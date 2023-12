Palestine’s and Turtle Island’s liberation are entwined Palestinian-Indigenous solidarity must move beyond mobilisation towards transformational solidarity and organisation.



Die palästinensisch-indigene Solidarität muss über Alibifunktion und Mobilisierung hinausgehen und zu einer transformativen Solidarität und Organisation führen.

Die Befreiung Palästinas und die Befreiung der Schildkröteninsel sind miteinander verbunden

Von Mohamed Abdou

13. Dezember 2023

In den vergangenen zwei Monaten haben überall in den Vereinigten Staaten und Kanada Protestmärsche in Solidarität mit dem palästinensischen Volk stattgefunden. Sie zogen eine Vielzahl von Menschen an, darunter viele indigene Völker und Gemeinschaften.

Die Teilnehmer prangerten den „US-Imperialismus“ an, der die israelische Aggression, ethnische Säuberung und den Völkermord ermöglicht, während andere Israel selbst des „Siedlerkolonialismus“ beschuldigten.

Viele Teilnehmer – insbesondere pro-palästinensische Einwanderer – haben jedoch ihre eigene Beziehung zum Siedlerkolonialismus nicht verstanden. Viele von uns sehen die USA und Kanada als säkulare Demokratien, die gute wirtschaftliche Möglichkeiten bieten, und nicht als siedlungskoloniale Gesellschaften, die als Blaupause für Israel dienen. Wir haben unsere eigene Mitschuld als Siedler ignoriert.

Muslime und eingewanderte südasiatische, nordafrikanische und arabische Siedler müssen die Legitimität des Existenzrechts Amerikas und Kanadas und den teuren Kompromiss hinterfragen, den sie eingehen, indem sie in diesen Ländern nationale Identitäten annehmen, die auf Kosten der indigenen Völker in der „Heimat“ und des imperialistischen Abenteurertums im Ausland gehen.

Siedler-koloniale Geschichte ignoriert

Eine beträchtliche Anzahl von muslimischen Migranten scheint nicht zu begreifen, dass die amerikanischen Gesellschaften von religiösen Doktrinen der weißen Vorherrschaft wie dem „manifest destiny“ und den Doktrinen der Entdeckung und des „terra nullius“, der protestantischen Ethik, den Eigentumsrechten des Gewohnheitsrechts und den viktorianischen Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität beseelt sind.

Vielmehr sollten muslimische „Neuankömmlinge“ in den USA die Geschichte des Siedlerkolonialismus in Amerika berücksichtigen – eine Geschichte, in der Islamophobie und anti-indigene Narrative ebenso wie Anti-Schwarzsein und Anti-Jüdischsein untrennbar miteinander verbunden sind.

Im späten 15. Jahrhundert begann die Invasion Amerikas durch Christoph Kolumbus, als sich die Vertreibung, Ermordung und Zwangskonvertierung von Muslimen und Juden durch die europäischen Kreuzfahrer in Andalusien ihrem Ende näherte.

Dort wurden Muslime und Juden aus rassischen und religiösen Gründen als „Feinde“, „Wilde“ und „Heiden“ betrachtet, eine Sichtweise, die die Sichtweise von Kolumbus und seinen Nachfolgern auf die indigenen Völker Amerikas färbte, indem sie sie als „Blutsäufer“, „Kannibalen“ und „Teufel“ bezeichneten.

Wie Alan Mikhel in seinem Buch God’s Shadow schreibt, bezeichnete Kolumbus die Waffen der indigenen Taíno-Völker in der Karibik als „alfanjes, die spanische Bezeichnung für die Krummsäbel muslimischer Soldaten“, während der spanische Eroberer Hernán Cortés 400 aztekische Tempel in Mexiko als „Moscheen“ bezeichnete, „aztekische Frauen“ als „maurische Frauen“ und Montezuma, den Anführer der Azteken, als „Sultan“ bezeichnete.

Später, im 16. Jahrhundert, als der transatlantische Sklavenhandel in Gang kam, wurden Afrikaner – von denen 20 bis 30 Prozent Muslime waren – zu den neuen „Ungläubigen“ und „Wilden“.

Dabei handelte es sich nicht um bloße Beleidigungen, sondern um euro-amerikanische christliche religiöse und rassistische Narrative der Entmenschlichung, die schließlich Eingang in die religiöse Doktrin, das Recht und die Haltung der Siedler in den USA fanden.

Sie dienten als Rechtfertigung für die Enteignung von Land und Ressourcen der Ureinwohner sowie für die Versklavung und die Fortsetzung von Projekten gegen Schwarze, die auf ein „Nachleben der Sklaverei“ abzielten. Sie waren auch der Grund für die Islamophobie, die in den letzten Jahren zu Verboten für Muslime, zur uneingeschränkten Unterstützung des zionistischen Siedlerkolonialismus durch die US-Regierung sowie zu Tod und Zerstörung im Rahmen des „Kriegs gegen den Terror“ geführt hat.

Anstatt das siedlungskoloniale Projekt der USA von Grund auf in Frage zu stellen, haben muslimische Einwanderer es als selbstverständlich hingenommen und versucht, sich als „gute liberale Siedler“ zu etablieren, wobei sie ihre eigene siedlungskoloniale Mitschuld verdrängt haben, selbst wenn sie aus Ländern kamen, die von den Auswirkungen der imperialistischen US-Außenpolitik verwüstet wurden.

Amerikanischer Albtraum

Diese Vorliebe für das wahnhafte Versprechen des „amerikanischen Traums“ steht im Widerspruch zu dem, was der selektiv zitierte antiamerikanische Muslim Malcolm X als „amerikanischen Albtraum“ bezeichnete, und existiert trotz des in den letzten Jahren stark angestiegenen indigenen Aktivismus und der umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit im Bereich indigener, palästinensischer und vergleichender Siedler-Kolonial-Studien.

Dieser Aktivismus und diese Arbeit helfen uns zu verstehen, dass die imperialen Verpflichtungen der USA im Ausland von der Gewalt geprägt sind, die sie gegen Schwarze und indigene Völker in Nordamerika – oder was letztere als Turtle Island bezeichnen – ausgeübt haben.

Eve Tuck, Professorin für kritische Rassenforschung und indigene Studien an der Universität von Toronto, und K Wayne Yang, Professor für ethnische Studien an der Universität von Kalifornien, San Diego, schrieben in einem Aufsatz mit dem Titel Decolonization is not a Metaphor: „Öl ist der Motor und das Motiv für Krieg, genauso wie Salz, und so wird auch Wasser sein. Die Souveränität der Siedler über die Teile der Erde, der Luft und des Wassers macht diese Imperialismen möglich. … ‚Indianerland‘ war/ist der Begriff, den das US-Militär in Vietnam, Afghanistan und im Irak für ‚feindliches Gebiet‘ verwendet hat.“

Ein typisches Beispiel ist der Irak-Krieg. Kritiker und einige US-Beamte waren der Meinung, dass der Krieg – angeführt von Vizepräsident Dick Cheney, einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Ölgiganten Halliburton – dem großen Ölkonzern zugute kommen sollte. Es wurde jedoch übersehen, dass US-Kampfjets, Marschflugkörper und gepanzerte Fahrzeuge 2003 nicht in den Irak hätten eindringen können ohne den Treibstoff, der aus den reichlichen Ölvorkommen stammt, die auf indigenem Land angezapft wurden und die die USA heute zum weltweit größten Ölproduzenten und bei weitem zum größten Umweltverschmutzer machen.

Die von Indigenen angeführten NoDAPL-Proteste im Jahr 2016 gegen die Dakota Access Pipeline, die in der Nähe des Indianerreservats Standing Rock verlaufen sollte, waren eine verpasste Gelegenheit für muslimische und pro-palästinensische Aktivisten, sich in den Mittelpunkt zu stellen und tiefere Verbindungen zwischen dem Siedlerkolonialismus im In- und Ausland herzustellen.

Ein weiteres eklatantes Beispiel für die Beziehung zwischen Siedlerkolonialismus im In- und Ausland findet sich an der Cornell University, der Ivy-League-Institution, an der ich letztes Jahr zu Gast war und die in den letzten Wochen auch ein Zentrum pro-palästinensischer Aktivisten war.

Cornell liegt inmitten der idyllischen Landschaft des Bundesstaates New York mit ihren Wasserfällen, Schluchten und immergrünen Bäumen und gilt als die größte universitäre Landnahme in der Geschichte der USA und als der größte einzelne Nutznießer des Morrill Act von 1862, in dessen Rahmen 250 verschiedenen indigenen Völkern in 15 Bundesstaaten 10,7 Millionen Acres (4,3 Millionen Hektar) gestohlen und an die Universitäten übergeben wurden.

Cornell profitiert dabei von den Haupteinnahmen und dem Kapital des Landes sowie von den Rechten zur Gewinnung von Bodenschätzen, Ressourcen, Bergbau und Wasser. Die Cornell University ist auch Partner des 1912 gegründeten Technion – Israel Institute of Technology, dessen militärische Forschungs- und Entwicklungslabors Pionierarbeit für die Technologien der palästinensischen Enteignung geleistet haben.

Die besondere Verantwortung der Muslime

Die Einsicht in unsere Beteiligung am Siedlerkolonialismus sollte uns dazu veranlassen, uns ihm in vollem Umfang zu widersetzen. Das geht weiter als Mahnwachen, Teach-ins, Boykott-Divestment-Sanktions-Kampagnen (BDS), Blockaden von Waffenherstellern, die auf kurzfristiges Krisenmanagement ausgerichtet sind, oder die performativen Landanerkennungen, die an Landgrab-Universitäten wie Cornell üblich geworden sind.

Es bedeutet transformatorische Solidarität, ein langfristiger Prozess, der auf gemeinsamen spirituellen, ethischen und politischen Verpflichtungen beruht, die eine Veränderung all unserer Beziehungen erfordern, auch zu den lokalen, historischen und materiellen Geografien des Landes, auf dem wir uns befinden.

Wie die palästinensische Wissenschaftlerin Dana Olwan in einem Artikel mit dem Titel On Assumptive Solidarities in Comparative Settler Colonialisms (Anmaßende Solidarität im vergleichenden Siedlerkolonialismus) schrieb, gibt es viele Vorfälle, in denen „indigene Aktivisten eingeladen werden, Eröffnungszeremonien für pro-palästinensische Veranstaltungen zu gestalten“, und die oft durch das Fehlen einer tieferen Befragung und Infragestellung der „kanadischen und US-amerikanischen Siedlerkolonialität und damit der Normalisierung der Gewalt dieser Staaten“ angeregt werden.

Diese Art der transformatorischen Solidarität ist nicht neu. So ist es beispielsweise in Chile, einem Land mit der größten palästinensischen Bevölkerung außerhalb des Nahen Ostens, üblich, dass Palästinenser bei der jährlichen Parade zum Tag der indigenen Völker in Solidarität mit dem indigenen Volk der Mapuche marschieren und gemeinsam mit ihnen auf dem Land arbeiten.

Während diese Solidaritätslinien in den USA auf der Ebene der Mobilisierung stattfinden, sind sie auf der Ebene der Organisation inkonsequent. Bei der Anerkennung von Land geht es um Absicht, Zweck und vor allem um Aktion.

Wie Kwame Ture (Stokely Carmichael), der geistige panafrikanische Revolutionär, es ausdrückte: „Was die Mobilisierung bewirkt, ist, dass sie die Menschen für ein Thema mobilisiert. [Aber diejenigen von uns, die revolutionär sind, beschäftigen sich nicht mit Themen. Wir sind mit dem System beschäftigt. … Mobilisierung führt in der Regel zu Reformmaßnahmen, nicht zu revolutionären Aktionen.“

Wie ich in meinem Buch Islam und Anarchismus: Relationships and Resonances“ (Beziehungen und Resonanzen) schreibe, tragen muslimische Einwanderer nicht nur wegen des geopolitischen Kontextes der Islamophobie und des Islams als eines quintessenziellen Anderen im Vergleich zum euro-amerikanischen Christentum eine besondere Verantwortung zum Handeln, sondern wohl auch wegen der Grundlage des Islams und seiner Beziehung zur sozialen Gerechtigkeit.

Bei entsprechender Ausrichtung und als quintessenzieller Signifikant, in dessen globalen orientalistischen Schatten andere gestellt werden – wie die indigenen Wasserschützer von NoDAPL, die von US-Söldnerfirmen wie TigerSwan mit „Dschihad-Bewegungen“ verglichen wurden, und die Aktivisten von Black Lives Matter, die vom FBI als „schwarze Identitätsextremisten“ bezeichnet wurden – sind der Islam und die Muslime in einer idealen Position, um die engen Überschneidungen zwischen Imperialismus und „Siedlerkolonialismus“ in Palästina und auf den Schildkröteninseln geopolitisch zu entmystifizieren.

Wenn wir uns dieser Verantwortung entziehen, insbesondere diejenigen unter uns, die sich als eingewanderte südasiatische und nordafrikanische Muslime identifizieren, werden wir zu Zionisten auf gestohlenem Land, während wir gleichzeitig unsere heuchlerischen Fantasien von der Befreiung Palästinas – und von uns selbst – entlarven.

Deshalb müssen wir Einwanderer in den USA und Kanada unsere ethisch-politischen Verpflichtungen ernsthaft überdenken, wenn es darum geht, Palästina zu unterstützen, einen abolitionistischen und dekolonialen Islam zu gründen und Allianzen mit indigenen und schwarzen Völkern in ihren Forderungen nach der Rückgabe von indigenem Land und der Wiedergutmachung für Schwarze zu bilden. Wir müssen über reaktionäre Paradigmen des „Überlebens“ und des „Widerstands“ hinausgehen und proaktive strategische Bewegungsziele verfolgen, die unser kollektives Leben, Gedeihen und unsere Befreiung in den Mittelpunkt stellen. Die Befreiung Palästinas ist gleichzeitig mit der Befreiung der indigenen und schwarzen Menschen auf Turtle Island verbunden. Um die palästinensische Besatzung zu beenden, muss der verzauberte amerikanische/kanadische falsche Traum fallen und durch einen wirklich dekolonialen Zauber ersetzt werden.

Dr. Mohamed Abdou ist ein nordafrikanisch-ägyptischer, muslimischer, anarchistischer, interdisziplinärer Aktivist und Gelehrter. Er ist Arcapita Visiting Assistant Professor für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien (MESAAS) an der Columbia University und hat kürzlich sein Postdoc-Stipendium an der Cornell University abgeschlossen. Er ist Autor von Islam & Anarchismus: Beziehungen und Resonanzen (Pluto Press, 2022). Seine transnationale ethnographische und historisch-archivalische Dissertation schrieb er über Islam & Queer-Muslims: Identität und Sexualität in der Gegenwart (2019).

