhlich über den Völkermord an den Palästinensern singen. Israel hat ihnen seit vielen Generationen eine Gehirnwäsche verpasst, um dies zu tun.

Rifat Audeh ist ein palästinensisch-kanadischer Menschenrechtsaktivist, ein preisgekrönter Filmemacher und freier Journalist. Er ist ein Überlebender der Freiheitsflottille von 2010, die versuchte, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen.

Übersetzt mit Deepl,com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …